Гибкий офис Flex office Flexible office space Multispace office Коворкинг Coworking офис с сервисом и более комфортными условиями аренды концепция технологичных гибких офисов

Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов

Коворкинг (с английского co-working) – это совместная работа. В современном понимании означает пространство, в котором люди собираются и работают как с командой, так и поодиночке. Первый центр открыл программист Брэд Ньюберг в 2005 году в Сан-Франциско.   Основной задачей "пространств-коворкингов" является организация труда людей с разной занятостью в общем пространстве; в узком — подобное пространство. Коворкинг характеризует гибкую организацию рабочего пространства и стремление к формированию внутренней культуры.  

СОБЫТИЯ


29.06.2023 «Яндекс 360» впервые откроет летнюю площадку для коворкинга и мероприятий

ве и Санкт-Петербурге откроется пространство «Орбита Яндекс 360». Это летняя площадка, где появятся коворкинг и интерактивные зоны отдельных сервисов – «Диска», «Почты» и «Телемоста». А на выхо
23.11.2021 Коворкинг Collider перезапускается как комьюнити tech-предпринимателей

Егор Егерев, CEO Ticketscloud, и Ольга Гедевская, ex-CEO Timepad, анонсировали создание на базе коворкинга Collider сообщества технологических предпринимателей и команд. Проект объединит резидентов в peer-to-peer комьюнити, способствующее их развитию и росту бизнес-проектов. Инвестором вы
28.07.2021 В Москве при поддержке «Билайн» открылся первый инклюзивный коворкинг

у, которую «Билайн» и социально-предпринимательский проект «Эверленд» совместно развивают с 2018 г. Коворкинг расположен в центре Москвы по адресу Бауманская ул., д.6. Помещение соответствует о
05.07.2021 В Москве открылась «Пятерочка» с автоматизированными покупками и зоной коворкинга

основе обратной связи гостей и результатов пилота новая «#Налету» объединила «зеленый» дизайн, мини-коворкинг, передовые технологии и особенный ассортимент, сформированный по принципу «готовые

12.03.2021 В столичном детском технопарке открылся молодежный ИТ-коворкинг

В детском технопарке «Байтик» открылся молодежный ИТ-коворкинг. Проект реализован благодаря гранту мэра Москвы «Москва — добрый город». Площадка с
04.12.2020 «МТС банк» представил новое цифровое офисное пространство для сотрудников

ляет 12,8 тыс. квадратных метров. В конце 2018 г. «МТС банк» открыл на втором этаже головного офиса коворкинг для работы и отдыха, а в 2020 г. масштабировал его дизайн и на другие этажи. Сейчас
29.11.2016 Konica Minolta обеспечит печать в сети коворкингов «Старт»

Konica Minolta объявила о начале сотрудничества с сетью коворкинг-центров «Старт», созданных для поддержки и развития среднего и малого бизнеса в Под

Yandex - Яндекс 8434 11
Microsoft Corporation 25236 8
Google LLC 12255 7
Ростелеком 10306 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 6
Softline - Софтлайн 3261 6
Telegram Group 2571 6
Apple Inc 12628 5
Huawei 4221 5
Крок - Croc 1814 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 4
Acer Group - Acer Inc 2657 4
8983 4
Xerox - The Haloid Company 1154 4
С-Инновации 45 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 3
Intel Corporation 12541 3
3data - 3дата 95 3
МегаФон 9892 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 3
Cisco Systems 5222 3
Oracle Corporation 6867 3
Ростех - Автоматика Концерн 1744 3
ЦРТ Инновации 71 3
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 3
Poly - Plantronics 140 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 3
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 110 3
Vocord - Вокорд 183 3
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 3
Beorg - Биорг 124 3
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 197 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 5
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 4
Рапид Био 102 3
Гепатера - Hepatera 46 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 3
Газпром нефть 670 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 3
Почта России ПАО 2245 3
Coca-Cola Company 260 3
ЯКласс 68 3
МКБ - Московский кредитный банк 618 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 3
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 57 2
Becar Asset Management - GrowUp 4 2
Байтик - Детский технопарк 6 2
IWG - International Workplace Group - Regus Group 10 2
Совкомбанк ПАО 285 2
ПСБ - Промсвязьбанк 901 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 2
Газпром ПАО 1416 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 200 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
Starta Ventures - венчурный фонд 17 2
Starta Accelerator 9 2
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 2
WeWork 6 2
Workki - Сеть коворкингов 5 2
Becar Asset Management - NAI Becar - NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group - Групп компаний Бекар 12 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 15 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 11
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 9
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 5
МИК - Московский инновационный кластер 166 5
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 4
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 59 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 187 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
Правительство Челябинской области 74 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
АПБЭ - Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике 2 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 124 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 44 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 2
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Лига зеленых брендов 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 92
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 80
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 60
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 46
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 23
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 19
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 15
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 14
Оцифровка - Digitization 4933 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 10
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 9
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 8
Google Android 14679 5
Новые облачные технологии - МойОфис 891 4
Microsoft Teams - MS Teams 618 4
Microsoft Windows 2000 8662 4
Apple iOS 8242 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 4
Microsoft Windows BitLocker 938 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 4
Microsoft Windows 16327 4
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 236 3
Яндекс - Орбита Яндекс 360 - коворкинг 3 3
Microsoft Office 3952 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 251 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 3
Apple Face ID 234 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 3
ВымпелКом - Билайн - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 7 3
Apple AirPrint 118 3
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 211 3
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 3
МИК - Московский акселератор 36 2
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 18 2
Айтеко SmartBM СКУД 3 2
FreePik 1435 2
Rittal Rimatrix5 3 2
3data П29 ЦОД 2 2
Айтеко - iTeco SmartBM 4 2
НТР - Новые телеком-решения 33 2
Microsoft Office 365 981 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 823 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 2
Apple macOS 2248 2
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 2
Linux OS 10896 2
Oracle Java - язык программирования 3328 2
Сергунина Наталья 371 11
Фурсин Алексей 158 5
Собянин Сергей 473 4
Забава Артем 4 3
Хала Илья 45 3
Михалев Евгений 96 3
Солодарь Мария 2 2
Игнатова Мария 75 2
Седов Олег 6 2
Михайлова Марина 8 2
Богатова Галина 7 2
Ткачева Ирина 2 2
Шапиро Яков 14 2
Максимова Марина 11 2
Яранцев Сергей 5 2
Ильин Кирилл 6 2
Хасин Евгений 20 2
Николаев Данила 3 2
Власова Екатерина 2 2
Долгова Екатерина 2 2
Аллаяров Ирек 2 2
Чернов Федор 35 2
Лисица Марина 2 2
Киричек Руслан 13 2
Абгарян Лусине 12 2
Попов Сергей 149 2
Рейман Леонид 1058 2
Кабаков Ярослав 62 2
Садовенко Илья 65 2
Кузнецов Сергей 161 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Плешков Алексей 67 2
Лысенко Эдуард 312 2
Сапронов Максим 6 2
Дорожкина Екатерина 5 2
Королев Константин 13 2
Курин Дмитрий 23 2
Овчинникова Евгения 10 2
Щеголев Игорь 698 2
Хомяков Сергей 59 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 131
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 83
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 33
Европа 24634 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 9
Беларусь - Белоруссия 6023 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 6
Россия - СФО - Новосибирск 4650 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 6
Финляндия - Финляндская Республика 3658 5
Германия - Федеративная Республика 12936 5
Украина 7793 5
Африка - Африканский регион 3570 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 5
США - Нью-Йорк 3151 4
Италия - Итальянская Республика 4429 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 4
Франция - Французская Республика 7975 4
Европа Восточная 3121 4
Земля - планета Солнечной системы 10658 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 4
Россия - УФО - Челябинская область 1387 4
Москва - СЗАО - Строгино 51 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 3
Великобритания - Лондон 2407 3
Турция - Турецкая республика 2486 3
Казахстан - Республика 5792 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 888 3
Россия - УФО - Свердловская область 1735 3
Россия - ПФО - Самарская область 1450 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 56
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 39
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 33
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 21
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 18
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 15
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 11
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 10
Аренда 2584 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 9
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 8
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1195 8
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 8
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 7
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 7
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 7
Forbes - Форбс 910 2
Ведомости 1233 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 85 2
Вечерний Бишкек - газета 4 1
Тамбовский курьер 1 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Crunchbase 74 1
Sputnik 59 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 1
Деловой Петербург 33 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Gartner - Гартнер 3608 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 4
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
StartupBlink 5 1
EcoVadis 4 1
TIBURON Research - Тибурон 5 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
HFS Research 49 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 3
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 2
Universal University 6 2
МГУ Бизнес-инкубатор 6 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
РБК - ProductStar - Продуктстар - онлайн-университет 4 1
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 1
Grafika - Творческое образование 1 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 16 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 39 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 206 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 24 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 8
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 7
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 2
Старт Хаб 21 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
МТС - Телеком Идея 52 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 1
Best Office Awards 3 1
Plant-for-the-Planet - Массовая школьная экологическая инициатива 1 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
Демо День стартапов 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews AWARDS - награда 549 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
