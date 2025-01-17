IAC Infrastructure as Code IaaC Infrastructure-as-a-Сode Инфраструктура, как код
IAC и организации, системы, технологии, персоны:
|Ковалев Андрей 28 6
|Мартиросов Давид 57 5
|Ермаков Иван 27 4
|Слышкин Василий 129 3
|Шадаев Максут 1008 3
|Галкин Николай 104 3
|Марченко Дмитрий 28 2
|Хренков Владимир 24 2
|Нуралиев Борис 289 2
|Колесов Александр 54 2
|Бахтин Дмитрий 17 2
|Волков Михаил 61 2
|Плешков Павел 4 2
|Diller Barry - Диллер Барри 6 2
|Коробов Евгений 31 2
|Аганбегян Абел 5 2
|Суровец Дмитрий 76 2
|Глазков Александр 137 2
|Нестеров Алексей 143 2
|Панченко Иван 138 2
|Ермаков Валерий 124 2
|Мельникова Алиса 90 2
|Козырев Алексей 321 2
|Шарак Андрей 62 2
|Кирьянова Александра 135 2
|Закоржевский Вячеслав 30 2
|Урусов Виктор 127 2
|Кубарев Алексей 52 2
|Трандин Сергей 91 2
|Ларин Андрей 22 2
|Глухов Иван 27 2
|Богдашов Валерий 20 2
|Лазуков Станислав 29 2
|Пирогова Ирина 28 2
|Геллерман Михаил 34 2
|Аникин Дмитрий 44 2
|Желтухин Вадим 31 2
|Шустрова Наталья 14 2
|Анпилов Антон 17 2
|Самойленко Дмитрий 16 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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