Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Харитонов Александр
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Публикаций - 46, упоминаний - 57
Харитонов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С 3779 8
|Microsoft Corporation 11168 7
|СТК Развитие 9 4
|SAP SE 3220 3
|Ланит ГК 1160 3
|Cisco Systems - Сиско солюшенз 7 3
|Cisco Systems 2056 3
|АТОЛ ГК 168 3
|Ростех - Ростехнологии 2230 2
|Softline - Софтлайн 1475 2
|VK - Mail.ru Group 2487 2
|АФК Система ПАО 998 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
|SmartWay - Смартвэй 4 2
|Cisco Solutions LLC 1 1
|АТОЛ Software 1 1
|МойСклад - Логнекс 85 1
|Белый Ветер Цифровой 117 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|Smart Technologies - Смарт текнолоджис 79 1
|RRC 67 1
|Terrasoft - Террасофт 140 1
|Ланит - Норбит - Norbit 203 1
|Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
|HP Inc. 2937 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
|Акимов Максим 167 2
|Генс Филипп 29 2
|Русинова Юлия 21 2
|Рябченков Денис 13 2
|Поляков Дмитрий 18 2
|Гришанова Ирина 25 1
|Колбин Евгений 43 1
|Даниленко Александр 1 1
|Шикинов Александр 9 1
|Малахов Михаил 10 1
|Шилак Ксения 28 1
|Краснопольский Алексей 12 1
|Мелано Богдан 2 1
|Lozano Phil - Лозано Фил 1 1
|Курбанов Тимур 7 1
|Аверина Мария 8 1
|Востриков Илья 1 1
|Тихонова Наталья 1 1
|Шальнов Олег 13 1
|Левашов Александр 88 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 1
|Захаров Павел 54 1
|Вахнин Павел 51 1
|Коробкина Оксана 18 1
|Чехонин Антон 60 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768217, в очереди разбора - 671901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768217, в очереди разбора - 671901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru