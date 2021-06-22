Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шилов Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 254
Шилов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 251 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
|Нечаев Андрей 21 16
|Нащекин Алексей 111 13
|Никифоров Николай 1126 7
|Нечаев Владимир 10 6
|Махонов Александр 29 6
|Ротенберг Аркадий 42 3
|Шипелов Андрей 21 3
|Агафонов Вадим 13 3
|Абрамченко Виктория 15 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Савина Юлия 2 2
|Мурадян Артур 17 2
|Селютин Александр 59 2
|Фридман Александр 4 2
|Лящ Михаил 33 2
|Шмулевич Марк 79 2
|Купинский Геннадий 4 2
|Вырышева Ирина 1 1
|Шайков Игорь 3 1
|Макаров Владимир 52 1
|Гревцов Сергей 1 1
|Худык Сергей 1 1
|Поливенко Юрий 3 1
|Докучаев Дмитрий 14 1
|Потапов Дмитрий 2 1
|Новоселов Александр 6 1
|Плотинская Виктория 1 1
|Александров Александр 18 1
|Васадзе Леван 5 1
|Щетинин Павел 3 1
|Царева Юнона 4 1
|Серебряков Виктор 42 1
|Каульбарс Алексей 1 1
|Пьявкин Александр 12 1
|Винтер Александра 1 1
|Сивирин Александр 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Степанов Антон 56 1
|Мякишева Марина 84 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 5
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 4
|IDC - International Data Corporation 2724 2
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
|IDC Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 5 1
|НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 5
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766603, в очереди разбора - 670288.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766603, в очереди разбора - 670288.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru