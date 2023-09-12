Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шилов Сергей
СОБЫТИЯ
|12.09.2023
|
Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Оно объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем
Market.CNews: Как компании приходят к идее внедрения IBP? С какими проблемам они должны столкнуться, чтобы начать внедрение? Максим Шилов: Интегрированное бизнес-планирование — это комплексный процесс, суть которого заключается в том, чтобы сбалансировать продажи и операционную деятельность компании, отразить консенсус-план
|13.02.2023
|
Сергей Шилов -
Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: Процесс трансформации сферы ИТ только набирает обороты
ния, международных облачных провайдеров. Как это сказалось на нем, можете подвести итог спустя год? Сергей Шилов: Определенное переформатирование, безусловно, произошло. Я бы не сказал, что воз
|28.01.2022
|
Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: ИТ-компаниям жизненно необходимо заниматься внутренней цифровизацией
CNews: Каким был 2021 год для российского ИТ-рынка и вашей компании? Сергей Шилов: Для нас минувший год сложился крайне удачно — бизнес «Лиги цифровой экономики»
|22.06.2021
|
Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза
сходила финансовые результаты 2018 г. только на 9%. Эти данные привел президент и основатель «Лиги» Сергей Шилов, в большей степени известный на рынке как основатель и глава компании AT Consult
|22.04.2019
|
Прекращено дело против главы AT Consulting, арестованного за ИТ-систему МВД
товы как минимум три компонента. Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов Следствие искало в действиях Нечаева корыстный мотив, чтобы инкриминировать ему
|18.12.2018
|
AT Consulting переживает резкий спад госзаказов
«Успешно трудится на благо компании» Арестованный в феврале 2018 г. владелец AT Consulting Сергей Шилов отпущен из-под домашнего ареста на свободу под подписку о невыезде. Об этом CNew
|23.04.2018
|
Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД
ергей Шилов под домашним арестом Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов, арестованный в феврале по делу о злоупотреблениях при создании «бракованной» ед
|01.03.2018
|
Глава знаменитого интегратора арестован ФСБ по делу о «кривой» ИТ-системе МВД
Задержание ШиловаОснователь и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) в связи с его причастностью
|08.11.2016
|
Станислав Шилов -
ДБО превращается из инструмента совершения платежных операций в электронный офис клиента
CNews: Как развивался рынок информатизации банковского сектора в 2015-2016 гг.? Станислав Шилов: Рынок ИТ для банков развивался в последние годы под влиянием двух противоположных тенденций. С одной стороны, на него оказывала сильное давление общая экономическая ситуация, сокращение
|21.07.2015
|
Игорь Шилов возглавил Пермский филиал «ВымпелКома»
На должность директора Пермского филиала компании «ВымпелКом» (брэнд «Билайн») назначен Игорь Шилов. Он будет отвечать за развитие всех направлений деятельности компании в регионе, включая развитие мобильной связи, широкополосного доступа в интернет для частных и корпоративных клиентов,
|18.12.2014
|
Сергей Шилов - Рынок ИТ ждет аутрсорсинг, импортозамещение и кадровый голод
CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка ИТ-сервисов в 2014 году? Сергей Шилов: По нашим наблюдениям, объем рынка ИТ-сервисов в 2014 году в рублях увеличился в
|10.12.2014
|
Сергей Шилов: Пока ИТ-рынок падает, мы растем
CNews: Работа с какими секторами экономики была приоритетной для вашей компании в 2014 году? Сергей Шилов: Мы сотрудничаем с пятью основными секторами рынка – с финансовым, телекоммуника
|12.12.2012
|
Сергей Шилов: Масштабность ИТ-проектов профессионалов не пугает
года принято подводить итоги, поэтому первый вопрос сразу об этом. С чем пришла компания к декабрю? Сергей Шилов: Прежде всего, отмечу, что компания значительно выросла. В начале календарного г
|14.12.2011
|
Сергей Шилов: Успешный проект – это проект с ясными бизнес-результатами
CNews: Сергей, как вы оцениваете прошедший год? Насколько успешным он был для компании? Сергей Шилов: 2011 год был очень удачным. Мы провели ряд успешных проектов во всех направлени
|24.08.2011
|
Сергей Шилов: Каждый прожитый год работы можно вспоминать с гордостью
CNews: Когда была создана ваша компания? С чего все начиналось? Кто был основателем AT Consulting? Сергей Шилов: История компании началась в 2001 году: клиент попросил меня руководить серьезны
|01.11.2010
|
Сергей Шилов: Кризис усилил конкуренцию в сфере ИТ-консалтинга
ews: Какие тенденции в сфере ИТ-консалтинга вы можете отметить в современной, посткризисной России? Сергей Шилов: После кризиса все компании из отрасли ИТ-консалтинга столкнулись с тем, что за
|24.09.2008
|
Сергей Шилов: Российский ИТ-рынок не готов стать "белым"
CNews: Какова структура современного рынка ИТ? Какое место на нем занимают ИТ-услуги? Сергей Шилов: До сих пор большую часть ИТ-рынка занимают поставки аппаратного обеспечения. Об
Шилов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Нечаев Андрей 27 18
|Нащекин Алексей 118 14
|Никифоров Николай 1138 8
|Махонов Александр 31 6
|Нечаев Владимир 11 6
|Сушкевич Антон 67 4
|Васадзе Леван 11 4
|Шилов Виталий 7 4
|Шипелов Андрей 23 3
|Шайхутдинов Роман 116 3
|Абрамченко Виктория 18 3
|Агафонов Вадим 13 3
|Тараба Дмитрий 27 3
|Потапов Дмитрий 15 3
|Якубов Тимур 19 3
|Шилов Станислав 10 3
|Ротенберг Игорь 37 3
|Ротенберг Аркадий 52 3
|Селютин Александр 60 2
|Ройтман Евгений 44 2
|Лейпи Игорь 14 2
|Малахов Дмитрий 7 2
|Гудков Александр 3 2
|Бурин Андрей 17 2
|Бочкарев Сергей 72 2
|Арсентьев Илья 15 2
|Купинский Геннадий 4 2
|Савина Юлия 2 2
|Долгоновский Антон 4 2
|Мурадян Артур 17 2
|Фридман Александр 8 2
|Шмулевич Марк 90 2
|Кондратьев Дмитрий 34 2
|Шилов Константин 26 2
|Годунов Андрей 12 2
|Жуланов Евгений 11 2
|Старовойтов Константин 9 2
|Доброхотов Денис 7 2
|Шилов Анатолий 9 2
|Новак Борис 2 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.