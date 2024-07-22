Google «убивает» знаменитый сервис Goo.gl. Миллионы коротких ссылок перестанут работать одномоментно Окончательная «смерть» Goo.gl Корпорация Google предупредила о полном и окончательном прекращении работы своего сервиса сокращения ссылок Goo.gl. Таким образом, в следующем году миллионы коротких URL, ранее сгенерированных пользователями, перестанут выполнять свою функцию. Об сообщается в официальном блоге Google для разработчиков. 25 августа 2025 г. созданные в период с 2009 по 2018 г.

iAdmin выпускает URL Filter iAdmin, разработчик технологий веб-фильтрации, сообщает о выпуске нового продукта для корпоративных пользователей. iAdmin URL Filter – это решение для фильтрации веб-трафика по категориям сайтов. Встроенная база категорий iAdmin URL охватывает весь мировой интернет и включает в себя как веб сайты, так и отд

Microsoft отключает сверхполезную функцию облака OneDrive, которая экономит уйму трафика к и не попала. Полезная возможность Согласно базе знаний Microsoft, функция загрузки файлов по URL (Uniform Resource Locator; единообразный указатель местонахождения ресурса) предназначена для

Короткий URL с названием канала и удобная заявка на монетизацию – свежие обновления в RuTube Studio осмотров и после прохождения порога в 5000 оставить заявку на монетизацию. Об этом CNews сообщили представители RuTube. В обновленной версии RuTube Studio появилась новая функция – создание короткого URL-адреса с названием канала. Этот функционал доступен для верифицированных пользователей (получивших уникальный знак подлинности канала). Теперь у авторов контента есть возможность создавать

Как и зачем сокращать URL-адреса Сокращение URL-адресов помогает уменьшить количество символов в ссылке. Казалось бы, какая разница, сколько в ней символов и как она выглядит? Но, кроме эстетической составляющей, существует еще ряд причи

Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic звимость в серверах приложений Oracle WebLogic Server. С помощью доступного из интернета сервисного URL-адреса злоумышленники могут подключиться к системе, подобрать логин и пароль для доступа

Windows 10 тайком передает в Microsoft историю веб-серфинга пользователя ные о посещенных пользователем страницах в интернете. Передается не только полный адрес сайта (URL, Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса), но и идентификатор безопасност

Придуман инструмент, сворачивающий весь сайт в URL Сайты размером с URL Вице-президент Dropbox по дизайну Николас Жидкофф (Nicholas Jitkoff) придумал веб-инструмент, который позволяет создавать сайты, существующие в виде одного только URL и не нуждающиес

Google закрывает свой знаменитый сервис коротких ссылок Конец goo.glGoogle сообщил, что закрывает свой сервис сокращения URL-адресов goo.gl, запущенный в 2009 г. Как поясняет компания, за прошедшие годы существенно изменились способы, которыми пользователи находят информацию в интернете — вместо веб-страниц тепер

Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter успешно прошло тест Роскомнадзора гко интегрируется с любой инфраструктурой, независимо от ее состава. Выбор нужной оператору модификации решения рекомендуется делать исходя из пропускной способности каналов связи. Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter показало лучшие результаты при тестировании Роскомнадзора Новая версия программного обеспечения для EcoFilter поддерживает протокол IPv6, который уже сегодня использует

Объем URL-спама достиг 95% Корпорация Symantec сообщила о заметном росте количества спама, содержащего URL-ссылки. Так, согласно данным компании, 16 мая объем URL-спама возрос с 84% до 96%

Технология G Data Software интегрирована в сканер URL на VirusTotal Бесплатный сервис детектирования веб-сайтов и файлов VirusTotal внедрил технологию G Data Software для проверки подозрительных URL. Как отмечается, VirusTotal представляет собой сервис, разработанный независимой ИТ-лабораторией Hispasec Sistemas и использующий несколько версий антивирусных программ, при этом регулярно

Check Point повысил быстродействие программных блейдов антивируса и URL-фильтрации Компания Check Point Software Technologies объявила о выпуске новой технологии обработки потоковых данных, повышающей быстродействие программных компонентов антивируса и URL-фильтрации во всех шлюзах безопасности Check Point, распространяемой в виде бесплатного обновления программного обеспечения. Кроме того, Check Point расширила сферу применения своей патенто

Веб-фильтры IronPort защищают от ботнетов на рынок шлюзы для защиты корпоративной электронной почты и интернет-доступа, объявила об усовершенствовании фильтров IronPort Web Reputation Filters. Компания решила ввести в их состав новые функции URL Outbreak Detection и Botsite Defense. Теперь новый уровень защиты от вредоносных программ будет доступен для систем веб-безопасности IronPort S-Series и сетей IronPort SenderBase Network. А

Новый Firefox будет проверять URL-адреса в Google Последняя версия Firefox - Gran Paradiso - будет обладать функцией защиты от вредоносных программ, которая будет отправлять все URL-адреса, введенные пользователем, в Google для проверки. Иными словами, пользователь, активировавший эту функцию, получает что-то вроде программы защиты, а Google – информацию о том, какие с

Mozilla «заштопала» Firefox: удалённое выполнение команд через URL Mozilla во вторник выпустила обновление Firefox, устраняющее уязвимости к удалённому выполнению команд через URL сторонних приложений, таких как mailto, nntp, news, snews и telnet. Уязвимости были обнаружены вскоре после выпуска версии 2.0.0.5 17 июля. Как сообщил Betanews, в сопроводительном бюллетен

Internet Explorer 7 позволяет подменять URL В последней версии Microsoft Internet Explorer 7 обнаружена уязвимость нулевого дня, позволяющая подменить URL в адресной строке браузера. Таким образом пользователя можно направить на подставной сайт, а адрес будет указывать на легитимный. Уязвимость обнаружил на этой неделе исследователь Михал Зал

Google отменила ограничение на индексацию страниц с id в URL , сообщила в официальном блоге компании для разработчиков сайтов менеджер по продуктам Ванесса Фокс (Vanessa Fox). Из рекомендаций для веб-мастеров убран пункт «Не используйте параметр „&id=“ в ваших URL, поскольку мы не включаем такие страницы в индексную базу». Вместе с тем, госпожа Фокс рекомендует разработчикам движков сайтов использовать не более двух параметров в URL, чтобы об

Уязвимость в IE 7 позволяет конструировать фальшивые URL Компания ИТ-безопасности Secunia обнаружила уязвимость в Internet Explorer 7, позволяющую создать видимый фальшивый адрес. Используя специальные символы, фишеры могут составить URL, лишь частично отображающийся в адресной строке. Таким образом, находясь на подставном сайте, пользователь будет видеть лишь ту часть адреса, которая имитирует реальный. Концептуальная реал

"Дозор-Джет" будет использовать URL -базу Internet Security Systems Компания «Инфосистемы Джет» объявила о заключении договора с Internet Security Systems об использовании их базы категорированных интернет-ресурсов (URL) в системе контроля веб-трафика «Дозор-Джет». Как заявляют специалисты компании, это позволит поднять эффективность и производительность контентной фильтрации, осуществляемую «Дозор-Джет»,

Symantec предлагает веб-защиту для ISA Server Компания Symantec объявила о выпуске Symantec Web Security 5.0 for Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004, предложив систему защиты от вирусов и шпионского ПО и фильтрации URL для веб-трафика (HTTP), проходящего через ISA Server. «Сегодня компаниям требуются решения, сочетающие в себе ключевые методологии защиты, применяемые на множестве точек входа, — говор

Клиентам VoiceStream Wireless будет легче вводить URL на WAP-телефонах Wireless (2,6 млн. клиентов) в четверг объявила, что ее подписчики смогут пользоваться т.н. "поиском по ключевому слову" на мобильных телефонах. Эта технология позволяет вместо длинного и неудобного URL вводить ключевое слово или даже букву. Для реализации услуги VoiceStream подписала соглашение с RealNames. Уже до конца 2001 года, пользователи VoiceStream смогут лишь вводить название фирм

Что вы знаете об URL'ах? (продолжение) 8 цифр. Очистите калькулятр, переведите в шестнадцатиричный режим и введите полученное число: Теперь осталось перевести калькулятор в десятичный режим, и мы получаем результат: Вот и получен искомый URL, показанный ранее: 3474540315. Есть ещё один способ перевода чисел — вручную. просто, но долго — перемножить числа в кажом разряде IP-адреса на соответствующую степень числа 16: Е

Что вы знаете об URL'ах? p://0xCF.25.0107.0x1B/WORLD/ Удивлены? Ничего страшного - большинство посетителей интернета и даже некоторая часть разработчиков Web-страниц не догадываются о существовании различных способов задания URL. Зато многие спаммеры и мошенники прекрасно осведомлены о таких возможностях и порой с успехом избегают собственной авторизации при рассылке писем с недобросовестной рекламой или сомнительн

Microsoft и RealNames разработают стандарт для доступа к веб-сайтам по ключевым словам вместо URL рена разработать стандарт на доступ к Интернет-ресурсам по ключевым словам, облегчающим навигацию во "всемирной паутине". RealNames уже предоставляет услугу доступа к сайтам по ключевым словам вместо URL. Услугой можно пользоваться через браузер Microsoft Internet Explorer и MSN Web Portal, однако Microsoft намерена в будущих версиях браузеров сделать эту возможность стандартной функцией ПО