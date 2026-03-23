Trassir и Matller помогли тепличному комплексу «Иванисово» увеличить производительность фасовки на 20%

В тепличном комплексе «Иванисово» внедрена система цифровой аналитики операций на базе видеонаблюдения Trassir и алгоритмов компьютерного зрения Matller. Решение позволило повысить производительность фасовки на 20% без расширения мощностей и дополнительных инвестиций в оборудование.



Как считали производительность раньше и что изменилось

Проект был реализован в реальном производственном контуре с учетом переменного состава смен и различий в операциях. Уже через два месяца компания зафиксировала значительное увеличение результативности производственных операций, выполняемых сотрудниками.

По данным предприятия совокупная производительность на фасовке увеличилась до 20% при сохранении того же объема выпуска продукции.

Фото рабочего места сотрудника с камеры видеонаблюдения. Такие камеры установлены над каждым рабочим местом

До внедрения учет выработки велся на уровне смен и бригад, что ограничивало управляемость процессов и не позволяло точно выявлять узкие места.

После запуска системы операции на линии начали фиксироваться автоматически. Руководители смен получили доступ к детализированной аналитике загрузки рабочих мест и инструментам оперативного управления персоналом. Производственные показатели выводятся на экраны в режиме реального времени, что позволяет быстрее реагировать на отклонения.

«Предприятию нужен понятный и воспроизводимый учет операций, на который можно опираться в управлении производством и системой оплаты труда», — отметил Алексей Алексеев, руководитель направления AIoT компании Trassir.

Камеры видеонаблюдения, расположенные над рабочими местами работников, позволяют их идентифицировать по QR-коду и вести подсчет кол-ва операций индивидуально в режиме онлайн

По итогам пилота предприятие смогло не только повысить производительность, но и изменить подход к управлению фасовочными линиями.

«Для нас ценность проекта в том, что производственная аналитика стала рабочим инструментом управления. Мы получили более прозрачную картину по операциям на фасовке и смогли повысить производительность без расширения мощностей и без дополнительных инвестиций в новые линии», — подчеркнул Андрей Фатуев, коммерческий директор тепличного комплекса «Иванисово».

Прозрачность как инструмент управления



Дополнительным эффектом стала повышенная прозрачность производственных операций в периоды сезонной нагрузки, когда меняются численность смен, состав участников процессов и загрузка отдельных линий. Детализированные данные и возможность оперативно предоставлять доступ к учетной записи в зависимости от текущей задачи позволили сохранять полноту учета, объективно оценивать результаты по производственным участкам и выстраивать более предметный диалог по ключевым показателям.

На экранах в цеху отображается текущая производительность каждого рабочего места, что стимулирует соревновательный эффект и повышает мотивацию сотрудников

«Когда появляется цифровая аналитика операций, разговор о производительности становится предметным: можно видеть отклонения, причины просадок и реальные точки роста эффективности», — пояснила Алёна Марченко, руководитель проектов компании Matller.

В компаниях отмечают, что ключевой эффект достигается не только за счет внедрения технологии, но и за счет изменения управленческих практик: регулярного анализа показателей, перераспределения сотрудников и актуализации нормативов на основе фактических данных.

Опыт тепличного комплекса «Иванисово» показывает, что цифровизация производственных операций может стать альтернативой капитальным вложениям и инструментом повышения эффективности в условиях кадрового дефицита и ограниченных ресурсов.