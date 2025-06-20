Получите все материалы CNews по ключевому слову
Страховой Дом ВСК Группа ВСК Всероссийская страховая компания ранее Военно-страховая компания
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 170 дел, на cумму 178 701 955 900 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|20.06.2025
|
«Страховой Дом ВСК» и «Инфомаксимум» подписали соглашение о сотрудничестве
«Страховой Дом ВСК» и «Инфомаксимум» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписанный документ направлен н
|05.06.2025
|
Страховой Дом ВСК продолжает цифровую трансформацию c Process Mining и Task Mining от Proceset
Страховой Дом ВСК продолжает масштабную цифровую трансформацию. В рамках изменений в 2024 г. внутренний ОЦО
|05.06.2025
|
Страховой Дом ВСК продолжает цифровую трансформацию c Process Mining и Task Mining от Proceset
Страховой Дом ВСК продолжает масштабную цифровую трансформацию. В рамках изменений в 2024 году внутренний О
|02.06.2025
|
В России появится услуга страхования рисков импортозамещения ERP
АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом», Страховой Дом ВСК и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) с
|24.04.2025
|
Платформа данных позволила ВСК привлечь более 100 тыс. корпоративных клиентов
Внедрение платформы данных позволило ВСК увеличить портфель корпоративных клиентов минимум на 100 тыс. компаний. Платформа помогае
|05.03.2025
|
Состоятельная молодежь выбирает гаджет вместо семьи, 28% россиян интернет-зависимы и проводят в сети по шесть часов в день: аналитика ВСК
гаджетов в пользу встреч с друзьями и чтения книг. Таковы результаты исследования «Страхового Дома ВСК» об образе жизни современной молодежи. Исследование проводилось в формате онлайн опроса с
|11.02.2025
|
Страховой Дом ВСК завершает проект по переходу на российскую CVM платформу Data Marketing
Страховой Дом ВСК завершил пилотный проект по импортозамещению, внедрив российскую платформу Data Marketing
|05.12.2024
|
Auxo обеспечила аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК
ИТ-компания Auxo организовала аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК. Таким образом, Auxo выступил единым поставщиком услуги и консолидировал сервис, ранее распределенный по регионам России. Проект был запущен осенью 2023 г. На старте его география составлял
|12.11.2024
|
«Страховой Дом ВСК» внедрил Proceset для оптимизации бизнес-процессов
«Страховой Дом ВСК» провел успешный пилот по Process Mining и Task Mining на одном из ключевых бизнес-процес
|18.10.2024
|
«Страховой Дом ВСК» подписал соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации с вендором «Нота»
«Страховой Дом ВСК» и компания-разработчик отечественных ИТ-продуктов «Нота» (холдинг «Т1») договорились о д
|18.10.2024
|
Стратегическое партнерство ICL Techno и ВСК ускорит внедрение инновационных технологий в страховании
ICL Techno, российский производитель вычислительной техники, и «Страховой Дом ВСК», российская страховая компания, объявили о подписании соглашения. Партнеры планируют реа
|25.09.2024
|
«Страховой Дом ВСК» улучшает бизнес-процессы при помощи российской системы Optimining
«Страховой Дом ВСК» совместно с компанией «Систематика» (входит в группу НКК) внедрил у себя технологию Proc
|10.09.2024
|
ВСК: в соцсетях можно проводить не более трех часов в день, иначе растет риск депрессии, тревожности и селфхарма
я психического здоровья. Ольга Бакшутова, руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК рассказывает, сколько времени проводить в социальных сетях опасно, с какими проблемами и
|30.08.2024
|
Статистика «М.Видео-Эльдорадо» и ВСК: в преддверии 1 сентября самый большой спрос на гаджеты за Уралом и на Северо-Западе
ронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, совместно со страховым домом ВСК проанализировали статистику трат россиян на гаджеты перед началом учебного года. В преддв
|23.07.2024
|
Страховой дом ВСК перешел на российскую платформу контейнеризации Nova Container Platform
Страховой дом ВСК перевел часть сервисов на российскую Kubernetes-платформу. Nova Container Platform, разра
|02.07.2024
|
Страховой дом ВСК с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» ускорил процесс урегулирования ДТП для автовладельцев
Страховой дом ВСК расширил возможности для упрощенного урегулирования ДТП в рамках ОСАГО и каско. В 2024 г.
|28.06.2024
|
ВСК: столичная молодежь больше занимается спортом и меньше проводит время в соцсетях, интернет – наркотик для небогатых россиян из регионов
я в интернет-зависимости (26,5%), большинство также активно занимается спортом (74%). Страховой Дом ВСК провел исследование об образе жизни современных молодых людей. Интернет-зависимость являе
|26.06.2024
|
Страховой Дом ВСК открывает Telegram-канал с контентом для страховых агентов
Страховой Дом ВСК открыл Telegram-канал для агентов в рамках реализации стратегической инициативы «Агент ка
|05.06.2024
|
Страховой Дом ВСК и «СКБ Контур» займутся развитием рынка отечественного ПО для бизнеса
Страховой Дом ВСК и разработчик программного обеспечения для бизнеса «СКБ Контур» подписали соглашение о со
|05.06.2024
|
«Группа Астра» и Страховой Дом ВСК договорились о сотрудничестве
Программные продукты Страхового Дома ВСК будут совместимы с ОС Astra Linux и другими продуктами «Группы Астра». Это предусмотрено
|20.03.2024
|
«Страховой Дом ВСК» и Zunami подписали соглашение о намерениях в сфере цифрового страхования логистики
«Страховой Дом ВСК» и платформа цифрового сопровождения страхования грузоперевозок Zunami (бывшая «Цунами»,
|05.02.2024
|
На площадке АФТ ВСК провела испытания решения для обучения нейросетей и ML-моделей на оборудовании Yadro
На стенде ассоциации «ФинТех» (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, страховой дом ВСК провел испытания комплексного решения. Основной целью испытаний было обучение и тестирова
|04.10.2023
|
ВСК защитит клиентов Tele2 от поломок телефонов, планшетов и компьютеров
Страховой дом ВСК совместно с сотовым оператором Tele2 запустил страховую программу от поломок и повреждени
|08.09.2023
|
Почти треть россиян отказываются платить онлайн-кинотеатрам и продолжают использовать пиратские сервисы
и сериалы исключительно на пиратских сайтах. Таковы результаты опроса, проведенного страховым домом ВСК*. Около 23% опрошенных даже отказываются платить за поход в кинотеатр на киноновинки и вы
|19.06.2023
|
Как перевести 6,5 тысяч сотрудников на КЭДО за полгода
Мотивация компании в переходе на КЭДО «Страховой Дом ВСК» — крупная страховая компания, которая имеет более 500 офисов по всей стране и постоянный
|24.05.2023
|
ВСК автоматизировала контакт-центр на базе отечественной платформы BPMSoft
Страховой дом ВСК цифровизировал прием клиентских обращений с помощью платформы BPMSoft компании «Ланит омн
|12.05.2023
|
«Страховой дом ВСК» переходит на российскую платформу управления кластерами Kubernetes
Внедрение «Штурвала» в ВСК «Страховой дом ВСК» завершил пилотную миграцию на отечественную платформу «Штурвал
|10.05.2023
|
Страховой дом ВСК завершил пилот по миграции на отечественную платформу «Штурвал» для управления контейнерами Kubernetes
ых продуктов «Лаборатория числитель» и «Высокие цифровые технологии» (ВЦТ), собственная ИТ-компания ВСК, реализовали миграцию микросервисного приложения Marlin на отечественную платформу для уп
|17.04.2023
|
ВСК и «Байкал-сервис» займутся масштабированием проектов по автоматизации процессов в транспортной логистике
Страховой дом ВСК и транспортная компания «Байкал-сервис» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
|06.04.2023
|
Перерезать провода: женщины ломают мобильные устройства чаще мужчин
По данным «Страхового дома ВСК», по итогам I квартала 2023 г. различные дорогостоящие технические устройства у женщин ло
|07.11.2022
|
Более 30% полисов ОСАГО продаются через цифровые каналы
аще приобретают ОСАГО через онлайн каналы продаж – к такому выводу пришли аналитики страхового дома ВСК. Так, с января по октябрь 2022 г. доля продаж в ВСК через цифровые сервисы, в част
|31.08.2022
|
ВСК защищена более чем от 13 тыс. нежелательных ресурсов ежедневно
Страховой дом ВСК подписал соглашение с компанией BI.ZONE о подключении к сервису Secure DNS. Он определяет
|05.07.2022
|
ВСК открыла цифровую клинику
Страховой Дом ВСК открыл цифровую медицинскую клинику, которая будет доступна в мобильном приложении «ВС
|09.06.2022
|
ВСК внедрила систему поддержки андеррайтинговых решений по ДМС на базе алгоритмов машинного обучения
«Страховой дом ВСК» совместно с разработчиком ИТ-решений для страховой отрасли MAINS Lab внедрили передовые
|18.05.2022
|
ВСК присоединилась к сервису «Цифровые банковские гарантии» на блокчейн-платформе «Мастерчейн»
Страховой дом ВСК первым среди страховых компаний присоединился к сервису «Цифровые банковские гарантии» на
|25.04.2022
|
Приложение «ВСК страхование» доступно в AppGallery от Huawei
Мобильное приложение Страхового дома ВСК стало доступно в AppGallery – фирменном магазине приложений компании Huawei. Сервис преду
|24.01.2022
|
Женщины ломают гаджеты в два раза чаще мужчин: лидеры антирейтинга - Huawei, Samsung, Honor и Xiaomi
По данным аналитиков Страхового дома ВСК в 2021 г. было зафиксировано свыше 7000 страховых случаев, связанных с поломкой гаджетов
|01.12.2021
|
ВСК внедрила искусственный интеллект в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско
я уже работает, постепенно она станет доступна всем страхователям, обновившим мобильное приложение «ВСК страхование». Сервис позволяет сократить скорость получения направления на ремонт с семи
|22.06.2021
|
ВСК застраховала робота-аватара на 1 млн долларов
Cтраховой Дом ВСК застраховал робота-аватара телеприсутствия, созданного российской командой разработчиков
|04.06.2021
|
ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики
Страховой Дом ВСК и российский разработчик ИТ-сервисов для бизнеса и госструктур ГК SELDON заключили соглаш
Страховой Дом ВСК и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколовский Александр 40 16
|Яфясов Денис 14 14
|Петров Михаил 138 14
|Сорокина Ольга 15 13
|Алябьев Андрей 27 13
|Гогленков Александр 15 12
|Тарновский Александр 12 11
|Алифанов Кирилл 70 10
|Потапкин Михаил 26 10
|Скородумов Анатолий 65 10
|Плешков Алексей 67 9
|Сирота Юрий 67 9
|Аршавский Анджей 31 9
|Бикташев Ильдар 10 9
|Комстачев Михаил 13 9
|Чевкота Олег 15 9
|Кравченко Андрей 12 9
|Мясин Антон 10 9
|Леушев Андрей 75 9
|Скородумов Олег 17 9
|Клеев Владимир 9 9
|Смирнова Олеся 11 9
|Богачев Игорь 182 8
|Реймер Денис 54 8
|Рахтеенко Владимир 41 8
|Мельникова Алиса 96 8
|Халяпин Сергей 88 8
|Шевченко Владимир 150 8
|Малышев Александр 37 8
|Фридман Илья 42 8
|Солопов Вячеслав 37 8
|Смирнов Александр 86 8
|Стрелова Ольга 36 8
|Коротнев Константин 34 8
|Подкопаев Олег 30 8
|Асратян Петр 36 8
|Пиляр Елена 22 8
|Кравченко Денис 28 8
|Прохоров Фёдор 83 8
|Шестаков Александр 39 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408468, в очереди разбора - 731990.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.