Получите все материалы CNews по ключевому слову
Website URL Website Uniform Resource Locator
УПОМИНАНИЯ
|22.07.2024
|
Google «убивает» знаменитый сервис Goo.gl. Миллионы коротких ссылок перестанут работать одномоментно
Окончательная «смерть» Goo.gl Корпорация Google предупредила о полном и окончательном прекращении работы своего сервиса сокращения ссылок Goo.gl. Таким образом, в следующем году миллионы коротких URL, ранее сгенерированных пользователями, перестанут выполнять свою функцию. Об сообщается в официальном блоге Google для разработчиков. 25 августа 2025 г. созданные в период с 2009 по 2018 г.
|28.05.2024
|
iAdmin выпускает URL Filter
iAdmin, разработчик технологий веб-фильтрации, сообщает о выпуске нового продукта для корпоративных пользователей. iAdmin URL Filter – это решение для фильтрации веб-трафика по категориям сайтов. Встроенная база категорий iAdmin URL охватывает весь мировой интернет и включает в себя как веб сайты, так и отд
|11.03.2024
|
Microsoft отключает сверхполезную функцию облака OneDrive, которая экономит уйму трафика
к и не попала. Полезная возможность Согласно базе знаний Microsoft, функция загрузки файлов по URL (Uniform Resource Locator; единообразный указатель местонахождения ресурса) предназначена для
|15.09.2022
|
Короткий URL с названием канала и удобная заявка на монетизацию – свежие обновления в RuTube Studio
осмотров и после прохождения порога в 5000 оставить заявку на монетизацию. Об этом CNews сообщили представители RuTube. В обновленной версии RuTube Studio появилась новая функция – создание короткого URL-адреса с названием канала. Этот функционал доступен для верифицированных пользователей (получивших уникальный знак подлинности канала). Теперь у авторов контента есть возможность создавать
|02.12.2021
|
Как и зачем сокращать URL-адреса
Сокращение URL-адресов помогает уменьшить количество символов в ссылке. Казалось бы, какая разница, сколько в ней символов и как она выглядит? Но, кроме эстетической составляющей, существует еще ряд причи
|07.08.2020
|
Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic
звимость в серверах приложений Oracle WebLogic Server. С помощью доступного из интернета сервисного URL-адреса злоумышленники могут подключиться к системе, подобрать логин и пароль для доступа
|24.07.2019
|
Windows 10 тайком передает в Microsoft историю веб-серфинга пользователя
ные о посещенных пользователем страницах в интернете. Передается не только полный адрес сайта (URL, Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса), но и идентификатор безопасност
|09.07.2018
|
Придуман инструмент, сворачивающий весь сайт в URL
Сайты размером с URL Вице-президент Dropbox по дизайну Николас Жидкофф (Nicholas Jitkoff) придумал веб-инструмент, который позволяет создавать сайты, существующие в виде одного только URL и не нуждающиес
|02.04.2018
|
Google закрывает свой знаменитый сервис коротких ссылок
Конец goo.glGoogle сообщил, что закрывает свой сервис сокращения URL-адресов goo.gl, запущенный в 2009 г. Как поясняет компания, за прошедшие годы существенно изменились способы, которыми пользователи находят информацию в интернете — вместо веб-страниц тепер
|04.10.2017
|
Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter успешно прошло тест Роскомнадзора
гко интегрируется с любой инфраструктурой, независимо от ее состава. Выбор нужной оператору модификации решения рекомендуется делать исходя из пропускной способности каналов связи. Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter показало лучшие результаты при тестировании Роскомнадзора Новая версия программного обеспечения для EcoFilter поддерживает протокол IPv6, который уже сегодня использует
|04.06.2013
|
Объем URL-спама достиг 95%
Корпорация Symantec сообщила о заметном росте количества спама, содержащего URL-ссылки. Так, согласно данным компании, 16 мая объем URL-спама возрос с 84% до 96%
|11.11.2010
|
Технология G Data Software интегрирована в сканер URL на VirusTotal
Бесплатный сервис детектирования веб-сайтов и файлов VirusTotal внедрил технологию G Data Software для проверки подозрительных URL. Как отмечается, VirusTotal представляет собой сервис, разработанный независимой ИТ-лабораторией Hispasec Sistemas и использующий несколько версий антивирусных программ, при этом регулярно
|16.04.2010
|
Check Point повысил быстродействие программных блейдов антивируса и URL-фильтрации
Компания Check Point Software Technologies объявила о выпуске новой технологии обработки потоковых данных, повышающей быстродействие программных компонентов антивируса и URL-фильтрации во всех шлюзах безопасности Check Point, распространяемой в виде бесплатного обновления программного обеспечения. Кроме того, Check Point расширила сферу применения своей патенто
|08.04.2008
|
Веб-фильтры IronPort защищают от ботнетов
на рынок шлюзы для защиты корпоративной электронной почты и интернет-доступа, объявила об усовершенствовании фильтров IronPort Web Reputation Filters. Компания решила ввести в их состав новые функции URL Outbreak Detection и Botsite Defense. Теперь новый уровень защиты от вредоносных программ будет доступен для систем веб-безопасности IronPort S-Series и сетей IronPort SenderBase Network. А
|26.09.2007
|
Новый Firefox будет проверять URL-адреса в Google
Последняя версия Firefox - Gran Paradiso - будет обладать функцией защиты от вредоносных программ, которая будет отправлять все URL-адреса, введенные пользователем, в Google для проверки. Иными словами, пользователь, активировавший эту функцию, получает что-то вроде программы защиты, а Google – информацию о том, какие с
|01.08.2007
|
Mozilla «заштопала» Firefox: удалённое выполнение команд через URL
Mozilla во вторник выпустила обновление Firefox, устраняющее уязвимости к удалённому выполнению команд через URL сторонних приложений, таких как mailto, nntp, news, snews и telnet. Уязвимости были обнаружены вскоре после выпуска версии 2.0.0.5 17 июля. Как сообщил Betanews, в сопроводительном бюллетен
|18.07.2007
|
Internet Explorer 7 позволяет подменять URL
В последней версии Microsoft Internet Explorer 7 обнаружена уязвимость нулевого дня, позволяющая подменить URL в адресной строке браузера. Таким образом пользователя можно направить на подставной сайт, а адрес будет указывать на легитимный. Уязвимость обнаружил на этой неделе исследователь Михал Зал
|27.10.2006
|
Google отменила ограничение на индексацию страниц с id в URL
, сообщила в официальном блоге компании для разработчиков сайтов менеджер по продуктам Ванесса Фокс (Vanessa Fox). Из рекомендаций для веб-мастеров убран пункт «Не используйте параметр „&id=“ в ваших URL, поскольку мы не включаем такие страницы в индексную базу». Вместе с тем, госпожа Фокс рекомендует разработчикам движков сайтов использовать не более двух параметров в URL, чтобы об
|27.10.2006
|
Уязвимость в IE 7 позволяет конструировать фальшивые URL
Компания ИТ-безопасности Secunia обнаружила уязвимость в Internet Explorer 7, позволяющую создать видимый фальшивый адрес. Используя специальные символы, фишеры могут составить URL, лишь частично отображающийся в адресной строке. Таким образом, находясь на подставном сайте, пользователь будет видеть лишь ту часть адреса, которая имитирует реальный. Концептуальная реал
|24.07.2006
|
"Дозор-Джет" будет использовать URL -базу Internet Security Systems
Компания «Инфосистемы Джет» объявила о заключении договора с Internet Security Systems об использовании их базы категорированных интернет-ресурсов (URL) в системе контроля веб-трафика «Дозор-Джет». Как заявляют специалисты компании, это позволит поднять эффективность и производительность контентной фильтрации, осуществляемую «Дозор-Джет»,
|22.05.2006
|
Symantec предлагает веб-защиту для ISA Server
Компания Symantec объявила о выпуске Symantec Web Security 5.0 for Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004, предложив систему защиты от вирусов и шпионского ПО и фильтрации URL для веб-трафика (HTTP), проходящего через ISA Server. «Сегодня компаниям требуются решения, сочетающие в себе ключевые методологии защиты, применяемые на множестве точек входа, — говор
|05.01.2001
|
Клиентам VoiceStream Wireless будет легче вводить URL на WAP-телефонах
Wireless (2,6 млн. клиентов) в четверг объявила, что ее подписчики смогут пользоваться т.н. "поиском по ключевому слову" на мобильных телефонах. Эта технология позволяет вместо длинного и неудобного URL вводить ключевое слово или даже букву. Для реализации услуги VoiceStream подписала соглашение с RealNames. Уже до конца 2001 года, пользователи VoiceStream смогут лишь вводить название фирм
|02.10.2000
|
Что вы знаете об URL'ах? (продолжение)
8 цифр. Очистите калькулятр, переведите в шестнадцатиричный режим и введите полученное число: Теперь осталось перевести калькулятор в десятичный режим, и мы получаем результат: Вот и получен искомый URL, показанный ранее: 3474540315. Есть ещё один способ перевода чисел — вручную. просто, но долго — перемножить числа в кажом разряде IP-адреса на соответствующую степень числа 16: Е
|25.09.2000
|
Что вы знаете об URL'ах?
p://0xCF.25.0107.0x1B/WORLD/ Удивлены? Ничего страшного - большинство посетителей интернета и даже некоторая часть разработчиков Web-страниц не догадываются о существовании различных способов задания URL. Зато многие спаммеры и мошенники прекрасно осведомлены о таких возможностях и порой с успехом избегают собственной авторизации при рассылке писем с недобросовестной рекламой или сомнительн
|14.03.2000
|
Microsoft и RealNames разработают стандарт для доступа к веб-сайтам по ключевым словам вместо URL
рена разработать стандарт на доступ к Интернет-ресурсам по ключевым словам, облегчающим навигацию во "всемирной паутине". RealNames уже предоставляет услугу доступа к сайтам по ключевым словам вместо URL. Услугой можно пользоваться через браузер Microsoft Internet Explorer и MSN Web Portal, однако Microsoft намерена в будущих версиях браузеров сделать эту возможность стандартной функцией ПО
|09.02.2000
|
Yahoo! Mexico заставили сменить URL
Мексиканский филиал портала Yahoo! Inc. во вторник заявил о смене своего URL из-за споров по поводу первоначального адреса. Таким образом, www.yahoo.com.mx был сменен на www.mx.yahoo.com. Директор маркетинга Yahoo! Mexico заявил, что портал будет бороться за возвращ
Website URL и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 428 13
|Дягилев Василий 84 12
|Зайцев Михаил 291 10
|Жаров Александр 175 9
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 8
|Навальный Алексей 61 7
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 381 6
|Кулин Филипп 52 6
|Свистунова Ольга 28 6
|Дарбинян Саркис 37 5
|Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 65 5
|Гинятуллин Роман 61 4
|Здольников Владимир 5 4
|Козлюк Артем 39 4
|Гвоздев Дмитрий 136 4
|Самойленко Максим 66 4
|Павлов Никита 101 4
|Тутон Екатерина 8 4
|Гончаров Станислав 24 4
|Кирюшкин Дмитрий 19 4
|Путин Владимир 3282 3
|Дуров Павел 299 3
|Ампелонский Вадим 31 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 3
|Дунаев Виктор 4 3
|Баранов Артем 18 3
|Курашев Дмитрий 55 3
|Смиркин Дмитрий 17 3
|Манджиков Очир 56 3
|Ермаков Валерий 133 3
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 3
|Хомутов Дмитрий 41 3
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 3
|Ferris Tom - Феррис Том 9 3
|Ложкин Руслан 34 2
|Водясов Алексей 222 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 346 2
|Галушкин Олег 182 2
|Карасев Артем 6 2
|Климарев Михаил 48 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.