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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
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Харитонов Александр

СОБЫТИЯ


26.03.2026 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026 2
18.03.2025 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2025 1
26.03.2024 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024 1
21.03.2024 «1С» помогла VK и хозяевам «Тинькова» купить цифровой банк «Точка» 1
12.12.2023 Бесплатный городской Wi-Fi появился в учебных корпусах и общежитии школы-студии МХАТ 1
09.10.2023 Бесплатный городской Wi-Fi появился в общежитиях Московской ветеринарной академии имени Скрябина 1
12.09.2023 Москвичи и гости столицы воспользовались городским Wi-Fi более 12,5 млн раз за лето 1
06.09.2023 Бесплатный городской Wi-Fi появился в студенческом общежитии Курчатовского института 1
21.07.2023 ДИТ Москвы: 350 тыс. раз горожане воспользовались городским Wi-Fi на автостанциях, речных и автовокзалах с начала года 1
08.06.2023 Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в 15 столичных спортивных учреждениях 1
29.05.2023 Более 2300 точек доступа к бесплатной сети Wi-Fi работают в столичных библиотеках 1
22.05.2023 Бесплатный городской Wi-Fi появился на Южном речном вокзале 1
07.04.2023 ДИТ Москвы: пропускная способность сети городского Wi-Fi увеличена перед сезоном прогулок в парках 1
27.03.2023 К бесплатной городской сети Wi-Fi подключено более 750 столичных учреждений культуры 1
27.05.2022 HPE отказала «Росатому» в техподдержке «железа». Все издержки на себя должен принять российский интегратор 1
26.05.2022 Российская ИТ-компания подала «принципиальный» иск к сбежавшей из страны Cisco 1
24.01.2022 Клиенты Делобанка могут принимать платежи в «1С» через СБП 1
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 1
19.11.2020 Крошечная ИТ-компания одолела «Росэнергоатом» в многомиллионном споре о Cisco в России 1
16.10.2020 После публикаций CNews российским офисом Cisco занялось картельное управление ФАС 1
24.10.2019 В студенческих общежитиях Москвы появилось 2,5 тысячи новых точек городского Wi-Fi 1
19.08.2019 После публикации CNews к миллиардной закупке РЖД допустили российское ПО 1
31.07.2019 Cisco Россия объявила американское «железо» негарантийным. «Росэнергоатом» отказался от многомиллионной закупки 2
19.03.2019 «Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в Segezha Group 1
20.02.2019 «АТОЛ» начал применять открытый стандарт «1С» в кассовом ПО 1
20.11.2018 «Мегафон» интегрировал виртуальную АТС с «1С:Управление нашей фирмой» 1
19.11.2018 За три года российские компании вложили в стартапы $570 млн 1
19.11.2018 Объем инвестиций корпораций в ИТ-стартапы в 2016-2018 гг. превысил $570 млн 1
28.06.2018 Ньюджеры «АТОЛ» объединяются с «1С:Кассой» 1
16.02.2018 «Яндекс.Касса» стала первым платежным партнером «1С» 1
30.01.2018 Интеграция «Сбербанк Бизнес Онлайн» с «1С» доступна всем клиентам интернет-банка 1
29.01.2018 «Атол» и «1С» представили кассовый комплект для мобильной торговли 1
07.12.2017 «Атол» и «1С» представили решение для автоматизации малых и микропредприятий 1
20.10.2017 Решения «Манго Телеком» интегрированы в «1С:Управление нашей фирмой» 1
24.05.2017 Внедрение «1С» вслепую: далеко ли уйдем с таким подходом? 1
07.03.2017 Клиенты 1С смогут подключаться к оператору фискальных данных OFD в рамках сервиса «1С-ОФД» 1
07.03.2017 Сибирская генерирующая компания: Внедряя «1С», рассчитывайте только на себя 1
27.02.2017 У российских компаний воровали деньги, взламывая файлы «1С» 1
16.02.2017 Хакерская правка текстовых файлов лишила российские компании 200 млн 1
16.02.2017 Злоумышленники похитили свыше 200 млн руб. у российских организаций путем подмены реквизитов 1

Публикаций - 69, упоминаний - 71

Харитонов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

9594 51
Microsoft Corporation 25775 8
СТК Развитие 20 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Oracle Corporation 7074 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 5
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 4
SAP SE 5601 4
Cisco Systems 5372 4
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 4
Тензор 173 3
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 14 3
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 58 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Apple Inc 13156 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Telegram Group 2940 3
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 3
Галактика - Корпорация 1545 3
Такском - Taxcom 256 3
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 3
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 17 2
ИнитПро 10 2
Ростелеком 10948 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Intel Corporation 12811 2
Softline - Софтлайн 3743 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 17 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
МойСклад - Логнекс 124 1
Buhtrap - Хакерская группировка 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
BLF Partners 13 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 2
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 2
МосКино - сеть кинотеатров 12 2
ИСК - Ижевская строительная компания 6 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Мосгортранс - Южные ворота - Международный автовокзал в Москве 7 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Альфа-Банк 1979 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
КонсультантПлюс 161 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
ГБУК Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова - Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 3 1
Вятский фанерный комбинат 8 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 1
Синара Банк - ДелоБанк 69 1
Банк24.ру 72 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Prostor Capital - Простор Капитал 29 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Родник 91 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 4 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
Arthur Andersen 64 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 17 1
Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 4 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ПКиО Таганский - Государственный парк культуры и отдыха 4 1
Государственный Дарвиновский музей 13 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 3
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
ВАС РС - Арбитражный суд Пермского края - Пермский краевой суд 19 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
4CIO 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 14
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 13
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 5
Оповещение и уведомление - Notification 5945 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 4
Микрофон - Microphone 2809 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 27
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 11
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 11
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 7
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 23 5
1С:Мобильная касса 14 4
Google Android 15244 4
Microsoft Windows 16882 4
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 3
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 70 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 3
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
Microsoft Dynamics 1197 2
1С:Розница 110 2
Microsoft Windows 10 1938 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
1С:ERP Управление предприятием 841 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
UMI - UMI.CMS 43 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 201 1
Zecurion Zlock DLP Device Control - Zecurion Screen Photo Detector - Zecurion Camera Detector 92 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 7 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 1
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 5 1
Нуралиев Борис 298 5
Русинова Юлия 24 3
Батюшенков Дмитрий 19 2
Рябченков Денис 23 2
Тенишев Андрей 16 2
Ликсутов Максим 245 2
Поляков Дмитрий 56 2
Меликджанян Артем 9 2
Курбанов Тимур 13 2
Легезо Денис 40 2
Митюрин Игорь 2 2
Прасолов Михаил 3 2
Благин Олег 2 2
Акимов Максим 192 2
Собянин Сергей 538 2
Макаров Валентин 251 2
Генс Филипп 54 2
Раевский Алексей 77 1
Кузнецов Вячеслав 3 1
Левашов Александр 92 1
Ананьев Алексей 110 1
Фомичев Андрей 74 1
Добровольский Николай 14 1
Жмуренко Николай 13 1
Потанин Владимир 91 1
Маяковский Владимир 7 1
Шальнов Олег 20 1
Бессонов Сергей 17 1
Тихонова Наталья 2 1
Востриков Илья 2 1
Низовский Григорий 36 1
Семенова Ирина 43 1
Аверина Мария 24 1
Легостаева Светлана 96 1
Татаринов Кирилл 43 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
Lozano Phil - Лозано Фил 1 1
Агафонова Наталия 41 1
Мраморов Дмитрий 36 1
Шестаков Сергей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 83 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Украина 7928 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Москва - Северный речной вокзал - Химкинский речной вокзал 12 3
Казахстан - Республика 6048 3
Европа 24964 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 3
Москва - Садовое кольцо 119 3
Москва - Южный речной вокзал 3 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Индия - Bharat 5870 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Европа Западная 1496 2
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