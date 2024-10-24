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Cloud.ru запустил сервис по аренде выделенных физических серверов на платформе Cloud.ru Evolution

Платформа Cloud.ru Evolution провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru пополнилась новым сервисом – об этом компания сообщила на технологической конференции GoCloud Tech. Evolution Bare Metal – это управляемое решение, которое позволяет пользователям получить выделенный сервер из личного кабинета без участия технического персонала. Особенность сервиса – весь объем арендуемых вычислительных ресурсов принадлежит только одному клиенту, при этом крайне маловероятно наличие конфигурации сопоставимой мощности среди виртуальных машин. Evolution Bare Metal интегрирован с кроссплатформенными сервисами Cloud.ru.

Пользователям доступны готовые конфигурации для разных типов задач, они отличаются типом процессоров, объемом памяти и характеристиками дисков. При таком сценарии после заказа сервер будет доступен меньше, чем за минуту без учета времени на установку операционной системы, так как серверы готовой конфигурации собираются и монтируются в стойки заранее. Управление сервером происходит через VNC-консоль в личном кабинете для удаленного доступа, либо через API для управления выделенными серверами.

Сценарии использования сервиса Evolution Bare Metal: размещение высоконагруженных приложений, баз данных и российских ЕRP-систем; среда для разработки и тестирования: аренда выделенных серверов для проведения нагрузочных тестов, требующих высокой производительности ресурсов, симуляции различных сценариев использования и проверку производительности программного обеспечения; обработка Big data: использование выделенных серверов для создания мощных кластеров обработки данных. Подходит для обработки и анализа больших объемов информации, получая ценные инсайты для бизнеса; создание на выделенных серверах виртуализированных сред и контейнеров для рационального управления ресурсами и изолирования приложений и сервисов для их гибкости и безопасности.

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Никита Бутримов, лидер продуктового направления Cloud.ru, сказал: «Evolution Bare Metal подойдет клиентам, которым требуется прямой доступ к оборудованию: от стартапов, малого и среднего бизнеса до крупных компаний. Запуск нового сервиса позволит использовать выделенные физические серверы с облачной инфраструктурой, гибкой конфигурацией и удобным управлением для аналитических задач, работы с высоконагруженными корпоративными приложениями и базами данных в цифровом банкинге, финтехе, eCommerce, онлайн-стриминге».

Evolution Bare Metal доступен по модели pay-as-you-allocate с гибкой системой оплаты.

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