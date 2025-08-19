CNewsMarket подготовил первый в России рейтинг платформ для управления облачной инфраструктурой. Аналитики сравнили функциональные возможности, поддержку различных режимов работы, интеграции и вопросы обеспечения безопасности различных платформ для создания, управления и мониторинга виртуальной инфраструктуры.
CNewsMarket впервые публикует рейтинг российских платформ для управления мультиоблачной инфраструктурой (т.е. предполагающей использование нескольких независимых облачных платформ) и гибридной виртуальной средой (комбинация частного и публичного облака).
Управление любой распределенной инфраструктурой требует специфического набора инструментов, которые позволяют объединять различные среды в единую систему. Основная цель такого объединения — распределение нагрузки и возможность пользоваться компонентами инфраструктуры от различных провайдеров, например, в случае отсутствия необходимых сервисов у одного из них, либо наличия более выгодных тарифов.
Аналитики CNewsMarket оценивают возможности управляющей архитектуры платформ для работы с облаками, сравнивают функциональность движков для распределения и мониторинга мощностей между виртуальными средами, характеристики биллинга, качество технической поддержки и параметры информационной безопасности.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Основные характеристики сервиса
- Технические метрики
- Возможность создания/удаления/изменения IaaS
- Возможность создания/удаления/изменения PaaS
- Поддержка подключений платформ виртуализации и контейнеризации
2. Подсистемы биллинга и мониторинга:
- Автоматизированный расчет стоимости ресурсов, заказанных в проекте
- Вывод стоимости заказа при его создании (предбиллинг)
- Гранулярность тарификации потребления ресурсов
- Возможность создания, удаления и переноса тарифов в архив
- Кастомизация тарифа: возможности добавления индивидуальных параметров
- Возможность выставлять лимиты бюджета на организации, папки, проекты
- Встроенный мониторинг ВМ и PaaS
- Формирование отчетов о потребленных вычислительных ресурсах
- Инструменты визуализации состояния инфраструктуры (дашборды, графики, таблицы)
3. Безопасность и надежность:
- Аудит действия пользователей
- Двухфакторная авторизация пользователей
- Отказоустойчивость решения: использование различных дата-центров
- Средства резервного копирования и восстановления платформы
- Поддержка обновления платформы без остановок
- Тип разработки: собственная или open source
4. Качество поддержки:
- Продукт в реестре ПО
- Официальная техническая поддержка вендора в РФ
- Возможность самостоятельного создания сервисов без привлечения вендора
- Наличие публичного, детализированного SLA на техническую поддержку
- Применяемые политики лицензирования
- Roadmap в открытом доступе
- Количество штатных разработчиков и инженеров ТП в команде
- Поддерживается канал в социальных сетях для продукта
Источник: CNewsMarket.
Лидером рейтинга российских платформ для управления облачной инфраструктурой в 2025 г. по интегральной оценке признан Cloudlink, разработанный в Orion soft. Сервис позволяет осуществлять единый контроль за ИТ-инфраструктурой, управлять квотами на ресурсы для каждой платформы, есть встроенный конструктор публикуемых на маркетплейсе IaaS- и PaaS-сервисов для конечных пользователей, а также инструменты для аналитических прогнозов на основе мониторинга потребления.
На втором месте находится решение «Нимбиус» от вендора «Лаборатория Числитель» — решение класса CMP (Cloud Management Platform) для управления гибридной инфраструктурой по модели Infrastructure-as-a-Code. Платформа заявлена как аналог VMware vRealize Automation, HP Сloud Service Automation и Red Hat CloudForms с неограниченной кастомизацией, а встроенный конструктор позволяет создавать собственные IaaS-, PaaS-, XaaS-сервисы любой конфигурации.
Платформа для управления гибридной инфраструктурой «РОСА Менеджер ресурсов» занимает третье место, автор продукта — один из крупнейших российских вендоров — «НТЦ ИТ Роса». Решение работает с разными виртуальными машинами, разными платформами, поддерживает мультитенантный режим (раздельное использование ресурсов ВМ между организациями), располагает преднастроенными шаблонами для упрощения создания, распределения и контроля различных сервисов.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
