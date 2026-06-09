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Ozon Fintech Озон Финтех Озон Финрешения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.06.2026 Клиенты «Ozon Банка» теперь могут переводить деньги без интернета 1
30.07.2025 «Ozon Банк» установил первые собственные банкоматы 1
27.03.2025 Ozon запустил страхование пунктов выдачи заказов 1
15.01.2025 Ozon начал продавать автомобили в лизинг 1
17.09.2024 Ozon запустил первый страховой продукт 1
04.06.2024 «Ozon Факторинг» запустил новый сервис для финансирования поставщиков 1
04.07.2023 Банк России выступит на #PAYMENTSECURITY! 1
02.05.2023 Банки «Яндекса», «Озона» и Wildberries ушли в убытки 1
21.07.2022 Ozon запускает карту от собственного банка для покупок на маркетплейсе и вне его 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Ozon Fintech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9026 2
Deiteriy - Дейтерий 74 1
ФОРС - Центр разработки 697 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1839 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1225 2
Ozon Страхование - Озон Страхование 3 2
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 55 2
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 52 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 55 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8670 1
Ozon Лизинг - Озон Лизинг 2 1
Ozon Факторинг 1 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - WB Банк - Стандарт Кредит 32 1
Пари СК - страховая компания 3 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 22 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 434 1
Visa International 1986 1
Ингосстрах СПАО 471 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5551 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3382 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3106 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6124 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63577 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33988 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12951 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6096 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3113 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12731 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3377 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13579 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 963 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 172 1
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 114 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1632 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4813 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1310 1
Оповещение и уведомление - Notification 5751 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13416 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4562 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1373 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35452 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 975 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15312 1
Ozon Банк - Ozon Card 4 1
FreePik 1760 1
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 27 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 706 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1261 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 874 1
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Лысенко Юрий 33 1
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Мухамедов Рустем 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47089 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4434 1
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White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 164 1
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1750 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5668 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12116 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2322 1
TAdviser - Центр выбора технологий 451 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 141 1
INFOLine-Аналитика 75 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 1
Practical Security Village 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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