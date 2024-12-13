Росатом Атомэнергомаш АЭМ-технологии Петрозаводскмаш Тяжбуммаш
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Думин Антон 11 2
|Котов Иван 11 2
|Богачев Игорь 180 1
|Клименко Федор 23 1
|Турчак Андрей 26 1
|Дорофеев Игорь 20 1
|Рыжов Алексей 19 1
|Шолохов Андрей 13 1
|Горянский Павел 27 1
|Штыков Алексей 1 1
|Воронин Анатолий 5 1
|Марков Кирилл 11 1
|Кащенко Владимир 1 1
|Фролов Николай 2 1
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