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Локо-Банк Локо-Инвест УА
Основанный в 1994 году «Локо-Банк» является универсальным коммерческим банком, предлагающим набор банковских услуг розничным и корпоративным клиентам. Банк работает с частными состоятельными клиентами (private banking), а также на рынке ценных бумаг.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 56 дел, на cумму 14 525 853 908 ₽*
СОБЫТИЯ
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|03.06.2026
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T2 и «Локо-Банк» обезопасят финансовые услуги при помощи ИИ
ного директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и заместитель председателя правления «Локо-Банка» Елена Портнягина. В фокусе оператора – содействие повышению уровня безопасности ф
|28.09.2023
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Специалисты «Инфосистемы джет» провели оценку Локо-банка на соответствие требованиям ЦБ
не является чем-то новым, так как ранее он уже проводился. С момента последнего проведенного аудита Локо-банк проделал большую работу в части устранения выявленных ранее несоответствий, внедрен
|18.01.2021
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Ринат Галиянов, Локо-Банк: Аудит ИТ-инфраструктуры на 30% снизил затраты на обслуживание оборудования
CNews: Четыре года назад Локо-Банк обновил стратегию и занялся модернизацией бизнес-процессов. Что сделано за это врем
|29.09.2020
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Локо-Банк оптимизирует ИТ-инфраструктуру по итогам аудита от «Инфосистемы джет»
ь на 30% затраты на обслуживание ИТ-оборудования и упростить управление ИТ-инфраструктурой в целом. Локо-Банк регулярно проводит аудит своих активов для оценки их состояния и выбора направлений
|30.12.2019
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ИК «ЛОКО-Инвест» внедрила «Синтегро ОСБУ»
«Синтегро консалтинг» объявила о внедрении «Синтегро ОСБУ» ИК «ЛОКО-Инвест». До проекта с «Синтегро консалтинг» ИК «ЛОКО-Инвест» вела учёт по ОСБУ в нескольких отдельных системах: для бухгалтерского учёта, налогового учёта и управления ценными б
|06.12.2018
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Локо-банк выбрал решение Smart Engines для распознавания документов
клиентов в мобильном банке. Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-банка, отметил: «Локо-банк, согласно своей стратегии, продолжает развивать сервисы дистанционного обслуживания
|28.09.2015
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Интернет-банк «Локо Online» дополнен сервисом контроля расходов и доходов «Мои финансы»
«Локо-Банк» объявил об оптимизации интернет-банка «Локо Online», который был дополнен сервисом
|29.09.2014
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«Локо-Банк» запустил новую услугу для клиентов Private Banking
«Локо-Банк» объявил о расширении возможностей своих клиентов в секторе Private Banking и запус
|25.09.2014
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«Локо-Банк» перенес свой веб-портал в «облако» ActiveCloud by Softline
ствующей модели в пользу использования современных облачных технологий, отметили в компании. Ранее «Локо-Банк» использовал только собственное ИТ-оборудование. Но со временем нагрузка на серверы
|28.07.2014
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«Локо-Банк» разработал мобильное приложение для iPhone и iPad
«Локо-Банк» разработал и разместил в App Store бесплатное приложение, позволяющее клиентам упр
|08.07.2014
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«Локо-Банк» выпустил мобильный банк для Android
«Локо-Банк» предложил мобильное приложение на платформе Android для контроля всех банковских о
|21.04.2014
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«Локо-Банк» интегрировал системы ДБО с «Моим делом»
«Локо-Банк» завершил интеграцию систем дистанционного банковского обслуживания с онлайн-сервис
|24.03.2014
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«Корус Консалтинг» автоматизировал работу с клиентами в «Локо-Банке»
Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила внедрение CRM-системы в КБ «Локо-Банк». В ходе проекта были автоматизированы процессы работы с клиентами для двух подразд
|25.09.2013
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В отделениях «Локо-Банка» теперь доступно более 2 тыс. видов платежей по системе Contact
Платежная система Contact и «Локо-Банк» расширили возможности по оплате услуг для своих клиентов. С помощью системы Contac
|18.03.2013
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«Корус Консалтинг» внедряет CRM-систему для «Локо-Банка»
Группа компаний «Корус Консалтинг» приступила к внедрению CRM-системы в КБ «Локо-Банк». В ходе проекта будут автоматизированы процессы работы с клиентами для двух подраз
|10.11.2004
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"ЛОКО-Банк" полностью разместил вексельный займ DIXIS на сумму 100 млн. руб.
Компания «ЛОКО-Банк» в рамках реализации Программы внешнего финансирования Группы компаний «ДИКСИС» (DI
Локо-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
|Шлыков Андрей 14 5
|Люшин Андрей 4 4
|Ржавин Георгий 5 4
|Арлазаров Владимир 288 4
|Трефилов Алексей 48 3
|Пекин Александр 4 2
|Кевиш Максим 2 2
|Романова Валерия 2 2
|Дурманова Мария 2 2
|Кулахметов Борис 10 2
|Салтанов Артем 3 2
|Михайлов Павел 4 2
|Галиянов Ринат 2 2
|Портнягина Елена 2 2
|Холинов Андрей 18 2
|Волотовская Елена 45 1
|Кузнецов Кирилл 27 1
|Казаков Александр 67 1
|Дороничев Андрей 2 1
|Шеин Андрей 2 1
|Хлызов Андрей 21 1
|Зубарев Максим 13 1
|Яремко Максим 13 1
|Феофанов Дмитрий 1 1
|Горьков Дмитрий 10 1
|Водяницкая Екатерина 1 1
|Бяков Юрий 42 1
|Дмитриев Сергей 34 1
|Безбогов Сергей 69 1
|Андреев Илья 3 1
|Беляева Марина 1 1
|Волкова Татьяна 4 1
|Нисанов Вадим 1 1
|Марчук Денис 2 1
|Подгорный Денис 1 1
|Ченцов Денис 1 1
|Сорокин Глеб 2 1
|Потёмкин Роман 21 1
|Беребнева Наталья 1 1
|Колганов Владимир 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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