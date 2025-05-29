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Индексная книга (каталог) CNews*
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Цифровая экономика России Федеральный проект Цифровые технологии и проекты Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Prof-IT Group поддержит проект «Цифровое производство Урал» 1
21.06.2022 Платформу Botkin.AI внедрили в сети столичных медклиник 1
08.02.2022 Аэропорт Уфы первым в России полностью перешел на отечественную платформу резидента «Сколково» 1
15.10.2021 Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки 2
21.09.2020 Минэкономики создаст госреестр ИТ-стартапов, чтобы дать им денег 1
26.09.2019 Государство потратит 44 миллиарда на «Цифровую образовательную среду» с онлайн-курсами 1
05.09.2019 ЦОДы требуют у властей налоговых льгот и дешевого электричества 1
27.05.2019 В России отказались от «прорывного» развития больших данных, промышленного интернета и робототехники 1
04.03.2019 Госорганы тратят на неэффективную информатизацию 100 миллиардов в год 2
01.03.2019 Россиянам раздадут деньги на обучение ИТ 1
20.02.2019 Путин потребовал принять законы, которые не будут мешать цифровой экономике 1
11.02.2019 «Цифровой экономике» в два раза сократили финансирование 2
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
23.11.2018 Власти потратят на цифровую экономику 400 млрд руб. за три года 1
26.10.2018 Регионы оставят без денег на «Цифровую экономику» 1
20.09.2018 Маневр на триллион. За счет чего резко выросли расходы государства на «Цифровую экономику»? 1
17.09.2018 Как власти распределят 2,79 триллиона на «Цифровую экономику». План расходов 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9926 4
Yandex - Яндекс 7729 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3247 3
МегаФон 9287 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13231 2
VK - Mail.ru Group 3484 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8892 2
8486 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 931 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 442 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Google LLC 11953 1
Apple Inc 12274 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 815 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2956 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 1
Telegram Group 2218 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 942 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
Softline - Софтлайн 2981 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 1
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 125 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
RESA Airport Data Systems 3 1
DataPro - ДатаПро 94 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 462 1
ЦРТ Инновации 70 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи  - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи  19 1
Vocord - Вокорд 183 1
Beorg - Биорг 117 1
VisionLabs - ВижнЛабс 229 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
НеоЛабс - NeoLabs 7 1
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 939 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Почта России ПАО 2161 1
Альфа-Банк 1799 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1236 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Совкомбанк ПАО 261 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
ЯКласс 68 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 14 1
flydubai - Авиакомпания 7 1
Рапид Био 102 1
AZAL - Azerbaijan Airlines - АЗАЛ - Azərbaycan Hava Yolları - Азербайджанские авиалинии 4 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12044 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4625 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5064 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3122 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6076 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 3
Совет при президенте Российской Федерации 199 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2752 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 351 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3220 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3421 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 348 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 249 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2821 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4966 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 341 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 60 1
ФРИИ Акселератор 51 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3361 1
Судебная власть - Judicial power 2344 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5568 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 463 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 745 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52837 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68095 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29043 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2255 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20671 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14943 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6879 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1528 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11474 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5505 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1374 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1791 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12300 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1098 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1414 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11740 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21199 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26004 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8066 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3191 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 801 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2241 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3817 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4186 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 535 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 541 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2617 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16390 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7470 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11396 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5878 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12842 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16209 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7823 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24722 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8870 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3111 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8362 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21123 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 284 9
Depositphotos - фотобанк 422 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 779 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1839 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 169 1
Google Android 14276 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 316 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 701 1
Rakuten Viber 632 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 365 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 134 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 103 1
Microsoft Teams - MS Teams 576 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 57 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 345 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 174 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5445 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 665 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3295 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 12 1
Яндекс.Телефон 30 1
Путин Владимир 3242 6
Носков Константин 237 4
Паршин Максим 318 2
Никифоров Николай 1136 2
Акимов Максим 188 2
Ковнир Евгений 75 1
Солодовников Денис 103 1
Зарубин Юрий 8 1
Аймалетдинов Тимур 4 1
Кудрин Алексей 124 1
Кисляков Евгений 93 1
Нащекин Алексей 118 1
Щеголев Игорь 698 1
Иванов Олег 145 1
Лящ Михаил 46 1
Войтенко Олег 26 1
Песков Дмитрий 109 1
Шилов Сергей 94 1
Артемьев Игорь 91 1
Мишустин Михаил 695 1
Чернышенко Дмитрий 572 1
Белоусов Андрей 142 1
Нечаев Андрей 27 1
Клименко Герман 50 1
Селютин Александр 60 1
Новоселов Александр 7 1
Оглоблин Александр 2 1
Ирисов Алексей 5 1
Галюжин Алексей 1 1
Краснюков Андрей 4 1
Поливенко Юрий 3 1
Шайков Игорь 4 1
Тарасенко Оксана 12 1
Щетинин Павел 4 1
Шолохов Андрей 13 1
Савина Юлия 2 1
Столбова Екатерина 19 1
Сорокин Сергей 13 1
Курбангулов Айнур 1 1
Свешников Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149019 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14254 2
Европа 24385 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1610 1
Казахстан - Республика 5646 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52591 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44218 1
Беларусь - Белоруссия 5840 1
Украина 7668 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 947 1
Россия - ЮФО - Севастополь 549 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 772 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 409 1
Армения - Республика 2324 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1302 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3016 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 580 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1619 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1170 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2505 1
Испания - Королевство 3736 1
Франция - Французская Республика 7901 1
Китай - Тайвань 4046 1
Ближний Восток 2982 1
Америка Латинская 1839 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4038 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52592 11
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2945 9
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2184 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 403 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30156 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5246 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1114 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8227 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 59 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5999 2
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 184 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3239 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10173 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49238 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5113 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11130 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6354 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1376 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5929 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 270 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14123 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2899 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3683 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2486 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24798 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 355 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10188 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7936 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19231 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9085 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9069 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1828 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 943 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1946 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4504 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1747 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1015 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1975 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 41 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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