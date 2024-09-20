Разделы

Минвостокразвития РФ Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики

Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики

СОБЫТИЯ


20.09.2024 Федеральному министерству в третий раз подряд срывают многомиллионную закупку серверов

риостановленное импортозамещение Как выяснил CNews, процесс импортозамещения иностранных серверов у Минвостокразвития приостановлен из поданной в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобы
25.07.2024 Многомиллионная закупка сорвана двумя крупными ИТ-компаниями

Импортозамещение Минвостокразвития Крупная закупка по импортозамещению серверной инфраструктуры Минвостокра
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ»

к, по нашим данным, софт против утечек установлен только в 20% госорганизаций. На этом фоне решение Минвостокразвития по внедрению DLP – значимый шаг, который указывает на ясное видение рисков

17.09.2018 Платформа Cisco Meeting Server внедрена в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока

В Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока реализован проект по построению системы видеокон
30.09.2013 ИТ-куратор Калужской области переходит в Минвостокразвития

нформационной системы и др. Как сообщает «Весть News», новым местом работы Максима Шерейкина станет Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, где он займет должность замес

Публикаций - 58, упоминаний - 78

