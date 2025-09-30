Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183821
ИКТ 14294
Организации 11098
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3513
Системы 26275
Персоны 78976
География 2963
Статьи 1562
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2727
Мероприятия 873

Гузаков Николай


УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 Hadal Project и EcoRouter — бесшовная миграция на российские технологии 1
15.03.2021 «Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram 1
06.10.2017 Роскомнадзор набрал ИТ-шников для запрета в России VPN 1
04.10.2017 Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter успешно прошло тест Роскомнадзора 1
17.11.2016 «Ростелеком» вложил 130 млн в производителя российского «железа» 1
03.11.2016 Устройства EcoNATDPI от «РДП.ру» включены в Реестр российского телеком-оборудования 1
29.09.2008 Фиксированный WiMAX умер. Что ждет беспроводной ШПД? 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Гузаков Николай и организации, системы, технологии, персоны:

RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 28 5
Ростелеком 10138 2
InfiNet Wireless - Инфинет 59 1
Cisco Systems 5189 1
X Corp - Twitter 2898 1
Intel Corporation 12440 1
Telegram Group 2421 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1823 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1515 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 808 1
NVision Group - Энвижн Груп 681 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 142 1
Ланит - Comptek - Комптек 197 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 10 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Google LLC 12102 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Clearwire 41 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Proxim Wireless - TeraBeam 27 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 180 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 1
Proxim 47 1
Rosweb - Росвеб Телеком Холдинговая компания - Радионет 25 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  23 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2890 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12601 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3301 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 269 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3305 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6207 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 83 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3483 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5157 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3088 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 697 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1117 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 386 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4725 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 361 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1065 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 722 1
WiMAX Forum 68 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1366 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22161 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21613 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71071 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6566 2
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 70 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12818 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3722 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3910 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 162 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4807 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 397 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6622 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1276 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3097 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4298 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6834 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14458 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8077 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3060 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16827 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8387 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 976 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1588 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55548 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3023 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4367 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9544 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 365 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11122 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14254 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4037 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 793 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3054 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 716 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12764 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3665 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10457 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33155 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1396 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1950 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 59 2
РДП Инновации - EcoRouter 13 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1181 1
RDP.RU - EcoFilter 1 1
Google Cloud Services 230 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 643 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 113 1
Intel x86 - архитектура процессора 1956 1
RDP.RU - EcoNAT - система управления и мониторинга 5 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 887 1
Никулин Сергей 23 2
Путин Владимир 3309 1
Жаров Александр 177 1
Климарев Михаил 48 1
Кулин Филипп 52 1
Анкилов Константин 111 1
Сушкевич Антон 67 1
Андрианова Юлия 5 1
Волкова Юлия 5 1
Солонин Виталий 89 1
Рыбалко Станислав 9 1
Шкварин Владимир 2 1
Писарев Юрий 2 1
Ларюшин Дмитрий 4 1
Баксов Алексей 1 1
Ледовский Константин 1 1
Скороваров Анатолий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153673 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45110 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53039 1
Южная Корея - Республика 6800 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18299 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7962 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3122 1
Китай - Тайвань 4093 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 112 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5190 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54078 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9828 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8422 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2235 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11562 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 232 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8195 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14749 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5933 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 725 1
Физика - Physics - область естествознания 2786 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3651 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1001 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6685 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4353 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1686 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7215 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17125 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2313 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11369 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 652 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 687 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 1
Market Intelligence Center - MIC 15 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386856, в очереди разбора - 729595.
Создано именных указателей - 183821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще