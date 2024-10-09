«Электрорешения» обновила линейку модульного оборудования Proxima

Компания «Электрорешения», представляющая бренд EKF на территории России, объявила о завершении обновления своей ключевой линейки модульного оборудования Proxima. Линейка представлена на базе обновленной платформы: все устройства получили современный дизайн и усовершенствованные характеристики. В составе новой Proxima полный ассортимент модульного оборудования для комплектации распределительных щитов: выключатели с отключающей способностью 4,5 кА, 6 кА, выключатели дифференциального тока 6 кА, автоматические выключатели дифференциального тока 6 кА, выключатели нагрузки и дополнительные устройства, которые расширяют функционал указанных устройств.

Обновленная линейка выпускается в едином дизайне, устройства аккуратно и эстетично выглядят в щите. Неотъемлемой частью Proxima является встроенная пломбировка. В новой версии линейки решение переработано и запатентовано.

Особенности обновленной линейки Proxima: гарантия – 7 лет; большой ассортимент дополнительных устройств; механическая износостойкость до 20 тыс. циклов; наличие малогабаритного АВДТ 18 мм; электромеханическое исполнение ВДТ; наличие УЗДП до 63 А; подключение шин PIN и FORK сверху и снизу.

Один из продуктов новой Proxima – автоматический выключатель ВА 47-63N с начала 2024 года производится на заводе в Ставрове Владимирской области. Это повышает показатель локализации продукции бренда EKF в России. Разработанный в собственном отделе R&D автоматический выключатель ВА 47-63N Proxima отличается усовершенствованной конструкцией и современным дизайном. Подойдет как для комплектации щитка в квартире, так и для ГРЩ и ВРУ в объектах жилой, коммерческой и социальной недвижимости, на промышленных предприятиях. Модель уже перешла в серийное производство. Средние объемы до конца 2024 г. составят 300 тыс. штук в месяц.

В 2024–2025 гг. состав обновленной Proxima расширится, начнется выпуск новых и увеличится объем уже представленных на рынке устройств.