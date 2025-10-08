Разделы

Selectel представил новые решения Bare Metal Cloud для управления ИТ-инфраструктурой

Компания Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, анонсировала новый этап развития своего флагманского продукта и запустил инструменты для управления выделенными серверами в формате Bare Metal Cloud. Теперь пользователям доступны расширенные возможности Terraform-провайдера для гибкого управления, а также легко масштабируемые сетевые диски. Это позволит значительно ускорить и упростить работу с ИТ-инфраструктурой, объединив высокую производительность выделенных серверов с удобством облаков.

Команда провайдера системно работает над улучшением IaaS-услуг в своем продуктовом портфеле и развивает подход Bare Metal Cloud, который который позволяет клиенту воспользоваться преимуществами виртуальных и физических серверов.

Для автоматизации работы с «голым железом» Selectel расширил возможности Terraform-провайдера, с помощью которого теперь можно управлять физическими серверами, а также другими аппаратными ресурсами по концепции IaC (инфраструктура как код). Теперь управление инфраструктурой доступно без долгой ручной настройки, благодаря чему можно быстрее взаимодействовать с платформой и сервисами. Такой подход позволяет унифицировать процессы и интегрировать управление железом в существующие CI/CD-пайплайны.

В услуге по аренде выделенных серверов также появилась опция подключения сетевых дисков, которые являются частью концепции Bare Metal Cloud. Блочное сетевое хранилище с тройной репликацией — это масштабируемая альтернатива локальному диску. С их помощью пользователям доступно централизованное хранение, быстрый доступ с нескольких узлов и удобное масштабирование инфраструктуры без простоев. Решение отличается высокой отказоустойчивостью, что особенно важно для работы критически значимых приложений и сервисов.

Новые инструменты качественно дополняют и усиливают Bare Metal Cloud сервисы, которые были запущены в Selectel ранее, например, Managed Kubernetes на выделенных серверах. Благодаря подключению кластеров Kubernetes можно автоматизировать управление и оркестрацию контейнеризированных приложений, обеспечивая отказоустойчивость и высокую доступность для микросервисных архитектур. Все это помогает значительно снизить расходы на ИТ-инфраструктуру и улучшить производительность сервисов.

«Мы в Selectel более 15 лет автоматизируем работу тысяч разных серверов и обрабатываем нестандартные запросы пользователей. У нас есть большое количество фиксированных и произвольных конфигураций под любую задачу, которые совместимы с более чем 50 продуктами компании – от баз данных до Inference-платформы. За это время команда досконально изучила нюансы работы с каждым типом железа и собрала глубокую экспертизу в управлении Bare Metal. Именно это позволило превратить физические серверы в продукт с удобством облака. Bare Metal Cloud в Selectel – это не компромисс между облаком и «голым железом», а новый подход, который объединяет лучшее из обеих концепций»‎, – отметил Ярослав Рыбалка, директор по развитию выделенных серверов Selectel.

