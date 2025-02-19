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Инносети Zunami Цунами

Инносети - Zunami - Цунами

«Цунами» позволяет обеспечивать страховые компании качественным сервисом по сопровождению страхования грузов физических и юридических лиц по всей России: ускорять процессы страхования и урегулирования, оптимизировать временные затраты сотрудников и сокращать расходы на ведение дел.

 

Данные 2024 года

 

 

 


19.02.2025 «Ренессанс страхование» и Zunami запустили первое в России страхование сроков авиадоставки грузов 1
02.11.2024 Каждый пятый застрахованный груз в России сопровождается с помощью инструментов цифрового страхования 1
10.09.2024 Цифровое страхование логистики пошло в регионы 1
06.09.2024 Как научить ИИ «читать» бумажные страховые претензии 1
17.06.2024 Обновленный модуль «Антифрод» на платформе Zunami помог страховым компаниям сэкономить более 28 млн рублей за два месяца 1
20.03.2024 «Страховой Дом ВСК» и Zunami подписали соглашение о намерениях в сфере цифрового страхования логистики 1
19.03.2024 «Росгосстрах» и Zunami заключили соглашение о намерениях в области цифрового страхования логистики 1
22.12.2023 Искусственный интеллект сэкономил страховым компаниям 175 млн руб. в 2023 году 1
07.02.2023 Платформа «Цунами О2» упростит страховым компаниям процесс записи клиентов в клиники по ДМС 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Инносети и организации, системы, технологии, персоны:

Инносети - Innoseti 17 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 1
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