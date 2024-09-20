Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минвостокразвития РФ Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики
СОБЫТИЯ
|20.09.2024
|
Федеральному министерству в третий раз подряд срывают многомиллионную закупку серверов
риостановленное импортозамещение Как выяснил CNews, процесс импортозамещения иностранных серверов у Минвостокразвития приостановлен из поданной в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобы
|25.07.2024
|
Многомиллионная закупка сорвана двумя крупными ИТ-компаниями
Импортозамещение Минвостокразвития Крупная закупка по импортозамещению серверной инфраструктуры Минвостокра
|25.08.2021
|
Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ»
к, по нашим данным, софт против утечек установлен только в 20% госорганизаций. На этом фоне решение Минвостокразвития по внедрению DLP – значимый шаг, который указывает на ясное видение рисков
|17.09.2018
|
Платформа Cisco Meeting Server внедрена в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока
В Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока реализован проект по построению системы видеокон
|30.09.2013
|
ИТ-куратор Калужской области переходит в Минвостокразвития
нформационной системы и др. Как сообщает «Весть News», новым местом работы Максима Шерейкина станет Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, где он займет должность замес
Минвостокразвития РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 7
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
|ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
|Белов Кирилл 19 10
|Горский Николай 9 9
|Семенова Марина 10 9
|Зубанов Андрей 9 9
|Пущаков Сергей 10 9
|Фридштанд Андрей 11 9
|Наумов Олег 15 8
|Чернышенко Дмитрий 576 7
|Шипов Савва 102 7
|Паршин Максим 323 7
|Хайруллин Айрат 108 7
|Рымар Максим 50 7
|Краснов Александр 89 7
|Раков Ярослав 51 7
|Исаев Алексей 14 7
|Албычев Александр 168 7
|Горбунов Сергей 23 7
|Малков Павел 51 6
|Корчивой Станислав 16 6
|Анисимов Михаил 15 6
|Путин Владимир 3397 6
|Акимов Максим 192 6
|Лысенко Эдуард 313 6
|Терещенко Денис 93 6
|Зорин Александр 51 6
|Ципорин Павел 102 6
|Турчак Евгений 24 6
|Попов Михаил 54 6
|Шинкарук Елена 28 6
|Скляр Алексей 54 6
|Семенов Алексей 85 6
|Рустамов Рустам 527 5
|Шадаев Максут 1163 5
|Гребенщиков Дмитрий 38 5
|Кудрин Алексей 124 5
|Касаткин Алексей 10 5
|Аникин Леонид 61 3
|Песчанских Георгий 38 3
|Горбунов Алексей 31 3
|Усманов Артур 25 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422885, в очереди разбора - 726613.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.