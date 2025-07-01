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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177786
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Practical Security Village


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 Регистрация на #PAYMENTSECURITY 2025 открыта! 1
04.07.2023 Банк России выступит на #PAYMENTSECURITY! 1
26.06.2023 В июле 2023 года состоится конференция #PAYMENTSECURITY на тему информационной безопасности и финтеха 1
19.06.2023 #PAYMENTSECURITY 2023 1
15.06.2021 15-16 июля в Санкт-Петербурге пройдёт пятая международная конференция по безопасности платежей #PAYMENTSECURITY 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Practical Security Village и организации, системы, технологии, персоны:

Deiteriy - Дейтерий 73 3
Ozon Fintech - Озон Финтех - Озон Финрешения 7 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 828 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7737 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5007 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29436 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 914 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5583 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14690 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1262 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 811 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1197 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 740 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2800 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4140 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4766 2
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 25 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 527 1
Google YouTube - Видеохостинг 2828 1
Шустиков Сергей 18 1
Лысенко Юрий 33 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17972 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44445 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1278 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49573 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 98 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 965 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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