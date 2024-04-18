ICAP The Internet Content Adaptation Protocol Протокол расширения для прокси-сервера
|18.04.2024
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«АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» успешно интегрировали решения по протоколу ICAP
Компании «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» завершили испытания по интеграции продуктов «Синоникс» и Kaspersky Scan Engine по протоколу ICAP, что позволяет обеспечить безопасную передачу данных внутри сетевой инфраструктуры от одной стороны к другой. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион». Взаимодействие продуктов
|25.01.2022
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Вышел Solar Dozor 7.6 с блокировкой печати конфиденциальной информации на macOS
Dozor 7.6 появилась функциональность мониторинга поступления трафика из внешних систем по протоколу ICAP при их интеграции с DLP-решением. Начиная с версии 7.6, Solar Dozor позволяет контролиро
|28.05.2019
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«Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor
ий, контроль коммуникаций в Viber, защита конфиденциальной конструкторской документации и поддержка ICAP-трафика от различных прокси-серверов. При создании новой версии Solar Dozor в фокусе вни
|03.03.2011
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SearchInform NetworkSniffer получил поддержку протокола ICAP
Компания SearchInform представила обновленную версию своего продукта NetworkSniffer. Версия 4.8 предлагает поддержку прокси-серверов через стандартный протокол ICAP. Поддержка ICAP, реализованная в SearchInform NetworkSniffer 4.8, позволяет осуществлять перехват защищенного HTTPS-трафика средствами прокси-сервера, поддерживающего такую возможно
|13.02.2007
|Icap запустил рублевые электронные торги
|21.12.2006
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"Доктор Веб" выпустил новую версию пакета ICAP
ания «Доктор Веб» выпустила обновленную версию решения Dr.Web для интернет-шлюзов на базе протокола ICAP. При этом обновлен основной модуль этого решения — drweb-icapd, а также исходные те
|21.04.2006
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ICAP приобретет систему электронных валютных торгов
Крупнейшая в мире брокерская компания, британская ICAP, приобретет систему электронных валютных торгов EBS Group за £435 млн (€630 млн), сообщает РБК. По словам президента ICAP Майкла Спенсера, это объединение поможет создать единую гло
ICAP и организации, системы, технологии, персоны:
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
|OSI - Open Source Initiative 73 1
|Рябова Галина 25 5
|Баталова Марина 12 2
|Дергилёв Никита 44 2
|Красавина Евгения 6 2
|Дородных Дмитрий 5 2
|Михеев Дмитрий 40 2
|Парфентьев Алексей 133 2
|Руденко Александр 1 1
|Алёшин Дмитрий 9 1
|Матвеев Лев 64 1
|Стюгин Михаил 20 1
|Филиппов Максим 48 1
|Ожегов Сергей 31 1
|Плахута Михаил 7 1
|Маслов Олег 12 1
|Давидович Андрей 10 1
|Курашев Дмитрий 54 1
|Ложкин Руслан 34 1
|Роженцов Вадим 8 1
|Хасин Евгений 20 1
|Плясунов Юрий 10 1
|Душа Игорь 22 1
|Жернов Денис 3 1
|Тимошенко Сергей 5 1
|Ершов Владислав 1 1
|Зуев Филипп 1 1
|Разумов Михаил 1 1
|Касперская Наталья 294 1
|Поломошнов Андрей 1 1
|Ефимов Петр 39 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Вохминцев Филипп 2 1
|Чеплиев Максим 1 1
|Демьянчук Юлия 4 1
|Баринов Александр 44 1
|Родин Константин 27 1
|Хвещеник Анастасия 8 1
|Патракова Анжела 7 1
|Савченко Андрей 6 1
|Осипов Сергей 42 1
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