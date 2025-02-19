Инносети Zunami Цунами
«Цунами» позволяет обеспечивать страховые компании качественным сервисом по сопровождению страхования грузов физических и юридических лиц по всей России: ускорять процессы страхования и урегулирования, оптимизировать временные затраты сотрудников и сокращать расходы на ведение дел.
Данные 2024 года
Инносети и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 1
|ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 1
|Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 2
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2047 1
|Ефимов Артем 13 6
|Тарновский Александр 12 1
|Шепелев Максим 1 1
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