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CNews Рынок ИТ-услуг



Рынок ИТ-услуг 2023

Рынок ИТ-услуг 2023 Мировой рынок ИТ-услуг растет благодаря спросу на облачные и ИБ-сервисы, аналитику больших данных и интернет-вещей. Российский рынок развивается на фоне высокого спроса на услуги внедрения, интеграции

Рынок ИТ-услуг 2021

итать полностью Олег Тремзин Softline Импортозамещение в 2021 году перестало быть хайпом Российский рынок ИТ-услуг, по мнению экспертов, будет расти благодаря увеличению спроса на отечественное
Рынок ИТ: итоги 2021
Рынок ИТ: итоги 2020
11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России

т более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. Входит в топ-500 крупнейших компаний России (РБК, 2020 г.), топ-10 крупнейших ИТ-компаний и топ-5 поставщиков ИТ-услуг России («Эксперт РА», 2020 г.). Лидер на рынке ИТ-аутсорсинга в России (IDC, 2020 г.), №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020 г.), топ-3 кру
Рынок ИТ-услуг 2020

Рынок ИТ-услуг 2020 В 2019 г. мировой рынок ИТ-услуг вырос на 5% до $1,05 трлн. Прогнозы на будущее неоднозначные. Одни ждут в этом
30.12.2020 «Айди – технологии управления» вошла в топ-50 поставщиков ИТ-услуг России

а год она выросла на 18,2%. Всего доля от ИТ-услуг в общей структуре выручки компании составила 94,2%. Порог входа в рейтинг в этом году – 766 млн рублей. В целом, по оценке аналитиков CNews, мировой рынок ИТ-услуг вырос на 5% до $1,05 трлн, в его структуре российский сегмент занимает около $5,57 млрд с темпами роста по итогам года в 8%. Это хороший показатель на фоне динамики, например, Се
28.12.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг

, растет год от года. В этом году данные в рейтинг игроков рынка услуг, созданного в рамках обзора «Рынок ИТ-услуг 2020», подали более 90 компаний. Поэтому число участников рейтинга было решено
17.08.2020 Российский рынок ИТ-услуг переходит от бурного роста к обвалу

ую с пандемией коронавируса COVID-19, вызвавшей, в том числе, всероссийский режим самоизоляции с временным прекращением работы многих компаний, в том числе и из ИТ-сектора. Прогнозируемый объем рынка ИТ-услуг России специалисты IDC не публикуют. Без негативного воздействия пандемии на рынок ИТ-услуг в России не обойдется Многие компании, по данным IDC, сократили расходы на услуги и продукты
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях

Мировой рынок услуг растет чуть быстрее мирового ВВП По данным IDC объем мирового рынка ИТ-услуг в 2018 г. превысил $1 трлн, это на 4,3% больше, чем в 2017 г. В целом мировой рынок ИТ-услуг растет на 0,5 процентного пункта быстрее, чем мировой ВВП. Самый активный рост продемонстрировали сегменты «проектных» услуг (консалтинга, интеграции, разработки приложений) — в

11.12.2018 «Все как сервис»: рынок ИТ-услуг растет не только в деньгах

рошенные CNews эксперты говорят о 15-25% росте в рублях. Напомним, что в 2016 г. аналитики оценили объем российского рынка ИТ-услуг в $4,27 млрд, а в 2015 г. – в $4,52 млрд. Таким образом, российский рынок ИТ-услуг составляет около 0,5% от мирового. Аналитики IDC отмечают осторожность заказчиков при принятии решений о запуске новых проектов и их стремление получить гарантии сокращения издер
28.11.2017 Стагнирующий рынок ИТ-услуг ищет роста в облаках

чнется устойчивый рост». О потенциале роста рынка ИТ-услуг в России также говорит Георгий Мегрелишвили, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга компании «Сервионика» (группа «Ай-Теко»): «Рынок ИТ-услуг в России, как отмечается в новом исследовании J’son & Partners, в 154 раза меньше, чем аналогичный рынок США, и это при разнице экономик в 15 раз. Что дает нам понимание перспект
14.04.2017 Мировой рынок ИТ-услуг замедляет рост. Российский рухнул на треть

кажет положительное влияние на развитие отрасли в ближайшие годы. В частности, прогноз Gartner на 2018 г. предполагает, что сектор ИТ-услуг вырастет на 4,7% до $961 млрд.Gartner: В 2017 г. глобальный рынок ИТ-услуг вырастет на 2,3% в сравнении с ростом на 3,6% в 2016 г.Также аналитики Gartner отмечают замедление в сегменте обработки данных, спровоцированное высоким спросом на облачные систе
26.07.2016 Рынок ИТ-услуг в России рухнул в долларах, но подрос в рублях

Рынок ИТ-услуг в России Объем российского рынка ИТ-услуг в долларах США сократился в 2015 г. на 34% и составил $4,52 млрд. В рублевом выражении по сравнению с предыдущим годом рынок ИТ-услуг вырос на 4,7%, сообщает IDC. Сокращение ИТ-бюджетов В 2015 г. в России сократилось количество инфраструктурных проектов, снизился спрос на проектные услуги, в первую очередь, сис
15.12.2015 Рынок ИТ-услуг: Объем в рублях сохранится, рентабельность снизится

вязано с девальвацией различных валют по отношению к доллару. В национальных же денежных единицах зачастую отмечается рост. Как посчитали эксперты исследовательской компании IDC, в 2014 г. российский рынок ИТ-услуг в долларовом выражении упал на 15% – до $6,57 млрд. Однако из-за девальвации, которая была особенно сильной во втором полугодии, в рублевом эквиваленте рынок вырос на 2,2%. Благо
27.11.2015 Константин Рензяев -
Константин Рензяев: В 2016 г. рынок ИТ-услуг не должен сократиться в рублях

CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка ИТ-услуг в 2015 году в рублях по сравнению с 2014 годом? Константин Рензяев: По нашим оценкам, рынок ИТ-услуг оказался достаточно устойчивым и в текущем году продолжает показывать рост в пределах 5% в рублевом исчислении. Это связано с тем, что бизнесу и государственным организациям жизн
12.12.2014 Российский рынок ИТ-услуг в долларовом выражении сократится на 10% в 2015 г.

013 г. составил $7,7 млрд, увеличившись на 8% по сравнению с 2012 г. Данный сегмент занял примерно 22% всего отечественного ИТ-рынка. Летом 2014 г. аналитики IDC прогнозировали, что по итогам 2014 г. рынок ИТ-услуг в нашей стране вырастет не более чем на 4%. Но с учетом последующей девальвации рубля велика вероятность того, что в долларах направление ИТ-сервисов уйдет в серьезный минус. Ком
26.07.2013 IDC: Российский рынок ИТ-услуг замедлил рост

IDC проанализировало состояние рынка ИТ-услуг в России в 2012 г. Согласно отчету, его объём вырос почти на 11% и составил $6,58 млрд. По сравнению с 2011 г., когда рынок ИТ-услуг вырос почти на 27%, показатели 2012 г. говорят о существенном замедлении, сообщают аналитики. Сегмент системной интеграции остался самым крупным на российском рынке ИТ-услуг, его
07.06.2013 Рынок ИТ-услуг в мире вырастет за счет BYOD и Big Data

Т в целом. Начиная с 2010 г. российский сектор демонстрирует устойчивый рост – выручка отечественных ИТ-компаний ежегодно увеличивается на 20–25% в год, по данным CNews Analytics. При этом российский рынок ИТ-услуг, несмотря на высокие темпы роста, до сих пор не смог преодолеть 1%-ый барьер на глобальном рынке ИТ-сервисов. Аналитики IDC прогнозировали, что в 2012 г. российский рынок ИТ-у
13.05.2011 Рынок ИТ-услуг оправился от кризиса: плюс 3,1% в 2010 г.

Мировой рынок ИТ-услуг в 2010 г. окончательно оправился от кризиса, увеличившись в денежном выражении на рекордные 3,1% до $793 млрд по сравнению с $769 млрд в 2009 г., сообщает Gartner. Основным факто
28.04.2010 Рынок ИТ-услуг: Европе рост не светит

жет вырасти более чем на 10%. Меньшими темпами будут расти объем услуг ИТ-консалтинга, системной интеграции и внедрения бизнес-приложений – в среднем на уровне до 5%. Аналитики «Финама» полагают, что рынок ИТ-услуг будет расти быстрее рынка информационных технологий в целом. Некоторые эксперты дают более оптимистичные прогнозы. Например, в компании «Микротест» прогнозируют рост российского

28.09.2009 HP: Рынок ИТ-услуг возбновит рост в 2010 г.

По прогнозам крупнейшего в мире поставщика персональных компьютеров и второго по величине производителя серверов, компании Hewlett-Packard, в 2010 г. рынок ИТ-услуг и оборудования вновь вернется к росту, и HP планирует двигаться вперед быстрее средних показателей по рынку. Однако прогноз по выручке HP на 2009-2010 финансовый год оказался все
27.08.2009 Рынок ИТ-услуг в России не достигнет объема 2008 г. еще 5 лет

второй половине 2008 г. привело к существенному снижению расходов на информационные технологии в целом, что не могло не сказаться и на состояниии рынка ИТ-услуг, отмечают аналитики. По прогнозам IDC рынок ИТ-услуг ожидает значительный спад: наиболее низкие показатели придутся на 2009 г. (около 50% в долларовом выражении), после чего рынок начнет медленно восстанавливаться. Большинство комп
02.12.2008 На рынке ИТ-услуг России новый бренд

й Бяков - крупнейший акционер «Би-Эй-Си» (ему принадлежит блокпакет). Еще 25% компании - у инвестфонда Detroit Investments, остальное - у других топ-менеджеров «Би-Эй-Си». По оценкам IDC, объем рынка ИТ-услуг России в 2007 г. составил $4,4 млрд. Аналитики полагают, что по объему рынка «2009 г. может оказаться похожим на 2007». Смены лидеров на российском рынке ИТ-услуг в IDC также не ожидаю
28.11.2008 Рынок ИТ-услуг: динамика в России рухнула в 4 раза

достиг $1,25 млрд, что на 50,5% больше, чем в прошлом году. При этом сегмент построения инфраструктурных решений увеличился на 44,2%, а доля услуг по построению бизнес-решений - на 55,8%. Совокупный рынок ИТ-услуг в 2007 г. составил $4,4 млрд. Первые позиции сразу в четырех категориях рынка услуг по созданию решений (три из них относятся к инфраструктурным решениям) заняла компания «Технос
08.12.2006 Россия: рынок ИТ-услуг превысил $2,4 млрд

По данным отчёта IDC, в 2005 г. рынок ИТ-услуг в России вырос на 29,9% по сравнению с 2004 г., опережая темпы роста всего рынка ИТ, однако, в результате укрепления рубля, показатели роста в этой валюте несколько ниже — 2
07.09.2005 Рынок ИТ-услуг России "перегрет деньгами"?

гнозируемый пятилетний период в России составит 25,4%, а объём данного рынка к 2009 г. достигнет $5,8 млрд. Генеральный директор компании "Крок" Борис Бобровников так прокомментировал данные отчета: "Рынок ИТ-услуг будет расти, и это связано с общим ростом рынка ИТ. В Западной Европе одну треть всего ИТ-рынка составляют услуги, нас ждет то же". В беседе с корреспондентом CNews Борис Бобровн
10.02.2005 Доллар падает, рынок ИТ-услуг растет

Мировой рынок ИТ-услуг в прошлом году вырос на 6,7% до более $620 млрд., во многом — за счет снижения курса американского доллара, утверждают аналитики Gartner. По их мнению, если бы курс доллара

21.06.2004 Рынок ИТ-услуг в России: как правильно выбрать подрядчика

развития компаний потребительского сектора, рост их доходности при неизменной фискальной политике государства только усугубляют ситуацию. Оценка ИТ-рынка России: основные сегменты На сегодняшний день рынок ИТ-услуг в России развивается достаточно динамично. К настоящему времени сформировалось три основных сектора рынка. Предложение технических средств автоматизации. Наиболее развитый сегмен
13.05.2004 Европейский рынок ИТ-услуг возрождается

стут быстрее, чем величина валового национального продукта, - утверждает Доминик Равьяр (Dominique Raviart), ведущий аналитик программы исследования европейского рынка услуг, проводимой IDC. - Сейчас рынок ИТ-услуг находится в состоянии выхода из кризиса, которое, вероятно, будет продолжаться до середины 2005 года". По мнению Джейми Сноудона (Jamie Snowdon), возглавляющего в IDC программу и

Публикаций - 167, упоминаний - 171

CNews Рынок ИТ-услуг и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1777 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 21
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 18
IBM - International Business Machines Corp 9441 17
Microsoft Corporation 24625 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 14
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 14
HP Inc. 5685 14
8213 12
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 10
SAP SE 5277 10
Google LLC 11775 9
Ланит Интеграция 190 8
Softline - Софтлайн 2810 8
Прогноз 1650 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 7
NVision Group - Энвижн Груп 679 7
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 6
АйТи 1365 6
Oracle Corporation 6688 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 6
ФОРС - Центр разработки 636 6
Т1 Сервионика - Servionica 258 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 6
HP - Hewlett-Packard 3623 6
Ростелеком 9700 6
Компьюлинк ГК - Compulink 439 5
Verysell - Верисел 317 5
Корус Консалтинг ГК 1217 5
Ланит - Норбит - Norbit 368 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 5
Cisco Systems 5114 5
Информзащита 756 4
AMT Group - АМТ-Груп 351 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 4
Yandex - Яндекс 7339 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 6
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
Газпром ПАО 1342 4
ЛИНЭКС - Лига независимых экспертов 14 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 3
Почта России ПАО 2112 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 3
Русагро Группа Компаний 277 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Альфа-Банк 1769 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Верный - торговая сеть 291 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Arthur Andersen 60 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 26 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
Dixis - Диксис 359 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Администрация Краснодарского края 60 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 2
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Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 42 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 25 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 21
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 19
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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