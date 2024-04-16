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Искусственный интеллект Чат-бот Chat-bot Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) Virtual Assistant Диалоговый робот (цифровой помощник) Interactive digital assistant Разговорный ИИ Conversational AI чат-боты с поддержкой NLU

Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU

Чат-бот представляет собой специальное приложение, имитирующее реальную переписку с пользователем. С помощью чат-ботов можно автоматизировать общение с потенциальными клиентами и пользователями продуктов компании в популярных мессенджерах, программах для смартфонов, в чатах на сайтах и т. д. Чтобы выявлять оптимальные модели общения, чат-боты используют машинное обучение. Эти программы постоянно общаются с людьми и учатся у них. Чат-боты оперативно реагируют на вопросы пользователей, помогая быстро находить на них ответы. В основе чат-бота лежит ИИ (искусственный интеллект). Программа понимает не сам язык, а интерпретируемые команды. Именно благодаря этому чат-боты постоянно совершенствуются после каждого нового диалога с реальным человеком.

 


16.04.2024 Современные контакт-центры 2024

траты и эффективность • Довольный клиент контакт-центра — кто он? • На какие вопросы может отвечать чат-бот • GPT в контакт-центре — опыт внедрения • Как привлечь и удержать операторов • Продаж
09.01.2024 Иван Бобров: в 2023 г. чат-бот «Свободный доступ» обработал 840 сообщений о незаконной установке шлагбаумов

С начала 2023 г. с помощью чат-бота «Свободный доступ» подтвердили свыше 220 фактов незаконно установленных шлагбаумов,

29.12.2023 Виртуальный ассистент «Салют» стал героем нового сериала онлайн-кинотеатра Okko

С 31 декабря 2023 г. в онлайн-кинотеатре Okko стартует премьера фантастического комедийного сериала «Умнее, чем я». Одним из героев киноленты стал виртуальный ассистент «Салют». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В сюжете устройство меняется «телом» с главным персонажем — богатым мажором Василием, которого отец уволил с прежн
28.12.2023 Время экспериментов: боты в банках представляются разными именами и учат клиентов, как нужно общаться с ИИ-помощниками

Компания Naumen исследовала работу голосовых и чат-ботов в клиентском сервисе банков в рамках одиннадцатого ежегодного исследования качества
25.12.2023 «Норникель» выпустил корпоративное суперприложение с доступом к цифровым сервисам компании

рудники предприятий — имеют ограниченный доступ к цифровым сервисам компании и пользуются ими через чат-бот в общедоступных мессенджерах или посредством информационных киосков. Компании важно б
22.12.2023 Чат-бот Tele2 закрыл вдвое больше обращений в сравнении с прошлым годом

бованность живого человеческого общения, эффективность автоматизированного канала поддержки растет: чат-бот успешно решил на 113% больше обращений клиентов, чем в 2022 г. об этом CNews сообщили
14.12.2023 В Удмуртии для школьников разработали чат-бот и сборник образовательных организаций по выбору ИТ-профессий

В Удмуртии появились чат-бот и сборник образовательных организаций, которые помогут школьникам определиться с буду
07.12.2023 «Виртуальный помощник» защитит от спама и расскажет о важных пропущенных звонках

Мобильный оператор билайн представил новый сервис «Виртуальный помощник» — он сочетает в себе функции личного секретаря и эффективного анти-спам фильтра, предоставляя пользователям уникальное решение для управления своим личным временем. Прямо

04.12.2023 Чат-бот ПСБ подтвердил лидерство на рынке цифровых бизнес-ассистентов

«Катюша» лидирует В ходе исследования чат-бот «Катюша» выполнил максимальное для российского рынка количество заданных сценариев —

21.11.2023 Никита Шамрай, ПСБ: Технологический чекап помогает найти точки роста

20.11.2023 Чат-бот на портале поставщиков обработал более 142 тыс. обращений

на 600 вопросов и благодаря искусственному интеллекту продолжает обучаться и расширять базу знаний. Чат-бот на портале поставщиков принял более 142 тыс. обращений за время своей работы. С ноябр
09.11.2023 Пользователям теперь доступен виртуальный ассистент «Салют» нового поколения

ователь сначала расскажет о том, что любит клубнику, а потом попросит придумать рецепт пирога, то сгенерированный рецепт будет о клубничном пироге. У пользователей возникают самые разные вопросы, а у ИИ-помощника найдутся ответы на большинство из них. «Салют» сразу же отвечает на поставленный вопрос и делает это так же быстро и непринужденно, будто пользователь общается с приятелем. Благода
02.11.2023 Хаос на рабочем столе: «Умный помощник» Windows 11 придумал новую головную боль для пользователей

ри попытке использовать Copilot в Windows (Preview)», – говорится в сообщении Microsoft, сопровождающем список известных проблем обновления KB5031455. Фото: Microsoft Только что появившийся в Windows умный помощник Copilot устраивает хаос на рабочем столе Разработчики также допускают возможность временной недоступности Copilot некоторым пользователям из числа обладателей ПК с несколькими ди
02.11.2023 Менеджеры по подбору не считают рекрутинговые чат-боты искусственным интеллектом

анизаций из всех округов страны. На вопрос, использует ли компания искусственный интеллект в подборе персонала, утвердительно ответили только 2% представителей работодателей: чаще всего речь велась о чат-ботах, которые отбирают резюме и/или отклики по заданным параметрам, отвечают на вопросы и тестируют соискателей, передают информацию в базу данных. Об этом CNews сообщили представители Sup
01.11.2023 ВТБ стал лидером исследования Naumen Bank CC Rank 2023

nk CC Rank 2023. ВТБ возглавил список банков по обслуживанию в неавторизованных цифровых каналах, а чат-бот банка признан лучшим среди банковских чат-ботов. Для оценки качества обслужива
31.10.2023 Андрей Врацкий, eXpress: Выбирая ВКС, нужно не забывать и про чаты

оммуникация. Что нужно каждому сотруднику каждый день, чем он пользуется? Это и видеоконференция, и чат, и возможность на рабочий телефон позвонить. А еще единое мобильное приложение, где желат
26.10.2023 Хозяин копирайта требует десятки миллионов долларов от разработчика ИИ

я. Сумма иска составила $75 млн. Как сообщает издание SiliconAngle, истцы утверждают, что создатели чат-бота использовали при обучении ИИ собранные из открытых источников тексты песен, авторы к
25.10.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет посещать экскурсии в музеях.

а компанией «Промобот», производителем автономных сервисных роботов. Она представляет собой систему разговорного искусственного интеллекта, основанную на технологиях машинного обучения. Эта пла
19.10.2023 Уральские разработчики презентовали собственного чат-бота в помощь бизнесу

Уральские разработчики презентовали первую чат-платформу для бизнеса. Способности нового Telegram-бота AISYBot. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-телеком». Телеграм-бот AISYBot и его веб-версии созданы на базе искусственного ин
12.10.2023 Группа «Самолет» запустила ИИ чат-бот для проектировщиков

Группа «Самолет» представила самообучающийся чат-бот для проектировщиков под названием «Виртуальный координатор». Специалисты проектного и
05.10.2023 Novardis и Just AI объявили о партнёрстве

ИТ-интегратор Novardis и разработчик платформы для создания ИИ-ассистентов и чат-ботов Just AI объявили о партнёрстве. Сотрудничество Novardis и Just AI позволит клиентам
04.10.2023 В корпоративном мессенджере Compass доступны интеграции с 50+ сервисами для работы

ьные сети, сервисы совместной работы и многие другие. Использовать их внутри Compass можно помогают чат-боты внутри рабочего пространства компании. Об этом CNews сообщили представители Compass.
04.10.2023 «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься футболом

ей на различных веб-сайтах. Об этом CNews сообщили представители компании«Промобот». Один из первых чат-ботов, созданных на основе этой платформы, является администратором для футбольного клуба
26.09.2023 Владимир Ефимов: в Москве разработали сервис по подбору мер поддержки для промышленников

мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Чат-бот – это удобный интерактивный сервис, содержащий актуальные сведения о более чем 20 дос
25.09.2023 Интеллектуальный помощник для управления здоровьем доступен клиентам СОГАЗа

рием терапевта, и сократить количество личных визитов в клинику. После прохождения короткого опроса интеллектуальный помощник предложит пациенту доступные слоты для записи и передаст все собран
25.09.2023 CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения  

коммуникации, резидент «Сколково», добавил функционал класса ChatGPT в свои решения: омниканальный чат-центр, базу знаний, чат-бот с ИИ и систему аналитики. Функционал получил название

22.09.2023 11 функций WhatsApp, о которых не все знают

1. Чат с самим собой В каждом смартфоне есть специальное приложение для заметок, но пересылать т
21.09.2023 Клиентам платформы для создания чат-ботов SaluteBot теперь доступны все возможности искусственного интеллекта «Сбера»

hat. Благодаря интеграции с ансамблем нейросетевых моделей SaluteBot приобрёл способность создавать чат-ботов для бизнеса нового поколения, которые обрабатывают ещё больше обращений. Теперь биз
15.09.2023 «Синимекс» и CraftTalk стали партнерами

налов коммуникации. Партнеры намерены развивать сотрудничество по внедрению омниканальных платформ, чат-ботов, баз знаний и систем аналитики. В портфеле продуктов CraftTalk – ИИ-платформа управ
25.08.2023 Видят перспективы, но осознают риски: как россияне относятся к дипфейк-технологиям, умным чат-ботам и генераторам изображений

сиян (64%) слышали о решениях, которые используют нейросети: речь идёт о дипфейк-технологиях, умных чат-ботах наподобие ChatGPT и генераторах изображений, таких как Midjourney. Примерно каждый

21.08.2023 У собственников жилья появится спецчат для общения с управляющей компанией под присмотром государства

должно стать единым окном для решения вопросов жителей, появились чаты для собственников квартир. В чат сможет попасть только проверенный собственник жилья, там можно будет обсуждать любые вопр
14.08.2023 За два года чат-бот для проверки признаков самостроя обработал свыше 8000 запросов от горожан

и объектам капитального строительства, находящимся в собственности Москвы. «За семь месяцев 2023 г. чат-бот «Самострой.net» обработал свыше 1,2 тыс. запросов от жителей. В 100 случаях признаки

10.08.2023 Разработчик ПО «Нота» запустил новый корпоративный мессенджер «Dion.чаты»

Компания-разработчик отечественного ПО «Нота» представила корпоративный мессенджер «Dion.чаты». Решение позволит российскому бизнесу обезопасить внутренние коммуникации и наладить быстрый обмен информацией между различными командами и компаниями единой группы. Обновленное приложени
08.08.2023 ChatGPT часто и уверенно дает программистам плохие советы, которые кажутся очень полезными

ChatGPT ошибается постоянно Чат-бот ChatGPT более чем в половине случаев дает неверные ответы на вопросы по теме программ
05.08.2023 Стал ли интернет опаснее с появлением искусственного интеллекта?

скусственный интеллект повлиял на многие сферы жизни, в том числе на кибербезопасность. А появление чат-ботов заново подняло проблему конфиденциальности в интернете. По количеству собираемых еж
03.08.2023 Исследование Naumen: бот каждого второго ритейлера научился предоставлять услуги во время диалога

Naumen провела ежегодное исследование голосовых и чат-ботов в клиентском сервисе ритейла. В 2023 г. наблюдается тренд на усложнение работы инте
28.07.2023 Какой информацией не стоит делиться с чат-ботом?

Многие пользователи чувствуют себя в безопасности во время общения с чат-ботом. Но на самом деле не стоит полностью расслабляться и доверять нейросети свои секрет
28.07.2023 Клиенты «Яндекс еды» смогут связаться с курьерами в чате

В приложении «Яндекс еды» теперь можно связаться с курьером в чате. Например, таким образом клиент может уточнить свой адрес или попросить доставщика не звонить в дверь, а оставить заказ рядом с нею. Чат — это удобный способ связи с курьером, в том числе для слабослышащих и глухих, и других людей с особенностями здоровья, которые предпочитают переписку, а не разговор по телефону. Чат
27.07.2023 Исследование «VK мессенджера»: три четверти россиян активно используют чат-боты

«VK мессенджер» изучил популярность чат-ботов в качестве инструмента на рынке услуг в России. Почти две трети россиян считают, чт
19.07.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься боксом

«Промобот», производителем автономных сервисных роботов. Она представляет собой продвинутую систему разговорного искусственного интеллекта, основанную на технологиях машинного обучения. Эта пла

Публикаций - 3065, упоминаний - 4197

Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1399 320
Microsoft Corporation 23991 306
Google LLC 11343 253
Yandex - Яндекс 6374 229
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3219 211
Meta Platforms - Facebook 4366 164
Ростелеком 10635 132
7573 123
VK - Mail.ru Group 3275 112
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10572 109
Apple Inc 11599 102
МегаФон 7652 80
Cisco Systems 4992 76
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8373 71
Samsung Electronics 9941 71
IBM - International Business Machines Corp 9326 69
X Corp - Twitter 2793 69
Oracle Corporation 6491 67
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1026 66
SAP SE 5083 65
OpenAI 126 59
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4486 57
Zoom Int - Zoom Video Communications 1376 56
Naumen - Наумен 574 56
Amazon Inc - Amazon.com 2877 54
Huawei 3675 52
Softline - Софтлайн 2350 50
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 427 47
Цифра ГК 2257 45
Genesys 204 45
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 378 44
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2007 42
Yahoo! 3689 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1227 40
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2673 37
CraftTalk - Крафт-Толк 46 37
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1237 36
GitHub 662 36
Intel Corporation 11865 36
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 222 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6443 249
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2595 127
Почта России ПАО 1988 64
Лента - Сеть розничной торговли 1884 60
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1007 59
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 58
РЖД - Российские железные дороги 1764 51
Альфа-Банк 1662 48
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 922 42
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 41
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1396 40
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 503 38
Открытие ФК - Банк Открытие 523 38
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2004 37
Магнит - Тандер - сеть магазинов 732 34
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 391 32
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 354 31
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 341 31
ВсеИнструменты.ру 252 30
ГПБ - Газпромбанк 1010 29
Ингосстрах СПАО 388 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 614 28
ПСБ - Промсвязьбанк 784 27
МКБ - Московский кредитный банк 516 27
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ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 457 23
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 71 21
Почта Банк 418 21
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Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 402 20
Газпром нефть 549 19
Интеррос - Росбанк АКБ 581 19
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 108 18
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 237 18
Открытие ФК - Росгосстрах 316 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6754 18
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 472 17
Май - Майский чай - российская торговая компания 1097 17
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АФТ - Ассоциация Финтех 96 6
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Ассоциация менеджеров 84 2
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Аль-Каида - террористическая организация 53 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 2
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XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 1
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 2 1
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НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
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АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43585 910
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58078 866
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1555 656
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Оповещение и уведомление - Notification 3950 215
Google Android 13299 383
Apple iOS 7278 303
Microsoft Windows 14944 215
WhatsApp Messenger 974 187
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 841 158
Rakuten Viber 585 154
Linux OS 8982 137
Microsoft Skype 2008 124
Microsoft Teams - MS Teams 458 99
Apple - App Store 2747 98
Apple iPhone - серия смартфонов 6839 96
OpenAI ChatGPT 192 95
Google Play - Google Store - Android Market 3130 92
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4549 92
Microsoft Office 3571 81
VK - Mail.ru Одноклассники 1652 75
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 502 74
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 866 63
Apple macOS 1865 61
Apple Mac - Apple Macintosh 2913 58
Google YouTube - Видеохостинг 2557 57
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 383 54
Microsoft Windows 2000 8661 54
Apple iPad 3793 50
Apple iPhone 6 4861 49
Microsoft Office 365 892 49
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4836 48
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 418 47
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3756 46
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1296 45
Microsoft Outlook 1334 44
Oracle Java - язык программирования 2870 43
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 174 39
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 730 38
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1867 36
Google Gmail 871 35
Python - высокоуровневый язык программирования 692 35
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 163 33
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1173 33
НКТ - Р7-Офис 268 32
Щиров Илья 45 32
Шадаев Максут 805 31
Натрусов Артем 247 28
Дырмовский Дмитрий 114 28
Путин Владимир 2909 26
Чаркин Евгений 271 25
Врацкий Андрей 93 23
Сергунина Наталья 338 20
Дуров Павел 266 20
Абакумов Евгений 175 19
Сотин Денис 189 18
Петухов Денис 24 18
Попов Сергей 121 16
Козак Николай 105 15
Казарин Станислав 147 15
Чугунов Никита 76 14
Чернышенко Дмитрий 526 14
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Свириденко Андрей 97 12
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40316 380
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 59
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2233 56
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1874 51
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 46
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 256 19
День молодёжи - 27 июня 725 15
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CCWF - Call Center World Forum 17 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 910 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 516 7
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 6
CNews Баттл 64 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 5
Международный женский день - 8 марта 288 5
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 540 4
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 3
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Microsoft Build - конференция 36 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 3
ComNews Awards 7 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 3
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 2
День Защитника отечества - 23 февраля 12 2
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 2
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 3 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 2
РИФ - Российский Интернет Форум 68 2
Microsoft Ignite 40 2
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 2
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 18 2
Black Hat - Конференция 77 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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