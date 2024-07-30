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Стало доступно больше серверных стоек в дата-центре 3data на северо-западе Москвы

Сеть дата-центров 3data завершила работы по модернизации дата-центра «П29», расположенного на северо-западе Москвы в районе Митино, и теперь заказчикам стали доступны еще 60 стоек. Помимо увеличения мощности, на объекте расширена зона коворкинга для клиентов, а также увеличена офисная часть объекта, которая готова к сдаче в аренду вместе со складскими помещениями. Об этом CNews сообщили представители 3data.

Дата-центр был введен в коммерческую эксплуатацию в октябре 2023 г., став 16 действующим центром обработки данных 3data. Проектная емкость дата-центра составляет 180 стойко-мест, а энергетическая мощность – 1,2 МВт. Площадка традиционно имеет статус «шаговой доступности» для заказчиков, а надежность и безопасность отвечают самым высоким стандартам (уровень TIER 3).

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3data
Стало доступно больше серверных стоек в дата-центре 3data на северо-западе Москвы

«Дата-центр «П29» является качественной иллюстрацией концепции ЦОДов 3data. Это современный объект, при пользовании которым заказчик получает все необходимое для работы. Он может разместить свое оборудование, использовать облачные и сетевые сервисы, воспользоваться зоной коворкинга для комфортной работы, а после того, как мы закончили дополнительное строительство, заказчик может еще и арендовать современный выделенный офис или склад для своей компании. Мы готовы предоставить клиенту лучший сервис на рынке», – отметил генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала.

Дата-центр «П29» находится рядом с Пятницким шоссе, вдоль которого располагается большее количество бизнес-центров и офисов крупных компаний. Из особенностей – прямое подключение к международным и городским магистральным линиям связи, доступ ко всем современным облачным сервисам, а также охраняемая территория с собственной парковкой и близость станции метро Митино.

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