Zabbix LLC базируется в Европе, Японии, России и США. Ее основателем, генеральным директором и создателем продукта Zabbix является Алексей Владышев. Основная сфера деятельности Zabbix LLC — разработка программного обеспечения с «открытым» исходным кодом для мониторинга полного технологического стека в инфраструктурах любого размера — как локальных, так и «облачных». Zabbix — это универсальный инструмент мониторинга, способный отслеживать динамику работы серверов и сетевого оборудования, быстро реагировать на внештатные ситуации и предупреждать возможные проблемы с нагрузкой.

Кроме того, компания предлагает спектр профессиональных услуг, разработанных в соответствии с требованиями бизнеса каждого клиента, включая внедрение, интеграцию, разработку на заказ, консалтинговые услуги, а также профессиональную программу обучения. Первая версия Zabbix была выпущена в 2001 году. Zabbix как компания была основана в 2005 году с целью предоставления экспертных услуг технической поддержки. Среди клиентов Zabbix — правительственные учреждения разных стран, а также крупнейшие в мире телекоммуникационные, финансовые, образовательные, розничные и медицинские компании. Многие из них входят в список Fortune 500.