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АФТ Ассоциация Финтех Ассоциация развития финансовых технологий

АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий

 Ассоциация ФинТех, АФТ учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка. Это межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. При участии АФТ разрабатываются и внедряются сервисы на основе технологии распределенного реестра, развивается розничное платежное пространство, реализуется проект «Развитие открытых API» в финансовой сфере и др.

 

 
 

Олег Моргун, Начальник управления развития технологий, Ассоциация ФинТех "Вызовы и новые возможности развития технологий в финансовом секторе" 15 сентября 2022 года в Москве CNews конференция "Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса"
 


18.02.2025 Исследование АФТ: 60% всех транзакций в Китае совершается бигтехами или небанковскими игроками, львиную долю рынка занимают Tensent и Alibaba

«Ассоциация ФинТех» представила четвертый выпуск авторского цикла «ФинТех ФинЭтих». Новое иссл
06.02.2025 Исследование АФТ: обеспечение доверия клиентов, ИИ, меняющий финансовый рынок и фокус на новые риски – приоритеты 2025 года

ам рынка лучше адаптироваться к будущему и эффективно использовать новые возможности. Исследование «Ассоциации ФинТех» (АФТ) «3х10 трендов 2025 г.» представляет собой «трехмерный» фреймворк, по
29.01.2025 ГК Swordfish Security стала членом Ассоциации ФинТех

CNews сообщили представители ГК Swordfish Security. ГК Swordfish Security вошла в состав участников Ассоциации ФинТех (АФТ) в качестве ассоциированного члена. В этом статусе компания сможет при
16.01.2025 Исследование АФТ: в процессе масштабирования Открытых API ключевой задачей является создание доверенной среды

ласия в электронном формате», — сказала руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации «ФинТех» Марианна Данилина. В ходе изучения опыта российских компаний выяснилось,

18.12.2024 ДОМ.РФ завершил первый этап пилотирования стандартов открытых API в ипотечном страховании

В ходе пилотного проекта в Технологической песочнице Ассоциации ФинТех ДОМ.РФ и АльфаСтрахование протестировали обмен информацией о страховых и кр
13.12.2024 Стандарты безопасности открытых API, разработанные АФТ и «ИнфоТеКС», опубликованы Банком России

Стандарты безопасности открытых API, разработанные на площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ), опубликованы Банком России. Стандарты вступят в силу первого января
13.12.2024 Альянс в сфере ИИ и АФТ объединят усилия для ускорения внедрения ИИ в финансовой отрасли

Альянс в сфере искусственного интеллекта и «Ассоциация ФинТех» (АФТ) подписали соглашение о создании отраслевого клуба «Искусственный инт
02.12.2024 В ландшафт Технологической песочницы АФТ добавлен «Нейрошлюз» от «Ростелекома»

В рамках расширения возможностей участников «Ассоциации ФинТех» для тестирования и апробации технологий искусственного интеллекта в ландша
08.11.2024 «Ассоциация ФинТех» и АНО НТЦ ЦК договорились о сотрудничестве в области развития ИИ

«Ассоциация ФинТех» (АФТ) и Автономная некоммерческая организация «Национальный технологически
23.10.2024 «Группа Астра» вошла в состав участников «Ассоциации ФинТех»

«Группа Астра» и «Ассоциация ФинТех» (АФТ) подписали договор о присоединении компании к Ассоциации. Разработчик
21.10.2024 Участники АФТ присоединились к Меморандуму о проработке предложений по функциям оператора среды «Открытых API»

Планируется в срок до 1 ноября 2024 г. обсудить с участниками «Ассоциации ФинТех» (АФТ) и предложить для более глубокой проработки перечень ключевых функций
18.10.2024 «Ред Софт» и «Ассоциация ФинТех» объявили о сотрудничестве

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» вошел в состав «Ассоциации ФинТех». Партнерство участников организации будет направлено на поддержку инициати
17.10.2024 билайн вошел в Ассоциацию ФинТех

укреплении его позиции в области цифровых технологий для финтех-рынка. Став ассоциированным членом Ассоциации ФинТех, билайн уже вошел в рабочую группу по развитию безопасности искусственного

17.10.2024 ДОМ.РФ будет развивать онлайн-сервисы для ипотечного страхования

ДОМ.РФ, «АльфаСтрахование», ВСК и Ассоциация ФинТех подписали меморандум о дальнейшем развитии цифровых технологий в ипотечном

17.10.2024 «Билайн» вошел в «Ассоциацию ФинТех»

ля финтех-рынка. Об этом CNews сообщили представители ПАО «ВымпелКом». Став ассоциированным членом «Ассоциации ФинТех», «Билайн» уже вошел в рабочую группу по развитию безопасности искусственно
26.09.2024 На площадке «Ассоциации ФинТех» завершился первый этап пилота по применению больших языковых моделей в финансовых организациях

ков и три ИИ-платформы. Об этом CNews сообщили представители АФТ. В соответствии с дорожной картой «Ассоциация ФинТех» проводит пилотирование применения больших языковых моделей для повышения э
13.09.2024 Завершено расширение Технологической песочницы АФТ инфраструктурой параллельных вычислений

В ландшафт Технологической песочницы Ассоциации «ФинТех» (АФТ) добавлена инфраструктура параллельных вычислений на базе профессион
16.08.2024 Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» вошел в состав Ассоциации «ФинТех»

На площадке Ассоциации ФинТех (АФТ) «Ред Софт» намерен участвовать в инициативах, направленных на развити
01.08.2024 Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора

Продукты ГК Swordfish Security вошли в Репозиторий ИТ-решений для финансовой отрасли Ассоциации ФинТех (АФТ). АФТ является площадкой для взаимодействия банковского сектора эконом
09.07.2024 Исследование АФТ: 50% ключевых финтех-стартапов Ближнего Востока базируются в ОАЭ

же предлагает рекомендации по выходу российских компаний на финтех-рынок ОАЭ. Второй выпуск проекта Ассоциации «ФинТех» «ФинТех ФинЭтих» посвящен финтех-рынку Объединенных Арабских Эмиратов (ОА
06.06.2024 ПСБ и Ассоциация ФинТех развивают сотрудничество в сфере финансовых технологий

ки гипотез, в том числе в качестве полноправного члена Ассоциации», — сказал Александр Чернощекин. «Ассоциация ФинТех и ПСБ давно и плодотворно сотрудничают в сфере развития финансовых технолог
07.05.2024 В технологической песочнице АФТ пропилотировано создание облачной RnD-лаборатории кредитной организации

л руководитель управления информационной безопасности «Ассоциации ФинТех» Александр Товстолип. *** «Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников
25.04.2024 Исследование АФТ: выпуски токенизированных активов во всем мире носят экспериментальный характер

в виде экспериментов и только на отдельных финансовых рынках. Об этом CNews сообщили представители ассоциация ФинТех. Ключевая цель исследования – прояснить перспективы токенизации как финансо
19.03.2024 R-Vision SIEM стал первым решением для управления событиями в репозитории «Ассоциации ФинТех»

р — АФТ0247. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. «Включение R-Vision SIEM в репозиторий «Ассоциации ФинТех» — шаг, который позволит значительно расширить возможности сотрудничества R
18.03.2024 Национальная Страховая Информационная Система вошла в состав участников Ассоциации «ФинТех»

формационная Система» (НСИС, 100%-ная дочерняя компания Банка России) стало ассоциированным членом «Ассоциации ФинТех» (АФТ). На площадке АФТ НСИС будет принимать участие в инициативах по цифро
12.03.2024 В состав участников «Ассоциации ФинТех» вошел российский разработчик ПО «Базальт СПО»

гического суверенитета финансового рынка», — сказал генеральный директор АФТ Максим Григорьев. *** «Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников
01.03.2024 АФТ представила карту экосистемы генеративного ИИ

Ассоциация «ФинТех» (АФТ) провела исследование, разработала и выпустила карту «Архитектура экосистемы генеративног
22.02.2024 В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro

ботчиков и определить сферы их применения, важно проводить их тестирование на специальных стендах. «Ассоциация ФинТех» совместно с Yadro предоставила такую возможность участникам рынка, что спо
14.02.2024 Исследование АФТ: в мире количество клиентов, пользующихся сервисами через открытые API, может увеличиться более чем в два раза к 2025 году

– отметила руководитель управления стратегии, исследований и аналитики АФТ Марианна Данилина. *** «Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников
05.02.2024 На площадке АФТ ВСК провела испытания решения для обучения нейросетей и ML-моделей на оборудовании Yadro

На стенде ассоциации «ФинТех» (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, страховой дом ВСК провел испытания комплексного решения. Основной целью испытаний было обучение и тестирование нейросетей и ML-моделей, требующ
17.01.2024 Решения «ИнфоТеКС» включены в репозиторий «Ассоциации ФинТех»

шений», – отметил руководитель управления развития технологий «Ассоциации ФинТех» Олег Моргун. *** «Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников
10.11.2023 QApp и «Ассоциация финтех» договорились о сотрудничестве в области квантово-устойчивой защиты информации и технологий конфиденциальных вычислений

В рамках сотрудничества «Ассоциации финтех» (АФТ) и QApp создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами пр
09.11.2023 «Флексcофт» вошла в состав участников ассоциации «Финтех»

Российский разработчик и поставщик ИТ-решений для финансового сектора «Флексcофт» присоединился к ассоциации «Финтех» (АФТ). На площадке АФТ он примет участие в разработке продуктов и сервисов, а также в пилотировании инициатив. «Флексcофт» вошел в состав АФТ в качестве ассоциированного члена. В э
30.10.2023 Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех»

ормации Content AI включил свои флагманские продукты в репозиторий ассоциации «Финтех» (репозиторий АФТ). Единый реестр отраслевого ПО призван аккумулировать разработки специализированного софт
12.10.2023 Московская биржа и АФТ создали центр компетенций по безопасной разработке

Московская биржа совместно с ассоциацией «Финтех» (АФТ) и ключевыми участниками финансового рынка создали отраслевой центр компетенций (ЦК) по безопасной разработке — FinDevSecOps. Миссия центра – создание сообщества специалистов для обмена опы
15.09.2023 Платежный интегратор «Рунет бизнес системы» вступил в «Ассоциацию Финтех»

Компания «Рунет бизнес системы» (РБС) присоединилась к «Ассоциации Финтех» (АФТ). На площадке Ассоциации РБС планирует развивать платежные решения в

29.08.2023 Российский разработчик ПО «Диасофт» присоединился к ассоциации «Финтех»

Разработчик ПО для финансовой отрасли «Диасофт» вошел в состав участников ассоциации «Финтех» (АФТ). На площадке ассоциации компания примет участие в создании и развитии отечественных решений для автоматизации финансового сектора, поделится опытом разработки и внедрения ПО. В августе 202
20.07.2023 ДОМ.РФ запускает лабораторию искусственного интеллекта и «пилот» на базе российской нейросети

, работаем с ведущими отечественными разработчиками», – сказал Николай Козак. В ходе круглого стола Ассоциация ФинТех представила доклад «Применение технологий искусственного интеллекта на фина
14.06.2023 iSimpleLab запустит пилот на площадке АФТ по использованию среды открытых API

Российский разработчик ПО для банков iSimpleLab и «Ассоциация Финтех» (АФТ) подписали договор об информационно-технологическом партнерстве. В ра
11.05.2023 Ассоциация «Финтех» создала технологическую среду для тестирования финтех-решений

ничества в рамках пилотных проектов и совместного тестирования инициатив. Технологическая песочница АФТ создана как компонент комплексной среды, в которой предполагается взаимодействие регуляти

Публикаций - 176, упоминаний - 295

АФТ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 21
Ростелеком 9807 20
Yandex - Яндекс 7501 18
МегаФон 9056 15
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 15
Diasoft - Диасофт 899 14
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 507 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4956 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 512 8
Т1 Холдинг - Т1 Группа 278 8
Atomyze - Атомайз 22 8
Oracle Corporation 6730 7
Microsoft Corporation 24723 7
8330 6
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1965 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 658 5
Ред Софт - Red Soft 746 5
Базальт СПО - BaseALT 670 5
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 5
Softline - Софтлайн 2883 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 4
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 4
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 84 4
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 4
Telegram Group 2076 4
Alibaba Group 429 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3231 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 455 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 3
SAP SE 5305 3
Рексофт - Reksoft 422 3
Ideco - Айдеко 78 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1231 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 51 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8805 3
К2Тех 142 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 96 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 64 3
IBM - International Business Machines Corp 9453 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 35
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 29
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 29
Русский стандарт Банк 445 25
НСПК - Национальная система платежных карт 821 24
Альфа-Банк 1784 23
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 23
ГПБ - Газпромбанк 1094 19
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1199 19
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 19
ВТБ - Почта Банк 468 17
ПСБ - Промсвязьбанк 861 17
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 17
Ак Барс Банк 272 16
Абсолют Банк 234 15
МКБ - Московский кредитный банк 566 15
Совкомбанк ПАО 260 15
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 15
АльфаСтрахование СГ 324 14
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 243 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 12
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 11
Платежный Центр РНКО 53 11
Кредит Европа банк 66 11
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 10
NanduQ - Qiwi 997 8
Ингосстрах СПАО 422 8
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 8
Капитал Лайф 14 8
Синара ГК - Sinara Group 102 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 5
Лента - Сеть розничной торговли 2101 5
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 905 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 4
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 228 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 238 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4835 77
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11824 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6006 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3376 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4231 7
Федеральное казначейство России 1792 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1227 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3308 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5021 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 318 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 153 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 3
МИК - Московский инновационный кластер 146 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1098 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1390 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 2
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 2
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2774 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 336 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 212 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 193 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 10 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3164 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 987 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 732 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1024 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
OpenChain 1 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 111 1
ГосИнформСистемы 131 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5357 135
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 96
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 96
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19924 63
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14069 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28180 49
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12104 45
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 382 38
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3972 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31210 31
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1510 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21454 27
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7534 23
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4817 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15919 21
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CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 501 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 373 3
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1008 3
TAdviser - Центр выбора технологий 398 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 2
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РИА Новости 929 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 275 1
Царьград - телеканал 27 1
Автокод (портал) 34 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 25 1
CoinDesk 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3246 5
Gartner - Гартнер 3565 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 2
CNews Инновация года - награда 111 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 54 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Juniper Research 529 1
Allied Market Research 21 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 1
S&P 500 558 1
Grand View Research 19 1
IDC Financial Insights 10 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1534 4
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 862 4
РАН - Российская академия наук 1902 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 236 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 951 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 2
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 2
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 188 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 955 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
Дом.РФ - Цифровая академия 14 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
Государственный Русский музей 47 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1091 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 344 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 47 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 382 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 10
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 8
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 4
CNews FORUM Кейсы 226 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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