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Индексная книга (каталог) CNews*
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IAC Infrastructure as Code IaaC Infrastructure-as-a-Сode Инфраструктура, как код



17.01.2025 «Инферит Облако» и Git in Sky заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
28.12.2024 Реально ли создать импортонезависимое частное облако в России с помощью ПАК? 1
28.12.2024 Что лучше для СЭД: монолит, микросервисы или гибридная архитектура? 2
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 2
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
28.10.2024 Андрей Ковалев -

Андрей Ковалев, ITKey: Переход на open source в облачной инфраструктуре дает чувствительный прирост производительности

 2
22.10.2024 Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему 1
21.10.2024 Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат 2
21.10.2024 Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы 2
15.10.2024 «Круги Громова» представляют свое первое исследование российского рынка облачных платформ и сервисов 1
13.09.2024 «Нимбиус 2.1 Alto». Расширение сервисов «из коробки»: кластерный PostgreSQL, управляемый Kubernetes, Nginx и другие 1
26.06.2024 Облачный провайдер ActiveCloud (ГК Softline) и ИТ-интегратор Hilbert Team перевели инфраструктуру интернет-магазинов компании «Firmova» в облако 2
29.05.2024 Как устроена open source платформа для создания облачной инфраструктуры 3
27.04.2024 В МТУСИ разрабатывают систему автоматического управления и мониторинга сетевой инфраструктуры 2
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
03.04.2024 Платформа «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО компании «Базис» 1
03.04.2024 «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО 1
27.03.2024 Подтверждена совместимость облачной платформы KeyStack и сервера С2041И от «Гравитон» 1
Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна» 4
14.03.2024 «Базис» первым в России представил полностью импортонезависимую экосистему решений для виртуализации ИТ-инфраструктуры 1
14.03.2024 Отечественный разработчик представил экосистему для виртуализации ИТ-инфраструктуры 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
23.01.2024 Платформа Step Security Data Lake включена в Реестр российского ПО 2
15.01.2024 Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта 1
27.12.2023 SMART technologies и ГК «Аквариус» разработали совместный ПАК для управления kubernetes 1
25.12.2023 X5 Group внедрила решение российской компании ITKey в качестве инфраструктурного слоя облачной платформы X5 Salt 1
14.12.2023 Андрей Ковалев -

Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна»

 4
31.10.2023 iiii Tech предлагает новый сервис Managed DevOps для оптимизации и автоматизации разработки ПО 2
20.09.2023 Александр Худяков -

Александр Худяков, Selectel: Гибридное облако — выход для тех, кто не может перейти с VMware на альтернативные средства виртуализации

 1
10.07.2023 Совместимость интеграционной платформы Entaxy и контейнерной платформы Imagenarium 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 2
08.06.2023 «Лаборатория числитель» представила платформу управления облачной ИТ-инфраструктурой «Нимбиус» 1
14.04.2023 «Олли ИТ» стала дистрибьютором СУБД «Енисей» и контейнерной платформы Imagenarium 1
11.04.2023 Платформа CleverData CDP стала доступна в облаке Cloud 1
11.04.2023 «Ростелеком» перейдет на российские решения виртуализации «Базис» 1
28.03.2023 Обзор концепции Infrastructure as code: что это такое, преимущества, недостатки 4
28.03.2023 Тенденции на рынке IaaS 1
27.03.2023 МТС научит студентов ВШЭ разрабатывать микросервисы 1
30.12.2022 Astra Linux в России станет полноценной заменой уходящей Windows? 1
06.12.2022 Базы данных в облаке: почему бизнес все чаще выбирает DBaaS 2

Публикаций - 93, упоминаний - 126

IAC и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 17
Broadcom - VMware 2359 16
Google LLC 11775 14
8213 12
Amazon Inc - Amazon.com 2998 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 9
Yahoo! 3697 8
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 121 8
Yandex - Яндекс 7339 7
Red Hat 1305 7
Selectel - Селектел 385 7
SAP SE 5276 6
Cisco Systems 5114 6
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 12 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 5
Softline - Софтлайн 2810 5
AOL Inc 1593 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 5
InterActiveCorp - IAC 18 5
Ростелеком 9700 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 4
Oracle Corporation 6687 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
Nginx - Энджайникс 164 4
VK - Mail.ru Group 3455 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
GitHub 814 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 3
R-Vision - Р-Вижн 153 3
Diasoft - Диасофт 870 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Telegram Group 1983 2
МегаФон 8804 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Hoff Tech - Хофф Тех 39 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 2
Superjob - Суперджоб 502 2
Сбер - СберАвто 30 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 2
Кофемания 51 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Bitfury Capital 1 1
eBay Inc 1619 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Благосостояние НПФ 51 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
LEGO 244 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
Альфа-Групп - Манго Страхование - Манго Иншуринг 4 1
Альфа-Групп 696 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Талосто 4 1
Spark Capital 19 1
Балт-Аудит-Эксперт - Балтаудитэксперт/Консалтинг 5 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Cotton Club - Коттон Клаб 21 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Конституционный суд РФ 107 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
ЛДПР 105 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
IAF - International Astronautical Federation - Международная астронавтическая федерация 5 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Linux Foundation 185 1
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Microsoft Azure 1408 16
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Linux OS 9936 6
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Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 5
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 56 5
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Google Android 13994 4
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 4
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 48 4
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Basis - Базис.Workplace 38 4
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 27 4
Microsoft Azure Stack 74 3
Microsoft Visual Studio 411 3
Jenkins 44 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 3
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 3
Red Hat OpenShift 132 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 3
Broadcom - VMware vSphere 554 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 3
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 3
Microsoft Windows 15656 3
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 3
Ковалев Андрей 28 6
Мартиросов Давид 57 5
Ермаков Иван 27 4
Слышкин Василий 129 3
Шадаев Максут 1008 3
Галкин Николай 104 3
Марченко Дмитрий 28 2
Хренков Владимир 24 2
Нуралиев Борис 289 2
Колесов Александр 54 2
Бахтин Дмитрий 17 2
Волков Михаил 61 2
Плешков Павел 4 2
Diller Barry - Диллер Барри 6 2
Коробов Евгений 31 2
Аганбегян Абел 5 2
Суровец Дмитрий 76 2
Глазков Александр 137 2
Нестеров Алексей 143 2
Панченко Иван 138 2
Ермаков Валерий 124 2
Мельникова Алиса 90 2
Козырев Алексей 321 2
Шарак Андрей 62 2
Кирьянова Александра 135 2
Закоржевский Вячеслав 30 2
Урусов Виктор 127 2
Кубарев Алексей 52 2
Трандин Сергей 91 2
Ларин Андрей 22 2
Глухов Иван 27 2
Богдашов Валерий 20 2
Лазуков Станислав 29 2
Пирогова Ирина 28 2
Геллерман Михаил 34 2
Аникин Дмитрий 44 2
Желтухин Вадим 31 2
Шустрова Наталья 14 2
Анпилов Антон 17 2
Самойленко Дмитрий 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 9
Европа 21767 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 4
Россия - СФО - Новосибирск 4290 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Индия - Bharat 5432 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Канада 4881 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
США - Техас 989 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Калифорния 4625 2
США - Нью-Йорк 3098 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Америка - Американский регион 2160 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Ближний Восток 2943 1
Украина 7608 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Америка Латинская 1812 1
Беларусь - Минск 631 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Нидерланды 3517 1
Япония - Токио 995 1
Кипр - Республика 550 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 13
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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