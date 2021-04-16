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Цифровая экономика России
Федеральный проект
Нормативное регулирование цифровой среды


16.04.2021 Рабочая группа «Нормативное регулирование» одобрила законопроект о трудовом ЭДО 2
07.04.2021 Правительство одобрило расширение возможности взаимодействия с судом в режиме онлайн 1
05.04.2021 Концепция развития технологий машиночитаемого права направлена в Минэкономразвития для подготовки к принятию 2
02.04.2021 Василий Пушкин: объединение усилий бизнеса и государства способствует развитию ИТ-сферы в период пандемии 1
17.03.2021 Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав 1
22.01.2021 ФСБ тайно разрабатывает криптозащиту для облаков цифровой экономики 1
15.12.2020 Бизнес и государство договорились по платформам онлайн урегулирования споров 2
01.10.2020 Бюджет «Цифровой экономики» сократится на 117 миллиардов 2
01.10.2020 Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные 1
21.09.2020 Бюджет «Цифровой экономики» может быть урезан на 92 млрд рублей 1
16.09.2020 Минцифры хочет вдвое срезать бюджет на защиту государства от киберугроз 1
27.08.2020 Сбербанк: концепция регулирования искусственного интеллекта и робототехники задает безопасный режим развития новых технологий 1
27.08.2020 Сбербанк прокомментировал принятие концепции регулирования ИИ и робототехники 1
25.08.2020 Принципы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники утверждены Правительством России 3
19.08.2020 Федпроект «Искусственный интеллект» поддержит спрос на AI-решения, подготовку кадров и доступность данных 1
22.07.2020 «Регуляторные песочницы» заработают в России в начале 2021 года 2
10.07.2020 Исполнение бюджета по «Цифровой экономике» в 2020 г. худшее среди всех нацпроектов 2
05.06.2020 Подключение новостроек к интернету сделают обязательным 3
03.06.2020 Эксперты «Цифровой экономики» одобрили концепцию регулирования отношений в цифровой среде 4
26.05.2020 В России начинается эксперимент по оцифровке трудовых договоров, приказов о найме и увольнении 1
22.04.2020 «Цифровая экономика» утвердила принципы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники 2
20.02.2020 «Цифровая экономика» при Носкове оставила ИТ-бизнес без 26 миллиардов 1
13.01.2020 «Цифровая экономика» исполнила бюджет хуже всех нацпроектов 1
22.11.2019 Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда 1
11.11.2019 «Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм, потому что обо всем советуется с бизнесом 1
22.10.2019 «Цифровая экономика». Как реорганизовать нацпрограмму, чтобы она заработала в полную силу 2
16.10.2019 Контракт на оценку достижений цифровой экономики подешевел. Теперь он стоит всего 200 миллионов 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
23.08.2019 Минкомсвязи готово заплатить 335 миллионов за оценку достижений цифровой экономики 1
25.07.2019 «Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм России 1
02.07.2019 В России началась легализация электронных трудовых книжек 1
03.06.2019 Савва Шипов, замглавы Минэкономразвития: Перспектива умного контроля над бизнесом ближе, чем кажется 1
05.04.2019 Депутаты работают над цифровыми законами вместе с бизнесом 1
04.03.2019 Госорганы тратят на неэффективную информатизацию 100 миллиардов в год 1
01.03.2019 Россиянам раздадут деньги на обучение ИТ 1
11.02.2019 «Цифровой экономике» в два раза сократили финансирование 1
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
16.10.2018 Куратор российских ИТ назвал две главные цели цифровизации экономики 1
01.10.2018 Минэк рассчитывает оцифровать процесс создания российских законов к 2020 году 1
27.09.2018 Рынок ИТ в госсекторе готовится к всеобщей цифровизации 1

Публикаций - 42, упоминаний - 57

Цифровая экономика России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Yandex - Яндекс 4103 3
Google LLC 7177 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
НТС - Национальные телематические системы 20 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
ФОРС - Центр разработки 181 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 352 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
Telegram Group 702 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Ланит ГК 1160 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
3779 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Alibaba Group 298 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Почта России ПАО 1579 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Газпром ПАО 524 1
Почта Банк 289 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1127 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Согласие СК 44 1
Финконсалт ЦБКУ - Центр бухгалтерских и консультационных услуг 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 19
Правительство РФ 2208 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 12
Президент Российской Федерации 1442 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 9
Счётная палата РФ 461 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 161 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Администрация Президента РФ 269 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Федеральное казначейство России 766 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 6 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
Руссофт - Russoft 252 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 6
Экология 18 5
НИР - Научно-исследовательская работа 115 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 1 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 76 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Depositphotos - фотобанк 32 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
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Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 7 1
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