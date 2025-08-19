CNewsMarket подготовил первый в России рейтинг платформ для управления облачной инфраструктурой. Аналитики сравнили функциональные возможности, поддержку различных режимов работы, интеграции и вопросы обеспечения безопасности различных платформ для создания, управления и мониторинга виртуальной инфраструктуры.

CNewsMarket впервые публикует рейтинг российских платформ для управления мультиоблачной инфраструктурой (т.е. предполагающей использование нескольких независимых облачных платформ) и гибридной виртуальной средой (комбинация частного и публичного облака).

Управление любой распределенной инфраструктурой требует специфического набора инструментов, которые позволяют объединять различные среды в единую систему. Основная цель такого объединения — распределение нагрузки и возможность пользоваться компонентами инфраструктуры от различных провайдеров, например, в случае отсутствия необходимых сервисов у одного из них, либо наличия более выгодных тарифов.

Аналитики CNewsMarket оценивают возможности управляющей архитектуры платформ для работы с облаками, сравнивают функциональность движков для распределения и мониторинга мощностей между виртуальными средами, характеристики биллинга, качество технической поддержки и параметры информационной безопасности.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг платформ для управления облачной инфраструктурой. Структура баллов Подробнее: Обзор российских платформ для управления облачной инфраструктурой 2025 Функциональность Мониторинг и биллинг Безопасность и надежность Поддержка 600 110 120 165 570 110 110 180 590 110 80 120 445 80 80 140 435 100 50 140 345 110 70 170 410 90 80 115 420 40 70 70

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Основные характеристики сервиса

Технические метрики

Возможность создания/удаления/изменения IaaS

Возможность создания/удаления/изменения PaaS

Поддержка подключений платформ виртуализации и контейнеризации

2. Подсистемы биллинга и мониторинга:

Автоматизированный расчет стоимости ресурсов, заказанных в проекте

Вывод стоимости заказа при его создании (предбиллинг)

Гранулярность тарификации потребления ресурсов

Возможность создания, удаления и переноса тарифов в архив

Кастомизация тарифа: возможности добавления индивидуальных параметров

Возможность выставлять лимиты бюджета на организации, папки, проекты

Встроенный мониторинг ВМ и PaaS

Формирование отчетов о потребленных вычислительных ресурсах

Инструменты визуализации состояния инфраструктуры (дашборды, графики, таблицы)



3. Безопасность и надежность:

Аудит действия пользователей

Двухфакторная авторизация пользователей

Отказоустойчивость решения: использование различных дата-центров

Средства резервного копирования и восстановления платформы

Поддержка обновления платформы без остановок

Тип разработки: собственная или open source

4. Качество поддержки:

Продукт в реестре ПО

Официальная техническая поддержка вендора в РФ

Возможность самостоятельного создания сервисов без привлечения вендора

Наличие публичного, детализированного SLA на техническую поддержку

Применяемые политики лицензирования

Roadmap в открытом доступе

Количество штатных разработчиков и инженеров ТП в команде

Поддерживается канал в социальных сетях для продукта

Топ-5 российских платформ для управления облачной инфраструктурой 2025 Рейтинг Компания Продукт Итоговый балл 1 Orion soft Cloudlink 990 2 Лаборатория Числитель Нимбиус 970 3 НТЦ ИТ Роса Роса Менеджер ресурсов 900 4 ISPsystem BILLmanager 745 5 Даком М SpaceCloud 725

Полная версия

Лидером рейтинга российских платформ для управления облачной инфраструктурой в 2025 г. по интегральной оценке признан Cloudlink, разработанный в Orion soft. Сервис позволяет осуществлять единый контроль за ИТ-инфраструктурой, управлять квотами на ресурсы для каждой платформы, есть встроенный конструктор публикуемых на маркетплейсе IaaS- и PaaS-сервисов для конечных пользователей, а также инструменты для аналитических прогнозов на основе мониторинга потребления.

Управление любой распределенной инфраструктурой требует специфического набора инструментов, которые позволяют объединять различные среды в единую систему

На втором месте находится решение «Нимбиус» от вендора «Лаборатория Числитель» — решение класса CMP (Cloud Management Platform) для управления гибридной инфраструктурой по модели Infrastructure-as-a-Code. Платформа заявлена как аналог VMware vRealize Automation, HP Сloud Service Automation и Red Hat CloudForms с неограниченной кастомизацией, а встроенный конструктор позволяет создавать собственные IaaS-, PaaS-, XaaS-сервисы любой конфигурации.

Платформа для управления гибридной инфраструктурой «РОСА Менеджер ресурсов» занимает третье место, автор продукта — один из крупнейших российских вендоров — «НТЦ ИТ Роса». Решение работает с разными виртуальными машинами, разными платформами, поддерживает мультитенантный режим (раздельное использование ресурсов ВМ между организациями), располагает преднастроенными шаблонами для упрощения создания, распределения и контроля различных сервисов.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Платформа собственной разработки

Предусмотрена бессрочная лицензия 20 баллов 1. Функциональные характеристики Портал самообслуживания и администрирования

Средства автоматизации управления виртуальными ресурсами

Аналитика потребления ресурсов

Средства аудита действия пользователей

Отсутствуют архитектурные ограничения для подключения новых платформ виртуализации

Возможность подключать облачных провайдеров

Возможность подключать кластера Kubernetes для запуска нагрузок

Учет Baremetall-серверного оборудования в проектах

Наличие у вендора экосистемы инфраструктурных продуктов

IAM с интеграцией с AD/OIDC/Keycloack

Возможность установки на отечественную ОС

Единый интерфейс управления локальными и внешними облаками 2. Roadmap в публичном доступе 15 баллов за каждый вариант 1. Технические метрики WEB-интерфейс для пользователей и администраторов

Логическое разделение на организации

Организация иерархической оргструктуры проектов

Объединение нескольких ЦОДов в одну логическую систему

Использование RBAC (Role Based Access Control) при организации доступа

Самостоятельное создание пользовательских ролей только с разрешенными действиями

Сканирование доступных ресурсов подключенных платформ виртуализации

Сканирование ВМ созданных напрямую на платформе виртуализации

Сканирование доступных шаблонов ВМ подключенных платформ виртуализации

Поддержка создания сервисов в отказоустойчивом режиме

Самостоятельное создание действий над созданными сервисами и виртуальными ресурсами

Возможность выполнения отложенных действий по расписанию

Информирование администратора об ошибках в создании заказов

Настройка ограничений для заказа сервисов в проектах, платформах виртуализаций, сетевых сегментах

Настройка ограничений для заказа сервисов для некоторых ролей пользователей

Самостоятельная кастомизация сценариев развертывания сервисов

Возможность добавлять в проекты выделенные серверы

Поддержка управления жизненным циклом виртуальных сетей

Создание/управление/удаление кластеров виртуализации

Создание/управление/удаление хостов платформы виртуализации

Создание/управление/удаление сетями на хостах платформы виртуализации

Возможность ограничения ресурсных квот на каждом уровне иерархической структуры проектов

Импорт ВМ из платформы виртуализации в проект с постановкой на тарификацию

Импорт ВМ из платформы виртуализации в проект с передачей управления пользователю (включение, выключение, изменение конфигурации ВМ) на портале самообслуживания

Поддержка интеграции с внешними каталогами пользователей

Наличие документированного API

Настройка под корпоративный стиль заказчика 2. Возможность создания/удаления/изменения IaaS Возможность создания/удаления/изменения IaaS

Возможность создания/удаления/изменения IaaS с GPU

Возможность создания/удаления/изменения IaaS с vGPU 3. Возможность создания/удаления/изменения PaaS Возможность создания/удаления/изменения IaaS

Возможность создания/удаления/изменения IaaS с GPU

Возможность создания/удаления/изменения IaaS с vGP Возможность создания/удаления/изменения PaaS

Возможность создания/удаления/изменения PaaS с GPU

Возможность создания/удаления/изменения PaaS с vGPU 4. Надежность CMP Построение отказоустойчивого решения в нескольких дата-центрах

Средства резервного копирования для всего решения

Возможность восстановления платформы из резервных копий

Поддержка обновления платформы без остановки и перебоев в работе 5. Биллинговая подсистема Автоматизированный расчет стоимости ресурсов, заказанных в проекте

Вывод стоимости заказа при его создании (предбиллинг)

Гранулярность тарификации потребления ресурсов

Создание, удаление, перенос тарифов в архив

Самостоятельная кастомизация тарифа (добавление индивидуальных параметров)

Возможность выставить лимиты бюджета на организации, папки, проекты 6. Мониторинг виртуальных ресурсов Поддержка встроенного мониторинга ВМ и PaaS

Поддержка встроенного мониторинга инфраструктуры

Поддержка формирования отчетов о потребленных вычислительных ресурсах

Поддержка формирования отчетов о потреблении финансов в проекте

Поддержка инструментов визуализации состояния инфраструктуры (дашборды, графики, таблицы) 7. Реализация ИБ Аудит действия пользователей

Отображение информации о владельце созданного виртуального ресурса

Двухфакторная авторизация пользователей

Возможность хранения пользовательских ключей

Подсистема хранения секретов

Возможность применения хотфиксов и исправления уязвимостей 8. Поддержка подключений Платформы виртуализации VMware

Платформы виртуализации Hyper-V

Платформы виртуализации OpenStack

Платформы виртуализации oVirt

Платформы виртуализации zVirt

Платформы виртуализации Ред Виртуализация

Платформы контейнеризации Nova

Оркестратора контейнеризации Kubernetes 9. Поддержка и документация Официальная технической поддержка вендора в РФ

Техническая поддержка на русском языке

Возможность самостоятельного создания сервисов без привлечения вендора

Наличие публичного, детализированного SLA на техническую поддержку

Наличие у вендора линии ТП с SLA 24/7

Описание технической поддержки в открытом доступе

Поддержка поиска в онлайн-документации

Поддержка версионности документации 10. Ежегодная подписка

11. Есть канал или общий чат по продукту

12. Приведен список ключевых клиентов

13. Платформа в реестре ПО

14. Тип решения: open source 10 баллов за каждый вариант Клиенты без указания компаний 5 баллов Количество штатных разработчиков 1-10 человек = 5 баллов

11–50 человек = 10 баллов

50-100 человек = 15 баллов

Количество штатных инженеров ТП 1-10 человек = 5 баллов

11–50 человек = 10 баллов

50-100 человек = 15 баллов



Перейти к обзору «Российские платформы для управления облачной инфраструктурой 2025»

