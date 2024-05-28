iAdmin выпускает URL Filter
iAdmin, разработчик технологий веб-фильтрации, сообщает о выпуске нового продукта для корпоративных пользователей.
iAdmin URL Filter – это решение для фильтрации веб-трафика по категориям сайтов. Встроенная база категорий iAdmin URL охватывает весь мировой интернет и включает в себя как веб сайты, так и отдельные URL.
Продукт работает в виде ICAP сервера на ОС Linux и легко встраивается в любую существующую инфраструктуру заказчика путем реконфигурации прокси-сервера.
Система правил позволяет настраивать доступ по категориям с учетом дополнительных параметров: имена или домены хостов, клиентские IP-адреса, имена пользователей, время доступа. Настройка осуществляется в конфигурационном файле.
По протоколу ICAP iAdmin URL Filter интегрируется также с любым аппаратным устройством, таким как Symantec BlueCoat, Fortigate или Cisco, для замены встроенной базы категорий или в случае, если подписка на базу категорий стала недоступна.