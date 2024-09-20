риостановленное импортозамещение Как выяснил CNews, процесс импортозамещения иностранных серверов у Минвостокразвития приостановлен из поданной в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобы

Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ» к, по нашим данным, софт против утечек установлен только в 20% госорганизаций. На этом фоне решение Минвостокразвития по внедрению DLP – значимый шаг, который указывает на ясное видение рисков