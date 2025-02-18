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АФТ Ассоциация Финтех Ассоциация развития финансовых технологий
Ассоциация ФинТех, АФТ учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка. Это межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. При участии АФТ разрабатываются и внедряются сервисы на основе технологии распределенного реестра, развивается розничное платежное пространство, реализуется проект «Развитие открытых API» в финансовой сфере и др.
Олег Моргун, Начальник управления развития технологий, Ассоциация ФинТех "Вызовы и новые возможности развития технологий в финансовом секторе" 15 сентября 2022 года в Москве CNews конференция "Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса"
|18.02.2025
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Исследование АФТ: 60% всех транзакций в Китае совершается бигтехами или небанковскими игроками, львиную долю рынка занимают Tensent и Alibaba
«Ассоциация ФинТех» представила четвертый выпуск авторского цикла «ФинТех ФинЭтих». Новое иссл
|06.02.2025
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Исследование АФТ: обеспечение доверия клиентов, ИИ, меняющий финансовый рынок и фокус на новые риски – приоритеты 2025 года
ам рынка лучше адаптироваться к будущему и эффективно использовать новые возможности. Исследование «Ассоциации ФинТех» (АФТ) «3х10 трендов 2025 г.» представляет собой «трехмерный» фреймворк, по
|29.01.2025
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ГК Swordfish Security стала членом Ассоциации ФинТех
CNews сообщили представители ГК Swordfish Security. ГК Swordfish Security вошла в состав участников Ассоциации ФинТех (АФТ) в качестве ассоциированного члена. В этом статусе компания сможет при
|16.01.2025
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Исследование АФТ: в процессе масштабирования Открытых API ключевой задачей является создание доверенной среды
ласия в электронном формате», — сказала руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации «ФинТех» Марианна Данилина. В ходе изучения опыта российских компаний выяснилось,
|18.12.2024
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ДОМ.РФ завершил первый этап пилотирования стандартов открытых API в ипотечном страховании
В ходе пилотного проекта в Технологической песочнице Ассоциации ФинТех ДОМ.РФ и АльфаСтрахование протестировали обмен информацией о страховых и кр
|13.12.2024
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Стандарты безопасности открытых API, разработанные АФТ и «ИнфоТеКС», опубликованы Банком России
Стандарты безопасности открытых API, разработанные на площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ), опубликованы Банком России. Стандарты вступят в силу первого января
|13.12.2024
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Альянс в сфере ИИ и АФТ объединят усилия для ускорения внедрения ИИ в финансовой отрасли
Альянс в сфере искусственного интеллекта и «Ассоциация ФинТех» (АФТ) подписали соглашение о создании отраслевого клуба «Искусственный инт
|02.12.2024
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В ландшафт Технологической песочницы АФТ добавлен «Нейрошлюз» от «Ростелекома»
В рамках расширения возможностей участников «Ассоциации ФинТех» для тестирования и апробации технологий искусственного интеллекта в ландша
|08.11.2024
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«Ассоциация ФинТех» и АНО НТЦ ЦК договорились о сотрудничестве в области развития ИИ
«Ассоциация ФинТех» (АФТ) и Автономная некоммерческая организация «Национальный технологически
|23.10.2024
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«Группа Астра» вошла в состав участников «Ассоциации ФинТех»
«Группа Астра» и «Ассоциация ФинТех» (АФТ) подписали договор о присоединении компании к Ассоциации. Разработчик
|21.10.2024
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Участники АФТ присоединились к Меморандуму о проработке предложений по функциям оператора среды «Открытых API»
Планируется в срок до 1 ноября 2024 г. обсудить с участниками «Ассоциации ФинТех» (АФТ) и предложить для более глубокой проработки перечень ключевых функций
|18.10.2024
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«Ред Софт» и «Ассоциация ФинТех» объявили о сотрудничестве
Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» вошел в состав «Ассоциации ФинТех». Партнерство участников организации будет направлено на поддержку инициати
|17.10.2024
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билайн вошел в Ассоциацию ФинТех
укреплении его позиции в области цифровых технологий для финтех-рынка. Став ассоциированным членом Ассоциации ФинТех, билайн уже вошел в рабочую группу по развитию безопасности искусственного
|17.10.2024
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ДОМ.РФ будет развивать онлайн-сервисы для ипотечного страхования
ДОМ.РФ, «АльфаСтрахование», ВСК и Ассоциация ФинТех подписали меморандум о дальнейшем развитии цифровых технологий в ипотечном
|17.10.2024
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«Билайн» вошел в «Ассоциацию ФинТех»
ля финтех-рынка. Об этом CNews сообщили представители ПАО «ВымпелКом». Став ассоциированным членом «Ассоциации ФинТех», «Билайн» уже вошел в рабочую группу по развитию безопасности искусственно
|26.09.2024
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На площадке «Ассоциации ФинТех» завершился первый этап пилота по применению больших языковых моделей в финансовых организациях
ков и три ИИ-платформы. Об этом CNews сообщили представители АФТ. В соответствии с дорожной картой «Ассоциация ФинТех» проводит пилотирование применения больших языковых моделей для повышения э
|13.09.2024
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Завершено расширение Технологической песочницы АФТ инфраструктурой параллельных вычислений
В ландшафт Технологической песочницы Ассоциации «ФинТех» (АФТ) добавлена инфраструктура параллельных вычислений на базе профессион
|16.08.2024
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Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» вошел в состав Ассоциации «ФинТех»
На площадке Ассоциации ФинТех (АФТ) «Ред Софт» намерен участвовать в инициативах, направленных на развити
|01.08.2024
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Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора
Продукты ГК Swordfish Security вошли в Репозиторий ИТ-решений для финансовой отрасли Ассоциации ФинТех (АФТ). АФТ является площадкой для взаимодействия банковского сектора эконом
|09.07.2024
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Исследование АФТ: 50% ключевых финтех-стартапов Ближнего Востока базируются в ОАЭ
же предлагает рекомендации по выходу российских компаний на финтех-рынок ОАЭ. Второй выпуск проекта Ассоциации «ФинТех» «ФинТех ФинЭтих» посвящен финтех-рынку Объединенных Арабских Эмиратов (ОА
|06.06.2024
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ПСБ и Ассоциация ФинТех развивают сотрудничество в сфере финансовых технологий
ки гипотез, в том числе в качестве полноправного члена Ассоциации», — сказал Александр Чернощекин. «Ассоциация ФинТех и ПСБ давно и плодотворно сотрудничают в сфере развития финансовых технолог
|07.05.2024
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В технологической песочнице АФТ пропилотировано создание облачной RnD-лаборатории кредитной организации
л руководитель управления информационной безопасности «Ассоциации ФинТех» Александр Товстолип. *** «Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников
|25.04.2024
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Исследование АФТ: выпуски токенизированных активов во всем мире носят экспериментальный характер
в виде экспериментов и только на отдельных финансовых рынках. Об этом CNews сообщили представители ассоциация ФинТех. Ключевая цель исследования – прояснить перспективы токенизации как финансо
|19.03.2024
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R-Vision SIEM стал первым решением для управления событиями в репозитории «Ассоциации ФинТех»
р — АФТ0247. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. «Включение R-Vision SIEM в репозиторий «Ассоциации ФинТех» — шаг, который позволит значительно расширить возможности сотрудничества R
|18.03.2024
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Национальная Страховая Информационная Система вошла в состав участников Ассоциации «ФинТех»
формационная Система» (НСИС, 100%-ная дочерняя компания Банка России) стало ассоциированным членом «Ассоциации ФинТех» (АФТ). На площадке АФТ НСИС будет принимать участие в инициативах по цифро
|12.03.2024
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В состав участников «Ассоциации ФинТех» вошел российский разработчик ПО «Базальт СПО»
гического суверенитета финансового рынка», — сказал генеральный директор АФТ Максим Григорьев. *** «Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников
|01.03.2024
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АФТ представила карту экосистемы генеративного ИИ
Ассоциация «ФинТех» (АФТ) провела исследование, разработала и выпустила карту «Архитектура экосистемы генеративног
|22.02.2024
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В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro
ботчиков и определить сферы их применения, важно проводить их тестирование на специальных стендах. «Ассоциация ФинТех» совместно с Yadro предоставила такую возможность участникам рынка, что спо
|14.02.2024
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Исследование АФТ: в мире количество клиентов, пользующихся сервисами через открытые API, может увеличиться более чем в два раза к 2025 году
– отметила руководитель управления стратегии, исследований и аналитики АФТ Марианна Данилина. *** «Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников
|05.02.2024
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На площадке АФТ ВСК провела испытания решения для обучения нейросетей и ML-моделей на оборудовании Yadro
На стенде ассоциации «ФинТех» (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, страховой дом ВСК провел испытания комплексного решения. Основной целью испытаний было обучение и тестирование нейросетей и ML-моделей, требующ
|17.01.2024
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Решения «ИнфоТеКС» включены в репозиторий «Ассоциации ФинТех»
шений», – отметил руководитель управления развития технологий «Ассоциации ФинТех» Олег Моргун. *** «Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников
|10.11.2023
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QApp и «Ассоциация финтех» договорились о сотрудничестве в области квантово-устойчивой защиты информации и технологий конфиденциальных вычислений
В рамках сотрудничества «Ассоциации финтех» (АФТ) и QApp создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами пр
|09.11.2023
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«Флексcофт» вошла в состав участников ассоциации «Финтех»
Российский разработчик и поставщик ИТ-решений для финансового сектора «Флексcофт» присоединился к ассоциации «Финтех» (АФТ). На площадке АФТ он примет участие в разработке продуктов и сервисов, а также в пилотировании инициатив. «Флексcофт» вошел в состав АФТ в качестве ассоциированного члена. В э
|30.10.2023
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Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех»
ормации Content AI включил свои флагманские продукты в репозиторий ассоциации «Финтех» (репозиторий АФТ). Единый реестр отраслевого ПО призван аккумулировать разработки специализированного софт
|12.10.2023
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Московская биржа и АФТ создали центр компетенций по безопасной разработке
Московская биржа совместно с ассоциацией «Финтех» (АФТ) и ключевыми участниками финансового рынка создали отраслевой центр компетенций (ЦК) по безопасной разработке — FinDevSecOps. Миссия центра – создание сообщества специалистов для обмена опы
|15.09.2023
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Платежный интегратор «Рунет бизнес системы» вступил в «Ассоциацию Финтех»
Компания «Рунет бизнес системы» (РБС) присоединилась к «Ассоциации Финтех» (АФТ). На площадке Ассоциации РБС планирует развивать платежные решения в
|29.08.2023
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Российский разработчик ПО «Диасофт» присоединился к ассоциации «Финтех»
Разработчик ПО для финансовой отрасли «Диасофт» вошел в состав участников ассоциации «Финтех» (АФТ). На площадке ассоциации компания примет участие в создании и развитии отечественных решений для автоматизации финансового сектора, поделится опытом разработки и внедрения ПО. В августе 202
|20.07.2023
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ДОМ.РФ запускает лабораторию искусственного интеллекта и «пилот» на базе российской нейросети
, работаем с ведущими отечественными разработчиками», – сказал Николай Козак. В ходе круглого стола Ассоциация ФинТех представила доклад «Применение технологий искусственного интеллекта на фина
|14.06.2023
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iSimpleLab запустит пилот на площадке АФТ по использованию среды открытых API
Российский разработчик ПО для банков iSimpleLab и «Ассоциация Финтех» (АФТ) подписали договор об информационно-технологическом партнерстве. В ра
|11.05.2023
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Ассоциация «Финтех» создала технологическую среду для тестирования финтех-решений
ничества в рамках пилотных проектов и совместного тестирования инициатив. Технологическая песочница АФТ создана как компонент комплексной среды, в которой предполагается взаимодействие регуляти
АФТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Григорьев Максим 46 39
|Жаркова Татьяна 20 17
|Данилина Марианна 23 15
|Андрианов Павел 84 10
|Козак Николай 164 9
|Демидов Сергей 127 8
|Скоробогатова Ольга 56 7
|Моргун Олег 8 7
|Киселёв Алексей 62 7
|Тятенкова Елена 25 6
|Кузьмин Кирилл 6 6
|Солонин Сергей 104 5
|Лоран Анна 7 5
|Кутузов Максим 21 5
|Мураховский Эдуард 38 5
|Тараторин Александр 58 5
|Глазков Александр 138 5
|Назарова Анна 52 5
|Носенко Юлия 7 5
|Лобас Аркадий 33 5
|Шадаев Максут 1023 4
|Кабаков Ярослав 60 4
|Горожанкин Алексей 18 4
|Копысов Виталий 63 4
|Босенко Павел 18 4
|Лессар Георгий 8 4
|Заянц Илья 46 4
|Дроздов Константин 6 4
|Дорожко Алексей 6 4
|Остроумов Максим 10 4
|Медокс Ярослав 35 4
|Дубровская Анна 20 4
|Карпов Иван 78 4
|Клековкин Сергей 5 4
|Полякова Екатерина 6 4
|Рустамов Рустам 422 4
|Бессараб Андрей 5 4
|Фетисов Алексей 42 4
|Безбогов Сергей 47 4
|Щепалин Олег 23 4
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