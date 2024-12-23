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Инфосистемы Джет Лаборатория Числитель Нимбиус

Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Нимбиус

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» выпустила в 2023 году на рынок платформу управления гибридным облаком «Нимбиус». Это решение класса CMP (Cloud Management Platform) позволяет централизованно управлять локальными системами виртуализации, частными и гибридными облачными средами. Решение включено в реестр российского ПО

Платформа «Нимбиус» реализует облачный подход к управлению ИТ на существующей инфраструктуре компании по модели Infrastructure-as-a-Code. Интегрированный в платформу портал самообслуживания позволяет получать ИТ-услуги в автоматическом режиме, а встроенный оркестратор — автоматически выделять вычислительные ресурсы и оказывать ИТ-услуги по модели IaaS, DBaaS, PaaS, SaaS, а также интегрировать их с существующим ИТ-ландшафтом компании.


23.12.2024 «Лаборатория Числитель» и Selectel будут вместе развивать гибридные облачные среды 1
03.12.2024 «Кросс технолоджис» и «Лаборатория Числитель» заключили соглашение о сотрудничестве 1
08.11.2024 «Лаборатория Числитель» и Yandex Cloud будут вместе развивать программные решения для крупного бизнеса 1
28.10.2024 «Лаборатория Числитель» и Axoft заключили партнерское соглашение 1
13.09.2024 «Нимбиус 2.1 Alto». Расширение сервисов «из коробки»: кластерный PostgreSQL, управляемый Kubernetes, Nginx и другие 2
28.08.2024 Версия «Штурвал 2.7» упростит управление большой контейнерной инфраструктурой 1
17.04.2024 Продукты «Лаборатории Числитель» вошли в «Атлас импортозамещения» от CNews Analytics 1
08.06.2023 «Лаборатория числитель» представила платформу управления облачной ИТ-инфраструктурой «Нимбиус» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Инфосистемы Джет и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 8
Zabbix SIA - Заббикс 89 3
Yandex - Яндекс 7340 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Selectel - Селектел 385 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 5
DevOps - Development и Operations 865 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 93 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 204 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
CMP - Connectivity Management Platform - Платформа управления подключениями 9 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 1
OpenStack 488 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 105 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 305 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Repository - Репозиторий 853 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Командная строка - Command Line 371 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 61 1
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Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 43 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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