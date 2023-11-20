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3data 3дата

3data - 3дата

3data – сеть премиальных дата-центров, первой в России реализовавшая концепцию ЦОД шаговой доступности. Дата-центры 3data соответствуют высоким требованиям к надежности и безопасности на уровне Tier 3, а также имеют удобное расположение в деловых районах города вблизи станций метро и автомагистралей. Компания самостоятельно проектирует, строит, эксплуатирует и продает услуги дата-центров, что позволяет гарантировать качество всех аспектов предоставления сервиса. 3data предоставляет облачные вычислительные ресурсы и сервисы хранения данных на различных платформах: OpenStack, VMware, IBM и другие. Компания является членом Ассоциации участников отрасли ЦОД и Координационного совета по ЦОДам и облачным технологиям (АНО КС ЦОД). В активе сети – несколько площадок в Москве и регионах.


20.11.2023 3data открыла свой первый крупный дата-центр

Сеть дата-центров 3data открыла ЦОД в Медведково. С расчетом на дистрибуцию этого центра обработки данных компания развивает проект 3data HyperScale с фокусом на крупных заказчиков. Дата-центр в Медведков
25.07.2023 На северо-западе Москвы появится новый дата-центр 3data

В октябре 2023 г. 3data пополнит собственную сеть дата-центров 16 по счету центром обработки данных. ЦОД расположится на северо-западе Москвы в районе Митино. В данный момент уже завершаются монтажные работы вну
05.07.2023 RCloud by 3data в партнерстве с HPC Park интегрировала в облачную платформу новый сервис с GPU ускорителями для задач ИИ

Платформа RCloud by 3data совместно с HPC Park запустила новый сервис с GPU для ускорения сложных вычислений в облаке. С помощью новой услуги заказчики облачного агрегатора смогут на порядок ускорить процессы обра
21.04.2023 Илья Хала -

Илья Хала, 3data: У дата-центров шаговой доступности много преимуществ

с от ста до двухсот каждый. Размер увеличился в десять раз, темп ввода — в два-три раза. Илья Хала, 3data: Во всех дата-центрах доступны все виды услуг связи, и любые из них мы можем предостави
28.03.2023 iKS Consulting и 3data опубликовали ежеквартальный индекс цены на услугу colocation в 1 квартале 2023 года

Консалтинговое агентство iKS-Consulting в партнерстве с российским дистрибьютором услуг colocation 3data анонсируют результаты очередного ежеквартального ценового исследования и новое значение индекса цен на услугу colocation в агломерациях «Москва» и «Санкт-Петербург». Об этом CNews сообщил
13.03.2023 Крупнейшая сеть по количеству дата-центров 3data празднует свое 10-летие

13 марта исполнилось 10 лет со дня основания компании 3data, являющейся крупнейшей сетью дата-центров России по количеству центров обработки данных
25.01.2023 3data дополнительно ввела в эксплуатацию 140 стойко-мест в действующем дата-центре

3data дополнительно ввела в эксплуатацию 140 стойко-мест в действующем дата-центре. После проведения работ по расширению машинных залов в дата-центре 3data «П6» в три раза увеличилась возможность размещения оборудования заказчиков. Сейчас общее количество стойко-мест центра обработки данных, расположенного на северо-западе Москвы, составляет
24.01.2023 RCloud by 3data запустила сервис S3 Object Storage для бизнеса

Облачная платформа RCloud by 3data расширила матрицу клиентских сервисов. Теперь для заказчиков агрегатора облачных услуг стало доступно универсальное масштабируемое решение S3 Object Storage. Сервис S3 развернут на основе
02.06.2022 Alias Group и 3data запустят дата-центр

Инвестиционная компания Alias Group в партнерстве с сетью премиальных дата-центров 3data запустят первый в Краснодарском крае коммерческий дата-центр по модели франшизы. Проект стартует в конце 2023 г. Alias Group займется строительством площадки и ее последующей эксплуатацие
03.09.2021 T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО

T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО. Стороны договорились уточнить условия приобретения услуг 3data для размещения части ИТ-инфраструктуры облака Т1 Cloud в н
29.12.2020 Сеть дата-центров 3data пополнилась модульным ЦОДом GreenMDC

В конце октября 2020 г. GreenMDC запустила очередной масштабируемый модульный дата-центр TelecomOutdoorNGm-3D для компании 3data. МЦОД расширил сеть дата-центров 3data, функционирующих в Московской области. Новый модульный центр обработки данных установлен на территории офисно-складского комплекса в Шарапово
25.09.2020 АВВ поставила инновационное оборудование в российский ЦОД «3data»

Российская сеть дата-центров «3data» получила первую партию оборудования ABB для строительства уникального центра обработки данных (ЦОД) в России. В 2019 г. компании АВВ и «3data» приняли совместное решение о строите
10.02.2020 3data запустила первый дата-центр по франшизе в Московской области

. В конце 2019 года была реализована первая фаза франчайзингового ЦОДа на территории мультифункционального парка класса А+ Industrial City в подмосковном Сынково. ЦОД «СА107» стал первым дата-центром 3data за пределами Москвы. Industrial City – это ИТ-заряженный промышленный коворкинг для бизнеса, отвечающий всем европейским и российским стандартам качества c готовой инженерной инфраструкту
29.10.2018 «Системный софт» предложил заказчикам облачные сервисы Huawei 3data Cloud

«Системный софт» начал предлагать корпоративным заказчикам масштабируемые облачные сервисы Huawei 3data Cloud. Облачный сервис Huawei 3data Cloud – результат сотрудничества компаний Huawei и 3data. Для Huawei облачные сервисы – относительно новое, активно развивающееся направл
12.07.2018 GreenMDC и 3data представили сервис по аренде и размещению МЦОД

GreenMDC и 3data подписали соглашение о сотрудничестве. Новое партнерство позволит не только привлечь больше внимания к модульным ЦОДам, но и вывести на рынок новый сервис – размещение и аренду МЦОДа на с
07.06.2018 3data открыла новый коммерческий ЦОД с инфраструктурой от Schneider Electric

Schneider Electric сообщила о вводе в эксплуатацию нового коммерческого центра обработки данных НР26 компании 3data в г. Москве. Инфраструктура дата-центра реализована на основе комплексного решения Schneider Electric. Компания 3data развивает сеть коммерческих дата-центров, впервые в России реа
05.04.2018 Группа Legrand и 3data объявили об открытии ЦОД в историческом центре Москвы

Группа Legrand и российская сеть дата-центров 3data представили результаты совместного проекта – коммерческий моновендорный ЦОД (Центр обработки данных), полностью оснащенный оборудованием Legrand. Дата-центр «СК19» – это первый в России о
20.03.2018 Huawei открывает бизнес-направление 3data Cloud в России

uawei Cloud и запуске первого в России публичного облака, работающего под брендом глобальной технологической компании и созданного в партнерстве с российским оператором сети премиальных ЦОД компанией 3data. Huawei 3data Cloud станет первым публичным облаком, реализованном Huawei за пределами Китая под собственным брендом. 3data будет отвечать за эксплуатацию облака, первую и в
20.03.2018 Huawei запустила в России первое публичное облако за пределами Китая

Облако HuaweiКитайская компания Huawei совместно с российским операторам дата-центров 3data запустила в России публичное облако. Это первый облачный проект Huawei за пределами Китая, запущенный под собственным брендом. Облако получило название Huawei 3data Cloud. Подразде
23.11.2017 В Москве запустили ЦОД на магнитных лентах для хранения архивов

3data запустила сервис ArcTape на магнитных лентах Компания 3data, владеющая сетью ЦОДов в Москве, запустила новый «иерархический» сервис архивного хранения данных ArcTape. Ключевая особенность сервиса состоит в том, что данные хранятся не на традиционн
26.04.2017 Schneider Electric подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией 3data

Schneider Electric заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве при построении сети моновендорных ЦОДов с российской компанией 3data. В рамках контракта Schneider Electric будет предоставлять заказчику весь спектр инфраструктурного оборудования для оснащения небольших ЦОДов, обеспечивая сокращение издержек и ускорение

19.04.2017 В центре Москвы построили ЦОД «шаговой доступности»

ЦОД на оборудование Legrand Компания 3data, специализирующаяся на строительстве центров обработки данных (ЦОД), презентовала новый ЦОД в центре Москвы. Здание, в котором разместится ЦОД, находится на Садово-Кудринской улице. Оно я
11.11.2014 Сети ЦОДов Datapro и 3data объединились

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между российским оператором сети ЦОДов — компанией Datapro, сетью дата-центров 3data и оператором связи «Мастертел». Партнеры намерены совместно предоставлять услуги по хранению и обработке данных как крупным корпоративным клиентам, так и малому бизнесу. «Мастертел» будет

Публикаций - 83, упоминаний - 85

3data и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9742 24
Selectel - Селектел 390 24
IXcellerate - Икселерейт 125 21
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 197 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 19
DataPro - ДатаПро 93 18
Huawei 3950 14
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 11
Linx - Связь ВСД 158 11
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 10
Key Point - Кей Пойнт 27 9
Yandex - Яндекс 7415 7
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 7
Schneider Electric 575 6
Softline - Софтлайн 2844 6
Крок - Croc 1777 6
Nubes - Нубес 53 6
МегаФон 8940 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2163 5
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 5
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 19 5
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 39 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 792 4
VK - Mail.ru Group 3458 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 4
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 4
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 4
Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 32 4
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 4
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 4
Microsoft Corporation 24667 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 3
Авантаж 66 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 3
IBM - International Business Machines Corp 9447 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 3
Лента - Сеть розничной торговли 2091 3
PNK Group - ПНК групп 6 3
ГПБ - Газпромбанк 1088 2
En+ Group - Эн+ ГК 20 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 2
Visa International 1950 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Talos Fund I LP 5 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 585 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 446 1
iGooods 11 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
Прайм Бизнес Групп - Prime Business Group 6 1
Alias Group - Элиас Групп 1 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 266 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Минвостокразвития РФ - Приморье ТОР - Надеждинская ТОР - территория опережающего развития 3 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 46 1
НСПК - Национальная система платежных карт 819 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 195 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 3
Правительство Иркутской области 30 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5954 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 245 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2520 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 72 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11111 74
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 51
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 47
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 30
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16007 22
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1074 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 18
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2788 17
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13261 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 13
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1446 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5746 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1085 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10152 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9430 8
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1295 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 7
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2587 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4507 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 6
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1264 6
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 71 5
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 306 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2491 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6134 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1902 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3122 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4253 4
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 519 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5063 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2924 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7658 4
3data - RCloud by 3data 12 10
Huawei Cloud 60 7
Huawei 3data Cloud 7 6
Nubes Alto 17 5
Microsoft Azure 1411 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 4
Linx Datacenter 49 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 474 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 4
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 4
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 3
3Data ЦОД НР26 - 3Data ЦОД П6 3 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 367 3
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 20 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 3
IXcellerate ЦОД MOS4 4 3
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 37 3
FreePik 1025 3
DataPro - Moscow II ЦОД 4 3
Google Cloud Platform - GCP 310 2
CloudМТS 25 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 131 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 120 2
Schneider Electric Uniflair 18 2
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 2
Миран ЦОД 16 2
Red Hat Ceph Storage 100 2
Selectel ЦОД 18 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 2
DataPro - Moscow III ЦОД 6 2
3data П29 ЦОД 2 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 929 1
Google Android 14058 1
Google Play - Google Store - Android Market 3304 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
Samsung Galaxy 959 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Хала Илья 43 38
Аксенов Андрей 38 10
Мотовилов Олег 71 8
Самойлов Юрий 74 6
Пярн Артур 13 5
Еременко Алексей 8 5
Вирцер Евгений 38 5
Солдатов Алексей 98 4
Кулаков Павел 29 4
Березин Максим 112 3
Любимов Олег 45 3
Клименко Федор 23 3
Wang Wei - Ванг Вэй 5 3
Богданчиков Евгений 12 3
Ансимов Константин 32 3
Мегрелишвили Георгий 27 2
Семенихин Максим 9 2
Луковников Михаил 20 2
Коновалов Олег 14 2
Рогов Илья 8 2
Железнов Видия 5 2
Смирнов Александр 75 2
Соколова Ольга 25 2
Соколов Валентин 8 2
Венедиктов Роман 6 2
Забродин Алексей 16 2
Мысов Михаил 5 2
Степанов Константин 11 2
Легочкина Анна 3 2
Колбин Евгений 67 1
Сереченко Денис 13 1
Каплунов Павел 46 1
Фокин Дмитрий 21 1
Xu Eric - Эрик Сюй 13 1
Алтышев Тимур 2 1
Обухов Александр 21 1
Новиков Юрий 10 1
Панасенков Александр 2 1
Никитин Александр 18 1
Денисов Андрей 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 54
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7489 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17472 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2681 8
Европа 21805 7
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Россия - СФО - Новосибирск 4324 7
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 624 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2510 6
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Казахстан - Республика 5560 5
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Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 919 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1176 3
Земля - планета Солнечной системы 10400 3
Финляндия - Финляндская Республика 3610 3
Россия - СФО - Иркутская область 1106 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1510 3
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2955 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 2
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 45 2
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Россия - СФО - Омская область - Омск 1120 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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