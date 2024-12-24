Ростелеком КоммИТ Кэпитал венчурный фонд
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
|Басов Алексей 115 5
|Комаров Александр 22 4
|Рябченков Денис 21 3
|Каминский Максим 12 3
|Федоров Андрей 29 3
|Щапов Олег 24 3
|Ерошок Иван 3 3
|Акимов Максим 187 2
|Генс Филипп 41 2
|Харитонов Александр 67 2
|Поляков Дмитрий 40 2
|Айвазов Александр 31 2
|Румянков Александр 2 2
|Чачава Александр 101 2
|Никулин Сергей 23 2
|Гузаков Николай 6 2
|Осеевский Михаил 315 2
|Романов Сергей 12 2
|Кимяшова Екатерина 2 2
|Теплов Олег 30 1
|Левашов Александр 90 1
|Путин Владимир 3171 1
|Баксов Алексей 1 1
|Куприянов Алексей 11 1
|Каташов Алексей 1 1
|Каташов Александр 4 1
|Климарев Михаил 48 1
|Кулин Филипп 51 1
|Сушкевич Антон 66 1
|Варламов Кирилл 40 1
|Новиков Владимир 34 1
|Кулаков Павел 29 1
|Кулик Вадим 180 1
|Костин Алексей 3 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|Костин Андрей 59 1
|Фролков Алексей 1 1
|Шапов Олег 1 1
|Галицкий Александр 106 1
|Крутов Дмитрий 18 1
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