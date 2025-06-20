Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания

«Страховой Дом ВСК» и «Инфомаксимум» подписали соглашение о сотрудничестве «Страховой Дом ВСК» и «Инфомаксимум» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписанный документ направлен н

Страховой Дом ВСК продолжает цифровую трансформацию c Process Mining и Task Mining от Proceset Страховой Дом ВСК продолжает масштабную цифровую трансформацию. В рамках изменений в 2024 г. внутренний ОЦО

В России появится услуга страхования рисков импортозамещения ERP АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом», Страховой Дом ВСК и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) с

Платформа данных позволила ВСК привлечь более 100 тыс. корпоративных клиентов Внедрение платформы данных позволило ВСК увеличить портфель корпоративных клиентов минимум на 100 тыс. компаний. Платформа помогае

Состоятельная молодежь выбирает гаджет вместо семьи, 28% россиян интернет-зависимы и проводят в сети по шесть часов в день: аналитика ВСК гаджетов в пользу встреч с друзьями и чтения книг. Таковы результаты исследования «Страхового Дома ВСК» об образе жизни современной молодежи. Исследование проводилось в формате онлайн опроса с

Страховой Дом ВСК завершает проект по переходу на российскую CVM платформу Data Marketing Страховой Дом ВСК завершил пилотный проект по импортозамещению, внедрив российскую платформу Data Marketing

Auxo обеспечила аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК ИТ-компания Auxo организовала аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК. Таким образом, Auxo выступил единым поставщиком услуги и консолидировал сервис, ранее распределенный по регионам России. Проект был запущен осенью 2023 г. На старте его география составлял

«Страховой Дом ВСК» внедрил Proceset для оптимизации бизнес-процессов «Страховой Дом ВСК» провел успешный пилот по Process Mining и Task Mining на одном из ключевых бизнес-процес

«Страховой Дом ВСК» подписал соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации с вендором «Нота» «Страховой Дом ВСК» и компания-разработчик отечественных ИТ-продуктов «Нота» (холдинг «Т1») договорились о д

Стратегическое партнерство ICL Techno и ВСК ускорит внедрение инновационных технологий в страховании ICL Techno, российский производитель вычислительной техники, и «Страховой Дом ВСК», российская страховая компания, объявили о подписании соглашения. Партнеры планируют реа

«Страховой Дом ВСК» улучшает бизнес-процессы при помощи российской системы Optimining «Страховой Дом ВСК» совместно с компанией «Систематика» (входит в группу НКК) внедрил у себя технологию Proc

ВСК: в соцсетях можно проводить не более трех часов в день, иначе растет риск депрессии, тревожности и селфхарма я психического здоровья. Ольга Бакшутова, руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК рассказывает, сколько времени проводить в социальных сетях опасно, с какими проблемами и

Статистика «М.Видео-Эльдорадо» и ВСК: в преддверии 1 сентября самый большой спрос на гаджеты за Уралом и на Северо-Западе ронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, совместно со страховым домом ВСК проанализировали статистику трат россиян на гаджеты перед началом учебного года. В преддв

Страховой дом ВСК перешел на российскую платформу контейнеризации Nova Container Platform Страховой дом ВСК перевел часть сервисов на российскую Kubernetes-платформу. Nova Container Platform, разра

Страховой дом ВСК с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» ускорил процесс урегулирования ДТП для автовладельцев Страховой дом ВСК расширил возможности для упрощенного урегулирования ДТП в рамках ОСАГО и каско. В 2024 г.

ВСК: столичная молодежь больше занимается спортом и меньше проводит время в соцсетях, интернет – наркотик для небогатых россиян из регионов я в интернет-зависимости (26,5%), большинство также активно занимается спортом (74%). Страховой Дом ВСК провел исследование об образе жизни современных молодых людей. Интернет-зависимость являе

Страховой Дом ВСК открывает Telegram-канал с контентом для страховых агентов Страховой Дом ВСК открыл Telegram-канал для агентов в рамках реализации стратегической инициативы «Агент ка

Страховой Дом ВСК и «СКБ Контур» займутся развитием рынка отечественного ПО для бизнеса Страховой Дом ВСК и разработчик программного обеспечения для бизнеса «СКБ Контур» подписали соглашение о со

«Группа Астра» и Страховой Дом ВСК договорились о сотрудничестве Программные продукты Страхового Дома ВСК будут совместимы с ОС Astra Linux и другими продуктами «Группы Астра». Это предусмотрено

«Страховой Дом ВСК» и Zunami подписали соглашение о намерениях в сфере цифрового страхования логистики «Страховой Дом ВСК» и платформа цифрового сопровождения страхования грузоперевозок Zunami (бывшая «Цунами»,

На площадке АФТ ВСК провела испытания решения для обучения нейросетей и ML-моделей на оборудовании Yadro На стенде ассоциации «ФинТех» (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, страховой дом ВСК провел испытания комплексного решения. Основной целью испытаний было обучение и тестирова

ВСК защитит клиентов Tele2 от поломок телефонов, планшетов и компьютеров Страховой дом ВСК совместно с сотовым оператором Tele2 запустил страховую программу от поломок и повреждени

Почти треть россиян отказываются платить онлайн-кинотеатрам и продолжают использовать пиратские сервисы и сериалы исключительно на пиратских сайтах. Таковы результаты опроса, проведенного страховым домом ВСК*. Около 23% опрошенных даже отказываются платить за поход в кинотеатр на киноновинки и вы

Как перевести 6,5 тысяч сотрудников на КЭДО за полгода Мотивация компании в переходе на КЭДО «Страховой Дом ВСК» — крупная страховая компания, которая имеет более 500 офисов по всей стране и постоянный

ВСК автоматизировала контакт-центр на базе отечественной платформы BPMSoft Страховой дом ВСК цифровизировал прием клиентских обращений с помощью платформы BPMSoft компании «Ланит омн

«Страховой дом ВСК» переходит на российскую платформу управления кластерами Kubernetes Внедрение «Штурвала» в ВСК «Страховой дом ВСК» завершил пилотную миграцию на отечественную платформу «Штурвал

Страховой дом ВСК завершил пилот по миграции на отечественную платформу «Штурвал» для управления контейнерами Kubernetes ых продуктов «Лаборатория числитель» и «Высокие цифровые технологии» (ВЦТ), собственная ИТ-компания ВСК, реализовали миграцию микросервисного приложения Marlin на отечественную платформу для уп

ВСК и «Байкал-сервис» займутся масштабированием проектов по автоматизации процессов в транспортной логистике Страховой дом ВСК и транспортная компания «Байкал-сервис» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Перерезать провода: женщины ломают мобильные устройства чаще мужчин По данным «Страхового дома ВСК», по итогам I квартала 2023 г. различные дорогостоящие технические устройства у женщин ло

Более 30% полисов ОСАГО продаются через цифровые каналы аще приобретают ОСАГО через онлайн каналы продаж – к такому выводу пришли аналитики страхового дома ВСК. Так, с января по октябрь 2022 г. доля продаж в ВСК через цифровые сервисы, в част

ВСК защищена более чем от 13 тыс. нежелательных ресурсов ежедневно Страховой дом ВСК подписал соглашение с компанией BI.ZONE о подключении к сервису Secure DNS. Он определяет

ВСК открыла цифровую клинику Страховой Дом ВСК открыл цифровую медицинскую клинику, которая будет доступна в мобильном приложении «ВС

ВСК внедрила систему поддержки андеррайтинговых решений по ДМС на базе алгоритмов машинного обучения «Страховой дом ВСК» совместно с разработчиком ИТ-решений для страховой отрасли MAINS Lab внедрили передовые

ВСК присоединилась к сервису «Цифровые банковские гарантии» на блокчейн-платформе «Мастерчейн» Страховой дом ВСК первым среди страховых компаний присоединился к сервису «Цифровые банковские гарантии» на

Приложение «ВСК страхование» доступно в AppGallery от Huawei Мобильное приложение Страхового дома ВСК стало доступно в AppGallery – фирменном магазине приложений компании Huawei. Сервис преду

Женщины ломают гаджеты в два раза чаще мужчин: лидеры антирейтинга - Huawei, Samsung, Honor и Xiaomi По данным аналитиков Страхового дома ВСК в 2021 г. было зафиксировано свыше 7000 страховых случаев, связанных с поломкой гаджетов

ВСК внедрила искусственный интеллект в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско я уже работает, постепенно она станет доступна всем страхователям, обновившим мобильное приложение «ВСК страхование». Сервис позволяет сократить скорость получения направления на ремонт с семи

ВСК застраховала робота-аватара на 1 млн долларов Cтраховой Дом ВСК застраховал робота-аватара телеприсутствия, созданного российской командой разработчиков