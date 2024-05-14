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MITRE CVE MITRE Common Vulnerabilities and Exposures База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности

MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности


14.05.2024 «Лаборатория Касперского» помогла устранить критические уязвимости в менеджере паролей для бизнеса

ть их доступность. По итогам исследования «Лаборатория Касперского» подала заявку на регистрацию 22 CVE в MITRE. Большинство найденных уязвимостей было связано с недостаточной проверкой прав по
08.05.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за апрель

т в продукт в течение 12 часов. Уязвимость удаленного выполнения команд в PAN-OS Palo Alto Networks CVE-2024-3400 (оценка по CVSS — 10) По данным Shadowserver Foundation, сейчас в сети работает
27.04.2024 BI.Zone WAF защищает от новых уязвимостей в CMS WordPress

а, которые позволяют предотвратить атаку с использованием найденных уязвимостей. Первая уязвимость, CVE-2024-28890, заключается в некорректной проверке расширений загружаемых файлов. Это позвол
18.04.2024 «Тинькофф» запустил первую в России корпоративную программу с фокусом на защиту данных Data Guard

«Тинькофф »запустил для всех своих сотрудников комплексную программу поиска уязвимостей, связанных с защитой данных, Data Guard. Это первая на российском рынке корпорати
10.04.2024 В операционной системе WebOS найдено сразу несколько уязвимостей. Под ударом 90 тыс. телевизоров LG

ости в безопасности компьютерной системы, обычно с целью понять приоритет ее исправления. Например, CVE-2023-6317 может позволить злоумышленнику добавить к телевизору дополнительного пользовате
08.04.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за март

рошлом месяце. Уязвимость удаленного выполнения кода с помощью внедрения SQL-кода в FortiClient EMS CVE-2023-48788 (оценка по шкале CVSS — 9,8) По данным ShadowServer, в интернете работают 1064
05.04.2024 В системе ИТ-мониторинга Nagios XI устранены уязвимости, выявленные экспертом Positive Technologies

пертом Positive Technologies. Разработчики системы мониторинга ИТ-инфраструктуры Nagios XI поблагодарили старшего специалиста Positive Technologies Алексея Соловьева за обнаружение нескольких опасных уязвимостей. Это программное обеспечение используется в дата-центрах, телекоммуникационных компаниях, у хостинг-провайдеров и в других крупных компаниях для оперативного мониторинга, сбора данн
29.03.2024 Киберпреступная группировка Magnet Goblin с помощью уязвимостей «нулевого дня» взламывает сервера под Linux и Windows

лучившая условное название Magnet Goblin (магнитный гоблин) использует целый арсенал свежераскрытых уязвимостей для взлома серверов, доступных для соединений извне; на атакованные машины устана
27.03.2024 Vulns.io Enterprise VM — новая система компании «Фродекс», обеспечивающая эффективный мониторинг уязвимостей больших инфраструктур

нь Vulns.io Enterprise VM предлагает инструменты для всего цикла управления уязвимостями: выявление уязвимостей операционных систем и установленного ПО серверов и рабочих станций, а также сетев
19.03.2024 В контроллерах ABB исправлены уязвимости, обнаруженные экспертами Positive Technologies

Компания ABB поблагодарила Наталью Тляпову и Дениса Горюшева за обнаружение двух уязвимостей в контроллерах Freelance AC 900F и AC 700F. Эти устройства применяются в металлур
13.03.2024 Прекратили обновляться крупнейшие мировые базы уязвимостей. Хакеры ликуют, мир на грани ИБ-катастрофы

ционной безопасности, более известную как Common Vulnerabilities and Exposures, более известную как CVE. В ней каждая уязвимость получает уникальный идентификационный номер формата «CVE-
12.03.2024 Bi.Zone WAF защищает от уязвимостей в JetBrains TeamCity

11.3 включительно. Разработчики JetBrains TeamCity уже устранили уязвимости в обновлении 2023.11.4. CVE-2024-27198 (BDU:2024-01792) — 9,8 из 10 баллов по шкале CVSS. Критическая уязвимость, кот
12.03.2024 В 2023 году «Яндекс» выплатил этичным хакерам 70 млн рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее

В 2023 г. «Яндекс» выплатил 70 млн руб. участникам программы «Охота за ошибками». Она посвящена поиску уязвимостей в сервисах и инфраструктуре компании. По сравнению с прошлым годом общая сумма выплат увеличилась почти вдвое. Это связано с запуском конкурсов по различным направлениям «Охоты» с п
11.03.2024 VMware напоминает: избавьтесь от старого плагина для аутентификации

заться от использования конкретного плагина Две исправленные сегодня уязвимости, получившие индексы CVE-2024-22245 (9,6 баллов из 10 по версии CVSSv3, критическая) и CVE-2024-22250 (7,8

05.03.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за февраль 2024

вались в прошлом месяце. Уязвимость, связанная с удаленным выполнением кода, в FortiOS и FortiProxy CVE-2024-21762 (CVSS — 9,8) По данным Shadowserver, количество устройств, на которых присутст
29.02.2024 ГК «Солар» запустила сервис постоянного контроля защищенности внешнего ИТ-периметра Solar CPT

юбой недостаток инфраструктуры повышает шансы хакеров на результативную атаку. Традиционные сканеры уязвимостей и разовые пентесты являются эффективными инструментами для повышения уровня защищ
29.02.2024 inSales запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty

е мобильные приложения для iOS и Android. Размер вознаграждения зависит от критичности обнаруженных уязвимостей и может достигать 100 тыс. рублей. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

26.02.2024 Debian, Ubuntu, Red Hat и другие Linux под ударом из-за критической «дыры» в загрузчике

Найдено в Microsoft Команда поддержки системного загрузчика для Linux shim выпустила обновление, исправляющее сразу шесть уязвимостей, одна из которых является критической (9,8 балла по шкале CVSS). При определённых условиях этот «баг», получивший оценку CVE-2023-40547, позволяет запускать произвольный код удалённ
22.02.2024 На ресурсах электронного правительства найдено более 60 уязвимостей

Электронное правительство проверяют на уязвимости За три месяца работы второго этапа программы поиска уязвимостей Bug Bounty на ресурсах российского электронного правительства было выявлено 62 уязвимости. Большинство из них — некритичные. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Платные о
21.02.2024 Apple публикует обновления для старых устройств против недавних критических уязвимостей

ад выявил эксперт Google Threat Analysis Group Клеман Лесинь (Clément Lecigne). Первая из этих двух уязвимостей связана с некорректной валидацией входящих данных, что открывает возможность для

20.02.2024 Критическая уязвимость угрожает отечественным NGFW и IPS-решениям

лась под угрозой — в популярном OpenSource-IPS-модуле Suricata обнаружены 3 критические уязвимости (CVE-2а024-23839, CVE-2024-23836, CVE-2024-23837 по международной классификации)
16.02.2024 Госхакеры используют «дыры» в VPN Ivanti и захватывают системы жертв

ления любых вредоносных действий в среде уязвимых устройств. По данным Volexity, комбинация из этих уязвимостей, использовалась для получения первичного доступа, установки веб-шеллов (оболочка

15.02.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года

Эксперты Positive Technologies в январе 2024 г. отнесли шесть уязвимостей к статусу трендовых. Среди них уязвимости, уже использовавшиеся в кибератаках, и

13.02.2024 Infosecurity анонсировала новый сервис контроля внешнего периметра ETHIC.CPT

ффективным способом за счет регулярного автоматического сканирования и ручной верификации найденных уязвимостей. Об этом CNews сообщили представители Infosecurity. С ростом сложности киберугроз
09.02.2024 Positive Technologies: только 14% вендоров оперативно исправляют уязвимости, найденные исследователями безопасности

itive Technologies проанализировали собственный опыт взаимодействия с вендорами в области раскрытия уязвимостей. Так, в 2022–2023 гг. 57% вендоров оперативно отвечали исследователям компании, п
08.02.2024 ИТ-шник, нанятый Apple для поиска уязвимостей, украл у нее $3 миллиона

ash Нанятый Apple специалист по ИБ украл у компании компьютеров, смартфонов и услуг на $3 млн Роскин-Фрейзи позиционирует себя как специалиста по ИБ. Он получил благодарность от Apple за сообщения об уязвимостях. Его имя включено в отчеты об уязвимостях macOS Ventura и macOS Sonoma. В одном из этих отчетов Apple прямо поблагодарила обвиняемого Ноя Роскина-Фрейзи 22 января 2024 г., то
05.02.2024 Bi.Zone сообщила о пяти уязвимостях в Websoft HCM

иложений Bi.Zone во время проведения тестирования red team для одного из заказчиков обнаружила пять уязвимостей в версии 2019.2.3 платформы Websoft HCM (ранее — WebTutor). Система предназначена
31.01.2024 «СберФакторинг» запускает программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty

Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом могут выбирать интересные для себя программы и получать денежное вознаграждение за найденные баги. Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Bi.Zone р
26.01.2024 96% компаний в России можно взломать с помощью старых уязвимостей, которые уже описаны в Сети

Уязвимость к атакам, о которых знают все Абсолютное большинство компаний в России может быть атаковано с помощью старых уязвимостей, к которым уже есть публичные эксплойты. Проблема заключается в старых версиях программного обеспечения (ПО), которые не защищены от этих угроз. Об этом сообщила в своем отчете за 2
19.01.2024 Citrix, VMware и Atlassian одновременно объявили о критических «дырах». Нужно срочно обновиться

с помощью этой уязвимости можно вызвать отказ в обслуживании. Фото: freestocks / Фотобанк Unsplash Критические уязвимости опубликованы сразу несколькими ИТ-компаниями Уязвимости выявлены в вер
18.01.2024 «ИнтерЭВМ» применяет Solar appScreener для выявления уязвимостей ПО при проведении сертификационных испытаний

Международный центр по информатике и электронике «ИнтерЭВМ» внедрил решение Solar appScreener в разработку безопасного кода. В испытательной лаборатории сканер автоматизировал процесс выявления уязвимостей и дефектов в программном обеспечении. «ИнтерЭВМ» аккредитован Минобороны России и ФСБ России в качестве испытательной лаборатории для проведения сертификационных испытаний и тематич
18.01.2024 Bi.Zone WAF защищает от пяти уязвимостей в GitLab

естную разработку ПО, стало известно 12 января 2024 г. Две из обнаруженных уязвимостей критические: CVE-2023-7028 и CVE-2023-5356. Их опасность по шкале CVSS составляет 10 из 10 и 9,8 из
29.12.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила критическую уязвимость в процессорах Apple

нах Apple, критически важную в реализации кампании «Операция Триангуляция». Речь идёт об уязвимости CVE-2023-38606. Это уязвимость в чипе (системе на кристалле), с помощью которой атакующие обх
15.12.2023 Два десятка новых проблем в промышленных роутерах Sierra угрожают критической инфраструктуре

имости встречаются и в этих продуктах. Из 21 выявленной уязвимости лишь одна является критической - CVE-2023-41101 (9,6 баллов по шкале CVSS). Этот «баг» допускает запуск произвольного кода в O
12.12.2023 Московская область запустила программу по поиску уязвимостей регионального портала госуслуг

Первая программа по поиску уязвимостей запущена в Подмосковье. Она направлена на оценку защищенности регионального портала государственных услуг. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и свя
01.12.2023 Ленинградская область запускает программу по поиску уязвимостей

Первая в России программа по поиску уязвимостей в инфраструктуре субъекта России запущена в Ленинградской области. Об этом CNews

29.11.2023 В Bluetooth найдены опасные фундаментальные уязвимости, которые живут в нем годами. Инструкции по взлому уже в Сети

ередаваемой по нему информации. Как пишет портал Bleeping Computer, им обеим присвоен единый индекс CVE-2023-24023 – к моменту выхода материала уровень их опасности еще предстояло определить. В
29.11.2023 Angara Security запускает услугу непрерывного мониторинга защищенности внешнего периметра

ть корпоративной инфраструктуры, где сконцентрированы клиентские сервисы, веб-ресурсы и сетевое оборудование, атакуется наиболее часто. Многие компании используют сканеры безопасности для мониторинга уязвимостей, а далее привлекают своих ИБ-специалистов для анализа и оценки рисков. Об этом CNews сообщили представители Angara Security. В подавляющем большинстве случаев киберпреступники испол
29.11.2023 Легализация «белых» хакеров в России откладывается. Силовики резко против. Под угрозой программы Bug Bounty

о взлому, которые применяют свои навыки во благо и по заказу разработчиков – они занимаются поиском уязвимостей в их ПО и сервисах, чтобы те могли заранее устранить их. Делается это для того, ч
22.11.2023 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в WordPress

Правила Bi.Zone WAF позволяют защититься от атак с эксплуатацией уязвимости CVE-2023-6063 в популярном WordPress-плагине WP Fastest Cache. Об уязвимости CVE-2023-

Публикаций - 3942, упоминаний - 5851

MITRE CVE и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24198 772
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1293 420
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 936 405
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4593 366
Google LLC 11470 308
Apple Inc 11735 262
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 745 178
Cisco Systems 5033 164
Intel Corporation 11966 143
Oracle Corporation 6553 141
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1684 133
IBM - International Business Machines Corp 9367 123
Ростелеком 10849 109
SAP SE 5142 107
Check Point Software Technologies 737 102
Meta Platforms - Facebook 4389 91
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1121 89
Digital Security - Диджитал Секьюрити 175 88
Adobe Systems 1531 88
Yandex - Яндекс 6644 84
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 805 83
Trend Micro 590 83
Broadcom - VMware 2280 82
Fortinet 368 82
X Corp - Twitter 2819 81
GitHub 707 79
Telegram Group 1571 75
Информзащита 703 72
Red Hat 1284 72
HP Inc. 5634 71
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3399 66
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1045 64
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 558 63
AMD - Advanced Micro Devices 4045 63
Dr.Web - Доктор Веб 1245 62
Samsung Electronics 10034 58
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 230 57
Amazon Inc - Amazon.com 2928 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11184 52
InfoWatch - Инфовотч 972 51
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6690 57
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 39
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 665 36
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 115 34
Открытие ФК - Банк Открытие 528 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2673 30
Visa International 1932 29
Unsplash 367 25
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 24
eBay Inc 1609 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1511 22
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1070 21
РЖД - Российские железные дороги 1808 20
Май - Майский чай - российская торговая компания 1127 18
ГПБ - Газпромбанк 1036 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6831 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2086 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 410 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1173 15
Почта России ПАО 2024 14
Альфа-Банк 1700 14
НСПК - Национальная система платежных карт 757 13
Qiwi 983 13
Royal Dutch Shell - Шелл 202 13
Лента - Сеть розничной торговли 1938 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 465 12
Резонанс НПП 361 12
LinkedIn 618 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 893 11
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 433 11
Tesla Motors 374 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 479 10
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 178 10
МКБ - Московский кредитный банк 545 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 504 9
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 520 9
Uber 323 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 385 8
Airbnb 88 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 954 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3562 279
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2976 144
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10745 134
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4410 132
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5189 104
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 71
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4762 58
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1105 55
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2866 54
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4222 52
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1415 49
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5527 43
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 152 41
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3183 35
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1739 34
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 359 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2864 29
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3154 28
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 323 25
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 162 23
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1136 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2381 22
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 300 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2694 19
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 489 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1833 17
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 524 17
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 23 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1837 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1319 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1639 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2613 12
Судебная власть - Judicial power 2233 12
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 637 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1779 11
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 396 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1317 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 10
OWASP - Open Web Application Security Project 86 54
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1401 31
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1004 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6193 12
ASF - Apache Software Foundation 108 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 589 10
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 10
Linux Foundation 178 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 6
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 6
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 58 6
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 6
Демократическая политическая партия США 111 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 247 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 6
CIS - Center for Internet Security 10 6
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 5
OSI - Open Source Initiative 71 5
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 668 5
АФТ - Ассоциация Финтех 120 5
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 4
CSA - Cloud Security Alliance 12 4
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 70 3
TIA - Telecommunications Industry Association 88 3
Единая Россия - Политическая партия 287 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 3
ЛДПР 102 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 2
Die Grunen - Германская партия зеленых 12 2
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24493 3019
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5628 2321
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11924 1489
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60440 1327
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28071 965
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23941 933
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2413 694
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1830 638
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7222 600
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10103 573
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8820 504
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11837 490
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45822 485
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19771 475
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6046 473
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2833 473
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28678 410
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2742 404
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15683 382
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16392 380
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22996 367
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6798 363
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 2921 354
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6763 345
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10503 344
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14960 338
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12319 296
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1777 296
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 568 282
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3255 259
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3885 247
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 1938 246
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1590 239
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23045 234
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2127 231
Оцифровка - Digitization 4246 230
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1740 227
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 465 225
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11905 218
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4547 217
Microsoft Windows 15167 737
Linux OS 9265 407
Google Android 13527 297
Microsoft Edge - браузер 1970 218
Apple iOS 7430 212
Oracle Java - язык программирования 2920 168
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 286 167
Mozilla Firefox - браузер 1858 167
JavaScript - JS - язык программирования 1106 151
Apple macOS 1924 144
Microsoft Office 3593 141
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 280 129
Microsoft Windows XP 2542 127
Apple Mac - Apple Macintosh 2930 123
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1085 122
Apple macOS X - Rhapsody 1506 115
Google Chrome - браузер 1500 113
Microsoft Windows 2000 8661 96
Microsoft Windows 10 1682 94
Apple iPhone - серия смартфонов 6914 91
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 905 88
Microsoft Windows Vista Longhorn 1765 83
Microsoft Windows 7 1960 82
Apple Safari - браузер 835 76
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 547 76
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 146 74
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1475 73
Google Play - Google Store - Android Market 3177 73
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1904 72
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 529 71
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 227 67
Apache HTTP Server - Apache Web Server 537 62
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 785 62
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 121 61
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1407 60
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 231 58
Microsoft Windows Server 2003 569 57
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4720 56
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1216 55
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 766 54
Мельникова Анастасия 329 103
Зайцев Михаил 230 95
Чернов Даниил 78 69
Водясов Алексей 222 51
Галушкин Олег 179 44
Кирюхин Дмитрий 86 31
Путин Владимир 2996 26
Гвоздев Дмитрий 121 25
Поляков Александр 51 25
Гинятуллин Роман 61 25
Карпов Илья 31 23
Волошин Евгений 60 23
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 170 22
Ляпунов Игорь 99 20
Филиппов Максим 48 18
Дягилев Василий 84 18
Ключников Михаил 18 17
Медведовский Илья 33 16
Касперский Евгений 316 16
Гостев Александр 82 16
Гордейчик Сергей 25 16
Касперская Наталья 282 15
Хайретдинов Рустэм 71 15
Шадаев Максут 853 14
Vanunu Oded - Вануну Одед 15 14
Лукацкий Алексей 108 13
Абрамов Никита 13 13
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 167 13
Дружинин Евгений 21 13
Оганесян Ашот 113 12
Павлов Никита 51 12
Дрюков Владимир 37 11
Дуров Павел 268 11
Назаров Владимир 17 11
Сычев Артем 68 11
Матросов Александр 45 11
Колесов Александр 42 11
Новиков Алексей 52 10
Дащенко Владимир 12 10
Тюрин Алексей 16 10
Россия - РФ - Российская федерация 135531 1623
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51190 643
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16255 240
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41326 208
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13854 160
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13156 150
Германия - Федеративная Республика 12439 140
Европа 21468 136
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13973 107
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16521 94
Украина 7472 80
Индия - Bharat 5290 74
Южная Корея - Республика 6508 70
Израиль 2685 63
Канада 4798 60
Франция - Французская Республика 7715 59
Азия - Азиатский регион 5330 56
Япония 13146 56
Италия - Итальянская Республика 4286 53
Бразилия - Федеративная Республика 2301 52
Иран - Исламская Республика Иран 1048 42
Казахстан - Республика 5335 42
Испания - Королевство 3669 42
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3484 41
Китай - Тайвань 3873 40
Беларусь - Белоруссия 5359 40
Ближний Восток 2865 38
Нидерланды 3435 38
Европа Восточная 3043 34
Польша - Республика 1912 32
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2562 31
Сингапур - Республика 1820 31
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2874 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6987 28
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 785 28
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2451 27
Америка Северная - Североамериканский регион 3290 27
США - Калифорния 4563 27
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 693 27
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2090 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45841 796
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48197 760
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5453 385
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Аудит - аудиторский услуги 2435 212
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6759 180
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Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 17
Fortune Global 500 285 12
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 294 10
Google Threat Analysis Group 14 10
NetMarketShare Web Analytics 29 8
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Fortune Global 100 140 5
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Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 4
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B2B International 50 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 316 4
W3Techs 13 4
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 566 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 959 4
HFS Research 46 3
IHS Infonetics Research 102 3
Pen Test Partners 6 3
Cybersecurity Ventures 8 3
IDC Security & Vulnerability Management 4 3
AV-Comparatives 23 2
Data61 3 2
BCG - Boston Consulting Group 105 2
ABI Research 233 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 745 59
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 130 20
РАН - Российская академия наук 1784 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1421 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 269 13
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 943 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 335 11
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 267 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 883 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 546 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 813 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 378 7
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 7
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 5
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 549 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 278 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 151 4
Информзащита Учебный центр 38 4
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 8 4
Cornell University - Корнеллский университет 195 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 265 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 520 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 4
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 35 4
МЭИ - Московский энергетический институт 117 3
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 8 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 503 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 207 3
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 38 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 182 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 494 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 157 3
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 3
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 5 3
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 3
University of California - Калифорнийский университет 85 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 254 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2295 80
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 79
Black Hat - Конференция 77 31
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1927 22
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1004 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1171 12
Defcon 44 11
CNews AWARDS - награда 456 10
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 26 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 9
Positive Hack Days - PHDays 22 8
Международный женский день - 8 марта 319 6
Capture the Flag - CTF 30 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 273 4
День молодёжи - 27 июня 745 4
Infosecurity - выставка 63 4
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Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
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