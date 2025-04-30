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ШПД BRAS/BNG/BBRAS Broadband Remote Access Server маршрутизир трафика к/от мультиплексора доступа цифровой абонентской линии (DSLAM) или коммутатора в сетях интернет-провайдера
BRAS/BNG — ключевой компонент сетей широкополосного доступа, который отвечает за управление подключениями абонентов, маршрутизацию трафика, авторизацию, биллинг и другие важные функции. В крупных сетях настройка и обслуживание BRAS становятся особенно сложными: оборудование должно интегрироваться с другими сетевыми устройствами, что требует регулярного обновления конфигураций для каждого элемента инфраструктуры. Эти процессы часто выполняются вручную, что увеличивает риск ошибок, усложняет контроль над параметрами и замедляет работу сетевых администраторов.
- Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection
- ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network
- ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband
- ШПД - NBN - NextGeneration Broadband Network - Сеть ШПД будущего поколения
- Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов
- ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет
- Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство
ШПД и организации, системы, технологии, персоны:
|Терещенко Артем 16 6
|Сапунов Алексей 37 2
|Закрепин Евгений 60 2
|Никулин Сергей 23 2
|Тестов Алексей 2 2
|Меламед Леонид 150 1
|Медведев Владислав 52 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Левыкин Андрей 14 1
|Буховцев Михаил 9 1
|Баженов Михаил 39 1
|Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
|Баксов Алексей 1 1
|Цейтлин Александр 13 1
|Зеров Александр 2 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Симонов Сергей 7 1
|Рабовский Семен 32 1
|Танашев Руслан 17 1
|Лю Юлия 6 1
|Гузаков Николай 6 1
|Солодков Виктор 3 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Земфира - российская певица 6 1
|Артемьев Андрей 1 1
|Акулич Марина 4 1
|Серебряков Константин 2 1
|Быков Иван 3 1
|Алексеев Петр 3 1
|Барабанщикова Светлана 1 1
|Усачев Иван 1 1
|Кашин Александр 1 1
|Давыдов Владислав 8 1
|Бахтин Алексей 2 1
|Кононенко Андрей 9 1
|Ободников Михаил 1 1
|Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 1
|Tantsura Jeff - Танцюра Джефф 1 1
|Gang Gai - Ган Гай 5 1
|N+1 - Издание 170 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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