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Чистов Александр



23.01.2025 CMP-платформа «Нимбиус» теперь официально поддерживает виртуализацию HostVM 1
03.12.2024 «Кросс технолоджис» и «Лаборатория Числитель» заключили соглашение о сотрудничестве 1
26.11.2024 «СберТех» и «Лаборатория Числитель» подтвердили совместимость решений для управления контейнерной средой 1
08.11.2024 «Лаборатория Числитель» и Yandex Cloud будут вместе развивать программные решения для крупного бизнеса 1
28.10.2024 «Лаборатория Числитель» и Axoft заключили партнерское соглашение 1
23.10.2024 «Нота» и «Лаборатория Числитель» обеспечат безопасное управление контейнерными средами 1
14.10.2024 Подтверждена совместимость Low-code платформы ELMA365 и платформы управления контейнерами «Штурвал» 1
13.09.2024 «Нимбиус 2.1 Alto». Расширение сервисов «из коробки»: кластерный PostgreSQL, управляемый Kubernetes, Nginx и другие 1
16.07.2024 «Штурвал 2.6» позволяет создавать кластеры Kubernetes и динамически управлять ими в любой ИТ-инфраструктуре 1
26.06.2024 Подтверждена совместимость платформы управления контейнерами «Штурвал» с ПО Luntry 1
21.02.2024 Платформа «Штурвал» получила обновление до версии 2.5 1
26.12.2023 Платформа «Штурвал» в топ-3 рейтинга CNews Kubernetes 2023 1
19.12.2023 Платформа «Штурвал» обновлена до версии 2.4 1
28.11.2023 Платформа «Штурвал» прошла сертификацию CNCF по Kubernetes 1
16.05.2022 «Инфосистемы джет» и ГК «Астра» обеспечат качество и надежность импортозамещенных ИТ-систем 1
26.01.2021 «Инфосистемы джет» предоставит набор сертифицированных услуг по обслуживанию SAP 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Чистов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 44 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 3
Zabbix SIA - Заббикс 89 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
SAP SE 5279 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Broadcom - VMware 2360 1
Хост ГК - HostVM 47 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 17 1
Yandex - Яндекс 7348 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 323 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 46 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 2
Linux Foundation 185 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 13
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 891 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27408 8
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1529 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 5
DevOps - Development и Operations 865 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25354 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 4
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15723 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5347 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24137 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13117 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11058 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11358 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4999 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10972 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 272 2
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 105 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20612 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5780 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11618 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10085 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 335 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
ОС Защищенная - ОССН - Операционная система специального назначения - Операционные системы повышенной защищённости 32 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2916 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7380 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 43 12
Linux OS 9948 4
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Нимбиус 9 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 920 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 2
Red Hat WildFly - Keycloak 31 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
SAP Basis 15 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 37 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4442 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 80 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 56 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 1
SUSE Rancher 23 1
Red Hat OpenShift 132 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1246 1
YAML - Ain't Markup Language 23 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 20 1
Red Hat oVirt 41 1
Рудевский Антон 39 1
Тятюшев Максим 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2254 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6970 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5970 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5418 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336060, в очереди разбора - 772809.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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