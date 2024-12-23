Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Нимбиус

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» выпустила в 2023 году на рынок платформу управления гибридным облаком «Нимбиус». Это решение класса CMP (Cloud Management Platform) позволяет централизованно управлять локальными системами виртуализации, частными и гибридными облачными средами. Решение включено в реестр российского ПО.

Платформа «Нимбиус» реализует облачный подход к управлению ИТ на существующей инфраструктуре компании по модели Infrastructure-as-a-Code. Интегрированный в платформу портал самообслуживания позволяет получать ИТ-услуги в автоматическом режиме, а встроенный оркестратор — автоматически выделять вычислительные ресурсы и оказывать ИТ-услуги по модели IaaS, DBaaS, PaaS, SaaS, а также интегрировать их с существующим ИТ-ландшафтом компании.