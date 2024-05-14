API Application Programming Interface APIM API-management Программный интерфейс приложения
Application programming interface (интерфейс прикладного программирования или программный интерфейс приложения) в широком смысле представляет собой набор описаний методик (структур, констант, процедур, функций и классов), благодаря которым 2 разных программных решения могут работать «в паре».
API обычно включается в описание определенного интернет-протокола (например, RFC), фреймворка или метода вызова функций ОС. Нередко API реализуется на базе конкретного программного продукта ОС или его библиотекой.
Использоваться интерфейс прикладного программирования может программистами в процессе разработки любых программных продуктов.
API в роли средства интеграции программного обеспечения
API — это функциональность, которая может быть у конкретного программного продукта (библиотека, модуль и т. д.). С помощью API можно уйти от привязки к тому, как именно реализована такая функциональность.
Если приложение (библиотеку, модуль и т. д.) назвать «черным ящиком», тогда интерфейс прикладного программирования будет представлять собой массу «кнопок и тумблеров», которые дают возможность пользователю этого «черного ящика» «крутить их и вертеть» как угодно.
Принципы API
Разные программные компоненты могут функционировать при помощи API. Так как обычные компоненты ПО имеют четкую иерархию, то высокоуровневые компоненты пользуются API тех компонентов, которые имеют уровень пониже. Низкоуровневые компоненты будут задействовать API-компоненты уровней, которые еще ниже.
По аналогичному принципу работают сетевые протоколы (для передачи данных по интернету и сети). Классический протокольный стек (OSI) имеет 7 уровней (начиная с физического и заканчивая уровнем протокола приложений по типу IMAP и HTTP).
Каждый при таком подходе использует функционал предыдущего, который находится «ниже» уровня передачи информации и передает необходимый функционал следующему уровню, который находится «выше».
Если говорить о протоколе, как о понятии, то по своему смыслу оно будет весьма близким к API. Ведь, оба этих решения представляют собой абстракцию функциональности, а их различия заключаются в том, что протокол передачи данных передает данные, а API обеспечивает взаимодействие разных программных продуктов. API-библиотеки (функции и классы) состоят из описаний семантики функций и сигнатур.
|14.05.2024
|
«МТС Exolve» возглавила рейтинг Market.CNews Telecom API 2024
«МТС Exolve», 100-процентная «дочка» МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, возглавила первый в России рейтинг провайдеров Telecom API. Опубликован первый в России рейтинг провайдеров Telecom API. Со значительным отрывом в нем лидирует платформа «МТС Exolve». Рынок Telecom API в России — один из самых быстрор
|
Market.CNews. Провайдеры Telecom API 2024
Провайдеры Telecom API 2024 Будучи пронизанными ИТ-сервисами, мы постоянно сталкиваемся с авторизацией по мобильному телефону, коммуникациями с водителями такси, курьерами и продавцами, отслеживанию статуса покуп
|14.05.2024
|
Сферы применения Telecom API: кому будет полезна данная технология
Общие сведения Telecom API идеально подходит для компаний с высокой нагрузкой звонков, активно работающих с входящими звонками и готовых к интеграции через API. Это может быть полезно для онлайн-платформ, таки
|14.05.2024
|
Telecom API: обзор сервиса, принцип работы, преимущества и недостатки
Общие сведения Telecom API представляет собой открытую телекоммуникационную платформу, которая содержит набор сервис
|14.05.2024
|
Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских провайдеров Telecom API 2024
енциальность: звонки должны совершаться с нашего или на наш телефонный номер, но тот самый водитель такси, курьер или оператор знать его не должен. На помощь приходит телефония, реализованная на базе API. Подробности — в обзоре российских провайдеров Telecom API 2024. Перейти к обзору провайдеров Telecom API 2024 Рейтинг российских провайдеров Telecom API 2024 Сравнение
|11.04.2024
|
ГК «Гарда» представила Web Application и API Firewall собственной разработки.
льным стимулам развития относятся стремительный после пандемии развитие сферы онлайн-услуг, курс экономики на технологический суверенитет и увеличение объемов цифровизации, повышение популярности веб API и расширение применения машинного обучения. Наряду с внутрирыночными трансформациями стоит упомянуть об ужесточении отраслевых стандартов и нормативных требований, которые тоже способствуют
|03.04.2024
|
Сервис кадрового ЭДО HRlink предоставит клиентам доступ к API-интерфейсу
есс интеграции своего сервиса проще и начнет предоставлять компаниям-пользователям решения доступ к API-интерфейсу. С его помощью клиенты разработчика смогут быстрее внедрять инструменты кадров
|02.04.2024
|
Навигация «Яндекса» появится в новых автомобилях концерна Chery Automobile
«Яндекс» и автомобильный концерн Chery Automobile заключили соглашение о партнерстве в России. В рамках сотрудничества автопроизводитель планирует использовать технологии API «Яндекс Карт» при разработке собственных навигационных сервисов для бортовых компьютеров автомобилей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт». Для новых моделей, ориентированных
|20.02.2024
|
Спрос на API для мониторинга сайтов увеличился вдвое
Хостинг-провайдер SpaceWeb провел исследование на рынке веб-разработки. Хостер узнал, как часто веб-студии и администраторы сайтов используют в своей работе методы публичного API хостинга для автоматизации ресурсов и анализа данных. За второе полугодие 2023 г. востребованность технологий API хостинга в веб-индустрии выросла в два раза. Веб-разработчики стали
|14.02.2024
|
Исследование АФТ: в мире количество клиентов, пользующихся сервисами через открытые API, может увеличиться более чем в два раза к 2025 году
Исследование «Ассоциации ФинТех» (АФТ) «Открытые экосистемы и открытые API. Глобальные тренды. Перспективы развития в России» – это обзор мирового опыта применения подходов к внедрению и развитию открытых API в западных странах и странах БРИКС. Исследование
|13.02.2024
|
Ventra Go! выпустила API для бесшовной интеграции с HR-системами крупного ритейла
Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! выпустила открытый программный интерфейс (API), который позволит крупным торговым сетям отправлять заявки на временный персонал из собс
|12.02.2024
|
«Сбер» объединил два API-решения для корпоративных клиентов в единую версию
«Сбер» объединил два основных API-решения для корпоративных клиентов в одно — Sber API. Единый сервис упростит клиентский путь и станет более простым и удобным для пользователей. Сократится время вывода новых сервисо
|26.01.2024
|
CRM-система Talantix от hh.ru выпустила собственный API
гает российским компаниям-работодателям вести работу по подбору персонала — представила собственный API — новый инструмент CRM-системы для передачи и обмена данными между используемыми корпорат
|21.12.2023
|
В системе управления доступом RooX UIDM появился API Gateway
В систему управления доступом RooX UIDM добавлен API Gateway — универсальный конфигурируемый шлюз для управления доступом в информационные сис
|21.12.2023
|
Банк ДОМ.РФ запустил оформление ипотеки через экосистему недвижимости «Метр квадратный»
Банк ДОМ.РФ с помощью открытых данных API реализовал оформление ипотечных кредитов через одну из крупнейших российских экосистем недвижимости – «Метр квадратный» (М2). Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ. Открытые API
|18.12.2023
|
API «Яндекс карты» выпустили «Редактор стилей карт»
дизайн можно экспортировать в формате JSON-файла, чтобы интегрировать на сайт, передать коллегам или доработать позже, если потребуется. Редактор стилей карт совместим с программными библиотеками JS API 3.0 и MapKit SDK, поэтому добавить стилизованную карту можно как на сайт или отдельную веб-страницу, так и в приложения на iOS и Android. API «Яндекс карты» выпустили «Редактор стиле
|06.12.2023
|
«Яндекс» открывает доступ к YandexGPT API для всех пользователей
«Яндекс» открывает доступ к YandexGPT API через облачную платформу Yandex Cloud для всех пользователей в режиме превью. Также облачная платформа запускает программу грантов Yandex Cloud Boost AI. Технологические компании смогут пол
|15.11.2023
|
Холдинг «Север авто» автоматизировал проверку контрагентов с API «Контур.фокуса»
Многопрофильный шинный холдинг «Север авто» автоматизировал проверку и мониторинг бизнес-партнеров, работающих по постоплате. Этого удалось достичь благодаря интеграции API «Контур.фокуса» в ERP-систему компании. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Ранее проверка контрагентов сводилась к ручному анализу данных — специалисты сверяли сведения о бизне
|25.10.2023
|
ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 1,8 млн рублей
ВТБ провел третий ежегодный API-хакатон — более 800 молодых специалистов в составе 200 команд со всей России зарегистрировалось для участия, чтобы представить свои идеи и разработать инновационные решения на основе открыт
|10.10.2023
|
API «Контур.фокуса» появился на платформе цифровых решений «эффективность.рф»
ость своих контрагентов. Для каждого предприятия-пользователя платформы доступно до 50 бесплатных проверок в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «Проверка контрагентов помогает избежать сотрудничества с ненадежными бизнес-партнерами, снизить риски неисполнения обязательств, доначисления налогов и других финансовых и
|26.09.2023
|
SmartDev-2023: искусственный интеллект Сбера выведет бизнес на новый уровень
На технологической конференции SmartDev Сбер представил GigaChat API, программный интерфейс доступа к нейросетевой модели GigaChat для бизнеса. Теперь компани
|07.09.2023
|
Ozon запустил Statistics API для получения данных о продажах на маркетплейсе
Ozon открыл доступ к Statistics API – инструменту аналитики, с помощью которого внешние разработчики получат данные о всем ассортименте площадки – более 200 млн товарных наименований. Сервис повысит точность данных, которые н
|27.07.2023
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила API сервиса для работы со складами «Временные окна»
х компаний, оперирующих большими площадями складских помещений, обратились в ATI.SU с просьбой представить инструмент для интеграции «Временных окон» с используемыми ими программами складского учета. API позволяет пользоваться базовым функционалом «Временных окон», создавать, подтверждать и отменять бронирования перевозчиков, производить анализ занятости склада, а также просматривать всю не
|18.07.2023
|
«Контур» помог Владбизнесбанку ускорить проверку заемщика в шесть раз
Владбизнесбанк сократил время на проверку заемщика с 30 до 5 минут, благодаря внедрению API «Контур.фокуса». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Владбизнесбанк, как и любая финансовая организация, проводит множество проверок клиентов и контрагентов банка. Когда физлицо
|12.07.2023
|
RuStore открыл возможность загрузки приложений и работы с отзывами пользователей через API
Российский магазин приложений RuStore выпустил API для публикации и работы с отзывами и рейтингами. Инструмент позволяет автоматизировать загрузку новых продуктов и оперативнее взаимодействовать с пользователями. Об этом CNews сообщили пред
|22.06.2023
|
Платформа API ВТБ признана инновацией года премии CNews
Платформа открытых программных интерфейсов (API) банка ВТБ победила в номинации «Экосистема для цифровой трансформации: инновация года» премии CNews «Инновации года 2023». Она позволила упростить и полностью автоматизировать подключение
|20.06.2023
|
API «Контур.доверенности» научился в полуавтоматическом режиме проверять МЧД контрагентов
Теперь клиенты сервиса могут оперативно выявлять, доступны ли контрагенту те или иные действия от лица компании-доверителя или нет. Об этом CNews сообщили представители «Контура». API — это набор способов и правил, который позволяет клиенту организовать работу с МЧД в собственной информационной системе. Пользователь может не только проверять полномочия контрагентов, но и
|14.06.2023
|
iSimpleLab запустит пилот на площадке АФТ по использованию среды открытых API
екта компания отработает взаимодействие с финансовыми организациями с использованием среды открытых API. Об этом CNews сообщили представители АФТ. В рамках пилотного проекта предполагается испо
|06.06.2023
|
«Яндекс карты» выпустили API «Геосаджеста»
«Яндекс карты» представили новый инструмент для бизнеса — «Геосаджест». Готовое программное решение в составе API «Яндекс карт» подсказывает названия организаций, городов и улиц при вводе. Это помогает компаниям упростить заполнение форм на своих сайтах, в CRM или мобильных приложениях. Об этом CNews с
|05.06.2023
|
ATI.SU представила расширение своего API для интеграции с продуктами «1С»
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о доступности демонстрационного расширения для интеграции своего API с продуктами «1С». Новое технологическое решение позволяет клиентам компании автоматизировать процесс добавления грузов на сайт непосредственно в учетной системе на базе платформы «1С:Предп
|21.04.2023
|
МТС Exolve расскажет об омниканальных коммуникациях через API
приглашает 25 апреля всех желающих присоединиться к бесплатному вебинару, где расскажет о том, насколько важно предлагать клиентам разные каналы коммуникаций и управлять ими в компании, чем помогают API в этом и как интегрировать все это в единый механизм. На обзорный вебинар можно записаться по ссылке: https://moskva.mts.ru/business/mts-pro-biznes/online-25-04-2023 Событие пригодится тем,
|19.04.2023
|
«Корус консалтинг» дополнила платформу «Авандок» новым высокоуровневым API и интеграцией с сервисом «Контур.Доверенность»
ГК «Корус консалтинг» выпустила обновление low-/no-code платформы «Авандок». Новая версия отличается высокоуровневым API для интеграции с различными информационными системами организации, интеграцией с сервисом «Контур.Доверенность» для работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД), технологией единого входа
|10.04.2023
|
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила API для анализа цен
«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила список API. Теперь пользователи могут интегрировать с помощью API в свою внутреннюю учетную систему сервисы «Индекс ATI.SU FTL РФ» и «Средние ставки». Это позволит оперативно в удобном формате
|06.03.2023
|
«Контур» помог Торгового-промышленной палате Башкортостана автоматизировать проверки
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан сократила время на верификацию новых членов с месяца до 10 минут с помощью «API Контур.Фокуса». В ТПП Республики Башкортостан входит более 1,5 тыс. предприятий — добровольных членов палаты. Чтобы эффективно взаимодействовать с организациями в течение года, ТПП приходит
|06.03.2023
|
«Телфин» запускает открытый API для интеграции мессенджеров в CRM
Российский провайдер коммуникационных решений «Телфин» открывает доступ к бесплатному API сервиса WhatCRM для интеграции Telegram и WhatsApp с любым корпоративным бизнес-приложени
|16.02.2023
|
ВТБ перевел собственную API-платформу на российское ПО
ВТБ завершил перевод собственной платформы открытых программных интерфейсов (API) на российское импортонезависимое программное обеспечение. Об этом в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» сообщил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ
|25.01.2023
|
«Контур» и «Первая форма» выпустили интеграцию для автоматической оценки контрагентов
В BPM-системе «Первая форма» теперь можно автоматически оценивать благонадежность контрагентов с помощью API «Контур.фокуса». Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Первая форма» – российская BPM-система для автоматизации любых бизнес-процессов: документооборота, управления проектами, CR
|13.12.2022
|
Вышло ноябрьское обновление «Документерры», платформы для технических писателей
е ноября 2022 г. стало доступно обновление «Документерры» — отечественной платформы для работы с технической документацией. Новые функции особенно подойдут профессионалам, которые специализируются на API-документации. Автоматизация задач документации — одна из актуальных областей технического писательства. Решение таких задач экономит ресурсы и позволяет создавать более качественные руковод
|13.12.2022
|
«Контур» представил решение по проверке контрагентов в свободной CRM
особенно востребованным и выигрышным. Возможности интеграционного модуля позволяют моментально оценивать благонадежность контрагентов, автоматизировать заполнение и актуализацию реквизитов. С помощью API «Контур.фокуса» информация о физлицах и юрлицах загружается прямо в карточку контрагента. Система анализирует данные и отмечает цветом рисковые факторы, что упрощает работу со спорными клие
|01.12.2022
|
«Яндекс карты» представили новый JS API с расширенными возможностями дизайна карт
«Яндекс карты» выпустили JavaScript API 3.0 — новую версию программной библиотеки, позволяющей встраивать интерактивные карты на сайты и в веб-приложения. С новым API карты загружаются быстрее. Кроме того, в обновлении вме
API и организации, системы, технологии, персоны:
|Катаева Елена 28 22
|Натрусов Артем 260 20
|Шадаев Максут 860 20
|Кулик Вадим 173 20
|Сотин Денис 197 19
|Мельникова Анастасия 330 15
|Рустамов Рустам 341 14
|Воронин Павел 111 13
|Тятюшев Максим 61 13
|Ульянов Николай 85 12
|Чаркин Евгений 277 12
|Путин Владимир 3003 12
|Рыжиков Сергей 111 11
|Кивокурцев Олег 92 11
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 11
|Jobs Steve - Джобс Стив 1005 11
|Александров Александр 59 10
|Румянцев Антон 47 10
|Демидов Михаил 133 10
|Чурсин Дмитрий 53 10
|Бурилов Андрей 97 10
|Карпов Роман 45 10
|Гузовский Денис 60 10
|Булгаков Кирилл 85 10
|Маркова Светлана 24 10
|Зайцев Михаил 230 10
|Сивцев Илья 115 10
|Абакумов Евгений 183 9
|Галушкин Олег 180 9
|Стоянов Алексей 33 9
|Леонов Алексей 68 9
|Макаров Станислав 117 9
|Добровинский Александр 27 9
|Белоусов Сергей 238 9
|Березин Максим 100 9
|Дуров Павел 268 9
|Евдокимов Игорь 40 9
|Кирьянова Александра 111 9
|Семенов Александр 134 9
|Климов Андрей 49 9
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1970 до 05.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1288841, в очереди разбора - 804830.
Создано именных указателей - 146593.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.