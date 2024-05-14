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API Application Programming Interface APIM API-management Программный интерфейс приложения


Application programming interface (интерфейс прикладного программирования или программный интерфейс приложения) в широком смысле представляет собой набор описаний методик (структур, констант, процедур, функций и классов), благодаря которым 2 разных программных решения могут работать «в паре».

API обычно включается в описание определенного интернет-протокола (например, RFC), фреймворка или метода вызова функций ОС. Нередко API реализуется на базе конкретного программного продукта ОС или его библиотекой.

Использоваться интерфейс прикладного программирования может программистами в процессе разработки любых программных продуктов.

API в роли средства интеграции программного обеспечения

API — это функциональность, которая может быть у конкретного программного продукта (библиотека, модуль и т. д.). С помощью API можно уйти от привязки к тому, как именно реализована такая функциональность.

Если приложение (библиотеку, модуль и т. д.) назвать «черным ящиком», тогда интерфейс прикладного программирования будет представлять собой массу «кнопок и тумблеров», которые дают возможность пользователю этого «черного ящика» «крутить их и вертеть» как угодно.

Принципы API


Разные программные компоненты могут функционировать при помощи API. Так как обычные компоненты ПО имеют четкую иерархию, то высокоуровневые компоненты пользуются API тех компонентов, которые имеют уровень пониже. Низкоуровневые компоненты будут задействовать API-компоненты уровней, которые еще ниже.

По аналогичному принципу работают сетевые протоколы (для передачи данных по интернету и сети). Классический протокольный стек (OSI) имеет 7 уровней (начиная с физического и заканчивая уровнем протокола приложений по типу IMAP и HTTP).

Каждый при таком подходе использует функционал предыдущего, который находится «ниже» уровня передачи информации и передает необходимый функционал следующему уровню, который находится «выше».

Если говорить о протоколе, как о понятии, то по своему смыслу оно будет весьма близким к API. Ведь, оба этих решения представляют собой абстракцию функциональности, а их различия заключаются в том, что протокол передачи данных передает данные, а API обеспечивает взаимодействие разных программных продуктов. API-библиотеки (функции и классы) состоят из описаний семантики функций и сигнатур.
 


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В BPM-системе «Первая форма» теперь можно автоматически оценивать благонадежность контрагентов с помощью API «Контур.фокуса». Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Первая форма» – российская BPM-система для автоматизации любых бизнес-процессов: документооборота, управления проектами, CR
13.12.2022 Вышло ноябрьское обновление «Документерры», платформы для технических писателей

е ноября 2022 г. стало доступно обновление «Документерры» — отечественной платформы для работы с технической документацией. Новые функции особенно подойдут профессионалам, которые специализируются на API-документации. Автоматизация задач документации — одна из актуальных областей технического писательства. Решение таких задач экономит ресурсы и позволяет создавать более качественные руковод
13.12.2022 «Контур» представил решение по проверке контрагентов в свободной CRM

особенно востребованным и выигрышным. Возможности интеграционного модуля позволяют моментально оценивать благонадежность контрагентов, автоматизировать заполнение и актуализацию реквизитов. С помощью API «Контур.фокуса» информация о физлицах и юрлицах загружается прямо в карточку контрагента. Система анализирует данные и отмечает цветом рисковые факторы, что упрощает работу со спорными клие
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«Яндекс карты» выпустили JavaScript API 3.0 — новую версию программной библиотеки, позволяющей встраивать интерактивные карты на сайты и в веб-приложения. С новым API карты загружаются быстрее. Кроме того, в обновлении вме

Публикаций - 3462, упоминаний - 3760

API и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24214 436
Google LLC 11483 369
Yandex - Яндекс 6658 242
Oracle Corporation 6558 226
7789 193
Apple Inc 11743 158
IBM - International Business Machines Corp 9370 145
Broadcom - VMware 2286 131
SAP SE 5147 123
Meta Platforms - Facebook 4390 106
Telegram Group 1577 101
Amazon Inc - Amazon.com 2929 97
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3418 95
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11218 95
Intel Corporation 11972 91
VK - Mail.ru Group 3296 90
Ростелеком 10868 88
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 876 84
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 763 83
Cisco Systems 5037 72
Dell EMC 4988 68
GitHub 708 66
X Corp - Twitter 2819 66
МегаФон 8074 59
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1294 59
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1454 57
Red Hat 1284 56
Huawei 3744 56
HP Inc. 5636 53
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4602 53
Samsung Electronics 10039 51
Nvidia Corp 3344 48
AMD - Advanced Micro Devices 4052 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8492 48
1С-Битрикс - Bitrix 551 47
Крок - Croc 1767 39
Softline - Софтлайн 2473 37
Directum - Директум 1027 35
Oracle - Sun Microsystems 2210 34
Salesforce.com 413 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6715 163
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2678 88
Альфа-Банк 1701 61
Открытие ФК - Банк Открытие 528 61
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 894 58
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1518 58
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1071 53
Лента - Сеть розничной торговли 1942 42
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6835 36
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 956 36
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Почта России ПАО 2032 33
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 673 33
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РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 396 31
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ПСБ - Промсвязьбанк 804 23
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Открытие ФК - Росгосстрах 336 20
Почта Банк 429 20
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Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 627 19
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CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 676 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 5
ASF - Apache Software Foundation 108 5
OpenJDK Community 7 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 4
Eclipse Foundation 25 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 3
OSI - Open Source Initiative 71 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 88 3
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 214 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 275 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60644 1340
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23029 1273
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19825 912
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46002 837
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28737 795
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14999 764
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28127 697
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24574 544
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24001 539
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10133 419
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10782 419
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10258 400
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6812 399
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10529 387
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16502 384
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9240 349
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11957 346
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23078 330
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8830 315
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10501 296
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13615 294
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6302 292
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8870 290
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11858 288
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4319 281
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11213 259
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9858 258
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11192 246
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20117 245
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3349 239
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5906 236
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6006 234
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8107 233
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11967 230
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12332 227
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14811 217
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23593 215
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5617 212
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4745 211
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4177 204
Microsoft Windows 15179 407
Google Android 13544 372
Linux OS 9288 335
Apple iOS 7438 269
Oracle Java - язык программирования 2923 165
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3957 141
JavaScript - JS - язык программирования 1106 116
Microsoft Azure 1376 103
Apple macOS 1929 95
Microsoft Office 3595 93
Apple iPhone - серия смартфонов 6917 86
Apple - App Store 2792 80
Mozilla Firefox - браузер 1860 80
Python - высокоуровневый язык программирования 763 78
Google Play - Google Store - Android Market 3182 77
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4732 77
Google Chrome - браузер 1504 75
Apple iPhone 6 4862 73
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1906 72
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1063 72
C/C++ - Язык программирования 681 70
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 908 66
Apple Mac - Apple Macintosh 2932 66
Microsoft SQL Server 1542 65
Microsoft Skype 2018 64
Microsoft Windows 2000 8661 63
Intel x86 - архитектура процессора 1758 63
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1614 61
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1224 56
Apple macOS X - Rhapsody 1506 56
Microsoft Edge - браузер 1972 52
Apple iPad 3814 50
Apple Safari - браузер 837 48
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 408 48
Microsoft Windows 10 1685 48
СКБ Контур - Контур.Фокус 925 47
Broadcom - VMware vSphere 541 47
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4874 46
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 886 46
Microsoft Exchange 1385 45
Катаева Елена 28 22
Натрусов Артем 260 20
Шадаев Максут 860 20
Кулик Вадим 173 20
Сотин Денис 197 19
Мельникова Анастасия 330 15
Рустамов Рустам 341 14
Воронин Павел 111 13
Тятюшев Максим 61 13
Ульянов Николай 85 12
Чаркин Евгений 277 12
Путин Владимир 3003 12
Рыжиков Сергей 111 11
Кивокурцев Олег 92 11
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 11
Александров Александр 59 10
Румянцев Антон 47 10
Демидов Михаил 133 10
Чурсин Дмитрий 53 10
Бурилов Андрей 97 10
Карпов Роман 45 10
Гузовский Денис 60 10
Булгаков Кирилл 85 10
Маркова Светлана 24 10
Зайцев Михаил 230 10
Сивцев Илья 115 10
Абакумов Евгений 183 9
Галушкин Олег 180 9
Стоянов Алексей 33 9
Леонов Алексей 68 9
Макаров Станислав 117 9
Добровинский Александр 27 9
Белоусов Сергей 238 9
Березин Максим 100 9
Дуров Павел 268 9
Евдокимов Игорь 40 9
Кирьянова Александра 111 9
Семенов Александр 134 9
Климов Андрей 49 9
Россия - РФ - Российская федерация 135852 1556
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51216 331
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41388 306
Европа 21474 182
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13873 173
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16550 143
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16277 133
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13978 124
Германия - Федеративная Республика 12444 92
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13160 63
Казахстан - Республика 5349 58
Украина 7473 55
Франция - Французская Республика 7720 50
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Япония 13154 45
Азия - Азиатский регион 5336 42
Индия - Bharat 5295 37
Россия - СФО - Новосибирск 4049 35
США - Калифорния - Сан-Франциско 1402 34
Земля - планета Солнечной системы 10202 34
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Канада 4802 31
Россия - УФО - Екатеринбург 3702 30
Европа Восточная 3044 30
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США - Калифорния 4564 29
Испания - Королевство 3673 28
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Великобритания - Лондон 2376 24
Бразилия - Федеративная Республика 2304 24
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Израиль 2685 23
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 23
Ближний Восток 2868 23
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 550 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 496 4
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Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 81 3
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 157 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 68 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 73 2
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День молодёжи - 27 июня 745 7
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1173 6
Microsoft Ignite 41 5
Docflow 146 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1970 до 05.2024 годы.
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