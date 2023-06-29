Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Коворкинг (с английского co-working) – это совместная работа. В современном понимании означает пространство, в котором люди собираются и работают как с командой, так и поодиночке. Первый центр открыл программист Брэд Ньюберг в 2005 году в Сан-Франциско. Основной задачей "пространств-коворкингов" является организация труда людей с разной занятостью в общем пространстве; в узком — подобное пространство. Коворкинг характеризует гибкую организацию рабочего пространства и стремление к формированию внутренней культуры.
СОБЫТИЯ
|29.06.2023
|
«Яндекс 360» впервые откроет летнюю площадку для коворкинга и мероприятий
ве и Санкт-Петербурге откроется пространство «Орбита Яндекс 360». Это летняя площадка, где появятся коворкинг и интерактивные зоны отдельных сервисов – «Диска», «Почты» и «Телемоста». А на выхо
|23.11.2021
|
Коворкинг Collider перезапускается как комьюнити tech-предпринимателей
Егор Егерев, CEO Ticketscloud, и Ольга Гедевская, ex-CEO Timepad, анонсировали создание на базе коворкинга Collider сообщества технологических предпринимателей и команд. Проект объединит резидентов в peer-to-peer комьюнити, способствующее их развитию и росту бизнес-проектов. Инвестором вы
|28.07.2021
|
В Москве при поддержке «Билайн» открылся первый инклюзивный коворкинг
у, которую «Билайн» и социально-предпринимательский проект «Эверленд» совместно развивают с 2018 г. Коворкинг расположен в центре Москвы по адресу Бауманская ул., д.6. Помещение соответствует о
|05.07.2021
|
В Москве открылась «Пятерочка» с автоматизированными покупками и зоной коворкинга
основе обратной связи гостей и результатов пилота новая «#Налету» объединила «зеленый» дизайн, мини-коворкинг, передовые технологии и особенный ассортимент, сформированный по принципу «готовые
|12.03.2021
|
В столичном детском технопарке открылся молодежный ИТ-коворкинг
В детском технопарке «Байтик» открылся молодежный ИТ-коворкинг. Проект реализован благодаря гранту мэра Москвы «Москва — добрый город». Площадка с
|04.12.2020
|
«МТС банк» представил новое цифровое офисное пространство для сотрудников
ляет 12,8 тыс. квадратных метров. В конце 2018 г. «МТС банк» открыл на втором этаже головного офиса коворкинг для работы и отдыха, а в 2020 г. масштабировал его дизайн и на другие этажи. Сейчас
|29.11.2016
|
Konica Minolta обеспечит печать в сети коворкингов «Старт»
Konica Minolta объявила о начале сотрудничества с сетью коворкинг-центров «Старт», созданных для поддержки и развития среднего и малого бизнеса в Под
