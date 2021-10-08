Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Zabbix SIA
Заббикс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 48
Zabbix SIA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
|Владышев Алексей 3 3
|Козлов Михаил 153 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Евтушенко Алексей 28 2
|Акопян Алексей 5 1
|Четвериков Николай 1 1
|Клявин Владимир 26 1
|Мошаров Антон 2 1
|Петров Антон 11 1
|Шумилин Дмитрий 7 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Гольдверг Дмитрий 1 1
|Мытенков Сергей 4 1
|Сорокин Сергей 9 1
|Васильев Григорий 35 1
|Шарыгин Игорь 3 1
|Коваленко Андрей 2 1
|Виноградов Алексей 3 1
|Калкутин Глеб 1 1
|Андрущенко Иннокентий 2 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Савцов Игорь 27 1
|Валчев Стоян 44 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Теленков Андрей 21 1
|Латыпов Роман 8 1
|Марич Игорь 18 1
|Karidis George - Каридис Джордж 10 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Поляков Сергей 60 1
|Богданов Кирилл 91 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Филатов Петр 2 1
|Залманов Андрей 29 1
|Фридберг Николай 1 1
|IDC - International Data Corporation 2743 1
|Gartner 2201 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 1
|ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772408, в очереди разбора - 676090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772408, в очереди разбора - 676090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru