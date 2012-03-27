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Росатом Ленинградская АЭС ЛАЭС атомная электростанция
СОБЫТИЯ
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|27.03.2012
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Ленинградская АЭС внедрила систему управления персоналом SAP ERP HCM
стему управления персоналом SAP ERP HCM. Проект по созданию мастер-системы управления персоналом на Ленинградской АЭС стартовал в феврале 2011 г. и открыл целую серию подобных внедрений на отеч
|10.06.2010
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Ленинградская АЭС: из-за неисправности энергоблок отключен от сети
Как сообщает пресс-служба Росатома, 9 июня 2010 года в 4 часа 25 минут по московскому времени из-за неисправности одного из главных циркуляционных насосов (ГЦН) был отключен от сети энергоблок №4 Ленинградской АЭС. Разгрузка и отключение энергоблока от сети произведены технологической автоматикой по штатному проектному алгоритму. После устранения неисправности блок № 4 будет включен в р
|19.02.2010
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Ленинградская АЭС: из-за отказа оборудования снижена мощность энергоблока
Как сообщает управление информации концерна Росэнергоатом, 19 февраля 2010 года в 9:11 по московскому времени энергоблок № 3 Ленинградской АЭС срабатыванием сигнала технологической автоматики БУСМ-2 (Быстрое управляемое снижение мощности) разгружен до 60% от номинального значения. Разгрузка блока произведена по штатн
|28.08.2009
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На Ленинградской АЭС остановлен энергоблок
ле устранения неисправности блок будет введен в работу, сообщает управление информации концерна Энергоатом. По данным автоматизированной системы контроля радиационная обстановка в районе расположения Ленинградской АЭС и в 30-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона и соответствует многолетним значениям природной радиации для данной местности.
|26.02.2009
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Ростехнадзор зарегистрировал 8 отклонений в работе российских АЭС
щает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. В частности, 9 января 2009 г. реактор энергоблока N3 Ленинградской АЭС был заглушен режимом БСМ (быстрое снижение мощности) в результате техническ
|23.01.2009
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На Ленинградской АЭС автоматика заглушила реактор
тр информации и общественных связей концерна Энергоатом, с 15 по 25 января 2009 года энергоблок № 4 Ленинградской АЭС находится в ремонте по заявке. В процессе подготовки к включению в сеть 22
|24.12.2008
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Ленинградская АЭС: остановленный энергоблок снова в работе
Как сообщает пресс-служба концерна Энергоатом, по данным на 8 часов утра 23 декабря энергоблок № 1 Ленинградской атомной станции вышел на номинальную нагрузку 1000 МВт. Два турбогенератора блока включены в сеть 21 и 22 декабря. Как ранее сообщалось, 19 декабря в 1 час. 50 мин. энергоблок № 1
|22.12.2008
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На Ленинградской АЭС отключен от сети энергоблок
Как сообщает пресс-служба ОАО «Концерн Энергоатом», 19 декабря в 1 час. 50 мин энергоблок № 1 Ленинградской АЭС был отключен от сети энергосистемы действием ложного сигнала технологическо
|23.05.2008
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Сайт Ленинградской АЭС атаковали хакеры
бстановки (АСКРО), подверглись атаке хакеров в день появления слухов о якобы произошедшей аварии на Ленинградской АЭС, сообщает «Росатом». По данным «Росатома», это была спланированная акция ха
|15.05.2008
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На Ленинградской АЭС остановлен энергоблок
Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", сегодня в 9:00 мск остановлен энергоблок №3 Ленинградской АЭС. Реактор проходил испытания после модернизации и работал на половинной мощности в 500 МВт, когда сработала система защиты быстрого снижения мощности. Радиационная обстановка н
|04.06.2007
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Ленинградская АЭС: аварийная остановка второго блока
причин инцидента блок будет пущен в эксплуатацию. 3 остальных блока АЭС работатют в штатном режиме. Ленинградская АЭС в настоящее время близка к исчерпанию своего ресурса. Рассматривается вопро
|18.08.2006
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Энергоблок Ленинградской АЭС включен в сеть энергосистемы
Как ранее сообщалось, 15 августа 2006 года на Ленинградской АЭС был остановлен первый энергоблок из-за короткого замыкания. Как сообщила пресс-служба АЭС, сегодня, 18 августа, в работу введен турбогенератор №1 первого энергоблока. По состо
|18.08.2006
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Энергоблок Ленинградской АЭС включен в сеть энергосистемы
Как ранее сообщалось, 15 августа 2006 года на Ленинградской АЭС был остановлен первый энергоблок из-за короткого замыкания. Как сообщила пресс-служба АЭС, сегодня, 18 августа, в работу введен турбогенератор №1 первого энергоблока. По состо
|15.08.2006
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На Ленинградской АЭС остановлен энергоблок
Сегодня в 9:32 по московскому времени Ленинградская АЭС (ЛАЭС) остановила первый энергоблок из-за короткого замыкания, сообщает New
|15.08.2006
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На Ленинградской АЭС остановлен энергоблок
Сегодня в 9:32 по московскому времени Ленинградская АЭС (ЛАЭС) остановила первый энергоблок из-за короткого замыкания, сообщает New
|05.08.2005
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Ленинградская АЭС внедряет Global
Компания «Бизнес Технологии» ввела в промышленную эксплуатацию программный комплекс Global на Ленинградской атомной станции. Проект реализован за полгода. Комплекс Global построен на технологии GlobalFrameWork for Oracle, являющейся разработкой компании «Бизнес Технологии». Большое коли
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Шальнов Олег 20 3
|Виноградова Анна 5 2
|Резников Леонид 3 2
|Румянцев Александр 18 2
|Агеев Денис 38 1
|Пасынков Владимир 15 1
|Марков Кирилл 11 1
|Трандин Сергей 128 1
|Панченко Михаил 8 1
|Зубакин Василий 6 1
|Гастен Дмитрий 2 1
|Глухов Иван 35 1
|Семенов Михаил 41 1
|Масляный Константин 20 1
|Булавинов Дмитрий 3 1
|Аверьянов Сергей 2 1
|Пуляевский Дмитрий 1 1
|Богдашов Валерий 31 1
|Лазуков Станислав 52 1
|Петренко Оксана 1 1
|Егоров Анатолий 1 1
|Карпенко Олег 1 1
|Румянцев Станислав 5 1
|Нелюбин Cергей 1 1
|Геллерман Михаил 77 1
|Аникин Дмитрий 68 1
|Анпилов Антон 23 1
|Желтухин Вадим 72 1
|Каинов Илья 15 1
|Шустрова Наталья 18 1
|Филипиди Анна 17 1
|Суровец Дмитрий 115 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Мылицын Роман 111 1
|Глазков Александр 151 1
|Нестеров Алексей 175 1
|Панченко Иван 197 1
|Дегтев Геннадий 271 1
|Ермаков Валерий 140 1
|Мельникова Алиса 100 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
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|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
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