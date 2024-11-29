Тен Антон
Тен Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Врацкий Андрей 135 3
|Мылицын Роман 110 2
|Гутин Александр 18 2
|Пронин Вячеслав 2 2
|Чепрак Артем 20 2
|Лагода Георгий 59 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Глазков Александр 137 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Семенихин Игорь 56 1
|Гребенщиков Дмитрий 36 1
|Кучик Евгений 18 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Антонов Михаил 5 1
|Исаев Алексей 14 1
|Вахмянин Иван 30 1
|Определенов Владимир 20 1
|Носов Михаил 18 1
|Лебедев Антон 51 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Аникин Леонид 61 1
|Горбунов Алексей 29 1
|Морозов Михаил 17 1
|Израйлев Иван 11 1
|Лебедев Алексей 23 1
|Малахова Екатерина 1 1
|Перетёртов Александр 3 1
|Усынин Максим 1 1
|Пименов Дмитрий 1 1
|Ященко Виталий 3 1
|Золотарев Сергей 10 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Коптелов Игорь 5 1
|Титаренко Мария 1 1
|Сумманен Карл 4 1
|Емельянов Никита 7 1
|Плиев Муса 5 1
|Любар Роман 2 1
|Протасов Николай 1 1
|Буганов Тамерлан 1 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 1
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