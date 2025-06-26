VK Tech открывает доступ к сервису Bare Metal в дата-центрах Tier IV VK Tech запускает решение Bare Metal — сервис предоставления физических серверов в собственных дата-центрах VK. Основой для нового сервиса стали современные серверные платформы, на базе которых можно собрать конфигураци

Yandex Cloud вышла на рынок выделенных серверов Платформа Yandex Cloud (входит в группу Yandex B2B Tech) открыла доступ к сервису по аренде выделенных физических серверов Yandex BareMetal для всех компаний. Теперь бизнес сможет интегрировать арендованные серверы с облачной средой провайдера. Это позволит компаниям работать с разной инфраструктурой в едином вычислительн

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса на выделенных серверах виртуализированных сред и контейнеров, в частности внутри сервиса Evolution Bare Metal, помогает в рациональном управлении ресурсами, изолировании приложений и сервисов,

«РТК-ЦОД» выпустила обновленный сервис BareMetal 2.0 с GPU-картами Компания «РТК-ЦОД» выпустила обновленный сервис BareMetal 2.0 с GPU-картами. BareMetal 2.0 — выделенные серверы без виртуализации, предоставляемые в составе «Публичного облака». Это решение обеспечивает максимально эффективное использ

M1Cloud: треть облачных заказчиков хотели бы дополнить ИТ-ландшафт сервисами Bare Metal По данным исследования сервис-провайдера M1Cloud, треть опрошенных облачных заказчиков хотела бы дополнить имеющийся ИТ-ландшафт сервисами Bare Metal, которые являются по сути альтернативой физическому оборудованию без программного обеспечения или виртуализации в гибридной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Stack

Cloud.ru запустил сервис по аренде выделенных физических серверов на платформе Cloud.ru Evolution ь новым сервисом – об этом компания сообщила на технологической конференции GoCloud Tech. Evolution Bare Metal – это управляемое решение, которое позволяет пользователям получить выделенный сер

M1Cloud: Факторы роста рынка Bare Metal в России в 2024 году По прогнозам The Business Research Company, мировой рынок Bare Metal вырастет в 2024 г. на 22,4% до $10,35 млрд. В России также рынок Bare Metal показывает тенденцию к устойчивому росту, который, по прогнозам iKS Consulting, составит 14,2 млрд

Yandex Cloud начнет предоставлять услуги по аренде выделенных серверов Облачная платформа Yandex Cloud запустила сервис по аренде выделенных физических серверов Yandex BareMetal. Компании смогут получить вычислительные мощности для размещения любого программного обеспечения, в том числе средств виртуализации. При этом задачи по обслуживанию оборудования на се

Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами облачных серверах, другая — на выделенных. При этом клиент самостоятельно решает, для каких задач какие ноды использовать.Экономия до 40% на ресурсах воркер-нод. Так как модель потребления ресурсов «голого железа» отличается от потребления облака, стоимость ресурсов у первого ниже. По подсчетам Selectel, переход на Managed Kubernetes на базе выделенных серверов позволяет сэкономить до 40%

G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме решений, усилил присутствие своей инфраструктуры в Западной Европе, запустив новую локацию серверов bare metal в столице Нидерландов Амстердаме. Серверы расположены в надёжном дата-центре уровн

G-Core Labs запустил сервис для аренды серверов bare metal в публичном облаке го сервера, предоставляемый при аренде выделенного сервера — так называемого голого железа или узла bare metal. Проблема заключается в том, что заказать такое решение обычно оказывается трудней

Oracle Bare Metal: впервые публичное облако предлагает «голое железо» без ПО новые возможности PaaS и IaaS для поддержки их перехода в облако.Среди новых IaaS-сервисов - Oracle Bare Metal Cloud Services, по сути, облако без серверной виртуализации, а буквально - «голое