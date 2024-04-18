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Индексная книга (каталог) CNews*
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ICAP The Internet Content Adaptation Protocol Протокол расширения для прокси-сервера



18.04.2024 «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» успешно интегрировали решения по протоколу ICAP

Компании «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» завершили испытания по интеграции продуктов «Синоникс» и Kaspersky Scan Engine по протоколу ICAP, что позволяет обеспечить безопасную передачу данных внутри сетевой инфраструктуры от одной стороны к другой. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион». Взаимодействие продуктов

25.01.2022 Вышел Solar Dozor 7.6 с блокировкой печати конфиденциальной информации на macOS

Dozor 7.6 появилась функциональность мониторинга поступления трафика из внешних систем по протоколу ICAP при их интеграции с DLP-решением. Начиная с версии 7.6, Solar Dozor позволяет контролиро
28.05.2019 «Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor

ий, контроль коммуникаций в Viber, защита конфиденциальной конструкторской документации и поддержка ICAP-трафика от различных прокси-серверов. При создании новой версии Solar Dozor в фокусе вни
03.03.2011 SearchInform NetworkSniffer получил поддержку протокола ICAP

Компания SearchInform представила обновленную версию своего продукта NetworkSniffer. Версия 4.8 предлагает поддержку прокси-серверов через стандартный протокол ICAP. Поддержка ICAP, реализованная в SearchInform NetworkSniffer 4.8, позволяет осуществлять перехват защищенного HTTPS-трафика средствами прокси-сервера, поддерживающего такую возможно
13.02.2007 Icap запустил рублевые электронные торги
21.12.2006 "Доктор Веб" выпустил новую версию пакета ICAP

ания «Доктор Веб» выпустила обновленную версию решения Dr.Web для интернет-шлюзов на базе протокола ICAP. При этом обновлен основной модуль этого решения — drweb-icapd, а также исходные те
21.04.2006 ICAP приобретет систему электронных валютных торгов

Крупнейшая в мире брокерская компания, британская ICAP, приобретет систему электронных валютных торгов EBS Group за £435 млн (€630 млн), сообщает РБК. По словам президента ICAP Майкла Спенсера, это объединение поможет создать единую гло

Публикаций - 60, упоминаний - 77

ICAP и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1022 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 937 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4921 5
Microsoft Corporation 24678 5
Dr.Web - Доктор Веб 1256 4
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 415 4
Cisco Systems 5125 4
АйТи Бастион - IT Bastion 102 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 317 3
Smart-Soft - Смарт-Софт 59 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1208 3
Telegram Group 2029 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 3
Zabbix SIA - Заббикс 97 3
АйТи 1372 3
8273 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
Jive Software 22 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 2
SAP SE 5287 2
Yandex - Яндекс 7436 2
Salesforce.com 427 2
Sophos - SophosLabs 416 2
Ideco - Айдеко 75 2
Accellion 6 2
Box inc - box.com - box.net 360 2
Forcepoint - Websense 125 2
Ростелеком 9755 2
Intel Corporation 12223 2
Check Point Software Technologies 761 2
Fortinet 391 2
Dropbox 498 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 302 2
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 9 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 2
Softline - Софтлайн 2851 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 452 1
SolidSoft - СолидСофт 20 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 173 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
ФосАгро 126 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Barclays 120 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Абсолют Банк 231 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 1
АЛИДИ - ALIDI 21 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ManpowerGroup - МэнпауэрГруп 1 1
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 49 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4172 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3001 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 920 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
OSI - Open Source Initiative 73 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6742 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29895 23
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 16
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12721 16
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2725 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11131 13
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2232 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4901 12
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2238 12
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2081 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 12
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1215 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4106 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 9
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 440 8
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 257 8
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 736 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16034 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3769 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 7
Web Interface - Веб-интерфейс 1694 7
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 829 6
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 580 6
Оцифровка - Digitization 4580 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7090 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1453 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6293 6
Proxy-server - Прокси-сервер 319 6
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 601 6
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 420 5
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 53 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11455 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 5
Оповещение и уведомление - Notification 4682 5
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 129 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2814 4
Linux OS 10028 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 230 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 131 8
Microsoft Windows 15733 7
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 189 6
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 153 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1336 5
Squid - прокси-сервер 41 5
OpenVPN 68 4
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 58 4
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 269 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2051 4
АйТи Бастион - Синоникс 8 4
Microsoft Office 3758 3
Microsoft Office 365 945 3
FreeBSD - OPNsense OS 13 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 157 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 82 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 266 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 533 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 2
Apple iOS 7849 2
Google Android 14073 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 2
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics 5 2
OpenText eDOCS 2 2
Microsoft Outlook 1393 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 2
Positive Technologies - PT MultiScanner 23 2
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 28 2
Т1 ТехноДиск 6 2
Microsoft OneDrive for Business 5 2
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 2
Рябова Галина 25 5
Баталова Марина 12 2
Дергилёв Никита 44 2
Красавина Евгения 6 2
Дородных Дмитрий 5 2
Михеев Дмитрий 40 2
Парфентьев Алексей 133 2
Руденко Александр 1 1
Алёшин Дмитрий 9 1
Матвеев Лев 64 1
Стюгин Михаил 20 1
Филиппов Максим 48 1
Ожегов Сергей 31 1
Плахута Михаил 7 1
Маслов Олег 12 1
Давидович Андрей 10 1
Курашев Дмитрий 54 1
Ложкин Руслан 34 1
Роженцов Вадим 8 1
Хасин Евгений 20 1
Плясунов Юрий 10 1
Душа Игорь 22 1
Жернов Денис 3 1
Тимошенко Сергей 5 1
Ершов Владислав 1 1
Зуев Филипп 1 1
Разумов Михаил 1 1
Касперская Наталья 294 1
Поломошнов Андрей 1 1
Ефимов Петр 39 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Вохминцев Филипп 2 1
Чеплиев Максим 1 1
Демьянчук Юлия 4 1
Баринов Александр 44 1
Родин Константин 27 1
Хвещеник Анастасия 8 1
Патракова Анжела 7 1
Савченко Андрей 6 1
Осипов Сергей 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2259 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1161 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2760 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3127 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3974 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
Европа 21811 2
Индия - Bharat 5472 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 290 1
Нидерланды 3531 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3533 1
Германия - Федеративная Республика 12709 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Испания - Королевство 3718 1
Канада 4895 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Бельгия - Королевство 1151 1
Португалия - Португальская Республика 920 1
Греция - Греческая Республика 981 1
Украина - Киев 1127 1
Россия - СФО - Новосибирск 4332 1
Япония - Токио 995 1
Беларусь - Белоруссия 5715 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8572 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11012 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6175 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11007 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10009 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2396 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3446 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 733 3
Ergonomics - Эргономика 1603 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5875 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1741 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7045 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1571 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1900 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2747 2
Энергетика - Energy - Energetically 5131 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6433 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2134 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 1
Blacklist - Чёрный список 623 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3502 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1556 1
Утечка мозгов - brain drain 56 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5113 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1215 1
Английский язык 6662 1
FinTech - Private Banking - Персональное банковское обслуживание 31 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2274 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2341 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11262 1
heise online - heise security 122 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 975 1
ZDnet 660 1
23ABC News 170 1
Dow Jones - MarketWatch 311 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 104 3
Gartner - Гартнер 3561 2
Forrester Wave 45 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
ICAP Group 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 342 2
НУК имени адмирала Макарова - Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова - Николаевский кораблестроительный институт им. С.О. Макарова 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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