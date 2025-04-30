BRAS/BNG — ключевой компонент сетей широкополосного доступа, который отвечает за управление подключениями абонентов, маршрутизацию трафика, авторизацию, биллинг и другие важные функции. В крупных сетях настройка и обслуживание BRAS становятся особенно сложными: оборудование должно интегрироваться с другими сетевыми устройствами, что требует регулярного обновления конфигураций для каждого элемента инфраструктуры. Эти процессы часто выполняются вручную, что увеличивает риск ошибок, усложняет контроль над параметрами и замедляет работу сетевых администраторов.