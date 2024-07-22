Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180678
ИКТ 14050
Организации 10910
Ведомства 1483
Ассоциации 1043
Технологии 3490
Системы 26032
Персоны 77747
География 2910
Статьи 1539
Пресса 1237
ИАА 711
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2693
Мероприятия 865

Website URL Website Uniform Resource Locator


УПОМИНАНИЯ


22.07.2024 Google «убивает» знаменитый сервис Goo.gl. Миллионы коротких ссылок перестанут работать одномоментно

Окончательная «смерть» Goo.gl Корпорация Google предупредила о полном и окончательном прекращении работы своего сервиса сокращения ссылок Goo.gl. Таким образом, в следующем году миллионы коротких URL, ранее сгенерированных пользователями, перестанут выполнять свою функцию. Об сообщается в официальном блоге Google для разработчиков. 25 августа 2025 г. созданные в период с 2009 по 2018 г.
28.05.2024 iAdmin выпускает URL Filter

iAdmin, разработчик технологий веб-фильтрации, сообщает о выпуске нового продукта для корпоративных пользователей. iAdmin URL Filter – это решение для фильтрации веб-трафика по категориям сайтов. Встроенная база категорий iAdmin URL охватывает весь мировой интернет и включает в себя как веб сайты, так и отд
11.03.2024 Microsoft отключает сверхполезную функцию облака OneDrive, которая экономит уйму трафика

к и не попала. Полезная возможность Согласно базе знаний Microsoft, функция загрузки файлов по URL (Uniform Resource Locator; единообразный указатель местонахождения ресурса) предназначена для

15.09.2022 Короткий URL с названием канала и удобная заявка на монетизацию – свежие обновления в RuTube Studio

осмотров и после прохождения порога в 5000 оставить заявку на монетизацию. Об этом CNews сообщили представители RuTube. В обновленной версии RuTube Studio появилась новая функция – создание короткого URL-адреса с названием канала. Этот функционал доступен для верифицированных пользователей (получивших уникальный знак подлинности канала). Теперь у авторов контента есть возможность создавать

02.12.2021 Как и зачем сокращать URL-адреса

Сокращение URL-адресов помогает уменьшить количество символов в ссылке. Казалось бы, какая разница, сколько в ней символов и как она выглядит? Но, кроме эстетической составляющей, существует еще ряд причи
07.08.2020 Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic

звимость в серверах приложений Oracle WebLogic Server. С помощью доступного из интернета сервисного URL-адреса злоумышленники могут подключиться к системе, подобрать логин и пароль для доступа

24.07.2019 Windows 10 тайком передает в Microsoft историю веб-серфинга пользователя

ные о посещенных пользователем страницах в интернете. Передается не только полный адрес сайта (URL, Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса), но и идентификатор безопасност
09.07.2018 Придуман инструмент, сворачивающий весь сайт в URL

Сайты размером с URL Вице-президент Dropbox по дизайну Николас Жидкофф (Nicholas Jitkoff) придумал веб-инструмент, который позволяет создавать сайты, существующие в виде одного только URL и не нуждающиес
02.04.2018 Google закрывает свой знаменитый сервис коротких ссылок

Конец goo.glGoogle сообщил, что закрывает свой сервис сокращения URL-адресов goo.gl, запущенный в 2009 г. Как поясняет компания, за прошедшие годы существенно изменились способы, которыми пользователи находят информацию в интернете — вместо веб-страниц тепер
04.10.2017 Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter успешно прошло тест Роскомнадзора

гко интегрируется с любой инфраструктурой, независимо от ее состава. Выбор нужной оператору модификации решения рекомендуется делать исходя из пропускной способности каналов связи. Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter показало лучшие результаты при тестировании Роскомнадзора Новая версия программного обеспечения для EcoFilter поддерживает протокол IPv6, который уже сегодня использует
04.06.2013 Объем URL-спама достиг 95%

Корпорация Symantec сообщила о заметном росте количества спама, содержащего URL-ссылки. Так, согласно данным компании, 16 мая объем URL-спама возрос с 84% до 96%

11.11.2010 Технология G Data Software интегрирована в сканер URL на VirusTotal

Бесплатный сервис детектирования веб-сайтов и файлов VirusTotal внедрил технологию G Data Software для проверки подозрительных URL. Как отмечается, VirusTotal представляет собой сервис, разработанный независимой ИТ-лабораторией Hispasec Sistemas и использующий несколько версий антивирусных программ, при этом регулярно

16.04.2010 Check Point повысил быстродействие программных блейдов антивируса и URL-фильтрации

Компания Check Point Software Technologies объявила о выпуске новой технологии обработки потоковых данных, повышающей быстродействие программных компонентов антивируса и URL-фильтрации во всех шлюзах безопасности Check Point, распространяемой в виде бесплатного обновления программного обеспечения. Кроме того, Check Point расширила сферу применения своей патенто
08.04.2008 Веб-фильтры IronPort защищают от ботнетов

на рынок шлюзы для защиты корпоративной электронной почты и интернет-доступа, объявила об усовершенствовании фильтров IronPort Web Reputation Filters. Компания решила ввести в их состав новые функции URL Outbreak Detection и Botsite Defense. Теперь новый уровень защиты от вредоносных программ будет доступен для систем веб-безопасности IronPort S-Series и сетей IronPort SenderBase Network. А
26.09.2007 Новый Firefox будет проверять URL-адреса в Google

Последняя версия Firefox - Gran Paradiso - будет обладать функцией защиты от вредоносных программ, которая будет отправлять все URL-адреса, введенные пользователем, в Google для проверки. Иными словами, пользователь, активировавший эту функцию, получает что-то вроде программы защиты, а Google – информацию о том, какие с
01.08.2007 Mozilla «заштопала» Firefox: удалённое выполнение команд через URL

Mozilla во вторник выпустила обновление Firefox, устраняющее уязвимости к удалённому выполнению команд через URL сторонних приложений, таких как mailto, nntp, news, snews и telnet. Уязвимости были обнаружены вскоре после выпуска версии 2.0.0.5 17 июля. Как сообщил Betanews, в сопроводительном бюллетен
18.07.2007 Internet Explorer 7 позволяет подменять URL

В последней версии Microsoft Internet Explorer 7 обнаружена уязвимость нулевого дня, позволяющая подменить URL в адресной строке браузера. Таким образом пользователя можно направить на подставной сайт, а адрес будет указывать на легитимный. Уязвимость обнаружил на этой неделе исследователь Михал Зал
27.10.2006 Google отменила ограничение на индексацию страниц с id в URL

, сообщила в официальном блоге компании для разработчиков сайтов менеджер по продуктам Ванесса Фокс (Vanessa Fox). Из рекомендаций для веб-мастеров убран пункт «Не используйте параметр „&id=“ в ваших URL, поскольку мы не включаем такие страницы в индексную базу». Вместе с тем, госпожа Фокс рекомендует разработчикам движков сайтов использовать не более двух параметров в  URL, чтобы об
27.10.2006 Уязвимость в IE 7 позволяет конструировать фальшивые URL

Компания ИТ-безопасности Secunia обнаружила уязвимость в Internet Explorer 7, позволяющую создать видимый фальшивый адрес. Используя специальные символы, фишеры могут составить URL, лишь частично отображающийся в адресной строке. Таким образом, находясь на подставном сайте, пользователь будет видеть лишь ту часть адреса, которая имитирует реальный. Концептуальная реал
24.07.2006 "Дозор-Джет" будет использовать URL -базу Internet Security Systems

Компания «Инфосистемы Джет» объявила о заключении договора с Internet Security Systems об использовании их базы категорированных интернет-ресурсов (URL) в системе контроля веб-трафика «Дозор-Джет». Как заявляют специалисты компании, это позволит поднять эффективность и производительность контентной фильтрации, осуществляемую «Дозор-Джет»,

22.05.2006 Symantec предлагает веб-защиту для ISA Server

Компания Symantec объявила о выпуске Symantec Web Security 5.0 for Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004, предложив систему защиты от вирусов и шпионского ПО и фильтрации URL для веб-трафика (HTTP), проходящего через ISA Server. «Сегодня компаниям требуются решения, сочетающие в себе ключевые методологии защиты, применяемые на множестве точек входа, — говор
05.01.2001 Клиентам VoiceStream Wireless будет легче вводить URL на WAP-телефонах

Wireless (2,6 млн. клиентов) в четверг объявила, что ее подписчики смогут пользоваться т.н. "поиском по ключевому слову" на мобильных телефонах. Эта технология позволяет вместо длинного и неудобного URL вводить ключевое слово или даже букву. Для реализации услуги VoiceStream подписала соглашение с RealNames. Уже до конца 2001 года, пользователи VoiceStream смогут лишь вводить название фирм
02.10.2000 Что вы знаете об URL'ах? (продолжение)

 8 цифр. Очистите калькулятр, переведите в шестнадцатиричный режим и введите полученное число: Теперь осталось перевести калькулятор в десятичный режим, и мы получаем результат: Вот и получен искомый URL, показанный ранее: 3474540315. Есть ещё один способ перевода чисел — вручную. просто, но долго — перемножить числа в кажом разряде IP-адреса на соответствующую степень числа 16: Е
25.09.2000 Что вы знаете об URL'ах?

p://0xCF.25.0107.0x1B/WORLD/ Удивлены? Ничего страшного - большинство посетителей интернета и даже некоторая часть разработчиков Web-страниц не догадываются о существовании различных способов задания URL. Зато многие спаммеры и мошенники прекрасно осведомлены о таких возможностях и порой с успехом избегают собственной авторизации при рассылке писем с недобросовестной рекламой или сомнительн
14.03.2000 Microsoft и RealNames разработают стандарт для доступа к веб-сайтам по ключевым словам вместо URL

рена разработать стандарт на доступ к Интернет-ресурсам по ключевым словам, облегчающим навигацию во "всемирной паутине". RealNames уже предоставляет услугу доступа к сайтам по ключевым словам вместо URL. Услугой можно пользоваться через браузер Microsoft Internet Explorer и MSN Web Portal, однако Microsoft намерена в будущих версиях браузеров сделать эту возможность стандартной функцией ПО
09.02.2000 Yahoo! Mexico заставили сменить URL

Мексиканский филиал портала Yahoo! Inc. во вторник заявил о смене своего URL из-за споров по поводу первоначального адреса. Таким образом, www.yahoo.com.mx был сменен на www.mx.yahoo.com. Директор маркетинга Yahoo! Mexico заявил, что портал будет бороться за возвращ

Публикаций - 941, упоминаний - 958

Website URL и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12052 141
Microsoft Corporation 25001 115
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5107 77
Yandex - Яндекс 7993 50
Meta Platforms - Facebook 4490 44
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1533 40
Telegram Group 2344 37
Yahoo! 3700 34
Apple Inc 12356 33
ESET - ESET Software 1138 30
X Corp - Twitter 2893 30
Dr.Web - Доктор Веб 1268 30
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4298 29
Check Point Software Technologies 775 29
Trend Micro 620 26
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 25
Cisco Systems 5177 24
Ростелеком 10072 23
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 498 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9004 21
Amazon Inc - Amazon.com 3079 21
GitHub 913 20
МегаФон 9489 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13556 18
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1368 17
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 651 17
8657 16
Dropbox 504 16
VK - Mail.ru Group 3499 15
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 15
IBM - International Business Machines Corp 9500 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1051 13
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 399 12
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 360 12
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 224 12
Broadcom - VMware 2429 11
Fortinet 397 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 832 11
AOL Inc - America Online 1869 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 10
Unsplash 1143 13
Microsoft - LinkedIn 668 9
eBay Inc 1627 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1255 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Royal Dutch Shell - Шелл 217 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 497 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7821 4
Россети Ленэнерго 1700 4
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 4
Bank of America - Банк Америки 265 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
Верный - торговая сеть 300 4
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 49 4
Лента - Сеть розничной торговли 2199 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2926 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2582 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1730 3
Visa International 1958 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 260 3
IKEA - ИКЕА 162 3
Почта России ПАО 2202 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 492 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1522 2
Абсолют Банк 237 2
Альфа-Банк 1811 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2746 2
Lockheed Martin 764 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 2
Sony Pictures Entertainment 143 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1891 2
PornHub 26 2
Газпром ПАО 1380 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 248 2
101Hotels.com 456 2
Возрождение - Коммерческий банк 347 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 315 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 113 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2865 44
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5642 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12348 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4595 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3471 16
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 806 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5066 12
Судебная власть - Judicial power 2357 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5134 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 10
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 216 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6162 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1162 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 7
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 380 7
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3027 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4683 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1577 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1829 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 435 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3217 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 269 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2050 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3181 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2637 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 591 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 738 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 713 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1300 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3419 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1433 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1954 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 648 2
Судебная власть - Городские суды 17 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 470 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 497 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1460 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1034 20
РосКомСвобода - Общественная организация 86 6
OWASP - Open Web Application Security Project 110 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6321 5
Единая Россия - Политическая партия 307 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 101 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 532 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 62 2
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 8 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 8 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 713 1
ЛДПР 107 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
World Wide Web Foundation 6 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 82 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 190 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 759 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 103 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 260 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 49 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30016 442
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13250 335
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9525 251
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31103 217
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6611 188
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13119 176
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5148 172
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 150
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7627 150
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4265 145
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2172 136
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11772 133
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4147 127
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26434 122
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3193 117
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25325 111
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5546 110
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 110
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1620 108
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2267 106
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11008 98
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16661 96
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22233 90
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 84
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11965 73
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1889 73
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8309 72
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16491 72
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7232 71
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7857 66
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8734 65
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4513 64
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1276 63
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2298 62
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16511 60
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17539 60
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2204 60
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3065 60
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3871 58
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25136 56
Microsoft Windows 16070 152
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4874 109
Google Android 14420 78
Mozilla Firefox - браузер 1902 70
JavaScript - JS - язык программирования 1279 59
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2007 55
Linux OS 10546 52
Google Chrome - браузер 1611 43
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 636 41
Google YouTube - Видеохостинг 2843 36
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 34
Apple iOS 8045 33
Microsoft Office 3867 33
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2153 32
Apple Mac - Apple Macintosh 3010 31
Opera Browser - Браузер 1028 31
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 595 27
Apple macOS 2161 23
Apple Safari - браузер 866 22
Oracle Java - язык программирования 3267 21
Microsoft Windows 2000 8665 21
Google Gmail 967 21
Microsoft Windows XP 2412 20
Google Play - Google Store - Android Market 3381 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7207 19
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 619 18
VK - Mail.ru Одноклассники 1861 18
Microsoft Windows 10 1835 17
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2101 16
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1167 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1439 15
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 15
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 15
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 14
Apple iPhone 6 4863 14
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1045 13
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 809 13
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 852 13
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 839 13
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 13
Мельникова Анастасия 428 13
Дягилев Василий 84 12
Зайцев Михаил 291 10
Жаров Александр 175 9
Corrons Luis - Корронс Луис 106 8
Навальный Алексей 61 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 381 6
Кулин Филипп 52 6
Свистунова Ольга 28 6
Дарбинян Саркис 37 5
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 65 5
Гинятуллин Роман 61 4
Здольников Владимир 5 4
Козлюк Артем 39 4
Гвоздев Дмитрий 136 4
Самойленко Максим 66 4
Павлов Никита 101 4
Тутон Екатерина 8 4
Гончаров Станислав 24 4
Кирюшкин Дмитрий 19 4
Путин Владимир 3282 3
Дуров Павел 299 3
Ампелонский Вадим 31 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 3
Дунаев Виктор 4 3
Баранов Артем 18 3
Курашев Дмитрий 55 3
Смиркин Дмитрий 17 3
Манджиков Очир 56 3
Ермаков Валерий 133 3
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 3
Хомутов Дмитрий 41 3
Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 3
Ferris Tom - Феррис Том 9 3
Ложкин Руслан 34 2
Водясов Алексей 222 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 346 2
Галушкин Олег 182 2
Карасев Артем 6 2
Климарев Михаил 48 2
Россия - РФ - Российская федерация 151933 322
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52873 117
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17728 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 40
Европа 24474 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13455 31
Германия - Федеративная Республика 12835 27
Украина 7712 26
Франция - Французская Республика 7931 24
Япония 13410 22
Индия - Bharat 5594 16
Южная Корея - Республика 6767 16
Бразилия - Федеративная Республика 2418 16
Испания - Королевство 3744 14
Казахстан - Республика 5708 14
Нидерланды 3580 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18127 9
Европа Восточная 3112 9
Италия - Итальянская Республика 4401 8
Канада 4940 8
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1036 8
Азия - Азиатский регион 5659 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3366 8
Китай - Тайвань 4076 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4034 7
Израиль 2769 7
Индонезия - Республика 988 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3566 7
Греция - Греческая Республика 991 7
Турция - Турецкая республика 2446 7
Беларусь - Белоруссия 5919 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2511 6
Америка - Американский регион 2181 6
Колумбия - Республика 532 6
Румыния 737 6
Португалия - Португальская Республика 934 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1111 5
США - Калифорния 4689 5
Аргентина - Аргентинская Республика 596 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49987 155
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 112
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6632 75
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11238 72
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14490 45
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11442 44
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 42
Английский язык 6805 38
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7178 36
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8360 35
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4829 34
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3616 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25200 33
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1003 32
Blacklist - Чёрный список 653 32
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3601 29
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 786 27
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5790 25
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2546 23
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1700 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9555 21
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3586 21
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3730 20
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1015 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5130 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7141 20
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 524 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19677 18
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2855 18
Кредитование - Сrediting - Заём 6944 17
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8095 17
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 698 17
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1292 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9296 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6474 15
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1620 15
Цензура - Свобода слово 505 15
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 583 14
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1781 14
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2128 14
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 27
The Register - The Register Hardware 1640 20
BleepingComputer - Издание 385 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11343 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5977 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 7
The Verge - Издание 582 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2041 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 6
heise online - heise security 122 6
Wikipedia - Википедия 544 5
Reddit 338 5
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 119 4
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 146 4
РОИ - Российская общественная инициатива 82 4
Fortune 209 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 659 4
DarkReading.com 105 4
Vnunet 224 4
9to5Google 53 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 296 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 126 3
TorrentFreak (TF) 145 3
CNews - ZOOM.CNews 1850 3
РИА Новости 959 3
Forbes - Форбс 879 3
Ars Technica 432 3
ZDnet 661 3
Computer Weekly 375 3
AP - Associated Press 2006 3
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 191 3
iEntry - SecurityProNews 13 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1056 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1042 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
Scientific American 80 2
Известия ИД 676 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 17
Gartner - Гартнер 3587 11
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 8
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 55 7
IDC - International Data Corporation 4927 6
Forrester Research 827 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3388 3
Juniper Research 539 3
Fortune Global 500 287 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 131 2
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 2
SimilarWeb 56 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 1
AV-Test Institute 40 1
ABI Research 234 1
Net Applications 127 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
CNews Мишень 170 1
Strategy Analytics 284 1
Forrester Consulting 26 1
Fortune Global 100 141 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 1
HitWise 69 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 343 1
HFS Research 49 1
Computer Economics 32 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Fortune Global 1000 50 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 347 1
MAAWG - Messaging Anti-Abuse Working Group 2 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
Positive Technologies - Positive Research 10 1
Nucleus Research 13 1
Mobile Research Group 83 1
Arlington Research 6 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 963 4
Библиотека Максима Мошкова 17 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 463 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 77 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 402 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 639 1
РАН - Российская академия наук 1960 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 23 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 23 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 154 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1198 1
БелНИИДАД - НИИ документоведения и архивного дела - Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 1 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 413 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 47 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1592 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 242 1
МЭИ - Московский энергетический институт 152 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 503 1
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 15 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 251 1
БГУ - Белорусский государственный университет 33 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 19 1
BU - Boston University - Бостонский университет 62 1
Ebor - University of York - Йоркский университет 10 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 309 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 23 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 25 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2533 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2083 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1242 3
Международный женский день - 8 марта 362 3
Microsoft Build - конференция 37 2
Black Hat - Конференция 117 2
USENIX - техническая конференция 15 2
VMworld 29 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Microsoft Ignite 42 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 652 1
Amazon Prime Day 5 1
USENIX Security Symposium 4 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
День молодёжи - 27 июня 960 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
Цифровые Вершины - премия 11 1
Ланит - Онланта Tech 2 1
Чемпионат Италии по футболу 13 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 112 1
Украина - Евромайдан 15 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 177 1
Capture the Flag - CTF 45 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1168 1
CNews AWARDS - награда 531 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще