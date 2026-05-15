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Zabbix SIA Заббикс

Zabbix SIA - Заббикс

Zabbix LLC базируется в Европе, Японии, России и США. Ее основателем, генеральным директором и создателем продукта Zabbix является Алексей Владышев. Основная сфера деятельности Zabbix LLC — разработка программного обеспечения с «открытым» исходным кодом для мониторинга полного технологического стека в инфраструктурах любого размера — как локальных, так и «облачных». Zabbix — это универсальный инструмент мониторинга, способный отслеживать динамику работы серверов и сетевого оборудования, быстро реагировать на внештатные ситуации и предупреждать возможные проблемы с нагрузкой.

Кроме того, компания предлагает спектр профессиональных услуг, разработанных в соответствии с требованиями бизнеса каждого клиента, включая внедрение, интеграцию, разработку на заказ, консалтинговые услуги, а также профессиональную программу обучения. Первая версия Zabbix была выпущена в 2001 году. Zabbix как компания была основана в 2005 году с целью предоставления экспертных услуг технической поддержки. Среди клиентов Zabbix — правительственные учреждения разных стран, а также крупнейшие в мире телекоммуникационные, финансовые, образовательные, розничные и медицинские компании. Многие из них входят в список Fortune 500.

СОБЫТИЯ

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15.05.2026 Аэропорт «Шереметьево» отказывается от латвийской ИТ-системы и ставит российскую, сделанную на ее основе

С Zabbix на «Пульт» Как выяснил CNews, международный аэропорт «Шереметьево» импортозамещает сис
02.10.2025 НТЦ «Веллинк» опубликовал техническое решение для беспрепятственной миграции с системы мониторинга Zabbix

НТЦ «Веллинк» опубликовал техническое решение для беспрепятственной миграции с системы мониторинга Zabbix. Новая методика позволяет переходить на российское ПО без остановки работы критически

05.12.2024 BI.Zone WAF предотвращает эксплуатацию критической уязвимости в Zabbix

Сервис BI.Zone WAF обеспечивает защиту пользователей системы мониторинга Zabbix от новой уязвимости, которую злоумышленники могут использовать для получения полного контроля над приложением. Об этом CNews сообщили представители Об уязвимости CVE-2024-42327 в решении
25.09.2024 Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке

е случившиеся инциденты к модели предотвращения критических ситуаций, считают в «Группе Астра». Как Zabbix, только проще в настройке Среди известных зарубежных аналогов Astra Monitoring с сопос
23.04.2024 «Инфосистемы Джет» открывает центр компетенций Zabbix

В «Инфосистемы Джет» начинает работать центр компетенций Zabbix. В рамках этого направления ИТ-компания будет предоставлять услуги проектирования, внедрения, разработки и поддержки мониторинга на базе Open Source системы Zabbix. Она включает и
13.06.2023 «Лаборатория числитель» представила отечественную систему мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт»

Российский разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» выпустил на рынок новый продукт — отечественную систему мониторинга «Пульт» на основе открытой программной платформы Zabbix. Решение входит в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории числитель». В основе решения — открытая программная платформа Zabbix, дополненная новым

04.10.2022 ИТ-компания «Инфосистемы джет» поддержит клиентов Zabbix в России

мы джет» оказывает техническую поддержку компаниям, использующим open source систему ИТ-мониторинга Zabbix. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы джет». Специалисты сервисного центр
15.02.2022 Выпущена версия Zabbix 6.0 LTS

Компания Zabbix LLC объявила о выпуске последней версии Zabbix с долгосрочной поддержкой (LTS).
24.12.2021 ГК Astra Linux и компания Zabbix обеспечат полную совместимость своих продуктов

ГК Astra Linux, разработчик защищенных ОС и средств виртуализации, сообщает о заключении соглашения о технологическом партнерстве с компанией Zabbix, производителем одноименного комплексного программного решения для мониторинга полного технологического стека в ИТ-инфраструктурах любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители Г
22.03.2019 Zabbix открыла представительство в России

В Москве состоялось открытие представительства компании Zabbix в России. В мероприятии приняли участие более 300 специалистов и менеджеров в сфере ИТ, разработчиков программного обеспечения, инженеров ведущих российских компаний. В рамках мероприяти
19.11.2018 «Сервионика» предоставит клиентам новые возможности мониторинга ИТ-систем и сервисов с Zabbix 4.0

) объявила о расширении возможности услуги мониторинга ИТ-систем и сервисов с новой версией решения Zabbix SIA, развернутой на базе высоконадежного ЦОДа «Трастинфо». В Zabbix 4.0, уже до

Публикаций - 175, упоминаний - 198

Zabbix SIA и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 20
Broadcom - VMware 2610 16
9594 15
Ред Софт - Red Soft 1236 11
Yandex - Яндекс 9216 10
Microsoft Corporation 25775 10
Telegram Group 2940 10
Ростелеком 10948 9
Oracle Corporation 7074 9
Nvidia Corp 4002 8
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 37 8
Intel Corporation 12811 8
Nginx - Энджайникс 209 8
Orion soft - Орион софт - 315 7
Cisco Systems 5372 7
Dynatrace 59 6
SAP SE 5601 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
New Relic 10 5
DataDog 15 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
Naumen - Наумен 752 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
SolarWinds 60 4
MikroTik 50 4
Хост ГК - HostVM - Базовый код 79 4
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 24 4
К2Тех - K2Tech 354 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Крок - Croc 1964 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Selectel - Селектел 544 4
1С-Битрикс - Bitrix 675 4
Росплатформа - Р-Платформа 98 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Алмазэргиэнбанк АКБ 18 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Capital Group 85 2
Лента - Монетка - торговая сеть 69 2
Промситех 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Coursera 65 2
Альфа-Банк 1979 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
КонсультантПлюс 161 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 26 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Силовые машины 166 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Bereke Bank - Береке - Сбербанк Казахстан 16 1
Резонанс НПП 407 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГосИнформСистемы 160 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 113
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 78
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 48
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 48
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 44
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 43
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 22
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1171 21
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 20
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 19
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 18
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 18
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 18
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 17
Оповещение и уведомление - Notification 5944 17
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 17
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 17
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 385 16
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 16
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 15
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 15
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 13
Linux OS 11533 27
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 95 23
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 23
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 20
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 16
Prometheus - Monitoring system & time series database 93 14
Microsoft Windows 16882 14
Docker - Платформа распределённых приложений 543 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
MONQ AIOps-платформа 27 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 9
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 8
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Графиня 11 8
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Нимбиус 20 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 6
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 5
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 87 5
Nagios 18 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring - Астра Мониторинг 30 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 5
Broadcom - VMware vSphere 614 5
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 4
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 4
Red Hat Podman 37 4
Prooftech IT - Artimate AIOps-платформа 24 4
Унтила Дмитрий 22 19
Акопян Алексей 16 8
Владышев Алексей 6 6
Ганюшкин Николай 18 6
Чистов Александр 22 5
Рустамов Рустам 548 4
Казаков Александр 72 3
Александров Александр 86 3
Федоров Антон 23 2
Евтушенко Алексей 42 2
Зотов Алексей 69 2
Козлов Михаил 182 2
Сорокин Дмитрий 64 2
Агеев Сергей 5 2
Костин Александр 20 2
Костина Виктория 49 2
Макаревич Алена 2 2
Чаркин Евгений 317 2
Мотовилов Олег 71 2
Сотин Денис 216 2
Рубанов Владимир 76 2
Мантуров Денис 126 2
Степанюк Михаил 81 1
Леонов Алексей 96 1
Старовойтов Дмитрий 47 1
Гузовский Денис 79 1
Тимошенко Андрей 17 1
Меньшов Кирилл 139 1
Морлок Александр 15 1
Ермолаев Артем 379 1
Симонов Илья 25 1
Янкин Андрей 52 1
Ефимов Петр 39 1
Столяров Александр 32 1
Черногоров Андрей 65 1
Чурсин Дмитрий 87 1
Савенков Виталий 4 1
Сараев Александр 7 1
Антонов Александр 77 1
Добровинский Александр 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 130
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Япония 13807 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Европа 24964 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 3
Латвия - Латвийская Республика 836 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 2
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - ЮФО - Севастополь 613 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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