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Шилов Сергей

СОБЫТИЯ


12.09.2023 Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Оно объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем

Market.CNews: Как компании приходят к идее внедрения IBP? С какими проблемам они должны столкнуться, чтобы начать внедрение? Максим Шилов: Интегрированное бизнес-планирование — это комплексный процесс, суть которого заключается в том, чтобы сбалансировать продажи и операционную деятельность компании, отразить консенсус-план
13.02.2023 Сергей Шилов -

Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: Процесс трансформации сферы ИТ только набирает обороты

ния, международных облачных провайдеров. Как это сказалось на нем, можете подвести итог спустя год? Сергей Шилов: Определенное переформатирование, безусловно, произошло. Я бы не сказал, что воз
28.01.2022 Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: ИТ-компаниям жизненно необходимо заниматься внутренней цифровизацией

CNews: Каким был 2021 год для российского ИТ-рынка и вашей компании? Сергей Шилов: Для нас минувший год сложился крайне удачно — бизнес «Лиги цифровой экономики»

22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза

сходила финансовые результаты 2018 г. только на 9%. Эти данные привел президент и основатель «Лиги» Сергей Шилов, в большей степени известный на рынке как основатель и глава компании AT Consult
22.04.2019 Прекращено дело против главы AT Consulting, арестованного за ИТ-систему МВД

товы как минимум три компонента. Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов Следствие искало в действиях Нечаева корыстный мотив, чтобы инкриминировать ему

18.12.2018 AT Consulting переживает резкий спад госзаказов

«Успешно трудится на благо компании» Арестованный в феврале 2018 г. владелец AT Consulting Сергей Шилов отпущен из-под домашнего ареста на свободу под подписку о невыезде. Об этом CNew
23.04.2018 Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД

ергей Шилов под домашним арестом Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов, арестованный в феврале по делу о злоупотреблениях при создании «бракованной» ед
01.03.2018 Глава знаменитого интегратора арестован ФСБ по делу о «кривой» ИТ-системе МВД

Задержание ШиловаОснователь и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) в связи с его причастностью

08.11.2016 Станислав Шилов -

ДБО превращается из инструмента совершения платежных операций в электронный офис клиента

CNews: Как развивался рынок информатизации банковского сектора в 2015-2016 гг.? Станислав Шилов: Рынок ИТ для банков развивался в последние годы под влиянием двух противоположных тенденций. С одной стороны, на него оказывала сильное давление общая экономическая ситуация, сокращение

21.07.2015 Игорь Шилов возглавил Пермский филиал «ВымпелКома»

На должность директора Пермского филиала компании «ВымпелКом» (брэнд «Билайн») назначен Игорь Шилов. Он будет отвечать за развитие всех направлений деятельности компании в регионе, включая развитие мобильной связи, широкополосного доступа в интернет для частных и корпоративных клиентов,
18.12.2014 Сергей Шилов - Рынок ИТ ждет аутрсорсинг, импортозамещение и кадровый голод

CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка ИТ-сервисов в 2014 году? Сергей Шилов: По нашим наблюдениям, объем рынка ИТ-сервисов в 2014 году в рублях увеличился в
10.12.2014 Сергей Шилов: Пока ИТ-рынок падает, мы растем

CNews: Работа с какими секторами экономики была приоритетной для вашей компании в 2014 году? Сергей Шилов: Мы сотрудничаем с пятью основными секторами рынка – с финансовым, телекоммуника
12.12.2012 Сергей Шилов: Масштабность ИТ-проектов профессионалов не пугает

года принято подводить итоги, поэтому первый вопрос сразу об этом. С чем пришла компания к декабрю? Сергей Шилов: Прежде всего, отмечу, что компания значительно выросла. В начале календарного г
14.12.2011 Сергей Шилов: Успешный проект – это проект с ясными бизнес-результатами

CNews: Сергей, как вы оцениваете прошедший год? Насколько успешным он был для компании? Сергей Шилов: 2011 год был очень удачным. Мы провели ряд успешных проектов во всех направлени
24.08.2011 Сергей Шилов: Каждый прожитый год работы можно вспоминать с гордостью

CNews: Когда была создана ваша компания? С чего все начиналось? Кто был основателем AT Consulting? Сергей Шилов: История компании началась в 2001 году: клиент попросил меня руководить серьезны
01.11.2010 Сергей Шилов: Кризис усилил конкуренцию в сфере ИТ-консалтинга

ews: Какие тенденции в сфере ИТ-консалтинга вы можете отметить в современной, посткризисной России? Сергей Шилов: После кризиса все компании из отрасли ИТ-консалтинга столкнулись с тем, что за

24.09.2008 Сергей Шилов: Российский ИТ-рынок не готов стать "белым"

CNews: Какова структура современного рынка ИТ? Какое место на нем занимают ИТ-услуги? Сергей Шилов: До сих пор большую часть ИТ-рынка занимают поставки аппаратного обеспечения. Об

Публикаций - 99, упоминаний - 163

Шилов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 59
Ростелеком 10948 31
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 63 13
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 34 11
Телематические системы 60 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Крок - Croc 1964 8
Ростелеком - РТЛабс 210 8
NVision Group - Энвижн Груп 699 8
SAP SE 5601 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
9594 6
Oracle Corporation 7074 6
HTC Corporation 1512 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
Казахтелеком 348 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
HP Inc. 5883 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 5
Optimacros - Оптимакрос 105 4
Системы документооборота 522 4
МегаФон 10742 4
Microsoft Corporation 25775 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Amdocs 140 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 3
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 24 3
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 3
Прогресс софт 9 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 22
ВТБ - Почта Банк 514 16
Альфа-Банк 1979 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 4
Prometheus Capital Partners - Прометеус Кэпитал - Прометеус Капитал - Прометеус девелопмент - Прометеус эдвайзорз 5 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 4
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 4
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 4
Царицын капитал 23 3
GEFCO - Жефко 4 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 2
РЖД Логистика 21 2
Traft - Трафт 23 2
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Wallet One - Единая Касса 37 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
СИНХ - Связьинвестнефтехим 16 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 14
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 6
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 2
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 18
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
МВД РФ - Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 5
Модернизация ИБД 6 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Linux OS 11533 5
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 5
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 4
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 3
Seldon.Basis 8 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 3
Altyn Bank - Altyn-i 4 3
Microsoft Office 4170 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 3
BSS CORREQTS Corporate 49 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 93 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 62 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 2
Wallet One - Единый кошелек 58 2
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 33 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 2
FreePik 1841 2
Optimacros - OptiCycle 3 2
Google Android 15244 2
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