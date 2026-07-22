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Марков Кирилл

СОБЫТИЯ


22.07.2026 Artezio научит будущих DevOps-инженеров разворачивать ИИ-модели 1
02.12.2015 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» «Выборг-банку» 1
25.11.2015 ТТК расширил сотрудничество с компанией «Деловые Линии» в Санкт-Петербурге 1
19.11.2015 ТТК расширил сотрудничество с «Атомпроектом» 1
31.08.2015 ТТК предоставил услуги связи производственному подразделению группы компаний «Гера» 1
17.08.2015 ТТК создал VPN-сеть для процессинговой компании «МультиКарта» 1
03.07.2015 «ТТК-Северо-Запад» предоставил услуги дальней связи Российскому морскому регистру судоходства 1
30.06.2015 ТТК предоставил услуги связи морской геофизической компании в Мурманске 1
19.03.2015 ТТК подключил тысячного абонента в Мончегорске 1
06.11.2014 ТТК выиграл аукцион Научно-технического центра Единой энергетической системы 1
14.05.2014 ТТК начал строительство сети ШПД в Мончегорске 1
09.04.2014 ТТК выиграл конкурсы на предоставление услуг дальней связи для предприятий атомной отрасли Северо-Западного региона 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Марков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 11
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 3
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Ланит - Artezio - Артезио 97 1
Изотоп СПб ФГУП 2 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
Yandex - Яндекс 9243 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Деловые Линии ГК 93 1
Росгеология - СМНГ - Севморнефтегеофизика 1 1
Гера ГК 1 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 1
Выборг-банк 4 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 72 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 2
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 32 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22970 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9800 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26344 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18060 3
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 460 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4405 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 571 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2320 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3593 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29717 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1565 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3198 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22722 1
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 215 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1246 1
Web development - Веб-разработка 313 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4045 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12223 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16291 1
DevOps - Development и Operations 1245 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36282 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6588 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8706 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4188 1
Docker - Платформа распределённых приложений 544 1
Иванов Сергей 405 1
Лапшенков Александр 1 1
Мадани Фарид 11 1
Фадеев Александр 11 1
Сдобняков Виктор 3 1
Харченко Денис 3 1
Фролов Олег 2 1
Сухова Галина 1 1
Николаев Владимир 9 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3359 11
Россия - РФ - Российская федерация 166481 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19566 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2857 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8591 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 783 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 36 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 786 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 657 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1084 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
Россия - УФО - Курганская область 645 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 721 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 390 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 1
Россия - ПФО - Самарская область 1581 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 157 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2065 1
Россия - УФО - Челябинская область 1513 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2284 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 909 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3587 1
Россия - СФО - Новосибирск 4882 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3052 1
Россия - УФО - Свердловская область 1959 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3398 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53552 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7048 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10895 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16104 1
Экономический эффект 1352 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 685 1
Образование в России 2899 1
НГПУ им. К. Минина - Мининский университет - Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 5 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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