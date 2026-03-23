Разделы

Цифровизация
|

Trassir и Matller помогли тепличному комплексу «Иванисово» увеличить производительность фасовки на 20%

В тепличном комплексе «Иванисово» внедрена система цифровой аналитики операций на базе видеонаблюдения Trassir и алгоритмов компьютерного зрения Matller. Решение позволило повысить производительность фасовки на 20% без расширения мощностей и дополнительных инвестиций в оборудование.

Как считали производительность раньше и что изменилось

Тепличный комплекс «Иванисово» повысил производительность фасовки без расширения мощностей и дополнительных вложений, внедрив систему видеоаналитики Trassir, которая автоматизировала учет операций на трех линиях.

Проект был реализован в реальном производственном контуре с учетом переменного состава смен и различий в операциях. Уже через два месяца компания зафиксировала значительное увеличение результативности производственных операций, выполняемых сотрудниками.

По данным предприятия совокупная производительность на фасовке увеличилась до 20% при сохранении того же объема выпуска продукции.

Фото рабочего места сотрудника с камеры видеонаблюдения. Такие камеры установлены над каждым рабочим местом

До внедрения учет выработки велся на уровне смен и бригад, что ограничивало управляемость процессов и не позволяло точно выявлять узкие места.

После запуска системы операции на линии начали фиксироваться автоматически. Руководители смен получили доступ к детализированной аналитике загрузки рабочих мест и инструментам оперативного управления персоналом. Производственные показатели выводятся на экраны в режиме реального времени, что позволяет быстрее реагировать на отклонения.

«Предприятию нужен понятный и воспроизводимый учет операций, на который можно опираться в управлении производством и системой оплаты труда», — отметил Алексей Алексеев, руководитель направления AIoT компании Trassir.

Камеры видеонаблюдения, расположенные над рабочими местами работников, позволяют их идентифицировать по QR-коду и вести подсчет кол-ва операций индивидуально в режиме онлайн

По итогам пилота предприятие смогло не только повысить производительность, но и изменить подход к управлению фасовочными линиями.

«Для нас ценность проекта в том, что производственная аналитика стала рабочим инструментом управления. Мы получили более прозрачную картину по операциям на фасовке и смогли повысить производительность без расширения мощностей и без дополнительных инвестиций в новые линии», — подчеркнул Андрей Фатуев, коммерческий директор тепличного комплекса «Иванисово».

Прозрачность как инструмент управления

Дополнительным эффектом стала повышенная прозрачность производственных операций в периоды сезонной нагрузки, когда меняются численность смен, состав участников процессов и загрузка отдельных линий. Детализированные данные и возможность оперативно предоставлять доступ к учетной записи в зависимости от текущей задачи позволили сохранять полноту учета, объективно оценивать результаты по производственным участкам и выстраивать более предметный диалог по ключевым показателям.

На экранах в цеху отображается текущая производительность каждого рабочего места, что стимулирует соревновательный эффект и повышает мотивацию сотрудников

«Когда появляется цифровая аналитика операций, разговор о производительности становится предметным: можно видеть отклонения, причины просадок и реальные точки роста эффективности», — пояснила Алёна Марченко, руководитель проектов компании Matller.

В компаниях отмечают, что ключевой эффект достигается не только за счет внедрения технологии, но и за счет изменения управленческих практик: регулярного анализа показателей, перераспределения сотрудников и актуализации нормативов на основе фактических данных.

Опыт тепличного комплекса «Иванисово» показывает, что цифровизация производственных операций может стать альтернативой капитальным вложениям и инструментом повышения эффективности в условиях кадрового дефицита и ограниченных ресурсов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

