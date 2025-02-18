АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий

Исследование АФТ: 60% всех транзакций в Китае совершается бигтехами или небанковскими игроками, львиную долю рынка занимают Tensent и Alibaba «Ассоциация ФинТех» представила четвертый выпуск авторского цикла «ФинТех ФинЭтих». Новое иссл

Исследование АФТ: обеспечение доверия клиентов, ИИ, меняющий финансовый рынок и фокус на новые риски – приоритеты 2025 года ам рынка лучше адаптироваться к будущему и эффективно использовать новые возможности. Исследование «Ассоциации ФинТех» (АФТ) «3х10 трендов 2025 г.» представляет собой «трехмерный» фреймворк, по

ГК Swordfish Security стала членом Ассоциации ФинТех CNews сообщили представители ГК Swordfish Security. ГК Swordfish Security вошла в состав участников Ассоциации ФинТех (АФТ) в качестве ассоциированного члена. В этом статусе компания сможет при

Исследование АФТ: в процессе масштабирования Открытых API ключевой задачей является создание доверенной среды ласия в электронном формате», — сказала руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации «ФинТех» Марианна Данилина. В ходе изучения опыта российских компаний выяснилось,

ДОМ.РФ завершил первый этап пилотирования стандартов открытых API в ипотечном страховании В ходе пилотного проекта в Технологической песочнице Ассоциации ФинТех ДОМ.РФ и АльфаСтрахование протестировали обмен информацией о страховых и кр

Стандарты безопасности открытых API, разработанные АФТ и «ИнфоТеКС», опубликованы Банком России Стандарты безопасности открытых API, разработанные на площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ), опубликованы Банком России. Стандарты вступят в силу первого января

Альянс в сфере ИИ и АФТ объединят усилия для ускорения внедрения ИИ в финансовой отрасли Альянс в сфере искусственного интеллекта и «Ассоциация ФинТех» (АФТ) подписали соглашение о создании отраслевого клуба «Искусственный инт

В ландшафт Технологической песочницы АФТ добавлен «Нейрошлюз» от «Ростелекома» В рамках расширения возможностей участников «Ассоциации ФинТех» для тестирования и апробации технологий искусственного интеллекта в ландша

«Ассоциация ФинТех» и АНО НТЦ ЦК договорились о сотрудничестве в области развития ИИ «Ассоциация ФинТех» (АФТ) и Автономная некоммерческая организация «Национальный технологически

«Группа Астра» вошла в состав участников «Ассоциации ФинТех» «Группа Астра» и «Ассоциация ФинТех» (АФТ) подписали договор о присоединении компании к Ассоциации. Разработчик

Участники АФТ присоединились к Меморандуму о проработке предложений по функциям оператора среды «Открытых API» Планируется в срок до 1 ноября 2024 г. обсудить с участниками «Ассоциации ФинТех» (АФТ) и предложить для более глубокой проработки перечень ключевых функций

«Ред Софт» и «Ассоциация ФинТех» объявили о сотрудничестве Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» вошел в состав «Ассоциации ФинТех». Партнерство участников организации будет направлено на поддержку инициати

билайн вошел в Ассоциацию ФинТех укреплении его позиции в области цифровых технологий для финтех-рынка. Став ассоциированным членом Ассоциации ФинТех, билайн уже вошел в рабочую группу по развитию безопасности искусственного

ДОМ.РФ будет развивать онлайн-сервисы для ипотечного страхования ДОМ.РФ, «АльфаСтрахование», ВСК и Ассоциация ФинТех подписали меморандум о дальнейшем развитии цифровых технологий в ипотечном

«Билайн» вошел в «Ассоциацию ФинТех» ля финтех-рынка. Об этом CNews сообщили представители ПАО «ВымпелКом». Став ассоциированным членом «Ассоциации ФинТех», «Билайн» уже вошел в рабочую группу по развитию безопасности искусственно

На площадке «Ассоциации ФинТех» завершился первый этап пилота по применению больших языковых моделей в финансовых организациях ков и три ИИ-платформы. Об этом CNews сообщили представители АФТ. В соответствии с дорожной картой «Ассоциация ФинТех» проводит пилотирование применения больших языковых моделей для повышения э

Завершено расширение Технологической песочницы АФТ инфраструктурой параллельных вычислений В ландшафт Технологической песочницы Ассоциации «ФинТех» (АФТ) добавлена инфраструктура параллельных вычислений на базе профессион

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» вошел в состав Ассоциации «ФинТех» На площадке Ассоциации ФинТех (АФТ) «Ред Софт» намерен участвовать в инициативах, направленных на развити

Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора Продукты ГК Swordfish Security вошли в Репозиторий ИТ-решений для финансовой отрасли Ассоциации ФинТех (АФТ). АФТ является площадкой для взаимодействия банковского сектора эконом

Исследование АФТ: 50% ключевых финтех-стартапов Ближнего Востока базируются в ОАЭ же предлагает рекомендации по выходу российских компаний на финтех-рынок ОАЭ. Второй выпуск проекта Ассоциации «ФинТех» «ФинТех ФинЭтих» посвящен финтех-рынку Объединенных Арабских Эмиратов (ОА

ПСБ и Ассоциация ФинТех развивают сотрудничество в сфере финансовых технологий ки гипотез, в том числе в качестве полноправного члена Ассоциации», — сказал Александр Чернощекин. «Ассоциация ФинТех и ПСБ давно и плодотворно сотрудничают в сфере развития финансовых технолог

В технологической песочнице АФТ пропилотировано создание облачной RnD-лаборатории кредитной организации л руководитель управления информационной безопасности «Ассоциации ФинТех» Александр Товстолип. *** «Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников

Исследование АФТ: выпуски токенизированных активов во всем мире носят экспериментальный характер в виде экспериментов и только на отдельных финансовых рынках. Об этом CNews сообщили представители ассоциация ФинТех. Ключевая цель исследования – прояснить перспективы токенизации как финансо

R-Vision SIEM стал первым решением для управления событиями в репозитории «Ассоциации ФинТех» р — АФТ0247. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. «Включение R-Vision SIEM в репозиторий «Ассоциации ФинТех» — шаг, который позволит значительно расширить возможности сотрудничества R

Национальная Страховая Информационная Система вошла в состав участников Ассоциации «ФинТех» формационная Система» (НСИС, 100%-ная дочерняя компания Банка России) стало ассоциированным членом «Ассоциации ФинТех» (АФТ). На площадке АФТ НСИС будет принимать участие в инициативах по цифро

В состав участников «Ассоциации ФинТех» вошел российский разработчик ПО «Базальт СПО» гического суверенитета финансового рынка», — сказал генеральный директор АФТ Максим Григорьев. *** «Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников

АФТ представила карту экосистемы генеративного ИИ Ассоциация «ФинТех» (АФТ) провела исследование, разработала и выпустила карту «Архитектура экосистемы генеративног

В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro ботчиков и определить сферы их применения, важно проводить их тестирование на специальных стендах. «Ассоциация ФинТех» совместно с Yadro предоставила такую возможность участникам рынка, что спо

Исследование АФТ: в мире количество клиентов, пользующихся сервисами через открытые API, может увеличиться более чем в два раза к 2025 году – отметила руководитель управления стратегии, исследований и аналитики АФТ Марианна Данилина. *** «Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников

На площадке АФТ ВСК провела испытания решения для обучения нейросетей и ML-моделей на оборудовании Yadro На стенде ассоциации «ФинТех» (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, страховой дом ВСК провел испытания комплексного решения. Основной целью испытаний было обучение и тестирование нейросетей и ML-моделей, требующ

Решения «ИнфоТеКС» включены в репозиторий «Ассоциации ФинТех» шений», – отметил руководитель управления развития технологий «Ассоциации ФинТех» Олег Моргун. *** «Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников

QApp и «Ассоциация финтех» договорились о сотрудничестве в области квантово-устойчивой защиты информации и технологий конфиденциальных вычислений В рамках сотрудничества «Ассоциации финтех» (АФТ) и QApp создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами пр

«Флексcофт» вошла в состав участников ассоциации «Финтех» Российский разработчик и поставщик ИТ-решений для финансового сектора «Флексcофт» присоединился к ассоциации «Финтех» (АФТ). На площадке АФТ он примет участие в разработке продуктов и сервисов, а также в пилотировании инициатив. «Флексcофт» вошел в состав АФТ в качестве ассоциированного члена. В э

Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех» ормации Content AI включил свои флагманские продукты в репозиторий ассоциации «Финтех» (репозиторий АФТ). Единый реестр отраслевого ПО призван аккумулировать разработки специализированного софт

Московская биржа и АФТ создали центр компетенций по безопасной разработке Московская биржа совместно с ассоциацией «Финтех» (АФТ) и ключевыми участниками финансового рынка создали отраслевой центр компетенций (ЦК) по безопасной разработке — FinDevSecOps. Миссия центра – создание сообщества специалистов для обмена опы

Платежный интегратор «Рунет бизнес системы» вступил в «Ассоциацию Финтех» Компания «Рунет бизнес системы» (РБС) присоединилась к «Ассоциации Финтех» (АФТ). На площадке Ассоциации РБС планирует развивать платежные решения в

Российский разработчик ПО «Диасофт» присоединился к ассоциации «Финтех» Разработчик ПО для финансовой отрасли «Диасофт» вошел в состав участников ассоциации «Финтех» (АФТ). На площадке ассоциации компания примет участие в создании и развитии отечественных решений для автоматизации финансового сектора, поделится опытом разработки и внедрения ПО. В августе 202

ДОМ.РФ запускает лабораторию искусственного интеллекта и «пилот» на базе российской нейросети , работаем с ведущими отечественными разработчиками», – сказал Николай Козак. В ходе круглого стола Ассоциация ФинТех представила доклад «Применение технологий искусственного интеллекта на фина

iSimpleLab запустит пилот на площадке АФТ по использованию среды открытых API Российский разработчик ПО для банков iSimpleLab и «Ассоциация Финтех» (АФТ) подписали договор об информационно-технологическом партнерстве. В ра