Разделы

ПО Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

Хакеры стали активнее нападать на онлайн-магазины

За неполное I полугодие 2025 г. общее количество веб-атак на онлайн-магазины, находящиеся под защитой сервиса WAF ГК «Солар», выросло почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 года – до 87,4 млн. Вместе с этим доля сканеров (поиска уязвимостей в веб-приложениях) среди этих атак год к году выросла на 14 п. п., до 98%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

«В данном случае основная цель злоумышленников – найти уязвимость, с помощью которой можно будет совершить атаку на веб-приложение с целью выведения его из строя или кражи конфиденциальных данных компании и ее клиентов», – сказал Алексей Пашков, руководитель направления WAF ГК «Солар».

Также стоит отметить, что веб-атаки чаще стали происходить в ночное время суток, а хакеры проявляют настойчивость и тратят свои ресурсы для их реализации несмотря на то, что онлайн-ресурсы компаний находятся под серьезной защитой.

Российский ПАК на оптических носителях будет хранить электронные документы органов власти
Цифровизация

Это говорит о необходимости всем интернет-магазинам внедрять круглосуточную защиту от веб-атак с грамотной настройкой от ИБ-специалистов и финансовыми гарантиями.

Ранее в этом году ГК «Солар» запустила сервис защиты от веб-атак (WAF) с финансовыми гарантиями для онлайн-ресурсов интернет-магазинов. Материальная компенсация предоставляется в случае непредвиденных обстоятельств, вероятность которых, по словам экспертов «Солара», не превышает 0,5%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Лопаткин, «Экзон»: Если запутан интерфейс — запутается и работа

Интернет, как мы его знаем, на грани гибели. Трафик сайтов катастрофически падает. Пользователи переходят на нейросети

Евгений Свидерский, ITGlobal.com в интервью Market.CNews — о том, как арендовать суперкомпьютер и есть ли альтернатива Nvidia

Twitch ухудшил качество трансляций в России. В прошлый раз после этого платформа ушла из страны

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira

Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

Конференции

Сервисная поддержка без рисков: критерии выбора проверенного партнёра

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще