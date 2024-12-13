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Росатом Атомэнергомаш АЭМ-технологии Петрозаводскмаш Тяжбуммаш



13.12.2024 «Петрозаводскмаш» представил главе Карелии проекты цифровой трансформации предприятия 1
22.07.2022 «Атомэнергомаш» внедрил отечественную систему онлайн-мониторинга работы оборудования 1
15.03.2021 GreenMDC и «ЦОДы Карелии» заключили партнерское соглашение 1
10.11.2020 Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа» 2
05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности 1
09.04.2014 ТТК выиграл конкурсы на предоставление услуг дальней связи для предприятий атомной отрасли Северо-Западного региона 1
11.11.2013 Петрозаводскмаш: Немногие поставщики ПО умеют хорошо планировать производство 2
03.10.2013 «Петрозаводскмаш» планирует производство с помощью решения Tops Consulting на базе Ortems 1
13.03.2012 «Росатом» одновременно внедряет SAP, Oracle и "1С" 1
11.02.2010 Петрозаводскмаш вошел в систему Росатома 3

Публикаций - 10, упоминаний - 14

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 5
8213 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 3
Ortems 16 3
Intermech - Интермех НПП 21 2
SAP SE 5279 1
Softline - Софтлайн 2811 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Oracle Corporation 6688 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Крок - Croc 1777 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Цифра ГК 2426 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 39 1
Dassault Systemes 221 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 60 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
Merlion Бюрократ 44 1
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 1
ЦОДы Карелии 1 1
Инкаб 19 1
Рыбинсккабель - Рыбинский кабельный завод 9 1
Иркутсккабель 7 1
Изотоп СПб ФГУП 2 1
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 1
КЮДЦ - КЮ Дата Центр 1 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 51 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 46 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Raimbek Bottlers 5 1
Росатом - Атомэнергомаш - Атомтрубопроводмонтаж 1 1
Сеспель 2 1
Теплант - Teplant 2 1
Нордпласт 1 1
ТФП - Тверская фабрика печати 2 1
Росатом - Атомэнергомаш - ЦКБМ - Центральное конструкторское бюро машиностроения 6 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
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Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 39 2
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