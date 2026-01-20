Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189073
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

ГРЩ Главный распределительный щит


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


20.01.2026 «Электрорешения» реализовала проект электроснабжения акватермального комплекса 2
09.10.2024 «Электрорешения» обновила линейку модульного оборудования Proxima 1
26.02.2024 Dekraft запускает новую платформу автоматических выключателей с электронным расцепителем 1
29.12.2020 Сеть дата-центров 3data пополнилась модульным ЦОДом GreenMDC 1
21.10.2020 GreenMDC разработала «супероболочку» для суперкомпьютера МАИ 1
10.12.2019 ABB внедрила систему мониторинга энергопотребления Ability EDCS на Павловском ДОКе 1
15.05.2019 Datadome модернизировала систему энергоснабжения ЦОДа «Электронная Москва» 1
25.05.2006 "НойХаус Групп" создал систему электропитания для дата-центра М1 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

ГРЩ и организации, системы, технологии, персоны:

ABB Group - Asea Brown Boveri 325 2
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 43 2
3data - 3дата 96 1
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 13 1
Болид НВП - Bolid 93 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 67 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 25 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 176 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 39 1
Алтайлес ЛХК - Лесная холдинговая компания - Павловский ДОК - Павловский деревообрабатывающий комбинат 2 1
VYBOS - Вайбос 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12027 4
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1535 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 2
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 86 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4115 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 572 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 63 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1837 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1383 1
Электроэнергетика - Электропитание - УЗО - Устройство защитного отключения - УДТ - Устройство дифференциального тока - АВДТ - Автоматические выключатели дифференциального тока 84 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Слаботочная система - система слабых токов 30 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2646 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 556 1
Аксессуары 4133 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
LonWorks - local operating network - сетевая платформа 38 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1185 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 445 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5957 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8960 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1724 1
ABB Ability 25 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
GreenMDC - CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД) 13 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
GreenMDC - ScalableMDC TelecomOutdoor NGm 13 1
Google Android 14758 1
Сысоев Виталий 1 1
Шуваев Артем 1 1
Клиновский Роман 1 1
Шумай Михаил 4 1
Павлов Андрей 42 1
Прудников Александр 3 1
Хала Илья 45 1
Клименко Федор 24 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 4
Россия - РФ - Российская федерация 157776 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 207 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 479 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 865 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 1
Земля - планета Солнечной системы 10681 1
Европа 24658 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
N+1 - Издание 181 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 287 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще