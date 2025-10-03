Разделы

«Лаборатория Числитель» присоединилась к АРПП «Отечественный софт»

Российский производитель ПО «Лаборатория Числитель» вступил в Ассоциацию разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Участие в сообществе позволит компании расширить партнерскую сеть, влиять на формирование отраслевых инициатив и предлагать рынку более целостные и эффективные решения. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель».

АРПП «Отечественный софт» — это объединение российских компаний-разработчиков ПО, являющихся участниками ИТ-индустрии, оказывающих влияние на развитие отрасли и цифровизации компаний из разных сфер бизнеса. Ассоциация существует с 2009 г., на данный момент в нее входит свыше 300 компаний.

«Лаборатория Числитель» разрабатывает продукты для построения высокотехнологичной инфраструктуры. В числе решений: enterprise-платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал», стандарт в области ИТ-мониторинга «Пульт» со встроенным модулем «Графиня» (аналог Grafana) и CMP-платформа «Нимбиус», предназначенная для создания частного и гибридного облака внутри компании.

Совместная работа с АРПП «Отечественный софт» позволит вендору принимать активное участие в обсуждении и решении ключевых вопросов отрасли, обмениваться опытом с другими игроками ИТ-рынка, представителями госсектора и смежных отраслевых сообществ.

«Мы рады приветствовать компанию “Лаборатория Числитель” в числе наших участников и надеемся на плодотворное и длительное сотрудничество в интересах рынка. Уверен, что специалисты компании приложат все силы и опыт, а также поделятся экспертизой для достижения наших общих целей и развития АРПП как высокопрофессионального экспертного сообщества», — сказал Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

«Для нас членство в АРПП — это не формальность, а возможность вести диалог с 300+ перспективными разработчиками российских решений, а также стремительнее выходить на новые рынки. Вместе с другими участниками ассоциации мы будем работать над актуальными задачами ИТ-отрасли и делиться опытом с рынком», — сказал Александр Чистов, директор по работе с партнерами «Лаборатории Числитель».

