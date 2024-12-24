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Ростелеком КоммИТ Кэпитал венчурный фонд 



24.12.2024 «Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании 1
13.05.2024 VK за долги забрал долю «Ростелекома» в мессенджере 1
31.05.2023 «Ростелеком» заполучил контроль над производителем телеком-оборудования, из которого только что вышел «Ростех» 1
15.05.2023 Знаменитый разработчик процессоров «Элвис» стал совладельцем системообразующего ИТ-предприятия сразу после выхода «Ростеха» 2
03.05.2023 Власти оштрафовали системообразующее ИТ-предприятие на 80 миллионов. «Ростех» вышел из числа совладельцев через три дня 2
06.09.2022 Yadro купила российского разработчика ПО, оцененного в полмиллиарда 2
11.04.2022 У принадлежащего «Ростелекому» и «Ростеху» производителя телеком-«железа» вдвое рухнули выручка и прибыль 3
27.10.2021 «Касперский» купил крупного российского ИТ-разработчика 1
15.03.2021 «Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram 1
30.03.2020 ВТБ и «Ростелеком» создали компанию для работы с большими данными 2
21.01.2020 «Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов 1
07.06.2019 «Ростелеком» и VEB Ventures инвестируют 300 млн рублей в Brain4Net 2
28.11.2018 Российскую СХД внедрили в японском НИИ с собственным суперкомпьютером 1
19.11.2018 За три года российские компании вложили в стартапы $570 млн 1
19.11.2018 Объем инвестиций корпораций в ИТ-стартапы в 2016-2018 гг. превысил $570 млн 1
30.03.2017 Brain4Net привлекла $1 млн инвестиций от Leta Capital 1
16.01.2017 Венчурный фонд «Ростелекома» инвестирует в оператора СЭД для грузовых перевозок 1
17.11.2016 «Ростелеком» вложил 130 млн в производителя российского «железа» 2
22.03.2016 Венчурный фонд «Ростелекома» инвестировал в российского разработчика ПО Brain4Net 2
22.03.2016 Российский разработчик получил 100 млн от «Ростелекома» и Leta 1
17.03.2016 «Ростелеком» вложил 100 млн в российского разработчика СХД 2
17.03.2016 Венчурный фонд «Ростелекома» приобрел 30% компании «Рэйдикс», российского разработчика ПО для СХД 1

Публикаций - 22, упоминаний - 32

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 7
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 6
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 6
АФК Система ПАО 1797 4
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 4
Ростелеком - Булат НИЦ 28 4
Softline - Софтлайн 2811 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Leta Group - Лета Групп 278 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
8213 2
Т-Платформы - T-Platforms 395 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 2
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 2
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 26 2
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 140 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
ИКС 318 2
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Fujitsu 2041 1
Core Micro Systems 3 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Google LLC 11775 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
X Corp - Twitter 2845 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Telegram Group 1983 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 10 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 9 1
Promobot - Промобот 139 1
Stafory - Стафори 16 1
UBIC Technologies 2 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Газпром ПАО 1342 1
ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд 1 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФРИИ Инвест 5 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 6
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 764 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 138 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 324 1
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 61 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 7
RDP.RU EcoRouter 11 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 1
SINET - The Science Information Network - Магистральная сеть для обмена научными данными между японскими университетами и научными центрами 2 1
Brain4Net B4N Service Platform 12 1
Brain4Net B4N SwitchOS 7 1
RDP.RU EcoNAT - система управления и мониторинга 5 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 41 1
Google Cloud Services 218 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 1
Red Hat Ceph Storage 99 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 62 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 1
Басов Алексей 115 5
Комаров Александр 22 4
Рябченков Денис 21 3
Каминский Максим 12 3
Федоров Андрей 29 3
Щапов Олег 24 3
Ерошок Иван 3 3
Акимов Максим 187 2
Генс Филипп 41 2
Харитонов Александр 67 2
Поляков Дмитрий 40 2
Айвазов Александр 31 2
Румянков Александр 2 2
Чачава Александр 101 2
Никулин Сергей 23 2
Гузаков Николай 6 2
Осеевский Михаил 315 2
Романов Сергей 12 2
Кимяшова Екатерина 2 2
Теплов Олег 30 1
Левашов Александр 90 1
Путин Владимир 3171 1
Баксов Алексей 1 1
Куприянов Алексей 11 1
Каташов Алексей 1 1
Каташов Александр 4 1
Климарев Михаил 48 1
Кулин Филипп 51 1
Сушкевич Антон 66 1
Варламов Кирилл 40 1
Новиков Владимир 34 1
Кулаков Павел 29 1
Кулик Вадим 180 1
Костин Алексей 3 1
Гольденберг Леонид 61 1
Костин Андрей 59 1
Фролков Алексей 1 1
Шапов Олег 1 1
Галицкий Александр 106 1
Крутов Дмитрий 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Южная Корея - Республика 6646 3
Япония 13282 3
Индия - Bharat 5446 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Канада 4881 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Китай - Тайвань 3984 1
Испания - Королевство 3706 1
Украина 7608 1
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 1
Европа 21767 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 383 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 128 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 1
Ведомости 996 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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