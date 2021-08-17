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Харитонов Александр


17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 1
19.11.2020 Крошечная ИТ-компания одолела «Росэнергоатом» в многомиллионном споре о Cisco в России 2
16.10.2020 После публикаций CNews российским офисом Cisco занялось картельное управление ФАС 1
24.10.2019 В студенческих общежитиях Москвы появилось 2,5 тысячи новых точек городского Wi-Fi 1
19.08.2019 После публикации CNews к миллиардной закупке РЖД допустили российское ПО 1
31.07.2019 Cisco Россия объявила американское «железо» негарантийным. «Росэнергоатом» отказался от многомиллионной закупки 4
19.03.2019 «Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в Segezha Group 1
20.02.2019 «АТОЛ» начал применять открытый стандарт «1С» в кассовом ПО 1
20.11.2018 «Мегафон» интегрировал виртуальную АТС с «1С:Управление нашей фирмой» 1
19.11.2018 За три года российские компании вложили в стартапы $570 млн 1
19.11.2018 Объем инвестиций корпораций в ИТ-стартапы в 2016-2018 гг. превысил $570 млн 1
28.06.2018 Ньюджеры «АТОЛ» объединяются с «1С:Кассой» 1
16.02.2018 «Яндекс.Касса» стала первым платежным партнером «1С» 1
30.01.2018 Интеграция «Сбербанк Бизнес Онлайн» с «1С» доступна всем клиентам интернет-банка 1
29.01.2018 «Атол» и «1С» представили кассовый комплект для мобильной торговли 1
07.12.2017 «Атол» и «1С» представили решение для автоматизации малых и микропредприятий 1
20.10.2017 Решения «Манго Телеком» интегрированы в «1С:Управление нашей фирмой» 1
24.05.2017 Внедрение «1С» вслепую: далеко ли уйдем с таким подходом? 1
07.03.2017 Клиенты 1С смогут подключаться к оператору фискальных данных OFD в рамках сервиса «1С-ОФД» 1
07.03.2017 Сибирская генерирующая компания: Внедряя «1С», рассчитывайте только на себя 2
27.02.2017 У российских компаний воровали деньги, взламывая файлы «1С» 2
16.02.2017 Хакерская правка текстовых файлов лишила российские компании 200 млн 1
16.02.2017 Злоумышленники похитили свыше 200 млн руб. у российских организаций путем подмены реквизитов 1
13.12.2016 «Первый ОФД» и «1С» договорились о партнерстве в рамках сервиса «1С-ОФД» 1
18.10.2016 Отчетность по кредиту теперь можно отправить из 1С в Сбербанк «в один клик» 1
25.01.2016 «Фабрикант» и «1С» провели интеграцию на базе «1С: Управление холдингом» 1
31.12.2015 Появилось «1С:Предприятие 8» для макбуков 1
14.12.2015 Мобильная платформа «1С:Предприятия» обзавелась поддержкой Windows 1
07.12.2015 «1С» купила конкурента своей «дочки» 2
19.12.2014 Упадут продажи, вырастут цены, начнутся сокращения: ИТ-компании готовятся к тяжелым временам 2
19.11.2014 «Сервионика» предоставит доступ к продуктам «1С» в «облаке» 1
03.06.2014 «1С» переводит компании Крыма на российские версии продуктов 2
20.03.2014 «1C» купил новый офис в Москве. Идет переезд. ФОТО 1
27.11.2012 Microsoft запускает продажи новой ERP-системы в России 1
02.11.2012 «Яндекс» изменил «1С» с Oracle 2
17.10.2012 «1С» купила разработчика ПО для мобильных устройств 1
04.10.2012 «1С-Бухгалтерия» в опасности? «Контур» готовит мегасервис 1
29.05.2012 Аналитики сравнили зарплаты специалистов по SAP, Oracle и 1C в России 1
24.01.2012 «Мотор Сич» защитился от вирусов с помощью «Лаборатории Касперского» 1
31.10.2011 Microsoft + «1С»: интегрированное решение для государственных и муниципальных учреждений 1

Публикаций - 46, упоминаний - 57

Харитонов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3779 8
Microsoft Corporation 11168 7
СТК Развитие 9 4
SAP SE 3220 3
Ланит ГК 1160 3
Cisco Systems - Сиско солюшенз 7 3
Cisco Systems 2056 3
АТОЛ ГК 168 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Softline - Софтлайн 1475 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
АФК Система ПАО 998 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
SmartWay - Смартвэй 4 2
Cisco Solutions LLC 1 1
АТОЛ Software 1 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Белый Ветер Цифровой 117 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 79 1
RRC 67 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
HP Inc. 2937 1
Yandex - Яндекс 4103 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 2
ИСК - Ижевская строительная компания 6 2
КоммИТ Кэпитал 13 2
Альфа-Банк 1127 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Открытие ФК 538 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Вятский фанерный комбинат 2 1
Эльдар - киноклуб-музей 2 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
BLF Partners 4 1
Ленинградская АЭС - ЛАЭС - Атомная электростанция 10 1
Ленинградская АЭС-авто 1 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России 5 2
ФАС РФ - Управление по борьбе с картелями 4 2
Пермский краевой суд 5 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Правительство Москвы 653 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Microsoft Windows 10 6676 4
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 4
Google Android 10751 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 2
1С:Мобильная касса 3 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Excel 438 1
Сбербанк Центр управления кибербезопасностью - Центра киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 6 1
Apple macOS X 907 1
1С:Бухгалтерия 398 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 9 1
1С:Розница 55 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
АТОЛ Frontol 23 1
МегаФон Виртуальная АТС 1 1
Microsoft Office 1950 1
Symbian OS 782 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft SQL Server 798 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
1С:Касса 5 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Акимов Максим 167 2
Генс Филипп 29 2
Русинова Юлия 21 2
Рябченков Денис 13 2
Поляков Дмитрий 18 2
Гришанова Ирина 25 1
Колбин Евгений 43 1
Даниленко Александр 1 1
Шикинов Александр 9 1
Малахов Михаил 10 1
Шилак Ксения 28 1
Краснопольский Алексей 12 1
Мелано Богдан 2 1
Lozano Phil - Лозано Фил 1 1
Курбанов Тимур 7 1
Аверина Мария 8 1
Востриков Илья 1 1
Тихонова Наталья 1 1
Шальнов Олег 13 1
Левашов Александр 88 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 1
Захаров Павел 54 1
Вахнин Павел 51 1
Коробкина Оксана 18 1
Чехонин Антон 60 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 4
Франция - Французская Республика 2143 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Индия - Республика 2181 2
Украина 3398 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Европа Западная 618 1
ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 29 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - Киров 248 1
США - Сан-Хосе 109 1
Россия - Республика Карелия 305 1
Москва - Садовое кольцо 57 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
CNews Analytics 1991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 32 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768217, в очереди разбора - 671901.
Создано именных указателей - 46354.
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