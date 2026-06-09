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Ozon Fintech Озон Финтех Озон Финрешения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|09.06.2026
|Клиенты «Ozon Банка» теперь могут переводить деньги без интернета 1
|30.07.2025
|«Ozon Банк» установил первые собственные банкоматы 1
|27.03.2025
|Ozon запустил страхование пунктов выдачи заказов 1
|15.01.2025
|Ozon начал продавать автомобили в лизинг 1
|17.09.2024
|Ozon запустил первый страховой продукт 1
|04.06.2024
|«Ozon Факторинг» запустил новый сервис для финансирования поставщиков 1
|04.07.2023
|Банк России выступит на #PAYMENTSECURITY! 1
|02.05.2023
|Банки «Яндекса», «Озона» и Wildberries ушли в убытки 1
|21.07.2022
|Ozon запускает карту от собственного банка для покупок на маркетплейсе и вне его 1
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Ozon Fintech и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9026 2
|Deiteriy - Дейтерий 74 1
|ФОРС - Центр разработки 697 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5551 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3382 1
|Ozon Банк - Ozon Card 4 1
|FreePik 1760 1
|Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 27 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 706 1
|Яндекс.Маркет - Yandex Market 1261 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 874 1
|Шустиков Сергей 18 1
|Гаврилов Денис 8 1
|Лысенко Юрий 33 1
|Степанов Александр 24 1
|Бурмистров Михаил 43 1
|Богомолова Наталия 1 1
|Мухамедов Рустем 1 1
|Кудряков Николай 1 1
|Танцырев Виктор 1 1
|Кривошея Егор 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447929, в очереди разбора - 727967.
Создано именных указателей - 195824.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447929, в очереди разбора - 727967.
Создано именных указателей - 195824.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.