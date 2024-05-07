Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

В технологической песочнице АФТ пропилотировано создание облачной RnD-лаборатории кредитной организации

Пилот, проведенный на площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ), подтвердил гипотезы по созданию и развертыванию RnD-лаборатории в облачном контуре Технологической песочницы АФТ в разы быстрее и кратно дешевле, чем в контуре банка. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

В Технологической песочнице АФТ пропилотировано быстрое развертывание различных компонент инфраструктуры для тестирования замены иностранного ПО на отечественное и независимое: ALSE 1.7.4 — OS Astra Linux «на железе»; VMware ESXi — гипервизор; VM OS — рабочее место в OS Astra Linux на гипервизоре VMware ESXi; Termidesk — решения для удаленного доступа на базе Astra Linux Special Edition; ALD Pro — служба каталога для Linux (серверы печати, принтеры, пользователи и т.д.) для OS Astra Linux.

Проведено апробирование в части применения развернутой RnD-лаборатории для решения задач достижения технологического суверенитета. Тестирование показало, что создание и развертывание RnD-лаборатории в облачном контуре Технологической песочницы АФТ быстрее в пять раз и дешевле в четыре раза, чем на собственной инфраструктуре банка.

«Достижение технологического суверенитета – одна из основных задач, которые сейчас решают компании финансового рынка. Поэтому так важно дать рынку возможность быстро и с наименьшими затратами тестировать отечественные и независимые решения для применения их в процессах организаций. Опыт успешного развертывания RnD-лаборатории в мультиоблачной инфраструктуре Технологической песочницы АФТ может быть использован для применения в дальнейших проектах такого типа компаниями российского финансового сектора, а также использовать выработанную экспертизу для развития своих инфраструктур в облачном формате», — отметил руководитель управления информационной безопасности «Ассоциации ФинТех» Александр Товстолип.

Государство и бизнес делят ИИ на зоны ответственности
Импортонезависимость

***

«Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. В настоящий момент в состав АФТ входят: Банк России, Сбербанк, Национальная система платежных карт (НСПК), «Ак Барс Банк», «Тинькофф Банк», Райффайзенбанк, ДОМ.РФ, «Московская Биржа», «Страховой Дом ВСК» и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Искусственный интеллект поможет российским крестьянам бороться с сорняками и вредителями

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

В мире внезапный взрывной рост популярности древних языков программирования Fortran и COBOL. Теряет позиции PHP, делающий россиян миллионерами

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

«Аквариус» и «Росатом» создают производство чипов для шифрования

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор фитнес-браслета Huawei Band 9: легкий и умный

Обзор HUAWEI nova 12 SE: доступный камерофон

Лучшие умные весы 2024 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре

Найдена самая тяжелая пара черных дыр во Вселенной — они так велики, что не могут столкнуться и соединиться

Стеклянные сферы, выпавшие в виде осадков в Хиросиме, схожи по составу с ранней Солнечной системой, а не с Землей
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024