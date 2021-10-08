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Zabbix SIA
Заббикс


08.10.2021 Как APM-решения помогают малому и среднему бизнесу улучшить работу сайта 1
13.07.2021 «Инфосистемы джет» начинает внедрение российской платформы AIOps 1
28.05.2021 Как выстроить мониторинг приложений на бесплатных ИТ-продуктах 1
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление 1
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда 1
15.02.2021 «Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 2
19.11.2020 «Сберсервис» открывает филиал в Казахстане 1
03.08.2020 МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей 1
30.07.2020 МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей 1
27.07.2020 ФОРС помог банку «Ренессанс Кредит» осуществить миграцию на PostgreSQL 4
10.12.2019 «Инфосистемы джет» запустили новое направление мониторинга инфраструктуры, сетей и приложений 1
11.11.2019 Опрос CNews: Что происходит с импортозамещением? Есть ли проблема СПО? 1
05.09.2019 «Инфосистемы джет» создали «озеро данных» для НЛМК 1
22.06.2019 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить? 1
05.04.2019 Московское метро заново закупает на 750 млн «железо» для ИТ-системы зональной оплаты проезда 1
22.03.2019 Zabbix открыла представительство в России 1
19.11.2018 «Сервионика» предоставит клиентам новые возможности мониторинга ИТ-систем и сервисов с Zabbix 4.0 2
30.05.2018 Решение «АМТ-Груп» поможет ФИЦ РАН контролировать работу ИТ-инфраструктуры 7
01.12.2017 Минздрав не платит «Восходу» за главный медицинский ЦОД страны 1
04.09.2017 Новая версия Virtuozzo 7 Update 5 ускорила время внедрения вдвое 1
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система 1
16.01.2017 Миграционная ГИС переехала с IBM на «Эльбрусы» и СПО 1
13.01.2017 Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью 1
22.12.2016 Исследовательский центр Digital Security подвел итоги работы за 2016 год 1
06.12.2016 ALP Group запустила коммерческий сервис системного предотвращения ИТ-проблем 1
24.05.2016 ALP Group создала центр компетенции по импортозамещению и СПО 2
23.05.2016 Cognitive Technologies протестировала систему «КогнитивЛот» на аппаратной платформе Inspur 1
01.04.2016 Разработчики межведомственной госсистемы не смогли купить серверы на процессорах «Эльбрус» 1
11.03.2016 В России создается госсистема на процессорах «Эльбрус» 1
08.07.2015 «Рикор» и «Открытые Технологии» испытали российский сервер на готовность к комплексной обработке данных 1
26.06.2013 «ПингВин Софтвер» создал решение для мониторинга ИТ-инфраструктуры 3
03.11.2011 «Рамблер» завершает изгнание FreeBSD 1
24.10.2011 Компания "Центр" обновила линейку СПО-решений 1

Публикаций - 34, упоминаний - 48

Zabbix SIA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Восход ФГБУ НИИ 367 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 3
Yandex - Яндекс 4107 3
Microsoft Corporation 11253 3
VK - Mail.ru Group 2492 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 2
Авантаж 48 2
Brother 117 2
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 2
Rambler Group - Рамблер ГК 493 2
Компьюлинк ГК - Compulink 218 2
Инфосистемы Джет 678 2
Крок 1223 2
SAP SE 3230 2
Oracle Corporation 3389 2
Cisco Systems 2074 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 2
ITERBI - Айтерби 9 1
Google LLC 7210 1
VMware 1832 1
Samsung Electronics 5759 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Открытые технологии 212 1
Dr.Web - Доктор Веб 982 1
Lenovo Group 1645 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Рикор Холдинг - Rikor 70 1
IBM 3586 1
New Relic 4 1
Сонет 17 1
Riverbed Technology 103 1
РДТЕХ 159 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
Dynatrace 46 1
Nvidia Corp 2052 1
Seiko Epson Corporation 337 1
SolarWinds 30 1
ФОРС ГК 22 1
Siemens AG - Сименс Россия 688 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
Альфа-Банк 1128 2
Сбербанк Казахстан 8 1
Открытие ФК 539 1
Право.ру 5 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Volvo Cars 155 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Интер РАО ПАО 160 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Газпром нефть 382 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Qiwi 783 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 454 1
Аэрофлот 493 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 167 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 4 2
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 24 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 19 1
ИТ-аудит 75 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 392 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 20 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 204 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
FMS - Fault Management Systems - Системы управления неисправностями 10 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 554 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
Intel x86 - Архитектура процессора 995 3
Linux OS 4296 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Microsoft Windows 10 6707 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
МТС M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 15 2
Java - Язык программирования 1186 1
Cisco IDS Network Sensor 1 1
Inspur NF - серия серверов 2 1
Google Android 10752 1
Virtuozzo Storage 9 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Рикор EcoServer 21 1
Microsoft Windows 866 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apache Atlas 1 1
Apple macOS 936 1
Visa payWave 55 1
Redis СУБД 46 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Node.js - программная платформа 58 1
Alfresco 114 1
Apache NiFi 5 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
Apache Hive - система управления базами данных 37 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 20 1
ТрастИнфо ЦОД 24 1
SAP NetWeaver 63 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Nvidia GeForce GTX 2095 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Office 1959 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 483 1
Microsoft Office 365 769 1
Владышев Алексей 3 3
Козлов Михаил 153 2
Мотовилов Олег 58 2
Евтушенко Алексей 28 2
Акопян Алексей 5 1
Четвериков Николай 1 1
Клявин Владимир 26 1
Мошаров Антон 2 1
Петров Антон 11 1
Шумилин Дмитрий 7 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Гольдверг Дмитрий 1 1
Мытенков Сергей 4 1
Сорокин Сергей 9 1
Васильев Григорий 35 1
Шарыгин Игорь 3 1
Коваленко Андрей 2 1
Виноградов Алексей 3 1
Калкутин Глеб 1 1
Андрущенко Иннокентий 2 1
Прохоров Фёдор 78 1
Савцов Игорь 27 1
Валчев Стоян 44 1
Агафонова Наталия 35 1
Шершнев Георгий 13 1
Теленков Андрей 21 1
Латыпов Роман 8 1
Марич Игорь 18 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 1
Картавый Эдуард 2 1
Чаркин Евгений 182 1
Поляков Сергей 60 1
Богданов Кирилл 91 1
Абакумов Евгений 103 1
Стрелков Сергей 12 1
Рубанов Владимир 61 1
Путятинский Сергей 53 1
Филатов Петр 2 1
Залманов Андрей 29 1
Фридберг Николай 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 5
Казахстан - Республика 2665 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
Украина 3431 1
Грузия 694 1
Казахстан - Алматы 268 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Аутсорсинг 84 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 85 1
IDC - International Data Corporation 2743 1
Gartner 2201 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 292 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772408, в очереди разбора - 676090.
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