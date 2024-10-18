«Страховой Дом ВСК» подписал соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации с вендором «Нота»

«Страховой Дом ВСК» и компания-разработчик отечественных ИТ-продуктов «Нота» (холдинг «Т1») договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере информационных технологий.

Первым шагом в реализации соглашения стало заключение пятилетнего договора на использование платформы корпоративных коммуникаций Dion, разработанной холдингом «Т1». Так, функциональность системы, включая видеоконференцсвязь, вебинары, видеохостинг, чаты и каналы, планируют использовать более семи тысяч сотрудников ВСК. Гибридная версия платформы обеспечит безопасность коммуникации, легкость администрирования и моментальный доступ к последним обновлениям продукта.

Помимо этого, партнеры планируют реализовать серию мероприятий для создания новых технологических цепочек в области FinTech, больших данных и искусственного интеллекта. В частности, в фокусе внимания – разработка ИТ-решений, построенных на отечественном технологическом стеке.

«Партнерство с «Нота» для нас логичный шаг в части последовательного перевода собственной ИТ-инфраструктуры на базу отечественных технологий. И в наших общих планах не только разработка и внедрение платформ больших данных, элементов искусственного интеллекта, но и создание совместных ИТ-продуктов в периметре дочерних компаний», – сказал Александр Тарновский, генеральный директор «Страхового Дома ВСК».

«Для бизнеса с высоким уровнем цифровизации вопрос обеспечения информационной безопасности стоит особенно остро. «Страховой Дом ВСК» как один из важнейших финансовых игроков, безусловно, учитывает это при выборе ПО. Dion, разработанный холдингом «Т1», соответствует высоким требованиям ИБ и обеспечивает надежную защиту чувствительных данных. Решение предлагает безупречный пользовательский опыт и помогает повысить операционную эффективность, что особенно важно на одном из наиболее конкурентных рынков», – отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Нота», коммерческий директор по продуктам и сервисам холдинга «Т1».