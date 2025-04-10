Исследование АФТ: 61% проектов по инновациям сфокусированы на развитии технологий искусственного интеллекта

Ассоциация «ФинТех» представила исследование «Инновации в финтехе» о том, как финансовые организации работают с новыми идеями и технологиям и какие инструменты позволяют им поддерживать свою конкурентоспособность на высоком уровне. Аналитики АФТ отмечают, что большая часть инновационных и пилотных проектов участников рынка связаны с технологиями ИИ, также среди наиболее востребованных технологий в среднесрочной перспективе — технологии кибербезопасности и открытые интерфейсы (API).

Новое исследование ассоциации «ФинТех», проведенное при поддержке группы «Неман», посвящено оценке инновационной зрелости участников российского финтех-рынка. Актуальность исследования подтверждает опрос компаний финансового сектора: 91% респондентов отметили высокий приоритет вопросов инновационного развития и необходимость проведения исследования по оценке инновационной зрелости.

На российском финансовом рынке сложилось два противоположных подхода, в соответствии с которыми инновационная и цифровая зрелость выступают взаимозависимыми процессами, определяющими уровень развития друг друга. Так, 43% респондентов определяют цифровую зрелость как способность стабильно поддерживать свой уровень цифровой зрелости, а также эффективно использовать воронку инноваций. При этом 25% считают, что инновационная зрелость — более широкое понятие, включающее цифровую зрелость.

«Если говорить о наиболее популярных технологиях в инновационных портфелях российских финансовых компаний в 2024 г., 61% проектов респондентов сфокусированы на развитии искусственного интеллекта, 16% — на роботизации (в том числе. RPA не на базе ИИ), 13% — на API (в том числе Открытых API)», — отметила руководитель управления стратегии, исследований и аналитики ассоциации «ФинТех» Марианна Данилина.

Аналитики АФТ подчеркивают, что компании российского финтеха в целом предрасположены к проактивному внедрению инноваций. 57% участников исследования считают, что они готовы рисковать и быть первопроходцами в реализации инновационных проектов. При этом 57% компаний отмечают готовность самостоятельно разрабатывать технологические решения внутри своей компании, не ожидая готовых предложений от коммерческих поставщиков. 86% компаний сообщили, что активно следят за внедрением инноваций у лидеров рынка и готовы стать первыми последователями в случае успеха.

Что касается инновационного бюджета участников, то в среднем бюджет проекта по внедрению инноваций в финансовой компании составляет от 20 до 100 млн руб. Наиболее дорогостоящими для участников исследования являются инновационные проекты с применением искусственного интеллекта и API, хотя эти технологии преобладают по количеству проектов в инновационных портфелях компаний.

Более 80% участников исследования считают залогом эффективной работы с инновациями развитую ИТ-инфраструктуру и доступность данных. В качестве драйверов инноваций банки выделяют такие факторы как развитие цифровых компетенций и стратегическое планирование. Среди барьеров респонденты выделяют: недостаток профильных специалистов в ИТ (88%), трудности обеспечения информационной безопасности и связанные риски ИБ (82%), внутреннее сопротивление компании и страх изменений (81%), ограничение доступа к аппаратной части (79%), длительность сроков реализации проектов (71%).

«Более 72% компаний финансового рынка считают, что общеотраслевое развитие централизованных цифровых сервисов может оказать наибольшее влияние на преодоление барьеров внедрения инноваций. Стоит отметить, что на площадке ассоциации «ФинТех» реализуется целый ряд инициатив для содействия инновациям, в частности: регулярные аналитические исследования и бенчмаркинг в области финансовых технологий, разработка и внедрение рекомендательных стандартов, включая стандарты Открытых API, пилотирование инициатив для апробации прототипов технологических решений. Результаты инициатив, над которыми работают на площадке АФТ, показывают, что для компаний финтеха важна поддержка государства и общеотраслевые меры для развития инноваций, в том числе по ряду направлений, по которым активно ведет работу ассоциация «ФинТех», — сказала Марианна Данилина.