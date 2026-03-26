Индексная книга (каталог) CNews*
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Харитонов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 69, упоминаний - 71
Харитонов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 298 5
|Русинова Юлия 24 3
|Батюшенков Дмитрий 19 2
|Рябченков Денис 23 2
|Тенишев Андрей 16 2
|Ликсутов Максим 245 2
|Поляков Дмитрий 56 2
|Меликджанян Артем 9 2
|Курбанов Тимур 13 2
|Легезо Денис 40 2
|Митюрин Игорь 2 2
|Прасолов Михаил 3 2
|Благин Олег 2 2
|Акимов Максим 192 2
|Собянин Сергей 538 2
|Макаров Валентин 251 2
|Генс Филипп 54 2
|Раевский Алексей 77 1
|Кузнецов Вячеслав 3 1
|Левашов Александр 92 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Фомичев Андрей 74 1
|Добровольский Николай 14 1
|Жмуренко Николай 13 1
|Потанин Владимир 91 1
|Маяковский Владимир 7 1
|Шальнов Олег 20 1
|Бессонов Сергей 17 1
|Тихонова Наталья 2 1
|Востриков Илья 2 1
|Низовский Григорий 36 1
|Семенова Ирина 43 1
|Аверина Мария 24 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Татаринов Кирилл 43 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
|Lozano Phil - Лозано Фил 1 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Мраморов Дмитрий 36 1
|Шестаков Сергей 18 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|Rusbase 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.