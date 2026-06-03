Локо-Банк Локо-Инвест УА

Основанный в 1994 году «Локо-Банк» является универсальным коммерческим банком, предлагающим набор банковских услуг розничным и корпоративным клиентам. Банк работает с частными состоятельными клиентами (private banking), а также на рынке ценных бумаг.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 56 дел, на cумму 14 525 853 908 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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