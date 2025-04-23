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Электроэнергетика Электропитание УЗО Устройство защитного отключения УДТ Устройство дифференциального тока АВДТ Автоматические выключатели дифференциального тока



23.04.2025 Создан супераккумулятор для электромобилей. Он заряжается за пять минут и дает проехать 800 км на одном заряде 1
25.11.2024 «Систэм Электрик» расширила серию модульных продуктов для автоматики City9 Set 1
29.10.2024 Вышла новая версия киберполигона Ampire 1.5 с новыми сценариями и улучшенными тренировками 1
09.10.2024 «Электрорешения» обновила линейку модульного оборудования Proxima 1
15.04.2024 «Систэм Электрик» анонсировала запуск флагманской линейки модульных устройств Systeme9 1
10.04.2024 Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM 1
08.02.2024 Главная проблема литиевых батарей решена. Созданы аккумуляторы, которые не взрываются и не горят 1
11.12.2023 Systeme Electric расширила ассортимент модульного оборудования City9 Set автоматами на 6 кА 1
05.12.2023 Новые смартфоны Ulefone на российском рынке 1
29.11.2023 Ученые СПбГУ создали полимерный слой для защиты литий-ионных батарей от взрывов и возгораний 1
02.11.2023 В ПИШ Томского политеха создают алгоритм для обнаружения пожаров на атомных предприятиях 1
10.10.2023 Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году 1
17.07.2023 Новинки Tecno Pova 5 уже в России 1
28.06.2023 Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж 1
27.10.2022 «М.Видео-Эльдорадо» запустила первые розничные продажи зарядных станций «Витязь» для электрокаров 1
27.04.2022 Doogee представила новый смартфон S98 Pro с «инопланетным» дизайном и тепловизионной камерой 1
22.04.2022 Жидкий металл или термопаста – какой вариант охлаждения процессора лучше 1
18.02.2022 Schneider Electric помогла заводу Nestlé Nescafé предотвратить дорогостоящие сбои 1
27.01.2022 Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше 1
29.12.2021 Голосовой помощник скооперировался с TikTok, чтобы убить 10-летнего ребенка 1
23.11.2021 Могут ли беспроводные наушники взорваться и травмировать? 1
08.10.2021 Мифы об охлаждении ноутбуков, которые полезно знать 1
30.12.2020 Самые значимые достижения 2020 года в разработке аккумуляторов 1
04.12.2020 Можно ли использовать смартфон с разбитым дисплеем? 1
21.08.2020 Управляй электрооборудованием с мобильного телефона: сервис ePRO24 от EKF 1
17.07.2020 Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж 1
22.06.2020 Какой водонагреватель выбрать: проточный или накопительный 1
17.03.2020 Бандитские разборки, горючая кровля и другие причины «падения» облачных ЦОД 1
31.12.2019 В России раскрыта группировка майнеров криптовалюты, месяцами воровавших электроэнергию 1
19.12.2019 В России сгорела секретная криптовалютная ферма, едва не уничтожив десятки автомобилей 1
16.08.2018 Как выбрать плиту и варочную панель. Советы ZOOM 1
09.02.2018 Расследование CNews. Как сеть спецсвязи помогла «Мегафону» провести 4G в тоннелях метро 1
28.07.2017 Samsung Galaxy Note 8: в ожидании флагмана 1
26.10.2016 Звуки помешали Дмитрию Медведеву выступить на форуме инноваций. Видео 1
24.10.2016 Samsung уволит 20% топ-менеджеров за провал Galaxy Note 7 1
28.09.2016 Пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за загоревшегося Samsung 1
18.05.2016 Московский десятиклассник взломал электрическую подстанцию небольшого города на PHDays 1
01.03.2016 Как нечаянно сломать ЦОД: 13 методов, опробованных на практике 1
28.04.2014 Добываем Интернет из розетки: обзор адаптера Upvel UA-252PSK 1
03.02.2014 iPhone взорвался в кармане американской восьмиклассницы 1

Публикаций - 76, упоминаний - 77

Электроэнергетика и организации, системы, технологии, персоны:

Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 4
Samsung Electronics 10347 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 4
Sony 6567 4
Ростех - Автоматика Концерн 1657 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 140 3
Dell EMC 5046 3
Apple Inc 12233 3
IBM - International Business Machines Corp 9464 3
Schneider Electric 579 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 2
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 41 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 299 2
Timberk 24 2
Ростелеком 9868 2
МегаФон 9165 2
Amazon Inc - Amazon.com 3036 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 2
LG Electronics 3634 2
Dell Technologies - Dell Computer 2139 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8847 2
ДОК 835 2
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
Philips 2062 1
Haier Group 176 1
Box inc - box.com - box.net 363 1
Proxima 39 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 19 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 1
Потенциал 3 1
Electrolux AB - Zanussi 43 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 12 1
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 18 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 21 1
Gemlux 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 1
SAP SE 5320 1
X Corp - Twitter 2877 1
Lenovo Group 2304 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 675 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 2
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 2
LG Chem 27 2
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2471 1
Hyundai Motor Company 395 1
Tesla Motors 402 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 273 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 108 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 738 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
NanduQ - Qiwi 997 1
UPS 207 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 1
Volkswagen Group - VW 286 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1413 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
Asahi Glass 46 1
KGI Securities 50 1
Delta Air Lines - авиакомпания 88 1
Наукоград - технопарк 140 1
Nescafé 5 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
Nestle Nescafe 1 1
Cornetworks Holding Limited - Корнетворкс Холдингс Лимитед 1 1
Levenhuk - Левенгук 4 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 2
РНФ - Российский научный фонд 102 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 264 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 103 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 90 2
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Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 33 2
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 298 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 67 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 232 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 23 1
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9782 26
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24557 14
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9488 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12356 4
Наушники - Headphones 4084 4
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16267 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1848 3
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Нагреватель - ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 65 3
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Microsoft Windows 2000 8661 5
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MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 399 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 417 2
Google Android 14195 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 691 2
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Apple iPhone 4 786 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5011 2
Apple iPod nano 215 2
Nokia Nseries 537 2
Samsung Galaxy S6 - смартфон 149 2
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Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 239 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
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Electrolux EWH Gladius, Centurio IQ - накопительный электрический водонагреватель 6 1
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 1
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Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 1
Hansa FCGW, FCIW, FCCI, FCMW, FCCX - электроплита 11 1
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 1
Hisense - Gorenje TG - Gorenje GBK - водонагреватель 2 1
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Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme9 1 1
Ballu BWH - накопительный водонагреватель 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 2797 1
ByteDance - TikTok 274 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7151 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1165 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1576 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 358 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 27 2
Масорин Владимир 4 2
Генов Иван 4 2
Riel Heike - Риль Хайке 2 2
Tour James - Тур Джеймс 11 2
Михеев Владимир 14 1
Кучеров Дмитрий 12 1
Yang David - Янг Дэвид 3 1
Орловский Виктор 386 1
Соколов Алексей 134 1
Чубайс Анатолий 214 1
Галицкий Александр 107 1
Дворкович Аркадий 211 1
Вексельберг Виктор 153 1
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Чернов Александр 15 1
Дробышевский Александр 4 1
Левин Олег 2 1
Сорокин Олег 6 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Казовский Наум 1 1
Степаненко Кирилл 16 1
Young David - Янг Дэвид 2 1
Волков Роман 18 1
Ксенин Алекс 311 1
Лысаков Сергей 7 1
Cadbury Hammed - Кэдбери Хаммед 1 1
Семцова Ирина 4 1
Livdahl Kristin - Ливдал Кристин 1 1
Morritt Danny - Морритт Денни 1 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 54 1
Jarnheimer Lars-Johan - Ярнхаймер Ларс-Йохан 8 1
Стрижак Павел 2 1
Мелихов Георгий 2 1
Цеплик Елена 1 1
Shim Richard - Шим Ричард 15 1
Vanjoki Anssi - Ваньоки Ансси 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 7
Япония 13347 5
Европа 21883 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 4
Южная Корея - Республика 6710 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5226 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14266 2
Германия - Федеративная Республика 12761 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7660 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1205 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2498 2
Франция - Французская Республика 7890 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2487 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 2
США - Калифорния 4637 2
Болгария - Республика 778 2
Швейцария - Цюрих 268 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 325 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1170 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3130 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 394 2
Луна - спутник Земли 1486 2
Россия - ЦФО - Брянская область 362 2
Ирак - Республика 698 2
США - Техас - Хьюстон 248 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 366 2
Арктика - Северный полюс 175 2
Москва - СЗАО - Тушино 36 2
Беларусь - Белоруссия 5792 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2906 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 571 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 825 1
Азербайджан - Баку 129 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4105 17
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5053 9
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