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Recruitment Centre Innopolis
УПОМИНАНИЯ
|Рынок ИТ: итоги 2021 1
|16.02.2022
|Зарплаты российских ИТ-специалистов пробили очередной потолок. Кто сколько получает 1
|16.02.2022
|Российские зарплаты разработчиков обновили максимум и достигли 500 тыс. руб. 1
Recruitment Centre Innopolis и организации, системы, технологии, персоны:
|Абдуллин Марат 2 2
|Булгаков Кирилл 124 1
|Лиходиевская Наталья 6 1
|Селезнев Денис 30 1
|Кузьмицкий Сергей 2 1
|Тен Антон 37 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149964 3
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 583 1
|Украина 7682 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3321 2
|CNews Fast рейтинг 46 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
|Gartner - Гартнер 3575 1
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