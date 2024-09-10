Получите все материалы CNews по ключевому слову
InsurTech Insurance Technologies Цифровые технологии в страховании Умное страхование Страховая телематика Онлайн-страхование
InsurTech – разработка и использование технологических инноваций, направленных на повышение эффективности существующей модели работы участников страхового рынка.
- Управление ИТ-рисками
Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски)
Страхование киберрисков - Киберстрахование
- E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис
- Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования
Антон Косачев , Директор департамента электронной коммерции страховой, Ингосстрах "Цифровые сервисы в страховании" на конференции CNews Цифровизация финансового сектора 02.03.2023
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|ИТ в банках и страховых компаниях 2021
|10.09.2024
|
Цифровое страхование логистики пошло в регионы
ормы стали города-миллионники Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар и Екатеринбург. На их долю пришлось лишь 22% от общего объема страхования грузоперевозок. «Мы видим, что цифровое страхование логистики все активнее проникает в регионы. Развитие инфраструктуры вкупе с усложнением цепочек поставок и появления новых рисков делает страхование важным инструментом лог
|26.06.2024
|
«50% заявлений клиенты подают через мобильное приложение»: мнение экспертов о развитии InsurTech в России
й необходим для получения выплаты, информации в страховом полисе и внесения изменений в него. По мнению Ивана Матвеева, первого заместителя генерального директора «Ингосстраха», ключевыми тенденциями InsurTech на российском рынке становится внедрение технологии OpenAPI, развитие чат-ботов и голосовых помощников. На зарубежном рынке Zurich Insurance Group уже внедрили бота Zuri для ответов н
|03.02.2021
|
Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского
ми, где медицинское страхование — серьезнейшая статья расходов, которую можно очень сильно сократить за счет использования соответствующих технологий. У нас это пока не так. CNews: В мировом масштабе InsurTech выглядит достаточно привлекательным для инвесторов. По прогнозам аналитиков, глобальный рынок InshurTech к 2024 году достигнет отметки $21,72 млрд со среднегодовым темпом роста 36%. Ч
|08.10.2020
|
ИТ в страховании 2020
|06.10.2020
|
ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября
|25.09.2020
|
ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября
|03.09.2020
|
Конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября
|02.06.2017
|
Страховая компания Intouch создает FiiLab и ищет fintech и insurtech-проекты
для совместного создания и вывода на рынок инновационных проектов в области страхования и финансов (Insuretech и Finteсh). Об этом CNews сообщили в Intouch. Лучшие стартапы и команды, проекты к
|25.12.2015
|
Терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС» с расширенным функционалом могут использоваться в системах «умного страхования» и «европротокола»
ректора компании «ГЛОНАСС» Павел Бунин на прошедшем в Воронеже круглом столе, посвященном вопросам «умного» страхования. Полномасштабное внедрение системы «европротокола» и технологий «умног
|19.09.2014
|
МТС занялась «умным страхованием» автомобилистов
мостоятельной установки в автомобиль его владельцем или сотрудником страховой компании. «В проекте «Умное Страхование» мы применили передовые М2М-технологии и усовершенствовали оборудование для
|05.03.2013
|
«Билайн» и «Цезарь Сателлит» собирают базу данных об автомобилистах
о компании будут совместно развивать использование данных транспортного мониторинга в страховании («Умное страхование») в рамках проекта «ЭРА-ГЛОНАСС». «В данном случае речь идет не о продажах
|15.11.2007
|
22 ноября состоится конференция «Информационные технологии страхового рынка»
Всероссийский союз страховщиков, Российский Союз Автостраховщиков и журнал «Атлас страхования» проводят юбилейную 5-ю Международную конференцию «Информационные технологии страхового рынка», которая состоится 22 ноября 2007 г. в Отеле Балчуг Кемпински Москва. Программа конференции открывает широкое обсуждение новых требований необходимых
|12.11.2007
|
22 ноября состоится конференция «Информационные технологии страхового рынка»
Программа 5-й международной конференции «Информационные технологии страхового рынка», которая состоится 22 ноября 2007 года в отеле «Балчуг Кемпински Москва», открывает широкое обсуждение новых требований и технологий, необходимых для
|08.11.2007
|
22 ноября конференция «Информационные технологии страхового рынка»
Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков и журнал «Атлас страхования» 22 ноября 2007 г. в Отеле Балчуг Кемпински Москва проводят 5-ю Международную конференцию «Информационные технологии страхового рынка». Ежегодно участники конференции - страховщики и специалисты ведущих ИТ-компаний в деловом режиме обсуждают динамичные изменения информационных технол
|24.10.2007
|
22 ноября откроется конференция «Информационные технологии страхового рынка»
Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков и журнал «Атлас страхования» 22 ноября 2007г. в Отеле Балчуг Кемпински Москва проводят 5-я Международную конференцию «Информационные технологии страхового рынка». Ежегодно участники конференции - страховщики и специалисты ведущих ИТ-компаний в деловом режиме обсуждают динамичные изменения информационных технол
|28.11.2006
|
В Москве прошла конференция "Информационные технологии страхового рынка"
23 ноября 2006г. в Отеле Балчуг Кемпински Москва прошла 4-я Международная конференция «Информационные технологии страхового рынка». Организаторы конференции Всероссийский союз страховщиков, Российский Союз Автостраховщиков и журнал «Атлас страхования» отмечают высокую активность
|21.11.2006
|
23 ноября откроется конференция "Информационные технологии страхового рынка"
ков, Российский Союз Автостраховщиков и журнал «Атлас страхования» приглашают принять участие в 4-й Международной конференции «Информационные технологии страхового рынка", которая пройдет 23 но
|15.11.2005
|
24 ноября откроется конференция "Информационные технологии страхового рынка"
ховых компаний и директоров IT департаментов примут участие в работе 3-й Международной конференции «Информационные технологии страхового рынка», которая пройдет 24 ноября 2005 г. в Отеле Балчуг
|02.11.2005
|
24 ноября откроется конференция "Информационные технологии страхового рынка"
24 ноября 2005 г. в Отеле Балчуг Кемпински Москва будет работать 3-я Международная конференция «Информационные технологии страхового рынка», на которой представители РСА, ГИБДД, расскажут о ходе создания информационного ресурса АИС ОСАГО РСА и особенностях интеграции информационных систем
|27.10.2005
|
24 ноября откроется конференция "Информационные технологии страхового рынка"
Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков и журнал «Атлас страхования» 24 ноября 2005г. в Отеле Балчуг Кемпински Москва проводят 3-ю Международную конференцию «Информационные технологии страхового рынка». Сегодня информационные технологии все больше влияют на успешную деятельность страховых компаний. На ежегодной конференции, которая стала хорошей тра
|31.08.2005
|
Вышел сентябрьский номер CNews: "ИТ в банках и страховых компаниях"
«ИТ в банках и страховых компаниях» — тема сентябрьского номера журнала CNews. Номер посвящен основным проблемам, направлениям развития и перспективам информатизации предприятий финансового
|09.11.2004
|
18 ноября пройдет конференция "Информационные технологии страхового рынка"
Завершается регистрация и сформирована программа 2-й Международной конференции «Информационные технологии страхового рынка», которая пройдет 18 и 19 ноября в Москве в Отеле Балчуг Кемпински. Для обсуждения актуальных тем на конференцию приглашены
|02.11.2004
|
18 ноября состоится 2-я Международная конференция "Информационные технологии страхового рынка"
18 ноября в Москве в рамках проведения 2-й Международную конференции «Информационные технологии страхового рынка» пройдет обсуждение автоматизации деятельности страховых компаний по обязательному страхованию автогражданской ответственности. С докладом о создании
|22.10.2004
|
На конференции "Информационные технологии страхового рынка" обсудят вопросы ОСАГО
18 ноября 2004 г. в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» в рамках 2-й международной конференции «Информационные технологии страхового рынка» пройдет обсуждение автоматизации деятельности страховых компаний по обязательному страхованию автогражданской ответственности. С докладом о создании
|31.08.2004
|
18 ноября пройдёт конференция "Информационные технологии страхового рынка"
Всероссийский союз страховщиков и журнал «Атлас страхования» 18 ноября 2004 г. в отеле «Балчуг Кемпински Москва» проводят 2-ю Международную конференцию «Информационные технологии страхового рынка». На конференции будет представлено состояние и перспективы информационного обеспечения страховых компаний и финансовых организаций. Участники познако
