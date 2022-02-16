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Recruitment Centre Innopolis


УПОМИНАНИЯ


Рынок ИТ: итоги 2021 1
16.02.2022 Зарплаты российских ИТ-специалистов пробили очередной потолок. Кто сколько получает 1
16.02.2022 Российские зарплаты разработчиков обновили максимум и достигли 500 тыс. руб. 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Recruitment Centre Innopolis и организации, системы, технологии, персоны:

CommuniGate Systems - СталкерСофт 189 1
Первая Форма - 1Форма 52 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 464 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
Инвента 13 1
Технопром Инновационная корпорация 45 1
ИКС 344 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5054 1
Softline - Софтлайн 3015 1
ОТР ГК - ОТР 2000 215 1
8529 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 15 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12140 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2989 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1685 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1345 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12958 2
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4301 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2645 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3231 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5046 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21036 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24977 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9709 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2013 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21964 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16304 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 1
Oracle Java - язык программирования 3168 3
JetBrains Kotlin - язык программирования 97 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1020 2
C/C++ - Язык программирования 794 2
Google Android 14321 2
Apple iOS 7992 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 603 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 524 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 257 1
Абдуллин Марат 2 2
Булгаков Кирилл 124 1
Лиходиевская Наталья 6 1
Селезнев Денис 30 1
Кузьмицкий Сергей 2 1
Тен Антон 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 583 1
Украина 7682 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14229 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6190 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 280 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2519 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4549 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2295 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4785 1
Азартные игры - Лотерея 215 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 959 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3247 1
Импортозамещение - параллельный импорт 524 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5976 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5613 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9234 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3321 2
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2497 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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