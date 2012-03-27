Ленинградская АЭС внедрила систему управления персоналом SAP ERP HCM стему управления персоналом SAP ERP HCM. Проект по созданию мастер-системы управления персоналом на Ленинградской АЭС стартовал в феврале 2011 г. и открыл целую серию подобных внедрений на отеч

Ленинградская АЭС: из-за неисправности энергоблок отключен от сети Как сообщает пресс-служба Росатома, 9 июня 2010 года в 4 часа 25 минут по московскому времени из-за неисправности одного из главных циркуляционных насосов (ГЦН) был отключен от сети энергоблок №4 Ленинградской АЭС. Разгрузка и отключение энергоблока от сети произведены технологической автоматикой по штатному проектному алгоритму. После устранения неисправности блок № 4 будет включен в р

Ленинградская АЭС: из-за отказа оборудования снижена мощность энергоблока Как сообщает управление информации концерна Росэнергоатом, 19 февраля 2010 года в 9:11 по московскому времени энергоблок № 3 Ленинградской АЭС срабатыванием сигнала технологической автоматики БУСМ-2 (Быстрое управляемое снижение мощности) разгружен до 60% от номинального значения. Разгрузка блока произведена по штатн

На Ленинградской АЭС остановлен энергоблок ле устранения неисправности блок будет введен в работу, сообщает управление информации концерна Энергоатом. По данным автоматизированной системы контроля радиационная обстановка в районе расположения Ленинградской АЭС и в 30-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона и соответствует многолетним значениям природной радиации для данной местности.

Ростехнадзор зарегистрировал 8 отклонений в работе российских АЭС щает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. В частности, 9 января 2009 г. реактор энергоблока N3 Ленинградской АЭС был заглушен режимом БСМ (быстрое снижение мощности) в результате техническ

На Ленинградской АЭС автоматика заглушила реактор тр информации и общественных связей концерна Энергоатом, с 15 по 25 января 2009 года энергоблок № 4 Ленинградской АЭС находится в ремонте по заявке. В процессе подготовки к включению в сеть 22

Ленинградская АЭС: остановленный энергоблок снова в работе Как сообщает пресс-служба концерна Энергоатом, по данным на 8 часов утра 23 декабря энергоблок № 1 Ленинградской атомной станции вышел на номинальную нагрузку 1000 МВт. Два турбогенератора блока включены в сеть 21 и 22 декабря. Как ранее сообщалось, 19 декабря в 1 час. 50 мин. энергоблок № 1

На Ленинградской АЭС отключен от сети энергоблок Как сообщает пресс-служба ОАО «Концерн Энергоатом», 19 декабря в 1 час. 50 мин энергоблок № 1 Ленинградской АЭС был отключен от сети энергосистемы действием ложного сигнала технологическо

Сайт Ленинградской АЭС атаковали хакеры бстановки (АСКРО), подверглись атаке хакеров в день появления слухов о якобы произошедшей аварии на Ленинградской АЭС, сообщает «Росатом». По данным «Росатома», это была спланированная акция ха

На Ленинградской АЭС остановлен энергоблок Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", сегодня в 9:00 мск остановлен энергоблок №3 Ленинградской АЭС. Реактор проходил испытания после модернизации и работал на половинной мощности в 500 МВт, когда сработала система защиты быстрого снижения мощности. Радиационная обстановка н

Ленинградская АЭС: аварийная остановка второго блока причин инцидента блок будет пущен в эксплуатацию. 3 остальных блока АЭС работатют в штатном режиме. Ленинградская АЭС в настоящее время близка к исчерпанию своего ресурса. Рассматривается вопро

Энергоблок Ленинградской АЭС включен в сеть энергосистемы Как ранее сообщалось, 15 августа 2006 года на Ленинградской АЭС был остановлен первый энергоблок из-за короткого замыкания. Как сообщила пресс-служба АЭС, сегодня, 18 августа, в работу введен турбогенератор №1 первого энергоблока. По состо

Энергоблок Ленинградской АЭС включен в сеть энергосистемы Как ранее сообщалось, 15 августа 2006 года на Ленинградской АЭС был остановлен первый энергоблок из-за короткого замыкания. Как сообщила пресс-служба АЭС, сегодня, 18 августа, в работу введен турбогенератор №1 первого энергоблока. По состо

На Ленинградской АЭС остановлен энергоблок Сегодня в 9:32 по московскому времени Ленинградская АЭС (ЛАЭС) остановила первый энергоблок из-за короткого замыкания, сообщает New

На Ленинградской АЭС остановлен энергоблок Сегодня в 9:32 по московскому времени Ленинградская АЭС (ЛАЭС) остановила первый энергоблок из-за короткого замыкания, сообщает New