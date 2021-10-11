«Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» заняла четвертую строчку рейтинга, подготовленного IDC по итогам ежегодного исследования российского рынка ИТ-услуг Russia IT Services Market Shares, 2020: Competitive Profiles and Analysis.

В портфель услуг «Инфосистемы Джет» входит разработка, интеграция, аутсорсинг, сервис и консалтинг. По итогам 2020 года совокупная доля ИТ-услуг в структуре выручки компании превысила 60%. Наиболее заметный рост в 25% показал сегмент услуг по поддержке и администрированию решений на основе Open Source.

«Инфосистемы Джет» стала одним из первых ИТ-интеграторов в России, кто начал использовать решения на базе Open Source и подход DevSecOps в проектах. Компания продолжает развивать данную экспертизу, и в прошлом году реализовала совместно с Российским союзом автомобилистов (РСА) масштабный и показательный для этого направления проект. В его рамках для новой информационной системы ОСАГО была создана защищенная ИТ-инфраструктура с использованием ПО с открытым исходным кодом. ИТ-инфраструктура адаптирована для развертывания на ней микросервисных приложений.

Спрос на услуги в области информационной безопасности, вопреки многим ожиданиям, также показал хороший рост. В первую очередь он был обеспечен необходимостью оперативной защиты инфраструктуры удаленного доступа и расширением мониторинга ИБ. Массовый переход на удаленный режим работы сделал периметр ИТ-инфраструктуры размытым, публикуемые внутренние сервисы оказались незащищенными, чем стали пользоваться злоумышленники. Поэтому, помимо спроса на интеграционные услуги, в «Инфосистемы Джет» было много запросов на экспертные сервисы, такие как пентесты, расследования киберпреступлений, сервис SOC.

Технологии искусственного интеллекта активно применялись промышленными компаниями в рамках проектов по автоматизации. В частности, для Новолипецкого металлургического комбината «Инфосистемы Джет» разработала сервис рекомендаций по оптимальному расходу ферросплавов и решение для ускорения работы стана горячей прокатки с применением моделей машинного обучения.

Высокие позиции в рейтинге «Инфосистемы Джет» смогла занять в том числе благодаря интеграционным и консалтинговым проектам по организации удаленных рабочих мест на основе технологий VDI, нескольких проектов по созданию agile-офисов и внедрению решений по унифицированным коммуникациям. Рост расходов в одних секторах и перераспределение бюджетов в других позволил ИТ-компании в сложном 2020 году продемонстрировать выручку в 31,3 млрд рублей и улучшить рекордные показатели 2019 года.

В разрезе отраслей драйверами роста ИТ-услуг в 2020 году выступили банки, страховые компании и ритейл. Компании финансового сектора инвестировали в проекты по цифровизации и, в том числе, в обеспечение безопасности и повышение доступности своих приложений. Росбанк совместно с «Инфосистемы Джет» внедрил платформу Prisma Cloud для защиты инфраструктуры приложений. Также в целях обеспечения доступности более 200 бизнес-приложений был реализован проект в Банке «Открытие» по внедрению сервиса доставки приложений Citrix App Layering. В прошлом году компании финансового сектора также активно искали возможности для оптимизации расходов на ИТ: проведенный «Инфосистемы Джет» аудит инфраструктуры помог Локо-Банку найти точки развития и снизить на 30% затраты на обслуживание ИТ-оборудования.

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Компании из ритейла сместили свой фокус в сторону онлайн-сегмента и инициировали проекты по обеспечению непрерывной работы цифровых платформ — от поддержки веб-приложений и ПО до инфраструктуры под ними. Также всё шире стали применяться решения для бесшовного взаимодействия с клиентами в разных каналах. Так, «Инфосистемы Джет» модернизировала CRM и внедрила омниканальную платформу в контактном центре одного из лидеров рынка.

«Инфосистемы Джет» — одна из крупнейших ИТ-компаний в России. С 1991 года работает на рынке системной интеграции, реализуя сложные и уникальные проекты в масштабах всей страны. Штат — более 1800 сотрудников.

Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. Входит в топ-500 крупнейших компаний России (РБК, 2020 г.), топ-10 крупнейших ИТ-компаний и топ-5 поставщиков ИТ-услуг России («Эксперт РА», 2020 г.). Лидер на рынке ИТ-аутсорсинга в России (IDC, 2020 г.), №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020 г.), топ-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020 г.).

Основные направления деятельности «Инфосистемы Джет»: проектирование и внедрение вычислительных комплексов, сетевой инфраструктуры, инженерных систем и мультимедиа, заказная разработка, внедрение и сопровождение программных решений и бизнес-приложений enterprise-уровня, обеспечение информационной безопасности, ИТ-аутсорсинг и техническая поддержка.