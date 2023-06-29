Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов

«Яндекс 360» впервые откроет летнюю площадку для коворкинга и мероприятий ве и Санкт-Петербурге откроется пространство «Орбита Яндекс 360». Это летняя площадка, где появятся коворкинг и интерактивные зоны отдельных сервисов – «Диска», «Почты» и «Телемоста». А на выхо

Коворкинг Collider перезапускается как комьюнити tech-предпринимателей Егор Егерев, CEO Ticketscloud, и Ольга Гедевская, ex-CEO Timepad, анонсировали создание на базе коворкинга Collider сообщества технологических предпринимателей и команд. Проект объединит резидентов в peer-to-peer комьюнити, способствующее их развитию и росту бизнес-проектов. Инвестором вы

В Москве при поддержке «Билайн» открылся первый инклюзивный коворкинг у, которую «Билайн» и социально-предпринимательский проект «Эверленд» совместно развивают с 2018 г. Коворкинг расположен в центре Москвы по адресу Бауманская ул., д.6. Помещение соответствует о

В Москве открылась «Пятерочка» с автоматизированными покупками и зоной коворкинга основе обратной связи гостей и результатов пилота новая «#Налету» объединила «зеленый» дизайн, мини-коворкинг, передовые технологии и особенный ассортимент, сформированный по принципу «готовые

В столичном детском технопарке открылся молодежный ИТ-коворкинг В детском технопарке «Байтик» открылся молодежный ИТ-коворкинг. Проект реализован благодаря гранту мэра Москвы «Москва — добрый город». Площадка с

«МТС банк» представил новое цифровое офисное пространство для сотрудников ляет 12,8 тыс. квадратных метров. В конце 2018 г. «МТС банк» открыл на втором этаже головного офиса коворкинг для работы и отдыха, а в 2020 г. масштабировал его дизайн и на другие этажи. Сейчас