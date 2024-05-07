В технологической песочнице АФТ пропилотировано создание облачной RnD-лаборатории кредитной организации

Пилот, проведенный на площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ), подтвердил гипотезы по созданию и развертыванию RnD-лаборатории в облачном контуре Технологической песочницы АФТ в разы быстрее и кратно дешевле, чем в контуре банка. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

В Технологической песочнице АФТ пропилотировано быстрое развертывание различных компонент инфраструктуры для тестирования замены иностранного ПО на отечественное и независимое: ALSE 1.7.4 — OS Astra Linux «на железе»; VMware ESXi — гипервизор; VM OS — рабочее место в OS Astra Linux на гипервизоре VMware ESXi; Termidesk — решения для удаленного доступа на базе Astra Linux Special Edition; ALD Pro — служба каталога для Linux (серверы печати, принтеры, пользователи и т.д.) для OS Astra Linux.

Проведено апробирование в части применения развернутой RnD-лаборатории для решения задач достижения технологического суверенитета. Тестирование показало, что создание и развертывание RnD-лаборатории в облачном контуре Технологической песочницы АФТ быстрее в пять раз и дешевле в четыре раза, чем на собственной инфраструктуре банка.

«Достижение технологического суверенитета – одна из основных задач, которые сейчас решают компании финансового рынка. Поэтому так важно дать рынку возможность быстро и с наименьшими затратами тестировать отечественные и независимые решения для применения их в процессах организаций. Опыт успешного развертывания RnD-лаборатории в мультиоблачной инфраструктуре Технологической песочницы АФТ может быть использован для применения в дальнейших проектах такого типа компаниями российского финансового сектора, а также использовать выработанную экспертизу для развития своих инфраструктур в облачном формате», — отметил руководитель управления информационной безопасности «Ассоциации ФинТех» Александр Товстолип.

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«Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. В настоящий момент в состав АФТ входят: Банк России, Сбербанк, Национальная система платежных карт (НСПК), «Ак Барс Банк», «Тинькофф Банк», Райффайзенбанк, ДОМ.РФ, «Московская Биржа», «Страховой Дом ВСК» и др.