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ШПД BRAS/BNG/BBRAS Broadband Remote Access Server маршрутизир трафика к/от мультиплексора доступа цифровой абонентской линии (DSLAM) или коммутатора в сетях интернет-провайдера


BRAS/BNG — ключевой компонент сетей широкополосного доступа, который отвечает за управление подключениями абонентов, маршрутизацию трафика, авторизацию, биллинг и другие важные функции. В крупных сетях настройка и обслуживание BRAS становятся особенно сложными: оборудование должно интегрироваться с другими сетевыми устройствами, что требует регулярного обновления конфигураций для каждого элемента инфраструктуры. Эти процессы часто выполняются вручную, что увеличивает риск ошибок, усложняет контроль над параметрами и замедляет работу сетевых администраторов.


30.04.2025 VAS Experts внедрил Ansible для автоматизации BRAS 2
28.04.2025 VAS Experts помог мексиканскому интернет-провайдеру повысить производительность и масштабируемость сети с помощью решения BRAS 1
15.04.2025 Программный BRAS от VAS Experts ускорил сеть телеком-оператора из Ливана на 15% 1
13.03.2025 VAS Experts настроил СКАТ DPI в качестве пограничного маршрутизатора 1
20.02.2025 Почему растет спрос на гиперконвергентные системы? 1
22.01.2025 Вышла новая версия СКАТ DPI от VAS Experts 1
12.12.2024 VAS Experts оптимизировала сетевой трафик телеком-оператора в Венесуэле 1
29.11.2024 VAS Experts тестирует отечественное ПО для СКАТ на оборудовании ITPOD 1
03.10.2024 Delta Computers представила высокопроизводительную платформу для сетевых приложений Delta Octopus 1
01.07.2024 «РТК-Сервис» расширил каналы связи «Ростелекома» в 36 регионах России 1
03.04.2024 «Ростелеком» инвестировал в «цифровое счастье» клиентов 12,8 млрд рублей за 2023 год 1
01.11.2022 «Систематика» стала авторизованным реселлером RDP 1
06.08.2021 МТС готовится к росту объема данных на фиксированной сети 1
17.11.2016 «Ростелеком» вложил 130 млн в производителя российского «железа» 1
27.10.2016 Продукты «РДП.ру» включены в Реестр отечественного ПО 1
10.07.2015 Alcatel-Lucent: NFV поможет операторам преодолеть зависимость от поставщиков 1
08.04.2015 «Ростелеком» закупит оборудования для магистральной сети на 1,6 млрд рублей 1
03.02.2015 «Ростелеком» потратит 271,4 млн руб. на сервисную поддержку оборудования Cisco 1
16.07.2014 Ericsson: Операторы не хотят ждать запуска новых услуг годами 1
22.04.2014 Huawei: сосуществование коммутации и маршрутизации с дополнением в виде SDN 1
11.12.2013 МГТС начала предоставлять услуги на базе протокола IPv6 1
28.03.2013 Huawei представила плату BNG c производительностью 240G 1
09.11.2012 Huawei представила решения SDN для операторских сетей 1
07.03.2012 «МегаФон» строит сеть фиксированного ШПД в Башкирии на базе оборудования Qtech 1
13.08.2010 ЮТК приступила к монтажу высокопроизводительных устройств BRAS 1
15.06.2010 ЮТК инвестирует 950 млн руб. в модернизацию сетей передачи данных 1
15.02.2010 ЮТК вложит 950 млн руб. в расширение пропускной способности сети 1
09.02.2010 «ТТК-Сибирь» завершил первый этап строительства мультисервисной сети в Красноярске 1
30.09.2009 Huawei представила новый универсальный маршрутизатор NetEngine V6 1
18.06.2009 Huawei представила новый экологичный маршрутизатор ёмкостью 400G 1
29.04.2008 Huawei реализовал проект BRAS для «ВолгаТелекома» 1
01.04.2008 Российский телеком "перешагнул" отставание 1
25.01.2007 «Энвижн Груп» строит мультисервисную сеть для «Центрального Телеграфа» 1
22.05.2006 "Связь-Экспокомм 2006": не спасает даже ребрендинг 1
23.12.2004 Siemens расширит широкополосную сеть Swisscom 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

ШПД и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4001 9
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 27 7
Cisco Systems 5146 6
Ростелеком 9881 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 4
HPE - Juniper Networks 427 4
Huawei Technologies 399 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 3
МегаФон 9190 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13098 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
ADVA Optical Networking 12 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 2
MikroTik 41 2
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 27 2
Siemens AG - Siemens Group 2602 2
Samsung Electronics 10353 1
NetApp - Network Appliance 640 1
Ростех - Автоматика Концерн 1661 1
Broadcom - VMware 2403 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
LG Electronics 3635 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
8422 1
Toshiba Corporation 2934 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 1
Hitachi - Хитачи 1468 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8862 1
Philips 2063 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 174 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
РЖД - Российские железные дороги 1936 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Евросеть 1412 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 472 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Беталинк 104 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1097 1
Экстролизинг 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11961 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3321 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1925 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5047 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3028 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2566 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WiMAX Forum 68 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6465 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9447 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16287 10
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1336 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24665 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52316 9
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2748 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30385 8
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 239 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4164 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21001 8
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 692 7
IPv4 - Internet Protocol version 4 256 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12808 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10902 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31618 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2960 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11301 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8274 5
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 390 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 467 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4125 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10350 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24842 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9389 5
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 724 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4720 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6270 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4005 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2124 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20400 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21693 4
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 820 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13636 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10242 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3797 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8814 3
ITG - VAS Experts - СКАТ DPI 15 5
Linux OS 10183 3
Intel x86 - архитектура процессора 1893 2
ADVA FSP XG - Серия коммутаторов 5 2
RDP.RU EcoRouter 11 2
RDP.RU EcoNAT - система управления и мониторинга 5 2
Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 2
Red Hat Ansible 111 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2996 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Microsoft Windows 15855 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 81 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 325 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 270 1
Nvidia Quadro GPU 248 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
Nvidia RAPIDS 17 1
Qtech QSW - серия коммутаторов 12 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3284 1
AMD Sapphire 74 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1714 1
Linux Kernel 16 1
Nokia SROS - Nokia Service Router Operating System - Nokia SR Linux - Nokia Service Router Linux - операционная система для сервисных маршрутизаторов 3 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 28 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Quagga OSPF - Набор сетевого программного обеспечения для маршрутизации 4 1
Linux OpenDaylight Project - Open Source SDN 12 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 1
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 6 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
Gilat SkyAbis 2 1
Huawei BRAS 1 1
Huawei ME 1 1
Huawei 240G BNG 1 1
Huawei POF - Huawei Protocol Oblivious Forwarding 1 1
Huawei iPCA 1 1
Cisco - AXIOM Systems - AXiOSS - AXiOSSR 8 1
Терещенко Артем 16 6
Сапунов Алексей 37 2
Закрепин Евгений 60 2
Никулин Сергей 23 2
Тестов Алексей 2 2
Меламед Леонид 150 1
Медведев Владислав 52 1
Кирьянова Александра 140 1
Левыкин Андрей 14 1
Буховцев Михаил 9 1
Баженов Михаил 39 1
Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
Баксов Алексей 1 1
Цейтлин Александр 13 1
Зеров Александр 2 1
Толкачева Екатерина 43 1
Симонов Сергей 7 1
Рабовский Семен 32 1
Танашев Руслан 17 1
Лю Юлия 6 1
Гузаков Николай 6 1
Солодков Виктор 3 1
Чернышев Андрей 69 1
Земфира - российская певица 6 1
Артемьев Андрей 1 1
Акулич Марина 4 1
Серебряков Константин 2 1
Быков Иван 3 1
Алексеев Петр 3 1
Барабанщикова Светлана 1 1
Усачев Иван 1 1
Кашин Александр 1 1
Давыдов Владислав 8 1
Бахтин Алексей 2 1
Кононенко Андрей 9 1
Ободников Михаил 1 1
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 1
Tantsura Jeff - Танцюра Джефф 1 1
Gang Gai - Ган Гай 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 148009 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43983 6
Европа 21893 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52487 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7678 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14272 2
Азия - Азиатский регион 5602 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17752 2
Европа Восточная 3109 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1394 2
Россия - СФО - Новосибирск 4404 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2553 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1847 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17374 1
Казахстан - Республика 5621 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1267 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13393 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2301 1
Земля - планета Солнечной системы 10452 1
Южная Корея - Республика 6716 1
Япония 13353 1
Словения - Республика 251 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Канада 4913 1
Израиль 2747 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2499 1
Германия - Федеративная Республика 12769 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1012 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1707 1
Италия - Итальянская Республика 4375 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3189 1
Россия - ЦФО - Курская область 662 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2031 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1598 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 862 1
Россия - УФО - Тюменская область 1192 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 562 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1375 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5882 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7124 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52284 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16639 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8964 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19081 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48973 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4958 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24649 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5050 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4967 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3034 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2459 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1476 2
Металлы - Платина - Platinum 471 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3608 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 973 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11168 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2192 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2497 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5563 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 48 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 1
Экономический эффект 1101 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2325 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11096 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2979 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 266 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 822 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4750 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29915 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5638 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7212 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6006 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2414 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1941 1
N+1 - Издание 170 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
Juniper Research 530 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 52 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Связь-Экспокомм 113 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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