Искусственный интеллект Чат-бот Chat-bot Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) Virtual Assistant Диалоговый робот (цифровой помощник) Interactive digital assistant Разговорный ИИ Conversational AI чат-боты с поддержкой NLU

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Чат-бот представляет собой специальное приложение, имитирующее реальную переписку с пользователем. С помощью чат-ботов можно автоматизировать общение с потенциальными клиентами и пользователями продуктов компании в популярных мессенджерах, программах для смартфонов, в чатах на сайтах и т. д. Чтобы выявлять оптимальные модели общения, чат-боты используют машинное обучение. Эти программы постоянно общаются с людьми и учатся у них. Чат-боты оперативно реагируют на вопросы пользователей, помогая быстро находить на них ответы. В основе чат-бота лежит ИИ (искусственный интеллект). Программа понимает не сам язык, а интерпретируемые команды. Именно благодаря этому чат-боты постоянно совершенствуются после каждого нового диалога с реальным человеком.
- Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники
|16.04.2024
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Современные контакт-центры 2024
траты и эффективность • Довольный клиент контакт-центра — кто он? • На какие вопросы может отвечать чат-бот • GPT в контакт-центре — опыт внедрения • Как привлечь и удержать операторов • Продаж
|09.01.2024
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Иван Бобров: в 2023 г. чат-бот «Свободный доступ» обработал 840 сообщений о незаконной установке шлагбаумов
С начала 2023 г. с помощью чат-бота «Свободный доступ» подтвердили свыше 220 фактов незаконно установленных шлагбаумов,
|29.12.2023
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Виртуальный ассистент «Салют» стал героем нового сериала онлайн-кинотеатра Okko
С 31 декабря 2023 г. в онлайн-кинотеатре Okko стартует премьера фантастического комедийного сериала «Умнее, чем я». Одним из героев киноленты стал виртуальный ассистент «Салют». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В сюжете устройство меняется «телом» с главным персонажем — богатым мажором Василием, которого отец уволил с прежн
|28.12.2023
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Время экспериментов: боты в банках представляются разными именами и учат клиентов, как нужно общаться с ИИ-помощниками
Компания Naumen исследовала работу голосовых и чат-ботов в клиентском сервисе банков в рамках одиннадцатого ежегодного исследования качества
|25.12.2023
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«Норникель» выпустил корпоративное суперприложение с доступом к цифровым сервисам компании
рудники предприятий — имеют ограниченный доступ к цифровым сервисам компании и пользуются ими через чат-бот в общедоступных мессенджерах или посредством информационных киосков. Компании важно б
|22.12.2023
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Чат-бот Tele2 закрыл вдвое больше обращений в сравнении с прошлым годом
бованность живого человеческого общения, эффективность автоматизированного канала поддержки растет: чат-бот успешно решил на 113% больше обращений клиентов, чем в 2022 г. об этом CNews сообщили
|14.12.2023
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В Удмуртии для школьников разработали чат-бот и сборник образовательных организаций по выбору ИТ-профессий
В Удмуртии появились чат-бот и сборник образовательных организаций, которые помогут школьникам определиться с буду
|07.12.2023
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«Виртуальный помощник» защитит от спама и расскажет о важных пропущенных звонках
Мобильный оператор билайн представил новый сервис «Виртуальный помощник» — он сочетает в себе функции личного секретаря и эффективного анти-спам фильтра, предоставляя пользователям уникальное решение для управления своим личным временем. Прямо
|04.12.2023
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Чат-бот ПСБ подтвердил лидерство на рынке цифровых бизнес-ассистентов
«Катюша» лидирует В ходе исследования чат-бот «Катюша» выполнил максимальное для российского рынка количество заданных сценариев —
|21.11.2023
|Никита Шамрай, ПСБ: Технологический чекап помогает найти точки роста
|20.11.2023
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Чат-бот на портале поставщиков обработал более 142 тыс. обращений
на 600 вопросов и благодаря искусственному интеллекту продолжает обучаться и расширять базу знаний. Чат-бот на портале поставщиков принял более 142 тыс. обращений за время своей работы. С ноябр
|09.11.2023
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Пользователям теперь доступен виртуальный ассистент «Салют» нового поколения
ователь сначала расскажет о том, что любит клубнику, а потом попросит придумать рецепт пирога, то сгенерированный рецепт будет о клубничном пироге. У пользователей возникают самые разные вопросы, а у ИИ-помощника найдутся ответы на большинство из них. «Салют» сразу же отвечает на поставленный вопрос и делает это так же быстро и непринужденно, будто пользователь общается с приятелем. Благода
|02.11.2023
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Хаос на рабочем столе: «Умный помощник» Windows 11 придумал новую головную боль для пользователей
ри попытке использовать Copilot в Windows (Preview)», – говорится в сообщении Microsoft, сопровождающем список известных проблем обновления KB5031455. Фото: Microsoft Только что появившийся в Windows умный помощник Copilot устраивает хаос на рабочем столе Разработчики также допускают возможность временной недоступности Copilot некоторым пользователям из числа обладателей ПК с несколькими ди
|02.11.2023
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Менеджеры по подбору не считают рекрутинговые чат-боты искусственным интеллектом
анизаций из всех округов страны. На вопрос, использует ли компания искусственный интеллект в подборе персонала, утвердительно ответили только 2% представителей работодателей: чаще всего речь велась о чат-ботах, которые отбирают резюме и/или отклики по заданным параметрам, отвечают на вопросы и тестируют соискателей, передают информацию в базу данных. Об этом CNews сообщили представители Sup
|01.11.2023
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ВТБ стал лидером исследования Naumen Bank CC Rank 2023
nk CC Rank 2023. ВТБ возглавил список банков по обслуживанию в неавторизованных цифровых каналах, а чат-бот банка признан лучшим среди банковских чат-ботов. Для оценки качества обслужива
|31.10.2023
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Андрей Врацкий, eXpress: Выбирая ВКС, нужно не забывать и про чаты
оммуникация. Что нужно каждому сотруднику каждый день, чем он пользуется? Это и видеоконференция, и чат, и возможность на рабочий телефон позвонить. А еще единое мобильное приложение, где желат
|26.10.2023
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Хозяин копирайта требует десятки миллионов долларов от разработчика ИИ
я. Сумма иска составила $75 млн. Как сообщает издание SiliconAngle, истцы утверждают, что создатели чат-бота использовали при обучении ИИ собранные из открытых источников тексты песен, авторы к
|25.10.2023
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Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет посещать экскурсии в музеях.
а компанией «Промобот», производителем автономных сервисных роботов. Она представляет собой систему разговорного искусственного интеллекта, основанную на технологиях машинного обучения. Эта пла
|19.10.2023
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Уральские разработчики презентовали собственного чат-бота в помощь бизнесу
Уральские разработчики презентовали первую чат-платформу для бизнеса. Способности нового Telegram-бота AISYBot. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-телеком». Телеграм-бот AISYBot и его веб-версии созданы на базе искусственного ин
|12.10.2023
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Группа «Самолет» запустила ИИ чат-бот для проектировщиков
Группа «Самолет» представила самообучающийся чат-бот для проектировщиков под названием «Виртуальный координатор». Специалисты проектного и
|05.10.2023
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Novardis и Just AI объявили о партнёрстве
ИТ-интегратор Novardis и разработчик платформы для создания ИИ-ассистентов и чат-ботов Just AI объявили о партнёрстве. Сотрудничество Novardis и Just AI позволит клиентам
|04.10.2023
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В корпоративном мессенджере Compass доступны интеграции с 50+ сервисами для работы
ьные сети, сервисы совместной работы и многие другие. Использовать их внутри Compass можно помогают чат-боты внутри рабочего пространства компании. Об этом CNews сообщили представители Compass.
|04.10.2023
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«Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься футболом
ей на различных веб-сайтах. Об этом CNews сообщили представители компании«Промобот». Один из первых чат-ботов, созданных на основе этой платформы, является администратором для футбольного клуба
|26.09.2023
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Владимир Ефимов: в Москве разработали сервис по подбору мер поддержки для промышленников
мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Чат-бот – это удобный интерактивный сервис, содержащий актуальные сведения о более чем 20 дос
|25.09.2023
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Интеллектуальный помощник для управления здоровьем доступен клиентам СОГАЗа
рием терапевта, и сократить количество личных визитов в клинику. После прохождения короткого опроса интеллектуальный помощник предложит пациенту доступные слоты для записи и передаст все собран
|25.09.2023
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CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения
коммуникации, резидент «Сколково», добавил функционал класса ChatGPT в свои решения: омниканальный чат-центр, базу знаний, чат-бот с ИИ и систему аналитики. Функционал получил название
|22.09.2023
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11 функций WhatsApp, о которых не все знают
1. Чат с самим собой В каждом смартфоне есть специальное приложение для заметок, но пересылать т
|21.09.2023
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Клиентам платформы для создания чат-ботов SaluteBot теперь доступны все возможности искусственного интеллекта «Сбера»
hat. Благодаря интеграции с ансамблем нейросетевых моделей SaluteBot приобрёл способность создавать чат-ботов для бизнеса нового поколения, которые обрабатывают ещё больше обращений. Теперь биз
|15.09.2023
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«Синимекс» и CraftTalk стали партнерами
налов коммуникации. Партнеры намерены развивать сотрудничество по внедрению омниканальных платформ, чат-ботов, баз знаний и систем аналитики. В портфеле продуктов CraftTalk – ИИ-платформа управ
|25.08.2023
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Видят перспективы, но осознают риски: как россияне относятся к дипфейк-технологиям, умным чат-ботам и генераторам изображений
сиян (64%) слышали о решениях, которые используют нейросети: речь идёт о дипфейк-технологиях, умных чат-ботах наподобие ChatGPT и генераторах изображений, таких как Midjourney. Примерно каждый
|21.08.2023
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У собственников жилья появится спецчат для общения с управляющей компанией под присмотром государства
должно стать единым окном для решения вопросов жителей, появились чаты для собственников квартир. В чат сможет попасть только проверенный собственник жилья, там можно будет обсуждать любые вопр
|14.08.2023
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За два года чат-бот для проверки признаков самостроя обработал свыше 8000 запросов от горожан
и объектам капитального строительства, находящимся в собственности Москвы. «За семь месяцев 2023 г. чат-бот «Самострой.net» обработал свыше 1,2 тыс. запросов от жителей. В 100 случаях признаки
|10.08.2023
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Разработчик ПО «Нота» запустил новый корпоративный мессенджер «Dion.чаты»
Компания-разработчик отечественного ПО «Нота» представила корпоративный мессенджер «Dion.чаты». Решение позволит российскому бизнесу обезопасить внутренние коммуникации и наладить быстрый обмен информацией между различными командами и компаниями единой группы. Обновленное приложени
|08.08.2023
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ChatGPT часто и уверенно дает программистам плохие советы, которые кажутся очень полезными
ChatGPT ошибается постоянно Чат-бот ChatGPT более чем в половине случаев дает неверные ответы на вопросы по теме программ
|05.08.2023
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Стал ли интернет опаснее с появлением искусственного интеллекта?
скусственный интеллект повлиял на многие сферы жизни, в том числе на кибербезопасность. А появление чат-ботов заново подняло проблему конфиденциальности в интернете. По количеству собираемых еж
|03.08.2023
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Исследование Naumen: бот каждого второго ритейлера научился предоставлять услуги во время диалога
Naumen провела ежегодное исследование голосовых и чат-ботов в клиентском сервисе ритейла. В 2023 г. наблюдается тренд на усложнение работы инте
|28.07.2023
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Какой информацией не стоит делиться с чат-ботом?
Многие пользователи чувствуют себя в безопасности во время общения с чат-ботом. Но на самом деле не стоит полностью расслабляться и доверять нейросети свои секрет
|28.07.2023
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Клиенты «Яндекс еды» смогут связаться с курьерами в чате
В приложении «Яндекс еды» теперь можно связаться с курьером в чате. Например, таким образом клиент может уточнить свой адрес или попросить доставщика не звонить в дверь, а оставить заказ рядом с нею. Чат — это удобный способ связи с курьером, в том числе для слабослышащих и глухих, и других людей с особенностями здоровья, которые предпочитают переписку, а не разговор по телефону. Чат
|27.07.2023
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Исследование «VK мессенджера»: три четверти россиян активно используют чат-боты
«VK мессенджер» изучил популярность чат-ботов в качестве инструмента на рынке услуг в России. Почти две трети россиян считают, чт
|19.07.2023
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Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься боксом
«Промобот», производителем автономных сервисных роботов. Она представляет собой продвинутую систему разговорного искусственного интеллекта, основанную на технологиях машинного обучения. Эта пла
Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:
|Щиров Илья 45 32
|Шадаев Максут 805 31
|Натрусов Артем 247 28
|Дырмовский Дмитрий 114 28
|Путин Владимир 2909 26
|Чаркин Евгений 271 25
|Врацкий Андрей 93 23
|Сергунина Наталья 338 20
|Дуров Павел 266 20
|Абакумов Евгений 175 19
|Сотин Денис 189 18
|Петухов Денис 24 18
|Попов Сергей 121 16
|Козак Николай 105 15
|Казарин Станислав 147 15
|Чугунов Никита 76 14
|Чернышенко Дмитрий 526 14
|Кабаков Ярослав 47 14
|Нестеров Алексей 112 13
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 282 12
|Мельникова Анастасия 298 12
|Бакутеев Владимир 18 12
|Свириденко Андрей 97 12
|Кивокурцев Олег 85 12
|Благов Арсен 18 11
|Шишмарев Сергей 26 11
|Водясов Алексей 214 11
|Валчев Стоян 48 11
|Сандлер Аркадий 24 10
|Ульянов Николай 75 10
|Клепиков Алексей 109 10
|Карпов Иван 76 10
|Хлебников Игорь 15 10
|Воронин Павел 98 10
|Кириченко Игорь 46 10
|Агафонова Наталия 40 10
|Кирьянова Александра 108 10
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 323 10
|Пчелин Юрий 34 9
|Агапкин Алексей 39 9
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