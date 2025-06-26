Разделы

Bare-Metal «(на) голом железе» маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы


Сервисы Bare Metal дают возможность компаниям сконцентрироваться на ключевых бизнес-процессах, минимизируя затраты и риски, связанные с управлением физической инфраструктурой, так как экспертная команда сервис-провайдера имеет высокий уровень компетенций по обслуживанию специфического оборудования, что, в свою очередь, позволяет существенно сократить ИТ-бюджет. Заказчик Bare Metal может легко изменять срок использования оборудования, отказываться от избыточных компонентов и менять конфигурацию, при необходимости.

 

26.06.2025 VK Tech открывает доступ к сервису Bare Metal в дата-центрах Tier IV

VK Tech запускает решение Bare Metal — сервис предоставления физических серверов в собственных дата-центрах VK. Основой для нового сервиса стали современные серверные платформы, на базе которых можно собрать конфигураци
08.04.2025 Yandex Cloud вышла на рынок выделенных серверов

Платформа Yandex Cloud (входит в группу Yandex B2B Tech) открыла доступ к сервису по аренде выделенных физических серверов Yandex BareMetal для всех компаний. Теперь бизнес сможет интегрировать арендованные серверы с облачной средой провайдера. Это позволит компаниям работать с разной инфраструктурой в едином вычислительн
05.12.2024 Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса

на выделенных серверах виртуализированных сред и контейнеров, в частности внутри сервиса Evolution Bare Metal, помогает в рациональном управлении ресурсами, изолировании приложений и сервисов,
28.11.2024 «РТК-ЦОД» выпустила обновленный сервис BareMetal 2.0 с GPU-картами

Компания «РТК-ЦОД» выпустила обновленный сервис BareMetal 2.0 с GPU-картами. BareMetal 2.0 — выделенные серверы без виртуализации, предоставляемые в составе «Публичного облака». Это решение обеспечивает максимально эффективное использ
22.11.2024 M1Cloud: треть облачных заказчиков хотели бы дополнить ИТ-ландшафт сервисами Bare Metal

По данным исследования сервис-провайдера M1Cloud, треть опрошенных облачных заказчиков хотела бы дополнить имеющийся ИТ-ландшафт сервисами Bare Metal, которые являются по сути альтернативой физическому оборудованию без программного обеспечения или виртуализации в гибридной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Stack
24.10.2024 Cloud.ru запустил сервис по аренде выделенных физических серверов на платформе Cloud.ru Evolution

ь новым сервисом – об этом компания сообщила на технологической конференции GoCloud Tech. Evolution Bare Metal – это управляемое решение, которое позволяет пользователям получить выделенный сер
27.09.2024 M1Cloud: Факторы роста рынка Bare Metal в России в 2024 году

По прогнозам The Business Research Company, мировой рынок Bare Metal вырастет в 2024 г. на 22,4% до $10,35 млрд. В России также рынок Bare Metal показывает тенденцию к устойчивому росту, который, по прогнозам iKS Consulting, составит 14,2 млрд

25.09.2024 Yandex Cloud начнет предоставлять услуги по аренде выделенных серверов

Облачная платформа Yandex Cloud запустила сервис по аренде выделенных физических серверов Yandex BareMetal. Компании смогут получить вычислительные мощности для размещения любого программного обеспечения, в том числе средств виртуализации. При этом задачи по обслуживанию оборудования на се
27.12.2023 Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами

облачных серверах, другая — на выделенных. При этом клиент самостоятельно решает, для каких задач какие ноды использовать.Экономия до 40% на ресурсах воркер-нод. Так как модель потребления ресурсов «голого железа» отличается от потребления облака, стоимость ресурсов у первого ниже. По подсчетам Selectel, переход на Managed Kubernetes на базе выделенных серверов позволяет сэкономить до 40%

26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме

решений, усилил присутствие своей инфраструктуры в Западной Европе, запустив новую локацию серверов bare metal в столице Нидерландов Амстердаме. Серверы расположены в надёжном дата-центре уровн
30.06.2021 G-Core Labs запустил сервис для аренды серверов bare metal в публичном облаке

го сервера, предоставляемый при аренде выделенного сервера — так называемого голого железа или узла bare metal. Проблема заключается в том, что заказать такое решение обычно оказывается трудней
21.06.2017 Oracle Bare Metal: впервые публичное облако предлагает «голое железо» без ПО

новые возможности PaaS и IaaS для поддержки их перехода в облако.Среди новых IaaS-сервисов - Oracle Bare Metal Cloud Services, по сути, облако без серверной виртуализации, а буквально - «голое

26.09.2011 Parallels Server Bare Metal 5.0 объединил гипервизор и контейнеры Parallels в одном решении

Компания Parallels, мировой поставщик ПО для виртуализации, объявила о выходе новой версии платформы Parallels Server Bare Metal 5.0, сочетающей возможности контейнерной и гипервизорной технологий виртуализации. Новая версия серверной платформы оптимизирована под задачи хостеров и сервис-провайдеров. Она обесп

Broadcom - VMware 2492 44
Microsoft Corporation 25238 27
Oracle Corporation 6869 24
Flant - Флант 152 23
Selectel - Селектел 439 20
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 15
Intel Corporation 12541 14
IBM - International Business Machines Corp 9551 12
8992 12
Red Hat 1345 12
Yandex - Яндекс 8440 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2488 12
Upstream 51 10
Dell EMC 5093 10
Orion soft - Орион софт - 205 9
HP Inc. 5762 9
Amazon Inc - Amazon.com 3132 8
Softline - Софтлайн 3265 8
Acronis - Акронис 459 8
Ростелеком 10311 7
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 340 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4529 7
Nvidia Corp 3735 7
Dell Technologies - Dell Computer 2162 7
SAP SE 5429 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 6
Cisco Systems 5223 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 6
Citrix Systems 840 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 523 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 242 5
Google LLC 12261 5
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 5
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 28 5
Proxima 47 4
AMD - Advanced Micro Devices 4469 4
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 141 4
МегаФон 9906 4
Крок - Croc 1814 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 4
Лента - Сеть розничной торговли 2271 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 3
John Deere - Джон Дир 27 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Tesla Motors 428 2
Lockheed Martin 767 1
Caterpillar - 90 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 34 1
Aldo Coppola 2 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Talos Fund I LP 5 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 40 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 41 1
Гекса – нетканые материалы 1 1
Yandex - Рободоставка 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 402 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 9 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 132 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 101 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
LEGO 255 1
CarPrice - Карпрайс 40 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1643 1
Газпром ПАО 1416 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 1
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
Связной ГК 1384 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
Boeing 1017 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4900 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 140 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 7
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 3
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
OSRF - Open Source Robotics Foundation 1 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 1
Linux Foundation 189 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 162
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 138
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 117
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 83
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 79
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1145 69
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2969 68
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 52
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 51
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1771 51
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12385 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 49
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3059 47
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 45
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 37
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 35
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4678 34
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11575 32
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 31
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 437 30
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1254 29
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4190 29
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 595 29
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2878 28
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1164 26
DevOps - Development и Operations 1067 26
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 25
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5920 24
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7415 22
OpenStack 532 18
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2107 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 17
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2159 16
Linux OS 10906 30
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 147 26
Microsoft Windows 16331 20
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 17
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1512 15
Microsoft Azure 1460 15
Broadcom - VMware vSphere 595 15
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 659 15
Intel x86 - архитектура процессора 1982 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 12
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 85 11
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 10
Docker - Платформа распределённых приложений 437 10
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 9
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 210 8
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 297 8
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 64 7
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 181 7
Huawei nova - Серия смартфона 76 7
Apache Hadoop 447 6
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 133 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 6
Red Hat OpenShift 135 6
Brain4Net B4N Service Platform 12 5
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 32 5
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 105 5
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 5
Orion soft - Proxima DB 50 5
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform 41 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 5
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 5
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 219 5
Google Cloud Platform - GCP 345 5
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 82 5
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 5
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 130 5
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 545 5
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 148 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1307 5
Аксенов Константин 46 11
Ансимов Константин 35 8
Любимов Олег 51 6
Морарь Максим 25 5
Березин Максим 131 4
Лебедев Владимир 82 4
Титов Александр 41 4
Щапов Олег 24 3
Кожокин Артем 8 3
Бутримов Никита 4 3
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 3
Баталов Александр 27 3
Какунин Алексей 20 2
Исаев Дмитрий 49 2
Федотов Александр 11 2
Тутаев Михаил 55 2
Бачурин Олег 11 2
Селиванов Павел 5 2
Мартынов Евгений 32 2
Кадомский Вячеслав 78 2
Атрепьев Григорий 34 2
Мерещенко Сергей 6 2
Романько Иван 5 2
Родионова Любовь 12 2
Гавриленко Александр 40 2
Rosenblum Mendel - Розенблюм Мендел 5 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 2
Захарченко Антон 11 2
Павлов Дмитрий 14 2
Johnson Don - Джонсон Дон 6 2
Тугов Александр 15 2
Краснов Александр 88 2
Анисимов Константин 41 2
Lohmeyer Marc - Ломмайер Марк 3 2
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 2
Белоусов Сергей 247 2
Шадаев Максут 1148 2
Грин Диана 11 2
Обухов Александр 39 2
Fitzgerald Joe - Фицджеральд Джо 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 156943 114
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 12
Европа 24638 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 7
Нидерланды 3633 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 4
Казахстан - Республика 5796 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Беларусь - Белоруссия 6030 3
Германия - Федеративная Республика 12938 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
США - Мэриленд - Балтимор 178 2
Франция - Французская Республика 7977 2
Великобритания - Лондон 2407 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2668 2
Россия - СФО - Новосибирск 4652 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1707 2
Узбекистан - Республика 1872 2
Америка - Американский регион 2188 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 2
Сингапур - Республика 1906 2
США - Калифорния - Санта-Клара 187 2
Люксембург Великое Герцогство 436 2
Европа Восточная 3121 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 438 2
Бразилия - Сан-Паулу 175 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Нидерланды - Гаага 50 1
Украина - Запорожская область 118 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 21 1
США - Вашингтон штат 128 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Япония 13550 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2313 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 13
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3382 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2548 9
Аренда 2584 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3127 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8135 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2586 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 369 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 4
Аудит - аудиторский услуги 3112 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2495 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2957 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6325 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1716 4
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1071 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 5
The Register - The Register Hardware 1697 3
N+1 - Издание 181 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
Infosan 75 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Forbes - Форбс 912 1
Tom’s Hardware 516 1
FT - Financial Times 1259 1
Wikipedia - Википедия 585 1
TechSpot 159 1
IDC - International Data Corporation 4943 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 6
Gartner - Гартнер 3609 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 5
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 3
Forrester Research 828 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
ACG Research 8 1
SPEC Power benchmark 2 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
IDC Cloud System Software Survey 1 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Business Research Company 4 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
University of Bristol - Бристольский университет 85 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 33 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Oracle OpenWorld 65 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 2
Selectel TechDay 6 2
U.S. Department of Defense - DARPA Virtual Robotics Challengе 4 1
Broadcom - VMware Forum - VMware vForum - VMware Virtualization Forum 8 1
Старкон 3 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
