Инфосистемы Джет Лаборатория Числитель Нимбиус
Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» выпустила в 2023 году на рынок платформу управления гибридным облаком «Нимбиус». Это решение класса CMP (Cloud Management Platform) позволяет централизованно управлять локальными системами виртуализации, частными и гибридными облачными средами. Решение включено в реестр российского ПО.
Платформа «Нимбиус» реализует облачный подход к управлению ИТ на существующей инфраструктуре компании по модели Infrastructure-as-a-Code. Интегрированный в платформу портал самообслуживания позволяет получать ИТ-услуги в автоматическом режиме, а встроенный оркестратор — автоматически выделять вычислительные ресурсы и оказывать ИТ-услуги по модели IaaS, DBaaS, PaaS, SaaS, а также интегрировать их с существующим ИТ-ландшафтом компании.
Инфосистемы Джет и организации, системы, технологии, персоны:
|Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 8
|Zabbix SIA - Заббикс 89 3
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
|Selectel - Селектел 385 1
|Nginx - Энджайникс 164 1
|Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
|Чистов Александр 15 4
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|Ансимов Константин 32 1
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|Россия - РФ - Российская федерация 144213 7
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