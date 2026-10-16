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Пари СК страховая компания

Пари СК - страховая компания

СОБЫТИЯ

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16.10.2026 СМИ: На момент атаки БПЛА дата-центры «Яндекса» не были застрахованы от терактов. Компания все отрицает 1
17.09.2024 Ozon запустил первый страховой продукт 1
01.11.2016 Дозвониться в контакт-центры страховщиков можно за 20 секунд 1
17.10.2003 Straxa.net - новый магазин полисов ОСАГО 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Пари СК и организации, системы, технологии, персоны:

eHouse 68 1
Ozon Fintech - Озон Финтех - Озон Финрешения 9 1
Naumen - Наумен 764 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 39 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
КапиталЪ Страхование 19 1
Гута Страхование 13 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 9 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
НСГ СОАО - Национальная страховая группа Страховое открытое акционерное общество 11 1
Ozon Страхование - Озон Страхование 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9111 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3009 1
Ингосстрах СПАО 486 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 148 1
АльфаСтрахование СГ 406 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1994 1
Согласие СК - Согласие-Вита 47 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36887 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13048 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4573 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13833 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 299 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 444 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55009 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 733 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3408 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1095 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6469 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 580 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 24 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 191 1
Черешнев Михаил 10 1
Кудряков Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168902 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48183 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8700 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6636 3
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 250 2
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 31 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54234 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9278 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5897 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 456 1
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 169 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22097 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11611 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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