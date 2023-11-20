3data - 3дата

3data открыла свой первый крупный дата-центр Сеть дата-центров 3data открыла ЦОД в Медведково. С расчетом на дистрибуцию этого центра обработки данных компания развивает проект 3data HyperScale с фокусом на крупных заказчиков. Дата-центр в Медведков

На северо-западе Москвы появится новый дата-центр 3data В октябре 2023 г. 3data пополнит собственную сеть дата-центров 16 по счету центром обработки данных. ЦОД расположится на северо-западе Москвы в районе Митино. В данный момент уже завершаются монтажные работы вну

RCloud by 3data в партнерстве с HPC Park интегрировала в облачную платформу новый сервис с GPU ускорителями для задач ИИ Платформа RCloud by 3data совместно с HPC Park запустила новый сервис с GPU для ускорения сложных вычислений в облаке. С помощью новой услуги заказчики облачного агрегатора смогут на порядок ускорить процессы обра

Илья Хала - Илья Хала, 3data: У дата-центров шаговой доступности много преимуществ с от ста до двухсот каждый. Размер увеличился в десять раз, темп ввода — в два-три раза. Илья Хала, 3data: Во всех дата-центрах доступны все виды услуг связи, и любые из них мы можем предостави

iKS Consulting и 3data опубликовали ежеквартальный индекс цены на услугу colocation в 1 квартале 2023 года Консалтинговое агентство iKS-Consulting в партнерстве с российским дистрибьютором услуг colocation 3data анонсируют результаты очередного ежеквартального ценового исследования и новое значение индекса цен на услугу colocation в агломерациях «Москва» и «Санкт-Петербург». Об этом CNews сообщил

Крупнейшая сеть по количеству дата-центров 3data празднует свое 10-летие 13 марта исполнилось 10 лет со дня основания компании 3data, являющейся крупнейшей сетью дата-центров России по количеству центров обработки данных

3data дополнительно ввела в эксплуатацию 140 стойко-мест в действующем дата-центре 3data дополнительно ввела в эксплуатацию 140 стойко-мест в действующем дата-центре. После проведения работ по расширению машинных залов в дата-центре 3data «П6» в три раза увеличилась возможность размещения оборудования заказчиков. Сейчас общее количество стойко-мест центра обработки данных, расположенного на северо-западе Москвы, составляет

RCloud by 3data запустила сервис S3 Object Storage для бизнеса Облачная платформа RCloud by 3data расширила матрицу клиентских сервисов. Теперь для заказчиков агрегатора облачных услуг стало доступно универсальное масштабируемое решение S3 Object Storage. Сервис S3 развернут на основе

Alias Group и 3data запустят дата-центр Инвестиционная компания Alias Group в партнерстве с сетью премиальных дата-центров 3data запустят первый в Краснодарском крае коммерческий дата-центр по модели франшизы. Проект стартует в конце 2023 г. Alias Group займется строительством площадки и ее последующей эксплуатацие

T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО. Стороны договорились уточнить условия приобретения услуг 3data для размещения части ИТ-инфраструктуры облака Т1 Cloud в н

Сеть дата-центров 3data пополнилась модульным ЦОДом GreenMDC В конце октября 2020 г. GreenMDC запустила очередной масштабируемый модульный дата-центр TelecomOutdoorNGm-3D для компании 3data. МЦОД расширил сеть дата-центров 3data, функционирующих в Московской области. Новый модульный центр обработки данных установлен на территории офисно-складского комплекса в Шарапово

АВВ поставила инновационное оборудование в российский ЦОД «3data» Российская сеть дата-центров «3data» получила первую партию оборудования ABB для строительства уникального центра обработки данных (ЦОД) в России. В 2019 г. компании АВВ и «3data» приняли совместное решение о строите

3data запустила первый дата-центр по франшизе в Московской области . В конце 2019 года была реализована первая фаза франчайзингового ЦОДа на территории мультифункционального парка класса А+ Industrial City в подмосковном Сынково. ЦОД «СА107» стал первым дата-центром 3data за пределами Москвы. Industrial City – это ИТ-заряженный промышленный коворкинг для бизнеса, отвечающий всем европейским и российским стандартам качества c готовой инженерной инфраструкту

«Системный софт» предложил заказчикам облачные сервисы Huawei 3data Cloud «Системный софт» начал предлагать корпоративным заказчикам масштабируемые облачные сервисы Huawei 3data Cloud. Облачный сервис Huawei 3data Cloud – результат сотрудничества компаний Huawei и 3data. Для Huawei облачные сервисы – относительно новое, активно развивающееся направл

GreenMDC и 3data представили сервис по аренде и размещению МЦОД GreenMDC и 3data подписали соглашение о сотрудничестве. Новое партнерство позволит не только привлечь больше внимания к модульным ЦОДам, но и вывести на рынок новый сервис – размещение и аренду МЦОДа на с

3data открыла новый коммерческий ЦОД с инфраструктурой от Schneider Electric Schneider Electric сообщила о вводе в эксплуатацию нового коммерческого центра обработки данных НР26 компании 3data в г. Москве. Инфраструктура дата-центра реализована на основе комплексного решения Schneider Electric. Компания 3data развивает сеть коммерческих дата-центров, впервые в России реа

Группа Legrand и 3data объявили об открытии ЦОД в историческом центре Москвы Группа Legrand и российская сеть дата-центров 3data представили результаты совместного проекта – коммерческий моновендорный ЦОД (Центр обработки данных), полностью оснащенный оборудованием Legrand. Дата-центр «СК19» – это первый в России о

Huawei открывает бизнес-направление 3data Cloud в России uawei Cloud и запуске первого в России публичного облака, работающего под брендом глобальной технологической компании и созданного в партнерстве с российским оператором сети премиальных ЦОД компанией 3data. Huawei 3data Cloud станет первым публичным облаком, реализованном Huawei за пределами Китая под собственным брендом. 3data будет отвечать за эксплуатацию облака, первую и в

Huawei запустила в России первое публичное облако за пределами Китая Облако HuaweiКитайская компания Huawei совместно с российским операторам дата-центров 3data запустила в России публичное облако. Это первый облачный проект Huawei за пределами Китая, запущенный под собственным брендом. Облако получило название Huawei 3data Cloud. Подразде

В Москве запустили ЦОД на магнитных лентах для хранения архивов 3data запустила сервис ArcTape на магнитных лентах Компания 3data, владеющая сетью ЦОДов в Москве, запустила новый «иерархический» сервис архивного хранения данных ArcTape. Ключевая особенность сервиса состоит в том, что данные хранятся не на традиционн

Schneider Electric подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией 3data Schneider Electric заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве при построении сети моновендорных ЦОДов с российской компанией 3data. В рамках контракта Schneider Electric будет предоставлять заказчику весь спектр инфраструктурного оборудования для оснащения небольших ЦОДов, обеспечивая сокращение издержек и ускорение

В центре Москвы построили ЦОД «шаговой доступности» ЦОД на оборудование Legrand Компания 3data, специализирующаяся на строительстве центров обработки данных (ЦОД), презентовала новый ЦОД в центре Москвы. Здание, в котором разместится ЦОД, находится на Садово-Кудринской улице. Оно я