CNews Рынок ИТ-услуг

Рынок ИТ-услуг 2023 Рынок ИТ-услуг 2023 Мировой рынок ИТ-услуг растет благодаря спросу на облачные и ИБ-сервисы, аналитику больших данных и интернет-вещей. Российский рынок развивается на фоне высокого спроса на услуги внедрения, интеграции

Рынок ИТ-услуг 2021 итать полностью Олег Тремзин Softline Импортозамещение в 2021 году перестало быть хайпом Российский рынок ИТ-услуг, по мнению экспертов, будет расти благодаря увеличению спроса на отечественное

«Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России т более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. Входит в топ-500 крупнейших компаний России (РБК, 2020 г.), топ-10 крупнейших ИТ-компаний и топ-5 поставщиков ИТ-услуг России («Эксперт РА», 2020 г.). Лидер на рынке ИТ-аутсорсинга в России (IDC, 2020 г.), №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020 г.), топ-3 кру

Рынок ИТ-услуг 2020 Рынок ИТ-услуг 2020 В 2019 г. мировой рынок ИТ-услуг вырос на 5% до $1,05 трлн. Прогнозы на будущее неоднозначные. Одни ждут в этом

«Айди – технологии управления» вошла в топ-50 поставщиков ИТ-услуг России а год она выросла на 18,2%. Всего доля от ИТ-услуг в общей структуре выручки компании составила 94,2%. Порог входа в рейтинг в этом году – 766 млн рублей. В целом, по оценке аналитиков CNews, мировой рынок ИТ-услуг вырос на 5% до $1,05 трлн, в его структуре российский сегмент занимает около $5,57 млрд с темпами роста по итогам года в 8%. Это хороший показатель на фоне динамики, например, Се

CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг , растет год от года. В этом году данные в рейтинг игроков рынка услуг, созданного в рамках обзора «Рынок ИТ-услуг 2020», подали более 90 компаний. Поэтому число участников рейтинга было решено

Российский рынок ИТ-услуг переходит от бурного роста к обвалу ую с пандемией коронавируса COVID-19, вызвавшей, в том числе, всероссийский режим самоизоляции с временным прекращением работы многих компаний, в том числе и из ИТ-сектора. Прогнозируемый объем рынка ИТ-услуг России специалисты IDC не публикуют. Без негативного воздействия пандемии на рынок ИТ-услуг в России не обойдется Многие компании, по данным IDC, сократили расходы на услуги и продукты

Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях Мировой рынок услуг растет чуть быстрее мирового ВВП По данным IDC объем мирового рынка ИТ-услуг в 2018 г. превысил $1 трлн, это на 4,3% больше, чем в 2017 г. В целом мировой рынок ИТ-услуг растет на 0,5 процентного пункта быстрее, чем мировой ВВП. Самый активный рост продемонстрировали сегменты «проектных» услуг (консалтинга, интеграции, разработки приложений) — в

«Все как сервис»: рынок ИТ-услуг растет не только в деньгах рошенные CNews эксперты говорят о 15-25% росте в рублях. Напомним, что в 2016 г. аналитики оценили объем российского рынка ИТ-услуг в $4,27 млрд, а в 2015 г. – в $4,52 млрд. Таким образом, российский рынок ИТ-услуг составляет около 0,5% от мирового. Аналитики IDC отмечают осторожность заказчиков при принятии решений о запуске новых проектов и их стремление получить гарантии сокращения издер

Стагнирующий рынок ИТ-услуг ищет роста в облаках чнется устойчивый рост». О потенциале роста рынка ИТ-услуг в России также говорит Георгий Мегрелишвили, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга компании «Сервионика» (группа «Ай-Теко»): «Рынок ИТ-услуг в России, как отмечается в новом исследовании J’son & Partners, в 154 раза меньше, чем аналогичный рынок США, и это при разнице экономик в 15 раз. Что дает нам понимание перспект

Мировой рынок ИТ-услуг замедляет рост. Российский рухнул на треть кажет положительное влияние на развитие отрасли в ближайшие годы. В частности, прогноз Gartner на 2018 г. предполагает, что сектор ИТ-услуг вырастет на 4,7% до $961 млрд.Gartner: В 2017 г. глобальный рынок ИТ-услуг вырастет на 2,3% в сравнении с ростом на 3,6% в 2016 г.Также аналитики Gartner отмечают замедление в сегменте обработки данных, спровоцированное высоким спросом на облачные систе

Рынок ИТ-услуг в России рухнул в долларах, но подрос в рублях Рынок ИТ-услуг в России Объем российского рынка ИТ-услуг в долларах США сократился в 2015 г. на 34% и составил $4,52 млрд. В рублевом выражении по сравнению с предыдущим годом рынок ИТ-услуг вырос на 4,7%, сообщает IDC. Сокращение ИТ-бюджетов В 2015 г. в России сократилось количество инфраструктурных проектов, снизился спрос на проектные услуги, в первую очередь, сис

Рынок ИТ-услуг: Объем в рублях сохранится, рентабельность снизится вязано с девальвацией различных валют по отношению к доллару. В национальных же денежных единицах зачастую отмечается рост. Как посчитали эксперты исследовательской компании IDC, в 2014 г. российский рынок ИТ-услуг в долларовом выражении упал на 15% – до $6,57 млрд. Однако из-за девальвации, которая была особенно сильной во втором полугодии, в рублевом эквиваленте рынок вырос на 2,2%. Благо

Константин Рензяев - Константин Рензяев: В 2016 г. рынок ИТ-услуг не должен сократиться в рублях CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка ИТ-услуг в 2015 году в рублях по сравнению с 2014 годом? Константин Рензяев: По нашим оценкам, рынок ИТ-услуг оказался достаточно устойчивым и в текущем году продолжает показывать рост в пределах 5% в рублевом исчислении. Это связано с тем, что бизнесу и государственным организациям жизн

Российский рынок ИТ-услуг в долларовом выражении сократится на 10% в 2015 г. 013 г. составил $7,7 млрд, увеличившись на 8% по сравнению с 2012 г. Данный сегмент занял примерно 22% всего отечественного ИТ-рынка. Летом 2014 г. аналитики IDC прогнозировали, что по итогам 2014 г. рынок ИТ-услуг в нашей стране вырастет не более чем на 4%. Но с учетом последующей девальвации рубля велика вероятность того, что в долларах направление ИТ-сервисов уйдет в серьезный минус. Ком

IDC: Российский рынок ИТ-услуг замедлил рост IDC проанализировало состояние рынка ИТ-услуг в России в 2012 г. Согласно отчету, его объём вырос почти на 11% и составил $6,58 млрд. По сравнению с 2011 г., когда рынок ИТ-услуг вырос почти на 27%, показатели 2012 г. говорят о существенном замедлении, сообщают аналитики. Сегмент системной интеграции остался самым крупным на российском рынке ИТ-услуг, его

Рынок ИТ-услуг в мире вырастет за счет BYOD и Big Data Т в целом. Начиная с 2010 г. российский сектор демонстрирует устойчивый рост – выручка отечественных ИТ-компаний ежегодно увеличивается на 20–25% в год, по данным CNews Analytics. При этом российский рынок ИТ-услуг, несмотря на высокие темпы роста, до сих пор не смог преодолеть 1%-ый барьер на глобальном рынке ИТ-сервисов. Аналитики IDC прогнозировали, что в 2012 г. российский рынок ИТ-у

Рынок ИТ-услуг оправился от кризиса: плюс 3,1% в 2010 г. Мировой рынок ИТ-услуг в 2010 г. окончательно оправился от кризиса, увеличившись в денежном выражении на рекордные 3,1% до $793 млрд по сравнению с $769 млрд в 2009 г., сообщает Gartner. Основным факто

Рынок ИТ-услуг: Европе рост не светит жет вырасти более чем на 10%. Меньшими темпами будут расти объем услуг ИТ-консалтинга, системной интеграции и внедрения бизнес-приложений – в среднем на уровне до 5%. Аналитики «Финама» полагают, что рынок ИТ-услуг будет расти быстрее рынка информационных технологий в целом. Некоторые эксперты дают более оптимистичные прогнозы. Например, в компании «Микротест» прогнозируют рост российского

HP: Рынок ИТ-услуг возбновит рост в 2010 г. По прогнозам крупнейшего в мире поставщика персональных компьютеров и второго по величине производителя серверов, компании Hewlett-Packard, в 2010 г. рынок ИТ-услуг и оборудования вновь вернется к росту, и HP планирует двигаться вперед быстрее средних показателей по рынку. Однако прогноз по выручке HP на 2009-2010 финансовый год оказался все

Рынок ИТ-услуг в России не достигнет объема 2008 г. еще 5 лет второй половине 2008 г. привело к существенному снижению расходов на информационные технологии в целом, что не могло не сказаться и на состояниии рынка ИТ-услуг, отмечают аналитики. По прогнозам IDC рынок ИТ-услуг ожидает значительный спад: наиболее низкие показатели придутся на 2009 г. (около 50% в долларовом выражении), после чего рынок начнет медленно восстанавливаться. Большинство комп

На рынке ИТ-услуг России новый бренд й Бяков - крупнейший акционер «Би-Эй-Си» (ему принадлежит блокпакет). Еще 25% компании - у инвестфонда Detroit Investments, остальное - у других топ-менеджеров «Би-Эй-Си». По оценкам IDC, объем рынка ИТ-услуг России в 2007 г. составил $4,4 млрд. Аналитики полагают, что по объему рынка «2009 г. может оказаться похожим на 2007». Смены лидеров на российском рынке ИТ-услуг в IDC также не ожидаю

Рынок ИТ-услуг: динамика в России рухнула в 4 раза достиг $1,25 млрд, что на 50,5% больше, чем в прошлом году. При этом сегмент построения инфраструктурных решений увеличился на 44,2%, а доля услуг по построению бизнес-решений - на 55,8%. Совокупный рынок ИТ-услуг в 2007 г. составил $4,4 млрд. Первые позиции сразу в четырех категориях рынка услуг по созданию решений (три из них относятся к инфраструктурным решениям) заняла компания «Технос

Россия: рынок ИТ-услуг превысил $2,4 млрд По данным отчёта IDC, в 2005 г. рынок ИТ-услуг в России вырос на 29,9% по сравнению с 2004 г., опережая темпы роста всего рынка ИТ, однако, в результате укрепления рубля, показатели роста в этой валюте несколько ниже — 2

Рынок ИТ-услуг России "перегрет деньгами"? гнозируемый пятилетний период в России составит 25,4%, а объём данного рынка к 2009 г. достигнет $5,8 млрд. Генеральный директор компании "Крок" Борис Бобровников так прокомментировал данные отчета: "Рынок ИТ-услуг будет расти, и это связано с общим ростом рынка ИТ. В Западной Европе одну треть всего ИТ-рынка составляют услуги, нас ждет то же". В беседе с корреспондентом CNews Борис Бобровн

Доллар падает, рынок ИТ-услуг растет Мировой рынок ИТ-услуг в прошлом году вырос на 6,7% до более $620 млрд., во многом — за счет снижения курса американского доллара, утверждают аналитики Gartner. По их мнению, если бы курс доллара

Рынок ИТ-услуг в России: как правильно выбрать подрядчика развития компаний потребительского сектора, рост их доходности при неизменной фискальной политике государства только усугубляют ситуацию. Оценка ИТ-рынка России: основные сегменты На сегодняшний день рынок ИТ-услуг в России развивается достаточно динамично. К настоящему времени сформировалось три основных сектора рынка. Предложение технических средств автоматизации. Наиболее развитый сегмен