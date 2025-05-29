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Цифровая экономика России Федеральный проект Цифровые технологии и проекты Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов
УПОМИНАНИЯ
Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 2
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 745 1
|Путин Владимир 3242 6
|Носков Константин 237 4
|Паршин Максим 318 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Акимов Максим 188 2
|Ковнир Евгений 75 1
|Солодовников Денис 103 1
|Зарубин Юрий 8 1
|Аймалетдинов Тимур 4 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Иванов Олег 145 1
|Лящ Михаил 46 1
|Войтенко Олег 26 1
|Песков Дмитрий 109 1
|Шилов Сергей 94 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Мишустин Михаил 695 1
|Чернышенко Дмитрий 572 1
|Белоусов Андрей 142 1
|Нечаев Андрей 27 1
|Клименко Герман 50 1
|Селютин Александр 60 1
|Новоселов Александр 7 1
|Оглоблин Александр 2 1
|Ирисов Алексей 5 1
|Галюжин Алексей 1 1
|Краснюков Андрей 4 1
|Поливенко Юрий 3 1
|Шайков Игорь 4 1
|Тарасенко Оксана 12 1
|Щетинин Павел 4 1
|Шолохов Андрей 13 1
|Савина Юлия 2 1
|Столбова Екатерина 19 1
|Сорокин Сергей 13 1
|Курбангулов Айнур 1 1
|Свешников Владимир 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8209 2
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 67 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 432 2
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 365 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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