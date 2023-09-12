Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Оно объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем Market.CNews: Как компании приходят к идее внедрения IBP? С какими проблемам они должны столкнуться, чтобы начать внедрение? Максим Шилов: Интегрированное бизнес-планирование — это комплексный процесс, суть которого заключается в том, чтобы сбалансировать продажи и операционную деятельность компании, отразить консенсус-план

Сергей Шилов - Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: Процесс трансформации сферы ИТ только набирает обороты ния, международных облачных провайдеров. Как это сказалось на нем, можете подвести итог спустя год? Сергей Шилов: Определенное переформатирование, безусловно, произошло. Я бы не сказал, что воз

Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: ИТ-компаниям жизненно необходимо заниматься внутренней цифровизацией CNews: Каким был 2021 год для российского ИТ-рынка и вашей компании? Сергей Шилов: Для нас минувший год сложился крайне удачно — бизнес «Лиги цифровой экономики»

Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза сходила финансовые результаты 2018 г. только на 9%. Эти данные привел президент и основатель «Лиги» Сергей Шилов, в большей степени известный на рынке как основатель и глава компании AT Consult

Прекращено дело против главы AT Consulting, арестованного за ИТ-систему МВД товы как минимум три компонента. Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов Следствие искало в действиях Нечаева корыстный мотив, чтобы инкриминировать ему

AT Consulting переживает резкий спад госзаказов «Успешно трудится на благо компании» Арестованный в феврале 2018 г. владелец AT Consulting Сергей Шилов отпущен из-под домашнего ареста на свободу под подписку о невыезде. Об этом CNew

Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД ергей Шилов под домашним арестом Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов, арестованный в феврале по делу о злоупотреблениях при создании «бракованной» ед

Глава знаменитого интегратора арестован ФСБ по делу о «кривой» ИТ-системе МВД Задержание ШиловаОснователь и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) в связи с его причастностью

Станислав Шилов - ДБО превращается из инструмента совершения платежных операций в электронный офис клиента

CNews: Как развивался рынок информатизации банковского сектора в 2015-2016 гг.? Станислав Шилов: Рынок ИТ для банков развивался в последние годы под влиянием двух противоположных тенденций. С одной стороны, на него оказывала сильное давление общая экономическая ситуация, сокращение

Игорь Шилов возглавил Пермский филиал «ВымпелКома» На должность директора Пермского филиала компании «ВымпелКом» (брэнд «Билайн») назначен Игорь Шилов. Он будет отвечать за развитие всех направлений деятельности компании в регионе, включая развитие мобильной связи, широкополосного доступа в интернет для частных и корпоративных клиентов,

Сергей Шилов - Рынок ИТ ждет аутрсорсинг, импортозамещение и кадровый голод CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка ИТ-сервисов в 2014 году? Сергей Шилов: По нашим наблюдениям, объем рынка ИТ-сервисов в 2014 году в рублях увеличился в

Сергей Шилов: Пока ИТ-рынок падает, мы растем CNews: Работа с какими секторами экономики была приоритетной для вашей компании в 2014 году? Сергей Шилов: Мы сотрудничаем с пятью основными секторами рынка – с финансовым, телекоммуника

Сергей Шилов: Масштабность ИТ-проектов профессионалов не пугает года принято подводить итоги, поэтому первый вопрос сразу об этом. С чем пришла компания к декабрю? Сергей Шилов: Прежде всего, отмечу, что компания значительно выросла. В начале календарного г

Сергей Шилов: Успешный проект – это проект с ясными бизнес-результатами CNews: Сергей, как вы оцениваете прошедший год? Насколько успешным он был для компании? Сергей Шилов: 2011 год был очень удачным. Мы провели ряд успешных проектов во всех направлени

Сергей Шилов: Каждый прожитый год работы можно вспоминать с гордостью CNews: Когда была создана ваша компания? С чего все начиналось? Кто был основателем AT Consulting? Сергей Шилов: История компании началась в 2001 году: клиент попросил меня руководить серьезны

Сергей Шилов: Кризис усилил конкуренцию в сфере ИТ-консалтинга ews: Какие тенденции в сфере ИТ-консалтинга вы можете отметить в современной, посткризисной России? Сергей Шилов: После кризиса все компании из отрасли ИТ-консалтинга столкнулись с тем, что за