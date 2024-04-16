Искусственный интеллект Чат-бот Chat-bot Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) Virtual Assistant Диалоговый робот (цифровой помощник) Interactive digital assistant Разговорный ИИ Conversational AI чат-боты с поддержкой NLU

Современные контакт-центры 2024 траты и эффективность • Довольный клиент контакт-центра — кто он? • На какие вопросы может отвечать чат-бот • GPT в контакт-центре — опыт внедрения • Как привлечь и удержать операторов • Продаж

Иван Бобров: в 2023 г. чат-бот «Свободный доступ» обработал 840 сообщений о незаконной установке шлагбаумов С начала 2023 г. с помощью чат-бота «Свободный доступ» подтвердили свыше 220 фактов незаконно установленных шлагбаумов,

Виртуальный ассистент «Салют» стал героем нового сериала онлайн-кинотеатра Okko С 31 декабря 2023 г. в онлайн-кинотеатре Okko стартует премьера фантастического комедийного сериала «Умнее, чем я». Одним из героев киноленты стал виртуальный ассистент «Салют». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В сюжете устройство меняется «телом» с главным персонажем — богатым мажором Василием, которого отец уволил с прежн

Время экспериментов: боты в банках представляются разными именами и учат клиентов, как нужно общаться с ИИ-помощниками Компания Naumen исследовала работу голосовых и чат-ботов в клиентском сервисе банков в рамках одиннадцатого ежегодного исследования качества

«Норникель» выпустил корпоративное суперприложение с доступом к цифровым сервисам компании рудники предприятий — имеют ограниченный доступ к цифровым сервисам компании и пользуются ими через чат-бот в общедоступных мессенджерах или посредством информационных киосков. Компании важно б

Чат-бот Tele2 закрыл вдвое больше обращений в сравнении с прошлым годом бованность живого человеческого общения, эффективность автоматизированного канала поддержки растет: чат-бот успешно решил на 113% больше обращений клиентов, чем в 2022 г. об этом CNews сообщили

В Удмуртии для школьников разработали чат-бот и сборник образовательных организаций по выбору ИТ-профессий В Удмуртии появились чат-бот и сборник образовательных организаций, которые помогут школьникам определиться с буду

«Виртуальный помощник» защитит от спама и расскажет о важных пропущенных звонках Мобильный оператор билайн представил новый сервис «Виртуальный помощник» — он сочетает в себе функции личного секретаря и эффективного анти-спам фильтра, предоставляя пользователям уникальное решение для управления своим личным временем. Прямо

Чат-бот ПСБ подтвердил лидерство на рынке цифровых бизнес-ассистентов «Катюша» лидирует В ходе исследования чат-бот «Катюша» выполнил максимальное для российского рынка количество заданных сценариев —

Чат-бот на портале поставщиков обработал более 142 тыс. обращений на 600 вопросов и благодаря искусственному интеллекту продолжает обучаться и расширять базу знаний. Чат-бот на портале поставщиков принял более 142 тыс. обращений за время своей работы. С ноябр

Пользователям теперь доступен виртуальный ассистент «Салют» нового поколения ователь сначала расскажет о том, что любит клубнику, а потом попросит придумать рецепт пирога, то сгенерированный рецепт будет о клубничном пироге. У пользователей возникают самые разные вопросы, а у ИИ-помощника найдутся ответы на большинство из них. «Салют» сразу же отвечает на поставленный вопрос и делает это так же быстро и непринужденно, будто пользователь общается с приятелем. Благода

Хаос на рабочем столе: «Умный помощник» Windows 11 придумал новую головную боль для пользователей ри попытке использовать Copilot в Windows (Preview)», – говорится в сообщении Microsoft, сопровождающем список известных проблем обновления KB5031455. Фото: Microsoft Только что появившийся в Windows умный помощник Copilot устраивает хаос на рабочем столе Разработчики также допускают возможность временной недоступности Copilot некоторым пользователям из числа обладателей ПК с несколькими ди

Менеджеры по подбору не считают рекрутинговые чат-боты искусственным интеллектом анизаций из всех округов страны. На вопрос, использует ли компания искусственный интеллект в подборе персонала, утвердительно ответили только 2% представителей работодателей: чаще всего речь велась о чат-ботах, которые отбирают резюме и/или отклики по заданным параметрам, отвечают на вопросы и тестируют соискателей, передают информацию в базу данных. Об этом CNews сообщили представители Sup

ВТБ стал лидером исследования Naumen Bank CC Rank 2023 nk CC Rank 2023. ВТБ возглавил список банков по обслуживанию в неавторизованных цифровых каналах, а чат-бот банка признан лучшим среди банковских чат-ботов. Для оценки качества обслужива

Андрей Врацкий, eXpress: Выбирая ВКС, нужно не забывать и про чаты оммуникация. Что нужно каждому сотруднику каждый день, чем он пользуется? Это и видеоконференция, и чат, и возможность на рабочий телефон позвонить. А еще единое мобильное приложение, где желат

Хозяин копирайта требует десятки миллионов долларов от разработчика ИИ я. Сумма иска составила $75 млн. Как сообщает издание SiliconAngle, истцы утверждают, что создатели чат-бота использовали при обучении ИИ собранные из открытых источников тексты песен, авторы к

Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет посещать экскурсии в музеях. а компанией «Промобот», производителем автономных сервисных роботов. Она представляет собой систему разговорного искусственного интеллекта, основанную на технологиях машинного обучения. Эта пла

Уральские разработчики презентовали собственного чат-бота в помощь бизнесу Уральские разработчики презентовали первую чат-платформу для бизнеса. Способности нового Telegram-бота AISYBot. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-телеком». Телеграм-бот AISYBot и его веб-версии созданы на базе искусственного ин

Группа «Самолет» запустила ИИ чат-бот для проектировщиков Группа «Самолет» представила самообучающийся чат-бот для проектировщиков под названием «Виртуальный координатор». Специалисты проектного и

Novardis и Just AI объявили о партнёрстве ИТ-интегратор Novardis и разработчик платформы для создания ИИ-ассистентов и чат-ботов Just AI объявили о партнёрстве. Сотрудничество Novardis и Just AI позволит клиентам

В корпоративном мессенджере Compass доступны интеграции с 50+ сервисами для работы ьные сети, сервисы совместной работы и многие другие. Использовать их внутри Compass можно помогают чат-боты внутри рабочего пространства компании. Об этом CNews сообщили представители Compass.

«Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься футболом ей на различных веб-сайтах. Об этом CNews сообщили представители компании«Промобот». Один из первых чат-ботов, созданных на основе этой платформы, является администратором для футбольного клуба

Владимир Ефимов: в Москве разработали сервис по подбору мер поддержки для промышленников мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Чат-бот – это удобный интерактивный сервис, содержащий актуальные сведения о более чем 20 дос

Интеллектуальный помощник для управления здоровьем доступен клиентам СОГАЗа рием терапевта, и сократить количество личных визитов в клинику. После прохождения короткого опроса интеллектуальный помощник предложит пациенту доступные слоты для записи и передаст все собран

CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения коммуникации, резидент «Сколково», добавил функционал класса ChatGPT в свои решения: омниканальный чат-центр, базу знаний, чат-бот с ИИ и систему аналитики. Функционал получил название

11 функций WhatsApp, о которых не все знают 1. Чат с самим собой В каждом смартфоне есть специальное приложение для заметок, но пересылать т

Клиентам платформы для создания чат-ботов SaluteBot теперь доступны все возможности искусственного интеллекта «Сбера» hat. Благодаря интеграции с ансамблем нейросетевых моделей SaluteBot приобрёл способность создавать чат-ботов для бизнеса нового поколения, которые обрабатывают ещё больше обращений. Теперь биз

«Синимекс» и CraftTalk стали партнерами налов коммуникации. Партнеры намерены развивать сотрудничество по внедрению омниканальных платформ, чат-ботов, баз знаний и систем аналитики. В портфеле продуктов CraftTalk – ИИ-платформа управ

Видят перспективы, но осознают риски: как россияне относятся к дипфейк-технологиям, умным чат-ботам и генераторам изображений сиян (64%) слышали о решениях, которые используют нейросети: речь идёт о дипфейк-технологиях, умных чат-ботах наподобие ChatGPT и генераторах изображений, таких как Midjourney. Примерно каждый

У собственников жилья появится спецчат для общения с управляющей компанией под присмотром государства должно стать единым окном для решения вопросов жителей, появились чаты для собственников квартир. В чат сможет попасть только проверенный собственник жилья, там можно будет обсуждать любые вопр

За два года чат-бот для проверки признаков самостроя обработал свыше 8000 запросов от горожан и объектам капитального строительства, находящимся в собственности Москвы. «За семь месяцев 2023 г. чат-бот «Самострой.net» обработал свыше 1,2 тыс. запросов от жителей. В 100 случаях признаки

Разработчик ПО «Нота» запустил новый корпоративный мессенджер «Dion.чаты» Компания-разработчик отечественного ПО «Нота» представила корпоративный мессенджер «Dion.чаты». Решение позволит российскому бизнесу обезопасить внутренние коммуникации и наладить быстрый обмен информацией между различными командами и компаниями единой группы. Обновленное приложени

ChatGPT часто и уверенно дает программистам плохие советы, которые кажутся очень полезными ChatGPT ошибается постоянно Чат-бот ChatGPT более чем в половине случаев дает неверные ответы на вопросы по теме программ

Стал ли интернет опаснее с появлением искусственного интеллекта? скусственный интеллект повлиял на многие сферы жизни, в том числе на кибербезопасность. А появление чат-ботов заново подняло проблему конфиденциальности в интернете. По количеству собираемых еж

Исследование Naumen: бот каждого второго ритейлера научился предоставлять услуги во время диалога Naumen провела ежегодное исследование голосовых и чат-ботов в клиентском сервисе ритейла. В 2023 г. наблюдается тренд на усложнение работы инте

Какой информацией не стоит делиться с чат-ботом? Многие пользователи чувствуют себя в безопасности во время общения с чат-ботом. Но на самом деле не стоит полностью расслабляться и доверять нейросети свои секрет

Клиенты «Яндекс еды» смогут связаться с курьерами в чате В приложении «Яндекс еды» теперь можно связаться с курьером в чате. Например, таким образом клиент может уточнить свой адрес или попросить доставщика не звонить в дверь, а оставить заказ рядом с нею. Чат — это удобный способ связи с курьером, в том числе для слабослышащих и глухих, и других людей с особенностями здоровья, которые предпочитают переписку, а не разговор по телефону. Чат

Исследование «VK мессенджера»: три четверти россиян активно используют чат-боты «VK мессенджер» изучил популярность чат-ботов в качестве инструмента на рынке услуг в России. Почти две трети россиян считают, чт