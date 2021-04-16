Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифровая экономика России
Федеральный проект
Нормативное регулирование цифровой среды
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 57
Цифровая экономика России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
|Руссофт - Russoft 252 1
|Путин Владимир 1828 10
|Носков Константин 202 6
|Тер-Степанов Дмитрий 20 4
|Ибрагимов Руслан 29 4
|Акимов Максим 167 3
|Новиков Евгений 39 3
|Ковнир Евгений 71 2
|Пушкин Василий 11 2
|Тарасенко Оксана 10 2
|Незнамов Андрей 7 2
|Ведяхин Александр 43 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Шипов Савва 70 2
|Аксаков Анатолий 98 2
|Шолкин Андрей 2 1
|Кудрин Алексей 63 1
|Власов Сергей 76 1
|Нечаев Андрей 21 1
|Петрушин Андрей 64 1
|Клименко Герман 31 1
|Селютин Александр 59 1
|Наквасин Сергей 13 1
|Оголь Елена 24 1
|Архипов Александр 3 1
|Новоселов Александр 6 1
|Оглоблин Александр 2 1
|Ирисов Алексей 3 1
|Краснюков Андрей 3 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Ефименко Евгений 7 1
|Афанасьев Михаил 4 1
|Тигунов Олег 1 1
|Поливенко Юрий 3 1
|Рудый Анатолий 1 1
|Попов Павел 12 1
|Шайков Игорь 3 1
|Панова Елена 1 1
|Гаглоев Арсен 2 1
|Щетинин Павел 3 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
|Будущее России. Национальные проекты 4 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770153, в очереди разбора - 673835.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770153, в очереди разбора - 673835.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru