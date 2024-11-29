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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тен Антон



Market.CNews. Унифицированные коммуникации 2024 1
29.11.2024 Функции и возможности унифицированных коммуникаций, которые есть не у всех вендоров 1
29.11.2024 Как и почему зародился тренд на унифицированные коммуникации 1
29.11.2024 Рынок унифицированных коммуникаций в России: 5 ключевых трендов 1
29.11.2024 9 трендов развития корпоративных мессенджеров в 2025 г. 1
29.11.2024 Telegram и WhatsApp не спасут: почему бизнесу нужны именно корпоративные мессенджеры 1
29.11.2024 Как бесшовно сменить корпоративный мессенджер на коммуникационную платформу 1
18.11.2024 Выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений за год увеличилась на 50% 1
21.10.2024 «Русский Свет» перевел всех сотрудников на коммуникационные сервисы от VK WorkSpace 1
Обзор корпоративных мессенджеров 2022 1
Рынок ИТ: итоги 2021 1
Обзор корпоративных мессенджеров 2022 1
Рынок ИТ: итоги 2022 1
26.04.2023 В Костроме запустили «горячую линию» на базе российского решения 1
22.03.2023 Антон Тен -

Антон Тен, CommuniGate Systems: После «цунами» 2022 года развитие технологий унифицированных коммуникаций ускоряется

 1
26.12.2022 Ключевые отличия корпоративных мессенджеров от обычных бесплатных решений 1
22.12.2022 Антон Тен, CommuniGate Systems: Пользователи хотят избавиться от бесконечного «жонглирования» окнами разных приложений 1
28.10.2022 Sitronics Group заключила партнерское соглашение с разработчиком платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro 1
29.09.2022 Что показали два года активной эксплуатации российской коммуникационной платформы 1
27.07.2022 Предприятие, входящее в состав ГК «Росатом», импортозаместило коммуникации 1
31.05.2022 Антон Тен -

Мы наблюдаем лавинообразное импортозамещение в сфере коммуникаций

 2
30.05.2022 Подведомственное учреждение Минцифры перешло на российскую коммуникационную платформу 1
28.04.2022 Компания iFellow объявила о переходе на российскую платформу Communigate Pro 1
19.04.2022 Центр информационных технологий Волгоградской области внедрил российскую коммуникационную платформу 1
04.04.2022 10 простых шагов: как импортозаместить коммуникационную платформу 1
20.01.2022 «Крок» провела импортозамещение инфраструктурного ПО на Приокском заводе цветных металлов 1
19.01.2022 Правительство Республики Дагестан переходит на отечественную коммуникационную систему 1
09.08.2021 «Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций 1
26.07.2021 «Черноморнефтегаз» перешел на отечественное коммуникационное ПО 1
31.03.2021 Softline внедрила единую коммуникационную систему органов государственной власти Удмуртии на базе Communigate Pro 1
27.05.2020 Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу 1
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 1
05.09.2019 Softline помогла МФЦ Калининградской области реализовать проект по импортозамещению 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 1

Публикаций - 34, упоминаний - 35

Тен Антон и организации, системы, технологии, персоны:

CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 26
Microsoft Corporation 24625 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 8
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 5
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 4
Softline - Софтлайн 2811 4
Telegram Group 1983 4
Ростелеком 9701 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
Информтехника и Связь 35 2
SAP SE 5277 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Diasoft - Диасофт 870 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Программный продукт ГК 63 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
КСК Технологии 43 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 1
Крок - Croc 1777 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
8213 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
iFellow - АйФэлл 42 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
ИКС 318 1
Технопром Инновационная корпорация 44 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 6
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
ПЗЦМ - Приокский завод цветных металлов 2 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 1
Recruitment Centre Innopolis 3 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 13 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 21 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 22 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 37 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство Челябинской области 63 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 22
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 22
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 17
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 13
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 10
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Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 9
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 6
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 5
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 111 5
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 25
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 9
Microsoft Skype 2067 6
Linux OS 9937 5
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 5
Microsoft Exchange 1714 5
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 3
Microsoft Windows 15657 3
WhatsApp Messenger 1081 3
Postman - Samoware - Универсальный коммуникационный клиент 16 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 2
Microsoft Outlook 1390 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Rakuten Viber 627 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 2
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 27 2
VK Teams 66 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 10 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Врацкий Андрей 135 3
Мылицын Роман 110 2
Гутин Александр 18 2
Пронин Вячеслав 2 2
Чепрак Артем 20 2
Лагода Георгий 59 1
Копаев Геннадий 16 1
Глазков Александр 137 1
Абакумов Евгений 205 1
Семенихин Игорь 56 1
Гребенщиков Дмитрий 36 1
Кучик Евгений 18 1
Гвоздева Наталья 16 1
Антонов Михаил 5 1
Исаев Алексей 14 1
Вахмянин Иван 30 1
Определенов Владимир 20 1
Носов Михаил 18 1
Лебедев Антон 51 1
Бутенко Юрий 65 1
Аникин Леонид 61 1
Горбунов Алексей 29 1
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Израйлев Иван 11 1
Лебедев Алексей 23 1
Малахова Екатерина 1 1
Перетёртов Александр 3 1
Усынин Максим 1 1
Пименов Дмитрий 1 1
Ященко Виталий 3 1
Золотарев Сергей 10 1
Зайчиков Илья 20 1
Коптелов Игорь 5 1
Титаренко Мария 1 1
Сумманен Карл 4 1
Емельянов Никита 7 1
Плиев Муса 5 1
Любар Роман 2 1
Протасов Николай 1 1
Буганов Тамерлан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 29
Россия - УФО - Челябинская область 1210 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 2
Ближний Восток 2943 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Япония 13282 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 312 1
Россия - УФО - Курганская область 499 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
Россия - Крымский полуостров 52 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 1
Азовское море - Азовское побережье 34 1
Европа 21767 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Украина 7608 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Америка Латинская 1812 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Азия Восточная 169 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Приокский район 3 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 18
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
Экономический эффект 1067 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 507 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Английский язык 6634 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
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