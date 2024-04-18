«АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» успешно интегрировали решения по протоколу ICAP Компании «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» завершили испытания по интеграции продуктов «Синоникс» и Kaspersky Scan Engine по протоколу ICAP, что позволяет обеспечить безопасную передачу данных внутри сетевой инфраструктуры от одной стороны к другой. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион». Взаимодействие продуктов

Вышел Solar Dozor 7.6 с блокировкой печати конфиденциальной информации на macOS Dozor 7.6 появилась функциональность мониторинга поступления трафика из внешних систем по протоколу ICAP при их интеграции с DLP-решением. Начиная с версии 7.6, Solar Dozor позволяет контролиро

«Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor ий, контроль коммуникаций в Viber, защита конфиденциальной конструкторской документации и поддержка ICAP-трафика от различных прокси-серверов. При создании новой версии Solar Dozor в фокусе вни

SearchInform NetworkSniffer получил поддержку протокола ICAP Компания SearchInform представила обновленную версию своего продукта NetworkSniffer. Версия 4.8 предлагает поддержку прокси-серверов через стандартный протокол ICAP. Поддержка ICAP, реализованная в SearchInform NetworkSniffer 4.8, позволяет осуществлять перехват защищенного HTTPS-трафика средствами прокси-сервера, поддерживающего такую возможно

"Доктор Веб" выпустил новую версию пакета ICAP ания «Доктор Веб» выпустила обновленную версию решения Dr.Web для интернет-шлюзов на базе протокола ICAP. При этом обновлен основной модуль этого решения — drweb-icapd, а также исходные те