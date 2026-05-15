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Zabbix SIA Заббикс
Zabbix LLC базируется в Европе, Японии, России и США. Ее основателем, генеральным директором и создателем продукта Zabbix является Алексей Владышев. Основная сфера деятельности Zabbix LLC — разработка программного обеспечения с «открытым» исходным кодом для мониторинга полного технологического стека в инфраструктурах любого размера — как локальных, так и «облачных». Zabbix — это универсальный инструмент мониторинга, способный отслеживать динамику работы серверов и сетевого оборудования, быстро реагировать на внештатные ситуации и предупреждать возможные проблемы с нагрузкой.
Кроме того, компания предлагает спектр профессиональных услуг, разработанных в соответствии с требованиями бизнеса каждого клиента, включая внедрение, интеграцию, разработку на заказ, консалтинговые услуги, а также профессиональную программу обучения. Первая версия Zabbix была выпущена в 2001 году. Zabbix как компания была основана в 2005 году с целью предоставления экспертных услуг технической поддержки. Среди клиентов Zabbix — правительственные учреждения разных стран, а также крупнейшие в мире телекоммуникационные, финансовые, образовательные, розничные и медицинские компании. Многие из них входят в список Fortune 500.
СОБЫТИЯ
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|15.05.2026
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Аэропорт «Шереметьево» отказывается от латвийской ИТ-системы и ставит российскую, сделанную на ее основе
С Zabbix на «Пульт» Как выяснил CNews, международный аэропорт «Шереметьево» импортозамещает сис
|02.10.2025
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НТЦ «Веллинк» опубликовал техническое решение для беспрепятственной миграции с системы мониторинга Zabbix
НТЦ «Веллинк» опубликовал техническое решение для беспрепятственной миграции с системы мониторинга Zabbix. Новая методика позволяет переходить на российское ПО без остановки работы критически
|05.12.2024
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BI.Zone WAF предотвращает эксплуатацию критической уязвимости в Zabbix
Сервис BI.Zone WAF обеспечивает защиту пользователей системы мониторинга Zabbix от новой уязвимости, которую злоумышленники могут использовать для получения полного контроля над приложением. Об этом CNews сообщили представители Об уязвимости CVE-2024-42327 в решении
|25.09.2024
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Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке
е случившиеся инциденты к модели предотвращения критических ситуаций, считают в «Группе Астра». Как Zabbix, только проще в настройке Среди известных зарубежных аналогов Astra Monitoring с сопос
|23.04.2024
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«Инфосистемы Джет» открывает центр компетенций Zabbix
В «Инфосистемы Джет» начинает работать центр компетенций Zabbix. В рамках этого направления ИТ-компания будет предоставлять услуги проектирования, внедрения, разработки и поддержки мониторинга на базе Open Source системы Zabbix. Она включает и
|13.06.2023
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«Лаборатория числитель» представила отечественную систему мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт»
Российский разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» выпустил на рынок новый продукт — отечественную систему мониторинга «Пульт» на основе открытой программной платформы Zabbix. Решение входит в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории числитель». В основе решения — открытая программная платформа Zabbix, дополненная новым
|04.10.2022
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ИТ-компания «Инфосистемы джет» поддержит клиентов Zabbix в России
мы джет» оказывает техническую поддержку компаниям, использующим open source систему ИТ-мониторинга Zabbix. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы джет». Специалисты сервисного центр
|15.02.2022
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Выпущена версия Zabbix 6.0 LTS
Компания Zabbix LLC объявила о выпуске последней версии Zabbix с долгосрочной поддержкой (LTS).
|24.12.2021
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ГК Astra Linux и компания Zabbix обеспечат полную совместимость своих продуктов
ГК Astra Linux, разработчик защищенных ОС и средств виртуализации, сообщает о заключении соглашения о технологическом партнерстве с компанией Zabbix, производителем одноименного комплексного программного решения для мониторинга полного технологического стека в ИТ-инфраструктурах любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители Г
|22.03.2019
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Zabbix открыла представительство в России
В Москве состоялось открытие представительства компании Zabbix в России. В мероприятии приняли участие более 300 специалистов и менеджеров в сфере ИТ, разработчиков программного обеспечения, инженеров ведущих российских компаний. В рамках мероприяти
|19.11.2018
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«Сервионика» предоставит клиентам новые возможности мониторинга ИТ-систем и сервисов с Zabbix 4.0
) объявила о расширении возможности услуги мониторинга ИТ-систем и сервисов с новой версией решения Zabbix SIA, развернутой на базе высоконадежного ЦОДа «Трастинфо». В Zabbix 4.0, уже до
Zabbix SIA и организации, системы, технологии, персоны:
|Унтила Дмитрий 22 19
|Акопян Алексей 16 8
|Владышев Алексей 6 6
|Ганюшкин Николай 18 6
|Чистов Александр 22 5
|Рустамов Рустам 548 4
|Казаков Александр 72 3
|Александров Александр 86 3
|Федоров Антон 23 2
|Евтушенко Алексей 42 2
|Зотов Алексей 69 2
|Козлов Михаил 182 2
|Сорокин Дмитрий 64 2
|Агеев Сергей 5 2
|Костин Александр 20 2
|Костина Виктория 49 2
|Макаревич Алена 2 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Мотовилов Олег 71 2
|Сотин Денис 216 2
|Рубанов Владимир 76 2
|Мантуров Денис 126 2
|Степанюк Михаил 81 1
|Леонов Алексей 96 1
|Старовойтов Дмитрий 47 1
|Гузовский Денис 79 1
|Тимошенко Андрей 17 1
|Меньшов Кирилл 139 1
|Морлок Александр 15 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Симонов Илья 25 1
|Янкин Андрей 52 1
|Ефимов Петр 39 1
|Столяров Александр 32 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Савенков Виталий 4 1
|Сараев Александр 7 1
|Антонов Александр 77 1
|Добровинский Александр 48 1
|Times 661 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Ведомости 1466 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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