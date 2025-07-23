Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Здравоохранение Паника паническая атака Фобия боязнь phobia fear иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги

Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги

Паническая атака - приступ внезапного страха, не всегда связанный с каким-то внешними причинами, может возникать абсолютно спонтанно и его начало невозможно контролировать. Для панической атаки характерна очень интенсивная тревога, граничащая с каким-то таким витальным ужасом, каким-то ощущением надвигающейся катастрофы, то есть это очень интенсивная тревога, по сути, это и есть тревога, просто она очень интенсивная и она возникает приступообразно, внезапно, вот и не всегда под какими-то конкретными внешними провокациями. То есть иногда она возникает в специфических ситуациях. Например, у некоторых людей в метро, на площадях, в толпе, в лифте, в аппарате МРТ, в самолёте, а иногда они возникают абсолютно как-то беспричинно, внезапно. То есть во сне бывают, ночью могут быть, ночные пробуждения, ассоциированность с паническими атаками. У кого-то они могут возникать на изменениях общего физического самочувствия. Например, у людей, чувствительных к телесным изменениям, какое-то лёгкое головокружение, сердцебиение, недомогание, слабость — они могут быть както провокатором, который потом толкает раскручивание тревоги, и эта тревога может закончиться панической атакой.

Для панической атаки характерна интенсивная тревога, сопровождающаяся вегетативными компонентами тревоги — это сердцебиение, отдышка, нехватка воздуха, потливость, прилив жара и холода в теле, головокружение, тремор, изменение работы желудочно-кишечного тракта, позывы в туалет, например, подъемы давления и различные вообще телесные ощущения, такие не специфические, которые очень индивидуальны, но возникает такая комплексная реакция — вегетативная, по сути проявляющаяся, которая является отражением того, что организм находится в особом режиме. На самом деле, тревога — это развившаяся защитная реакция, которая позволяет спастись от угрозы и, по сути, вегетативное проявление тревоги — это мобилизация организма на то, чтобы он мог резко отреагировать на внезапно возникшую опасность. Просто при сильной панике эта реакция возникает без реальной причины и отсутствии реальной угрозы и поэтому она для человека очень непонятная, необычная, неприятная, пугающая. То есть вдруг организм мобилизовался, началась тахикардия, сердцебиение, нехватка воздуха, голова кружится, ноги ватные становятся, человек не понимает, что происходит, - и поэтому эти ощущения начинают автоматически сразу же ошибочно интерпретироваться как какие-то угрозы для жизни, для здоровья. То есть, для паники характерен страх смерти, страх потери контроля над собой. То есть, кто-то больше фиксирует это на ощущение в голове и ему может казаться, что будет инсульт, кто-то на сердцебиении и может сказать, что сейчас будет инфаркт, у кого-то меняется визуальное восприятие реальности и тогда возникает страх потери контроля над собой.

Паническая атака длится обычно не долго, от пяти минут до получаса. Иногда бывают такие повторяющиеся панические атаки - тогда пациент жалуется, что паническая атака длится долго в течении многих часов, но, по сути, изолированная паническая атака достаточно быстрая реакция, потому что в организме на реакцию возбуждения наступит реакция торможения, то есть если произошел всплеск выброс адреналина. Какое-то время гармоны отработают, стабилизируются освободят рецепторы через какое-то время. Парасимпатическая система начнёт доминировать над симпатической и наступает успокоение. В принципе, от пяти минут до получаса, человек начинает постепенно успокаиваться, обычно именно такая ситуация и попытки себя спасти от какой-то ситуации, они происходят не на пике тревоги, то есть человек может боясь, что у него будет инсульт или инфаркт, вызвать срочно скорую помощь, а потом пока скорая помощь до него доезжает, он уже говорит, что ему легче, ему спокойнее и сразу успокаивается. Поэтому это вот отличается от какого-то страха, связанного с конкретной пугающей ситуацией, какими-то обстоятельствами, которые для человека субъективны с каким-то риском грядущей опасности, потому что мы тревожимся, когда мы думаем вперёд, что что-то пойдёт не так: экзамен не сдашь, уволят. То есть, когда мы думаем, что что-то случится, мы чувствуем тревогу. От обычной тревоги, когда мы понимаем, что есть конкретное обстоятельство, есть конкретные причины, есть конкретное содержание тревоги. То есть, это бесконтрольно, быстро, внезапно, такой взрыв тревоги и человеку трудно с ней совладать.
 
На самом деле, справиться с панической атакой без лекарств возможно, но это требует уже достаточного уровня осознанности, понимания того, что такое паническая атака, какие ощущения могут возникать в рамках тревоги, как интерпретировать. Человеку легче справиться с панической атакой, когда у него развиты навыки самопомощи, он умеет расслабляться, успокаиваться, используя разные дыхательные практики, практики управления дыханием, плюс уверенность перед лицом панических атак, мы стремимся её развить, занимаясь с пациентом психотерапией. Дело в том, что мы можем рационально размышлять о том, что паническая атака не опасна, может начать понимать, что это не так угрожающе, либо из объяснений специалистов, либо из той информации, которую он почитал, либо пройдя курс обследований, которые обычно пациенты с паническими атаками начинают проходить. Вот когда человек прошёл некий круг, он уже понимает, что паника не опасна, он рационально уже может размышлять, что она не опасна, но когда она случается в моменте - это сложно отловить, потому что из-за тревоги мышление становится иррациональным и все страхи по поводу инсульта, инфаркта, или потери контроля над собой и страх смерти — снова возвращаются. Потом паника проходит и человек снова возвращается к более рациональному восприятию. С таким рациональным взглядом на ситуацию не всегда получается справиться, это нормально, но с этого надо начать. Сначала надо понять, что такое паника, как она работает, это первый шаг. Второй шаг, это когда мы начинаем следить за поведением человека и выявляем есть ли страх перед самим страхом, тревога перед тревогой, мы работаем с этим. Потом мы человека аккуратно подводим к тому, чтобы пройти цикл экспозиций, то есть таких видов активностей, которые приучают меньше бояться тревоги, формируют в нем уверенность, что он может, её пережить, может её пройти. Глобально, философия избавления от паники - научиться с паниками ничего не делать. Чем больше человек хочет научиться её контролировать, тем больше уровень тревоги. Методы на сегодняшний день уже очень продвинуты, проработаны на многих миллионах пациентов. Так однозначно говорить, что есть способы как альтернатива лекарства можно использовать — это не совсем верно. Для каких-то лёгких случаев можем обходиться психотерапевтическими методами, но это должен оценивать врач. То есть с паникой - подышать, не думать об этом, - не работает. Расстройство требует лечения. То есть это лекарственная терапия и психотерапия. Но в простых случаях это может быть психотерапия, даже лучше, чем в сочетании с лекарствами, но всё зависит от клинической ситуации.
 
К врачу обязательно обращаться, по крайней мере, к клиническому психологу, который работает именно с расстройствами, не просто к психологу, коучу. Клинический психолог не может назначать лекарства, но он может оценить степень тяжести ситуации и посоветовать, стоит ли обратиться к психиатру. Если же есть возможность, то лучше к психиатру, он даст оценку ситуации, он понимает методы лекарственной терапии и психотерапии и имеет представление об этом, а дальше направить к когнитивной поведенческой терапии. Есть шанс избавиться раз и навсегда, можно добиться устойчивой ремиссии, научиться справляться с паниками. То есть человек страдает не от паники, а от тех поведенческих стереотипов, которые формируются под влиянием этих паник. Поэтому если у человека есть навыки совладения с этим, он понимает логику, понимает вредоносность, то меньше шансов, что он будет им поддаваться. Поэтому однозначно этот вопрос, с которым надо разбираться наедине с собой - сейчас много книг, самоучителей, литературы. Либо можно работать с когнитивно-поведенческими терапевтами, которые всё это объясняют, советуют начать с такой литературы. Панические атаки могут уйти навсегда. Бывает, что у человека в целом тревожное состояние: как инфекционное заболевание - ковид перенёс, интоксикация, болезнь, ослаблен организм, череда стрессов, так и плохой период,  - но потом общее состояние стабилизируется и паника уходит. Важна адекватная помощь, чтобы предотвратить развитие невроза. Поэтому, всегда надо надеяться, что они пройдут, но думать, но концентрироваться на том, как научиться справляться с тревогой - что я могу сделать, если мне тревожно.  

Что переживает человек во время панической атаки?
Возникает ощущение боли в груди. Как правило, боль локализована в области сердца и имеет характер колющей. Боль может сопровождаться головокружением. И самое важное, это ощущение нехватки воздуха. При этом может быть сердцебиение, учащенный пульс.

Как проявляется сердечный приступ?
Это не просто приступ с тахикардией. Боль в сердце ангинозная, она характеризуется давящей, сжимающей болью за грудиной. Боли могут сопровождаться одышкой, а пульс может как становится реже, так и учащаться или могут наблюдаются перебои в работе сердца. Еще один характерный симптом - это обильный холодный пот.

Сколько времени длятся эти явления?
Приступ продолжается короткое время, как правило, паническая атака длится до пяти минут. Очень редко она затягивается больше пяти. Плюс это сопровождается паникой, то есть человек начинает метаться с места на место, пытаться открыть окно, подышать, ещё что-то сделать.

 

 

 

 

СОБЫТИЯ


23.07.2025 Ученые Пермского Политеха разработали модель прогнозирования курса биткойна с учетом индекса страха и жадности

сихологическое состояние участников рынка. Ученые разработали новый метод прогнозирования курса, основанный на нейросетях, учитывающий помимо исторических данных о ценах и объемах торгов еще и индекс страха и жадности (FGI) — специальный показатель, который отражает эмоциональный фон рынка на основе анализа новостей, социальных сетей и поведения инвесторов. Результаты показали, что учет эмо
18.05.2023 Работающие россияне стали реже бояться увольнения

За прошедший год страхи по поводу работы поутихли: бояться увольнений и низкой зарплаты стали реже, а число те
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ

ъемлемую часть. Это должно выражаться в росте значимости функции ИБ с точки зрения корпоративной структуры, ее участии в процессах принятия решений. Чтобы добиться этого, надо отказаться от практики «продажи страха» — построить прозрачную отчетность функции ИБ, разбирать вместе с бизнесом наиболее показательные кейсы. Второй шаг — внедрить методики количественной оценки кибер-рисков и стоим
27.12.2021 Дмитрий Проскура -

Дмитрий Проскура, генеральный директор «Гарда Технологии»: Цена вашего страха определяет стратегию ИБ

вас украдут или нет? Поэтому эффективность определяется деньгами или ценой разрушенной репутации. Поэтому эффективность — это возможность соизмерять потраченные на ИБ деньги с тем, сколько стоит ваш страх. Другими словами, это всегда баланс между тем, сколько стоит ваш актив, и сколько вы готовы потратить, чтобы его защитить. Например, крупная компания, которая работает в сегменте B2C, в р
14.08.2019 Amazon научила ИИ распознавать человеческий страх, чтобы получить $950 миллионов

тформа Amazon Web Services (AWS) расширяет функциональность своей технологии распознавания лиц под названием Rekognition. В частности, Rekognition получила способность распознавать на лицах выражение страха, сообщает компания в блоге. Кроме того, теперь технология точнее определяет возраст — для этого было увеличено количество возрастных категорий. Помимо страха, Rekognition работает
24.04.2017 ИТ-шник взломал корпоративную сеть и украл исходники в панике из-за увольнения

ИТ-взлом из страха потерять работу Стали известны подробности ареста сотрудниками ФБР 31-летнего американского ИТ-специалиста Жэня Чжэндуаня (Zhengquan Zhang), которому предъявлено обвинение в установке вр
24.10.2012 Страх искажает пространство

Змея, ползущая на человека, может быть дальше, чем ему кажется. Страх способен искажать восприятие приближающихся объектов, заставляя недооценивать расстояни
18.07.2011 Курение делает людей бесстрашными

ли из Боннского университета сделали удивительное открытие: у курильщиков снижена активность центра страха мозга. Возможно, именно с этим связано пренебрежение опасными последствиями курения. В
08.07.2011 Остановится ли Гольфстрим? Страхи проверяются временем

вызвать цепную реакцию с непредсказуемыми последствиями, самым страшным из которых является сильное изменение динамики Гольфстрима. Течение в Мексиканском заливе стало поводом для беспокойства и даже паники Прежде всего, Зангари предсказал охлаждение вод Северной Атлантики на 10°С и существенное ослабление или даже исчезновение Северо-Атлантического течения, которое смягчает климат Западной
14.03.2011 Для чувства страха найден выключатель

ря достижениям оптогенетики, позволяющей нейробиологам контролировать активность генетически модифицированных нейронов, исследователи создали световой "переключатель", заставляющий мышей сжиматься от страха в углу клетки или отважно исследовать окружающее пространство. Исследователи Стэнфордского университета, работающие под руководством Карла Дейссерота (Karl Deisseroth), идентифицировали

17.12.2010 Повреждение миндалин мозга напрочь лишает чувства страха

Эта женщина известна по инициалам С. М., у нее крайне редкая генетическая болезнь Урбаха-Вита, полностью уничтожившая миндалевидные тела женщины - парную часть мозга, отвечающую за чувство страха у людей и других млекопитающих, - когда та была еще ребенком. Эксперименты на животных давно уже выявили важную роль миндалевидных тел в реакции страха. "Но вот чего мы не знали н
13.10.2010 Ученые обнаружили механизм возникновения страха

Ученые из Института мозга RIKEN обнаружили, что ключевую роль в работе механизмов страха играет область мозга, под названием ядро поводка. Открытие дает шанс излечить посттрав
14.09.2010 Ультразвуковая стимуляция мозга лишит солдатов страха и усталости

стимуляции мозга, что должно привести к созданию прибора, который лишит солдата чувства усталости и страха. Он будет устанавливаться в боевой шлем и регулировать функции мозга для повышения акт
18.11.2009 ВЦИОМ: страх заражения "свиным гриппом" растет

ным опроса ВЦИОМ, по сравнению с сентябрем с.г. в два раза больше стало тех, кто испытывает сильный страх перед заражением «свиным гриппом» (с 14 до 27%). Боятся этого вируса, в первую очередь,
12.09.2008 "Космическая федерация II. Звезды страха" в продаже

1С сообщает о поступлении в продажу локализации глобальной пошаговой стратегии "Космическая федерация II. Звезды страха" (оригинальное название Galactic Civilizations 2. Twilight of the Arnor, разработчик Stardock, издатели в России, странах СНГ и Балтии - фирма 1С и студия snowball.ru). Цивилизация тольк
02.09.2008 "Космическая федерация II. Звезды страха" в печати

1С сообщает об отправке в печать локализации глобальной пошаговой стратегии "Космическая федерация II. Звезды страха" (оригинальное название Galactic Civilizations 2. Twilight of the Arnor, разработчик Stardock, издатели в России, странах СНГ и Балтии - фирма 1С и студия snowball.ru). Выход игры заплан
12.11.2007 Экзистенциальные страхи и политика: исследование

вы при этом можете ощущать? О чем вы думаете?». Оба психолога и их коллеги изучают экзистенциальные страхи, пишет Spiegel. Их эксперименты проводятся на территории, которая до этого всегда счит
07.08.2007 Недостаток информации приводит к иррациональному страху

му – то, что произошло после террористической атаки 11 сентября 2001 года. Множество американцев из страха перед новыми терактами сменило самолеты на личные автомобили. По их мнению, они выбрал
24.07.2007 Новое лекарство от страха: результаты исследования

Исследователи раскрыли молекулярный механизм, который управляет формированием чувства страха после травмирующих событий, пишет World Science. Проделанная работа может привести к созданию нового лекарственного препарата от страха. Это особенно важно в современном мире, пос
23.10.2006 Страх: предтеча рака

Группа американских ученых совершила "поразительное", по их собственным словам, открытие, продемонстрировав наличие связи между чувством страха и развитие онкологических заболеваний в ходе экспериментов на крысах. Результаты описаны в журнале Hormones and Behaviour, сообщает Live Science. Чувство страха, порождая рак, не

23.10.2006 Страх: предтеча рака

Группа американских ученых совершила "поразительное", по их собственным словам, открытие, продемонстрировав наличие связи между чувством страха и развитие онкологических заболеваний в ходе экспериментов на крысах. Результаты описаны в журнале Hormones and Behaviour, сообщает Live Science. Чувство страха, порождая рак, не

09.11.2004 ЧП на АЭС: новые версии происхождения паники

еще 18 получили ожоги различной степени тяжести. По словам представителей станции, у рабочих наблюдаются проблемы с сердцем и легкими, которые обожжены паром. Власти принимают все меры для избежания паники, пытаясь замять ситуацию. Вчерашний день они протянули, но сегодня люди всколыхнулись. Людей отпускают с работы, у студентов отменены занятия. На данный момент нам известно, что произоше
09.11.2004 ЧП на АЭС: новые версии происхождения паники

еще 18 получили ожоги различной степени тяжести. По словам представителей станции, у рабочих наблюдаются проблемы с сердцем и легкими, которые обожжены паром. Власти принимают все меры для избежания паники, пытаясь замять ситуацию. Вчерашний день они протянули, но сегодня люди всколыхнулись. Людей отпускают с работы, у студентов отменены занятия. На данный момент нам известно, что произоше
11.11.2003 Таблетка от страха – уже не фантастика

препарат серомицин, который выпускается в США компанией Eli Lilly and Co., не избавляет пациента от страха; однако, когда его начали тестировать на крысах, они стали быстрее преодолевать боязнь
11.11.2003 Таблетка от страха – уже не фантастика

препарат серомицин, который выпускается в США компанией Eli Lilly and Co., не избавляет пациента от страха; однако, когда его начали тестировать на крысах, они стали быстрее преодолевать боязнь
05.04.2002 Наука: Манипуляции с памятью - не фантастика, а реальность

олекулярной и клеточной биологии позволили ученым найти химические механизмы управления памятью. Эксперимент проводили следующим образом. Для начала у подопытной крысы вырабатывали простейший рефлекс страха или, как говорят физиологи, "рефлекс избегания". Крыса, сновавшая по клетке, слышит неожиданный звонок и одновременно ощущает лапками несильный удар тока. При следующем звонке она уже в

29.09.2000 Немецкие ученые разработали компьютерную модель, анализирущую поведение толпы в случае паники

"Мы считаем, что представленная модель наилучшим образом подходит для моделирования ситуации паники, когда люди в толпе перестают осознавать свои действия "- сказал профессор Дрездинского Технолгического Университета Дирк Хелбинг (Dirk Helbing), Компьютерная модель исследует варианты п

Публикаций - 875, упоминаний - 931

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 121
Google LLC 12255 63
Apple Inc 12628 51
Intel Corporation 12541 40
Amazon Inc - Amazon.com 3132 40
Samsung Electronics 10625 40
Cisco Systems 5222 40
IBM - International Business Machines Corp 9551 37
Yandex - Яндекс 8434 35
Oracle Corporation 6867 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 28
8983 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 25
Telegram Group 2571 24
X Corp - Twitter 2907 24
Meta Platforms - Facebook 4531 24
Dell EMC 5092 22
HP - Hewlett-Packard 3644 22
Sony 6634 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 18
Yahoo! 3707 18
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 17
Huawei 4221 16
Ростелеком 10306 16
МегаФон 9892 16
HP Inc. 5761 15
AT&T Inc 1697 15
Nvidia Corp 3731 15
SAP SE 5426 15
LG Electronics 3675 15
TI - Texas Instruments Incorporated 826 15
VK - Mail.ru Group 3532 13
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 13
Ciena 207 13
HPE - Juniper Networks 438 12
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 12
Verizon - WorldCom 496 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 50
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 44
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 43
eBay Inc 1631 16
Лента - Сеть розничной торговли 2267 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 13
РЖД - Российские железные дороги 2001 12
Enron - Enrongate 122 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 11
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 9
Газпром ПАО 1416 9
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 9
Superjob - Суперджоб 704 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 8
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 8
Газпром нефть 670 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 8
Priceline.com - online travel agency 139 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Совкомбанк Совесть 277 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 481 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 6
Альфа-Банк 1868 6
Почта России ПАО 2245 6
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 6
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 6
Federated Hermes - Federated Investors 57 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 5
Microsoft - LinkedIn 684 5
Верный - торговая сеть 310 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 5
McDonald’s - Макдоналдс 203 5
РесурсТранс 16 5
Резонанс НПП 389 5
Thomas Weisel Partners 44 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 29
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 13
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 11
Судебная власть - Judicial power 2412 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 9
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 8
Федеральное казначейство России 1879 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 6
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 6
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 6
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 44 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 2
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 2
OSI - Open Source Initiative 76 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
Лига содействия оборонным предприятиям 5 2
Apache Software Foundation - ASF 221 2
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 2
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 9 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 21 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
4CIO 18 1
Церковь Вечности 11 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 202
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 186
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 177
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 121
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 104
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 101
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 97
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 96
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 93
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 87
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 85
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 79
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 78
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 76
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 72
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 64
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 62
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 62
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 60
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 60
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 60
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 59
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 59
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 58
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 58
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 57
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 56
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 55
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 55
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 55
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 53
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 52
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 52
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 52
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 50
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 49
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 47
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 46
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 45
Microsoft Windows 16327 58
Google Android 14679 42
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 29
Apple iOS 8242 26
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 24
Linux OS 10896 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 22
Microsoft Windows 10 1874 21
Microsoft Office 3952 21
Apple iPhone 6 4862 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 14
Google YouTube - Видеохостинг 2885 14
Microsoft Windows 2000 8662 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 14
Microsoft Windows 11 712 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 12
OpenAI - ChatGPT 521 11
FreePik 1435 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 11
Oracle Java - язык программирования 3328 11
Google Chrome - браузер 1648 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 11
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 10
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 9
Apple iPad 3936 9
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1881 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 9
NVision Барьер 734 9
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 8
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 8
Microsoft Windows XP 2419 8
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 90 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 7
Apple - App Store 3008 7
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 468 7
Apple macOS 2248 7
Страх Александр 44 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 12
Путин Владимир 3349 11
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 9
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 8
Hogan Art - Хоган Арт 47 8
Чаркин Евгений 314 7
Михалев Евгений 96 7
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 6
Кокошка Андрей 6 6
Кош Настя 6 6
Шадаев Максут 1146 6
Рубанов Владимир 75 6
Залманов Андрей 37 6
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 6
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 6
Heekin Tim - Хикин Тим 21 5
Греф Герман 465 5
Абакумов Евгений 224 5
Кушнир Леонид 19 5
Исанин Антон 31 5
Хомков Игорь 46 5
Goldman Al - Голдман Ол 14 4
Buckle Mike - Бакли Майк 4 4
Харитонов Дмитрий 71 4
Сергеев Сергей 161 4
Натрусов Артем 312 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 4
Янкин Андрей 45 4
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 4
Зуденков Виктор 8 4
Козлов Иван 23 4
Савенков Виталий 4 4
Ляпунов Игорь 130 4
Водясов Алексей 222 4
Врацкий Андрей 165 4
Sullivan William - Салливан Уильям 8 3
Шаев Виталий 59 3
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 3
Толокнов Андрей 31 3
Россия - РФ - Российская федерация 156831 459
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 233
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 119
Европа 24634 91
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 71
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 60
Германия - Федеративная Республика 12936 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 39
Япония 13547 37
Земля - планета Солнечной системы 10658 36
Украина 7793 27
Азия - Азиатский регион 5748 26
Франция - Французская Республика 7975 21
Южная Корея - Республика 6858 21
Канада 4985 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 18
Казахстан - Республика 5792 18
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 18
Беларусь - Белоруссия 6023 17
Индия - Bharat 5697 17
Испания - Королевство 3760 15
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 15
Италия - Итальянская Республика 4429 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 14
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 13
Россия - СФО - Новосибирск 4650 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 13
Финляндия - Финляндская Республика 3658 13
США - Калифорния 4775 13
Нидерланды 3631 12
Америка - Американский регион 2188 12
США - Колумбия - Вашингтон 1449 11
Европа Восточная 3121 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 10
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 198
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 161
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 120
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 95
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 94
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 94
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 76
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 71
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 60
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 58
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 57
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 56
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 55
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 54
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 52
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 49
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 46
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 46
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 45
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 44
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 42
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 40
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 40
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 40
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 39
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 39
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 39
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 39
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 38
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 37
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 35
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 35
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 34
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 33
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 32
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 31
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 30
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 29
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 27
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 27
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 43
CNET Networks - CNET News 1643 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 19
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 10
BleepingComputer - Издание 410 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 8
The Register - The Register Hardware 1696 8
Ведомости 1233 8
Forbes - Форбс 910 7
ZDnet 662 7
CNews - ZOOM.CNews 1854 7
Neowin 177 6
Tom’s Hardware 516 6
Bloomberg 1417 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 6
Reddit 356 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 6
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 6
AP - Associated Press 2006 5
New Scientist 1448 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 4
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 4
NYT - The New York Times 1086 4
Dow Jones - MarketWatch 333 4
РИА Новости 984 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 4
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 3
TorrentFreak (TF) 147 3
The Guardian - Британская газета 384 3
Nature 821 3
Silicon.com 364 3
ScienceDaily 400 3
9to5Mac 70 3
DigiTimes - Издание 1326 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Inquirer 463 3
CNews Техноблог 62 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 52
Internet Stock Report 994 45
S&P 500 562 34
Gartner - Гартнер 3608 29
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 28
IDC - International Data Corporation 4943 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 14
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 7
Thomson Financial - Thomson First Call 384 7
Juniper Research 551 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 6
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 5
Bear Stearns 79 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 4
Forrester Research 828 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 3
Harris Interactive 81 3
CNews Мишень 172 3
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 3
NPD DisplaySearch 284 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 3
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 2
Fortune Global 500 287 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 2
TrendForce 136 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 2
Moody's Investors Service 136 2
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 25 2
Mordor Intelligence 33 2
Recorded Future 16 2
Informa - Ovum - Omdia 138 2
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 10
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 5
University of Chicago - Чикагский университет 99 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 4
РШУ - Русская школа управления 43 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 3
РАН - Российская академия наук 2014 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 3
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 3
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 3
VK Education - VK Образование - ВК Образование 54 2
BU - Boston University - Бостонский университет 62 2
Monash University - Университет Монаша 20 2
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 70 2
Institute for Economics and Traffic 2 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 153 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 23
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 17
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 10
CNews AWARDS - награда 549 6
День молодёжи - 27 июня 998 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 6
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 6
CeBIT 612 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 3
CNews FORUM Кейсы 280 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
Free Software Awards 3 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
1С:Проект года 28 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
BudgetApps - Открытые государственные финансовые данные - конкурс 5 1
Docflow 147 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
МТС - Телеком Идея 52 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Defcon 45 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
Check Point CPX 360 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще