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Шилов Сергей


22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 4
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
14.01.2021 Фонд «Сколково» запустил интерактивную карту технологий для реализации целей устойчивого развития ООН 1
17.09.2020 На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал 1
10.06.2020 Единому ресурсу миграционного учета урезают финансирование на миллиард 1
20.04.2020 Годовой доход «Лиги цифровой экономики» превысил 11 млрд рублей 1
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 3
04.06.2019 МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС 2
13.05.2019 МВД засекретило техподдержку ИТ-системы, за которую сажали ее создателей и приемщика 2
22.04.2019 МВД требовало с AT Consulting миллион за туалет и воду, использованные во время исполнения госконтракта 2
22.04.2019 Прекращено дело против главы AT Consulting, арестованного за ИТ-систему МВД 7
27.03.2019 Не найдено коррупции в деле об ИТ-системе МВД, за которую сажали ее создателей и приемщика 4
01.02.2019 Власти заставляют МВД засекретить техподдержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 2
11.01.2019 МВД выделило 1,65 млрд на поддержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 2
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 3
18.12.2018 AT Consulting переживает резкий спад госзаказов 11
06.09.2018 На российском рынке ИТ-услуг турбулентность в десятке лидеров 4
27.04.2018 «Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы 4
23.04.2018 Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД 10
12.04.2018 Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов 3
11.04.2018 Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» 4
27.03.2018 Система для полицейских: что представляет собой ИСОД МВД России 1
01.03.2018 Глава знаменитого интегратора арестован ФСБ по делу о «кривой» ИТ-системе МВД 8
25.05.2017 В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн» 2
04.04.2017 Конференция CNews. «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 1
09.03.2017 Основатель AT Consulting покинул компанию 8
06.03.2017 Конференция CNews: «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 1
11.11.2016 Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting 5
12.09.2016 ВГУ и AT Consulting открыли совместный учебный центр 1
17.05.2016 Выручка AT Consulting в 2015 г. выросла на 19,3% 1
17.05.2016 AT Consulting вырос по выручке почти на 20% за счет телекома и госсектора 3
14.04.2016 Конференция CNews: «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 1
16.03.2016 При поддержке AT Consulting в Казахстане запустился цифровой банк Altyn-i 1
03.07.2015 Война четвертого поколения: Как суды отказывают в выдаче LTE-частот 3
29.05.2015 ИТ-университет «Иннополис» спасет своих студентов от армии 1
20.04.2015 Выручка AT Consulting в 2014 г. превысила 10 млрд рублей 5
17.04.2015 Минэкономразвития заблокировало появление нового 4G-оператора 1
30.03.2015 Спонсорская помощь ИТ-университету «Иннополис» сократилась более чем в два раза 1
10.12.2014 Сергей Шилов: Пока ИТ-рынок падает, мы растем 12
24.10.2014 AT Consulting открыла офис в Севастополе 1

Публикаций - 61, упоминаний - 254

Шилов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 27
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 11
НТС - Национальные телематические системы 20 8
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 6
HTC Corporation 1195 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
SAP SE 3216 4
IBM 3551 4
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 7 4
РТЛабс 145 4
АФК Система ПАО 996 3
РТ-Инвест 37 3
Brocade Communications Systems 142 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 3
Mandriva - Mandrake 105 3
Red Hat 667 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
Cisco Systems 2049 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Microsoft Corporation 11127 3
Прогресс софт 8 3
HP Inc. 2926 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Ланит ГК 1159 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Информ инжиниринг 2 2
iTeco - Ай-Теко 718 2
Антарес 25 2
Компьюлинк ГК - Compulink 211 2
Инфосистемы Джет 675 2
Крок 1221 2
Ситроникс - Sitronics 563 2
Acronis - Акронис 364 2
Транзит-Телеком 8 1
БТЕ - BTE 6 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 9
Почта Банк 289 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Царицын капитал 22 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Альфа-Банк 1127 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
РЖД Логистика 12 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Prometheus Capital Partners 5 1
Почта России ПАО 1574 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 7
Басманный районный суд города Москвы 47 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 4
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство РФ 2207 1
Администрация Президента РФ 269 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 1
Президент Российской Федерации 1441 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Счётная палата РФ 460 1
Руссофт - Russoft 251 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
ИТ-аутсорсинг 670 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
3D-печать 135 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 15
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 10
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Модернизация ИБД 6 5
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
Seldon.Basis 7 3
Linux OS 4267 3
ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел 7 2
Google Android 10751 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 1 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
OpenText Documentum 191 1
Apple iOS 5742 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Rakuten Viber 429 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Нечаев Андрей 21 16
Нащекин Алексей 111 13
Никифоров Николай 1126 7
Нечаев Владимир 10 6
Махонов Александр 29 6
Ротенберг Аркадий 42 3
Шипелов Андрей 21 3
Агафонов Вадим 13 3
Абрамченко Виктория 15 3
Ротенберг Игорь 35 3
Савина Юлия 2 2
Мурадян Артур 17 2
Селютин Александр 59 2
Фридман Александр 4 2
Лящ Михаил 33 2
Шмулевич Марк 79 2
Купинский Геннадий 4 2
Вырышева Ирина 1 1
Шайков Игорь 3 1
Макаров Владимир 52 1
Гревцов Сергей 1 1
Худык Сергей 1 1
Поливенко Юрий 3 1
Докучаев Дмитрий 14 1
Потапов Дмитрий 2 1
Новоселов Александр 6 1
Плотинская Виктория 1 1
Александров Александр 18 1
Васадзе Леван 5 1
Щетинин Павел 3 1
Царева Юнона 4 1
Серебряков Виктор 42 1
Каульбарс Алексей 1 1
Пьявкин Александр 12 1
Винтер Александра 1 1
Сивирин Александр 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Чимиричкина Мария 30 1
Степанов Антон 56 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 9
Казахстан - Республика 2641 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 6
Россия - СФО - Новосибирск 1975 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Россия - ПФО - Казань 1520 4
Украина 3378 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Прибалтика - Балтия 592 3
Россия - Курск 232 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - Астрахань 241 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Республика Коми 417 1
Россия - Республика Крым 626 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - Севастополь 420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Европа 3774 1
Армения - Республика 689 1
Россия - Республика Алтай 687 1
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Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 5
TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
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IDC Russia - IDC Россия 115 1
IDC Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 5 1
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