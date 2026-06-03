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Локо-Банк Локо-Инвест УА

Локо-Банк - Локо-Инвест УА

Основанный в 1994 году «Локо-Банк» является универсальным коммерческим банком, предлагающим  набор банковских услуг розничным и корпоративным клиентам. Банк работает с частными состоятельными клиентами (private banking), а также на рынке ценных бумаг

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 56 дел, на cумму 14 525 853 908 ₽*

Судебные дела (56) на сумму 14 525 853 908 ₽*
в качестве истца (26) на сумму 8 053 538 194 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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03.06.2026 T2 и «Локо-Банк» обезопасят финансовые услуги при помощи ИИ

ного директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и заместитель председателя правления «Локо-Банка» Елена Портнягина. В фокусе оператора – содействие повышению уровня безопасности ф
28.09.2023 Специалисты «Инфосистемы джет» провели оценку Локо-банка на соответствие требованиям ЦБ

не является чем-то новым, так как ранее он уже проводился. С момента последнего проведенного аудита Локо-банк проделал большую работу в части устранения выявленных ранее несоответствий, внедрен
18.01.2021 Ринат Галиянов, Локо-Банк: Аудит ИТ-инфраструктуры на 30% снизил затраты на обслуживание оборудования

CNews: Четыре года назад Локо-Банк обновил стратегию и занялся модернизацией бизнес-процессов. Что сделано за это врем
29.09.2020 Локо-Банк оптимизирует ИТ-инфраструктуру по итогам аудита от «Инфосистемы джет»

ь на 30% затраты на обслуживание ИТ-оборудования и упростить управление ИТ-инфраструктурой в целом. Локо-Банк регулярно проводит аудит своих активов для оценки их состояния и выбора направлений
30.12.2019 ИК «ЛОКО-Инвест» внедрила «Синтегро ОСБУ»

«Синтегро консалтинг» объявила о внедрении «Синтегро ОСБУ» ИК «ЛОКО-Инвест». До проекта с «Синтегро консалтинг» ИК «ЛОКО-Инвест» вела учёт по ОСБУ в нескольких отдельных системах: для бухгалтерского учёта, налогового учёта и управления ценными б
06.12.2018 Локо-банк выбрал решение Smart Engines для распознавания документов

клиентов в мобильном банке. Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-банка, отметил: «Локо-банк, согласно своей стратегии, продолжает развивать сервисы дистанционного обслуживания
28.09.2015 Интернет-банк «Локо Online» дополнен сервисом контроля расходов и доходов «Мои финансы»

«Локо-Банк» объявил об оптимизации интернет-банка «Локо Online», который был дополнен сервисом
29.09.2014 «Локо-Банк» запустил новую услугу для клиентов Private Banking

«Локо-Банк» объявил о расширении возможностей своих клиентов в секторе Private Banking и запус
25.09.2014 «Локо-Банк» перенес свой веб-портал в «облако» ActiveCloud by Softline

ствующей модели в пользу использования современных облачных технологий, отметили в компании. Ранее «Локо-Банк» использовал только собственное ИТ-оборудование. Но со временем нагрузка на серверы
28.07.2014 «Локо-Банк» разработал мобильное приложение для iPhone и iPad

«Локо-Банк» разработал и разместил в App Store бесплатное приложение, позволяющее клиентам упр
08.07.2014 «Локо-Банк» выпустил мобильный банк для Android

«Локо-Банк» предложил мобильное приложение на платформе Android для контроля всех банковских о
21.04.2014 «Локо-Банк» интегрировал системы ДБО с «Моим делом»

«Локо-Банк» завершил интеграцию систем дистанционного банковского обслуживания с онлайн-сервис
24.03.2014 «Корус Консалтинг» автоматизировал работу с клиентами в «Локо-Банке»

Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила внедрение CRM-системы в КБ «Локо-Банк». В ходе проекта были автоматизированы процессы работы с клиентами для двух подразд
25.09.2013 В отделениях «Локо-Банка» теперь доступно более 2 тыс. видов платежей по системе Contact

Платежная система Contact и «Локо-Банк» расширили возможности по оплате услуг для своих клиентов. С помощью системы Contac
18.03.2013 «Корус Консалтинг» внедряет CRM-систему для «Локо-Банка»

Группа компаний «Корус Консалтинг» приступила к внедрению CRM-системы в КБ «Локо-Банк». В ходе проекта будут автоматизированы процессы работы с клиентами для двух подраз
10.11.2004 "ЛОКО-Банк" полностью разместил вексельный займ DIXIS на сумму 100 млн. руб.

Компания «ЛОКО-Банк» в рамках реализации Программы внешнего финансирования Группы компаний «ДИКСИС» (DI

Публикаций - 62, упоминаний - 121

Локо-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15382 7
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 459 6
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 85 6
МегаФон 10505 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1360 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 279 4
Ростелеком 10766 3
SAP SE 5557 3
Microsoft Corporation 25637 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1444 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 720 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 726 3
Intek - Интек 21 2
K2 - К2РУ - SourceCode 139 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3277 2
Amazon Inc - Amazon.com 3231 2
Huawei 4467 2
Softline - Софтлайн 3595 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 2
Oracle Corporation 7033 2
Новые облачные технологии (НОТ) 480 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9409 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1049 2
iDA Mobile 8 2
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 1
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 1
Google LLC 12559 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Excelsior at Huawei - Эксельсиор 2 1
Fujitsu Russia - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз - Фуджитсу Сименс Компьютерс 20 1
EleWise - Элевайз Проджект 24 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 184 1
Тривиум - Trivium 7 1
Интеко СБ - Системы безопасности и охраны 1 1
Galard - Галард 11 1
Netcraft 61 1
HandySoft - Хэндисофт 3 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
Blockpass IDN 6 1
SKIDATA - Скидата 4 1
Альфа-Банк 1951 12
Dixis - Диксис 360 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1477 10
ВТБ - Почта Банк 511 7
СДМ-Банк 71 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 6
ПСБ - Промсвязьбанк 949 6
СБ Банк - Судостроительный банк 59 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 5
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 5
АльфаСтрахование СГ 378 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1868 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 4
Совкомбанк ПАО 312 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 218 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 4
Jysan Bank - Жусан банк 3 3
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 3
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 3
Руссобанк 7 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 894 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 578 3
ЦИАН - CIAN 183 3
L’Oreal 58 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 2
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 18 2
Кредит Европа банк 66 2
Веста 52 2
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 2
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 2
ГПБ - Газпромбанк 1250 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 208 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 223 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 5
Судебная власть - Judicial power 2465 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1143 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 2
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 106 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
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Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Федеральное казначейство России 1927 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2816 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8115 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33092 4
Аудит - аудиторский услуги 3331 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3893 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6069 3
Паспорт - Паспортные данные 2806 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8398 3
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 359 3
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 529 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7974 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2289 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15734 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5931 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3900 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8688 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1805 2
Аренда 2637 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3255 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11106 2
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 665 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6481 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3902 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2416 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2114 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21200 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6077 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6926 2
FinTech - Private Banking - Персональное банковское обслуживание 32 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11519 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1223 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2313 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 4
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
IDC - International Data Corporation 4963 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3877 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 141 1
НМГ - Медиалогия 36 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 75 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1176 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1406 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 661 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2174 3
ICMV - International Conference on Machine Visio 5 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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